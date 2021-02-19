Субсидій вистачить на всіх, хто їх потребує, - Шмигаль
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Глава Кабінету Міністрів Денис Шмигаль заявив, що субсидій вистачить на всіх, хто їх потребує. Зараз їх отримують 5 мільйонів домогосподарств.
Про це він заявив у ході Години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Зараз в Україні фактично 5 млн домогосподарств отримують допомогу від держави. Серед них 3 млн - це субсидіанти, 1,8 млн одержувачів отримують пільги від держави. Хочу запевнити, що субсидій вистачить на всіх, хто їх потребує", - сказав прем'єр-міністр.
Шмигаль зазначив, що фінансування призначених у січні субсидій проведено 1 лютого в повному обсязі 5 млрд гривень. За його словами, в наступному місяці потреба в них очікується на 1,5-2 млрд гривень менше.
Глава уряду підкреслив, що КМУ значно спростив доступ до субсидій: більшість громадян отримують їх відразу після заявки.
Компенсацію за електроопалення отримують майже 572 тисяч споживачів, а середня субсидія становить близько 570 гривень.
Будь ласка, зачекайте...
Субсидии им ну очень нужны
то вообще будет космическая цифра
Поэтому, газ будет по 7 грн.
И тогда, субсидий хватит на всех, кто и по 3 грн. не может заплатить.
Всё гениальное просто!
Выплаты субсидий в Украине хотят сократить в связи со снижением цены на газ для населения
Бреше с... а , як дихає !