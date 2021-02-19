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субсидія (465) Денис Шмигаль (2707)

Субсидій вистачить на всіх, хто їх потребує, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Субсидій вистачить на всіх, хто їх потребує, - Шмигаль

Глава Кабінету Міністрів Денис Шмигаль заявив, що субсидій вистачить на всіх, хто їх потребує. Зараз їх отримують 5 мільйонів домогосподарств.

Про це він заявив у ході Години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Зараз в Україні фактично 5 млн домогосподарств отримують допомогу від держави. Серед них 3 млн - це субсидіанти, 1,8 млн одержувачів отримують пільги від держави. Хочу запевнити, що субсидій вистачить на всіх, хто їх потребує", - сказав прем'єр-міністр.

Шмигаль зазначив, що фінансування призначених у січні субсидій проведено 1 лютого в повному обсязі 5 млрд гривень. За його словами, в наступному місяці потреба в них очікується на 1,5-2 млрд гривень менше.

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Глава уряду підкреслив, що КМУ значно спростив доступ до субсидій: більшість громадян отримують їх відразу після заявки.

Компенсацію за електроопалення отримують майже 572 тисяч споживачів, а середня субсидія становить близько 570 гривень.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Субсидий хватит на всех, кто в них нуждается, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5897
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19.02.2021 11:39
+4
не трожь сирожу - он эту должность на колчаковских фронтах отвоевал!)ну и к тому же он правильной титульной национальности...
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19.02.2021 11:53
+3
Всі субсидіі у населення прибрали , про що він торочить ?
Бреше с... а , як дихає !
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19.02.2021 12:49
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Субсидий хватит на всех, кто в них нуждается, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5897
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19.02.2021 11:39 Відповісти
ключевое-кто в них НУЖДАЕТСЯ по мнению жжвсько фашистко клоуноско дебильной хунты захватившей власть в Православно католическом республиканском государстве Украина эти ублюдки из Синагоги.... считают что никому не положено....
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19.02.2021 11:44 Відповісти
Наверное добрый процент этих домохозяйств находится в царских селах.
Субсидии им ну очень нужны Субсидій вистачить на всіх, хто їх потребує, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8384
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19.02.2021 12:37 Відповісти
Ахметов, Коломойский, Пинчук.........
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19.02.2021 11:39 Відповісти
Ахметов, Коломойский, Пинчук.........Цих сиріт годуємо через субсидії із бюджету і чекаєм коли вони нажеруться.
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19.02.2021 12:05 Відповісти
_А кто нуждается - они же сами и решают... Снова выссались ограбленному народу просто в очи.
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19.02.2021 11:39 Відповісти
Что бы ссать в глаза нужно употреблять жидкость. А жидкость слуги употребляют не дешовую, особенно вискари и дон пириньйоны. Так шо моча которая попадает в глаза зебилам - стоит своих денег Субсидий хватит на всех, кто в них нуждается, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1871
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19.02.2021 11:42 Відповісти
Хочу жить в той Украине про которую рассказывают шмыгали)
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19.02.2021 11:43 Відповісти
Дивіться тільки не обляпайтесь,субсидіанти...
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19.02.2021 11:43 Відповісти
Субсидий хватит на всех, кто в них нуждается, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5861
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19.02.2021 11:44 Відповісти
если отжать зарплату одного только Сережи Лещенко - ее хватит что бы раздать 582 старикам по 570 гривен.
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19.02.2021 11:45 Відповісти
А якщо відбити в усіх наглядових членів, то вистачить на всіх бабусів-дідусів (хай їх Бог береже!)
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19.02.2021 11:49 Відповісти
Именно с такими мыслями алкоголики сделали революцию в 1917.
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19.02.2021 11:51 Відповісти
Не пій бояру. Вчи мову.
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19.02.2021 18:05 Відповісти
Не давай советов, что бы тебе не говорили куда идти.
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19.02.2021 19:31 Відповісти
не трожь сирожу - он эту должность на колчаковских фронтах отвоевал!)ну и к тому же он правильной титульной национальности...
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19.02.2021 11:53 Відповісти
а если на запчасти разобрать и продать нуждающимся за бугром,
то вообще будет космическая цифра Субсидій вистачить на всіх, хто їх потребує, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4529
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19.02.2021 12:40 Відповісти
Звістно, добре розкрадати гроші з держ бюджету через субсидійний схематоз, люди прокиньтеся ті гроші ж наші в держбюджеті, які мають йти ну 100% не на субсидіювання.
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19.02.2021 11:47 Відповісти
брехун
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19.02.2021 11:50 Відповісти
За газ по 3 грн. народ платить не может.
Поэтому, газ будет по 7 грн.
И тогда, субсидий хватит на всех, кто и по 3 грн. не может заплатить.
Всё гениальное просто!
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19.02.2021 11:50 Відповісти
Для початку хай бі виплатив по пільговикам.
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19.02.2021 11:58 Відповісти
а субсидии потом из бюджета всех Украинцев будут покрывать, получается вдойне развод! а платить деньги олигархам. нужно отменить все субсидии всем и всем снизить цены на платежки!
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19.02.2021 12:05 Відповісти
...читай, шмыгло позорное... Субсидій вистачить на всіх, хто їх потребує, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1284
Выплаты субсидий в Украине хотят сократить в связи со снижением цены на газ для населения
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19.02.2021 12:05 Відповісти
Знаю, що мої пільги недоплачуються. Чув від сусідів, що їхні субсидії - також.
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19.02.2021 12:07 Відповісти
Нужно принять срочно Акт Шермана!!!
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19.02.2021 12:11 Відповісти
эти дебильные твари у власти, имея тупейшее савецкое образование, так и не поняли - не должно быть никаких субсидий никому... должны быть такие уровни зарплат и пенсий, которые дают людям нормально жить... по большому счету, все руководство Украины нужно садить в тюрьму за создание коррупционной схемы общегосударственного масштаба....
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19.02.2021 12:25 Відповісти
Всі субсидіі у населення прибрали , про що він торочить ?
Бреше с... а , як дихає !
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19.02.2021 12:49 Відповісти
"...а кто в них нуждается, буду решать я" - добавил премьер-министр
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19.02.2021 13:27 Відповісти
та знову брешуть брехунці, не слід вважати
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19.02.2021 23:33 Відповісти
 
 