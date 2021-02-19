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Субсидий хватит на всех, кто в них нуждается, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Субсидий хватит на всех, кто в них нуждается, - Шмыгаль

Глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль заявил, что субсидий хватит на всех, кто в них нуждается. Сейчас их получают 5 миллионов домохозяйств.

Об этом он заявил в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Сейчас в Украине фактически 5 млн домохозяйств получают помощь от государства. Среди них 3 млн - это субсидианты, 1,8 млн получателей получают льготы от государства. Хочу заверить, что субсидий хватит на всех, кто в них нуждается", - сказал премьер-министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Компенсацию за электроотопление получат 571 тыс. потребителей: ее средний размер составит 564 грн, - Лазебная

Шмыгаль отметил, что финансирование назначенных в январе субсидий проведено 1 февраля в полном объеме 5 млрд гривен. По его словам, в следующем месяце потребность в них ожидается на 1,5-2 млрд гривен меньше.

Глава правительства подчеркнул, что КМУ значительно упростил доступ к субсидиям: большинство граждан получают их сразу после заявки.

Компенсацию за электроотопление получают почти 572 тысяч потребителей, а средняя субсидия составляет около 570 гривен.
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Топ комментарии
+6
Субсидий хватит на всех, кто в них нуждается, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5897
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19.02.2021 11:39
+4
не трожь сирожу - он эту должность на колчаковских фронтах отвоевал!)ну и к тому же он правильной титульной национальности...
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19.02.2021 11:53
+3
Всі субсидіі у населення прибрали , про що він торочить ?
Бреше с... а , як дихає !
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19.02.2021 12:49
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Субсидий хватит на всех, кто в них нуждается, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5897
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19.02.2021 11:39 Ответить
ключевое-кто в них НУЖДАЕТСЯ по мнению жжвсько фашистко клоуноско дебильной хунты захватившей власть в Православно католическом республиканском государстве Украина эти ублюдки из Синагоги.... считают что никому не положено....
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19.02.2021 11:44 Ответить
Наверное добрый процент этих домохозяйств находится в царских селах.
Субсидии им ну очень нужны Субсидій вистачить на всіх, хто їх потребує, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8384
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19.02.2021 12:37 Ответить
Ахметов, Коломойский, Пинчук.........
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19.02.2021 11:39 Ответить
Ахметов, Коломойский, Пинчук.........Цих сиріт годуємо через субсидії із бюджету і чекаєм коли вони нажеруться.
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19.02.2021 12:05 Ответить
_А кто нуждается - они же сами и решают... Снова выссались ограбленному народу просто в очи.
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19.02.2021 11:39 Ответить
Что бы ссать в глаза нужно употреблять жидкость. А жидкость слуги употребляют не дешовую, особенно вискари и дон пириньйоны. Так шо моча которая попадает в глаза зебилам - стоит своих денег Субсидий хватит на всех, кто в них нуждается, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1871
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19.02.2021 11:42 Ответить
Хочу жить в той Украине про которую рассказывают шмыгали)
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19.02.2021 11:43 Ответить
Дивіться тільки не обляпайтесь,субсидіанти...
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19.02.2021 11:43 Ответить
Субсидий хватит на всех, кто в них нуждается, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5861
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19.02.2021 11:44 Ответить
если отжать зарплату одного только Сережи Лещенко - ее хватит что бы раздать 582 старикам по 570 гривен.
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19.02.2021 11:45 Ответить
А якщо відбити в усіх наглядових членів, то вистачить на всіх бабусів-дідусів (хай їх Бог береже!)
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19.02.2021 11:49 Ответить
Именно с такими мыслями алкоголики сделали революцию в 1917.
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19.02.2021 11:51 Ответить
Не пій бояру. Вчи мову.
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19.02.2021 18:05 Ответить
Не давай советов, что бы тебе не говорили куда идти.
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19.02.2021 19:31 Ответить
не трожь сирожу - он эту должность на колчаковских фронтах отвоевал!)ну и к тому же он правильной титульной национальности...
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19.02.2021 11:53 Ответить
а если на запчасти разобрать и продать нуждающимся за бугром,
то вообще будет космическая цифра Субсидій вистачить на всіх, хто їх потребує, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4529
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19.02.2021 12:40 Ответить
Звістно, добре розкрадати гроші з держ бюджету через субсидійний схематоз, люди прокиньтеся ті гроші ж наші в держбюджеті, які мають йти ну 100% не на субсидіювання.
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19.02.2021 11:47 Ответить
брехун
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19.02.2021 11:50 Ответить
За газ по 3 грн. народ платить не может.
Поэтому, газ будет по 7 грн.
И тогда, субсидий хватит на всех, кто и по 3 грн. не может заплатить.
Всё гениальное просто!
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19.02.2021 11:50 Ответить
Для початку хай бі виплатив по пільговикам.
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19.02.2021 11:58 Ответить
а субсидии потом из бюджета всех Украинцев будут покрывать, получается вдойне развод! а платить деньги олигархам. нужно отменить все субсидии всем и всем снизить цены на платежки!
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19.02.2021 12:05 Ответить
...читай, шмыгло позорное... Субсидій вистачить на всіх, хто їх потребує, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1284
Выплаты субсидий в Украине хотят сократить в связи со снижением цены на газ для населения
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19.02.2021 12:05 Ответить
Знаю, що мої пільги недоплачуються. Чув від сусідів, що їхні субсидії - також.
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19.02.2021 12:07 Ответить
Нужно принять срочно Акт Шермана!!!
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19.02.2021 12:11 Ответить
эти дебильные твари у власти, имея тупейшее савецкое образование, так и не поняли - не должно быть никаких субсидий никому... должны быть такие уровни зарплат и пенсий, которые дают людям нормально жить... по большому счету, все руководство Украины нужно садить в тюрьму за создание коррупционной схемы общегосударственного масштаба....
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19.02.2021 12:25 Ответить
Всі субсидіі у населення прибрали , про що він торочить ?
Бреше с... а , як дихає !
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19.02.2021 12:49 Ответить
"...а кто в них нуждается, буду решать я" - добавил премьер-министр
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19.02.2021 13:27 Ответить
та знову брешуть брехунці, не слід вважати
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19.02.2021 23:33 Ответить
 
 