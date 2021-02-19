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Рада законодательно запретила выжигание сухой травы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада законодательно запретила выжигание сухой травы

Верховная Рада не стала вводить ответственность за выжигание травы и поджоги лесов. Соответствующий законопроект №3526 парламентарии приняли во втором чтении.

Редакция документа к первому чтению предусматривала изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Штрафовать предлагали за уничтожение или повреждение растительности, выжигание сухой растительности или ее остатков на землях водного фонда, в том числе в прибрежных защитных полосах и на островах, занятых лесами, полосах отвода, береговых полосах водных путей, пишет РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Наказывать админвзысканиями хотели также за выжигание торфяников и нарушение требований пожарной безопасности в зоне отчуждения.

Штрафы планировали установить на уровне от 3060 до 30600 гривен.

Однако ко второму чтению из документа убрали все штрафы.

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Теперь этот закон лишь запрещает выжигание сухой растительности или ее остатков без соблюдения порядка, установленного центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны окружающей природной среды.

Ответственность за нарушение запрета в этом документе не прописана.
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Топ комментарии
+11
Знаки с неба... Рада увеличила штрафы за выжигание сухой травы - Цензор.НЕТ 4679
Рада увеличила штрафы за выжигание сухой травы - Цензор.НЕТ 733
Рада увеличила штрафы за выжигание сухой травы - Цензор.НЕТ 5473
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19.02.2021 13:23
+5
*****, випалювання старої трави на сіножатях і пасовиськах - цілком нормальний процес.
люди, займіться чимось простішим в цьому житті. он стільки снігу не прибраного...
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19.02.2021 14:11
+4
А кто контролировать будет? Мусарня авакова? Если так то какой толк от штрафов? Очередная имитация работы
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19.02.2021 13:29
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Знаки с неба... Рада увеличила штрафы за выжигание сухой травы - Цензор.НЕТ 4679
Рада увеличила штрафы за выжигание сухой травы - Цензор.НЕТ 733
Рада увеличила штрафы за выжигание сухой травы - Цензор.НЕТ 5473
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19.02.2021 13:23 Ответить
Надо звать спасителя Рада увеличила штрафы за выжигание сухой травы - Цензор.НЕТ 9025
Рада увеличила штрафы за выжигание сухой травы - Цензор.НЕТ 9338
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19.02.2021 13:27 Ответить
Судя по пузу, это фото из ещё сытых, президентских, времён. Рада увеличила штрафы за выжигание сухой травы - Цензор.НЕТ 6608
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19.02.2021 13:31 Ответить
Думаешь сейчас не доедает?
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19.02.2021 14:27 Ответить
Доедает. конечно. Но сейчас, видно, впрок не идёт.
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19.02.2021 14:31 Ответить
Может собой занялся, появилось время
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19.02.2021 14:34 Ответить
Значит перестарался. Краше в гроб кладут.
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19.02.2021 14:41 Ответить
все мріеш Пороха в гробу побачити?
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19.02.2021 14:55 Ответить
Рада увеличила штрафы за выжигание сухой травы - Цензор.НЕТ 3874
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19.02.2021 13:28 Ответить
А почему нам про это сообщает путинский интерфакс?
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19.02.2021 13:24 Ответить
А шонить полезное будет? Ато штрафы вверх и никаких других идей.
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19.02.2021 13:25 Ответить
Никаких "штрафы вверх" в этой стране, на самом деле, не бывает. Будут, как обычно, "взятки вверх" для тех. кто должен следить за тем, чтобы "штрафы вверх". Рада увеличила штрафы за выжигание сухой травы - Цензор.НЕТ 1607
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19.02.2021 13:29 Ответить
А кто контролировать будет? Мусарня авакова? Если так то какой толк от штрафов? Очередная имитация работы
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19.02.2021 13:29 Ответить
контролировать будет лично САМ!
Рада збільшила штрафи за випалювання сухої трави - Цензор.НЕТ 2541
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19.02.2021 13:34 Ответить
Может лучше плетью пороть? Эффективней же будет
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19.02.2021 13:30 Ответить
Так это штраф тем, кто будет выжигать траву, а те кто не будет, тем премию в том же размере.
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19.02.2021 13:38 Ответить
Мало.
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19.02.2021 13:41 Ответить
Ну да, 0 це малувато, але є моменти коли треба палити.
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19.02.2021 14:29 Ответить
Дуже вчасний та насущний закон Рада збільшила штрафи за випалювання сухої трави - Цензор.НЕТ 7426
Може ліпше би щось про прибирання снігу Рада збільшила штрафи за випалювання сухої трави - Цензор.НЕТ 844
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19.02.2021 13:42 Ответить
Ніхто-ж нічого не контролює! Минулого року весною скільки грозились-казились, а восени над всіма селами України дим стовпом стояв, латифундії на полях лише трохи пригальмували.
Спершу треба в кожному селі хоч одного піромана показово штрафонуть, а вже потім штрафи "підвищувать".
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19.02.2021 13:45 Ответить
Ну звісно, люди садок та подвір'я прибирали і сміття з дріб'язком палили, щось не так?
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19.02.2021 16:04 Ответить
А толку? Как жгли так и будут жечь.....Ведь полиции в Украине считай НЕТУ....кто будет находить поджигателей.
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19.02.2021 13:46 Ответить
Почитайте внимательно, нет никаких штрафов, к сожалению...
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19.02.2021 14:05 Ответить
*****, випалювання старої трави на сіножатях і пасовиськах - цілком нормальний процес.
люди, займіться чимось простішим в цьому житті. он стільки снігу не прибраного...
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19.02.2021 14:11 Ответить
более того, сжигание старой травы уничтожает клещей, пауков и прочих опасных для людей насекомых!
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19.02.2021 14:59 Ответить
А чого ви ще чекали від ідіотів? У середині літа вся трава сохне на корню, якщо її не випалювати або ретельно не вигрібати то і хата згоріти може, як раз плюнути. Але цим же ідіотам це невідомо.
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19.02.2021 16:09 Ответить
Народ, читаємо далі заголовка, заборонити то заборонила, але штрафи відминили.
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19.02.2021 14:30 Ответить
Рада збільшила штрафи за випалювання сухої трави - Цензор.НЕТ 4854 Рада збільшила штрафи за випалювання сухої трави - Цензор.НЕТ 4854 Рада збільшила штрафи за випалювання сухої трави - Цензор.НЕТ 4854 Ржу не могу! Кто-нибудь, скажите єтим "умникам" из ВР, что жгут в основном в селах, где до ближайшего участкового 100 км, а до ближайшей пожарки - 150.
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19.02.2021 14:39 Ответить
Еще один пример импотенции - траву выжигать нельзя, а то вас стыдно будет за это. Нет закона, если нет наказания за его нарушение. Иначе, это просто декларация.
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19.02.2021 15:14 Ответить
Вот прям вот так стррого и сказала "НИЗЗЯ!" - и сразу все послушались и "перестали", ага..
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19.02.2021 16:14 Ответить
по сути можно спалить соседям хату и сказать я траву сухую выжигал.или я шото неправильно понял?
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19.02.2021 21:24 Ответить
 
 