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Рада збільшила штрафи за випалювання сухої трави

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада збільшила штрафи за випалювання сухої трави

Верховна рада не стала вводити відповідальність за випалювання трави і підпали лісів. Відповідний законопроєкт №3526 парламентарії прийняли в другому читанні.

Редакція документа до першого читання передбачала зміни в Кодекс про адміністративні правопорушення. Штрафувати пропонували за знищення або пошкодження рослинності, випалювання сухої рослинності або її залишків на землях водного фонду, в тому числі в прибережних захисних смугах та на островах, зайнятих лісами, смугах відводу, берегових смугах водних шляхів, пише РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Карати адмінстягненнями хотіли також за випалювання торфовищ і порушення вимог пожежної безпеки в зоні відчуження.

Штрафи планували встановити на рівні від 3060 до 30600 гривень.

Однак до другого читання з документа прибрали всі штрафи.

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Тепер цей закон лише забороняє випалювання сухої рослинності або її залишків без дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Відповідальність за порушення заборони в цьому документі не прописана.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Знаки с неба... Рада увеличила штрафы за выжигание сухой травы - Цензор.НЕТ 4679
Рада увеличила штрафы за выжигание сухой травы - Цензор.НЕТ 733
Рада увеличила штрафы за выжигание сухой травы - Цензор.НЕТ 5473
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19.02.2021 13:23
+5
*****, випалювання старої трави на сіножатях і пасовиськах - цілком нормальний процес.
люди, займіться чимось простішим в цьому житті. он стільки снігу не прибраного...
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19.02.2021 14:11
+4
А кто контролировать будет? Мусарня авакова? Если так то какой толк от штрафов? Очередная имитация работы
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19.02.2021 13:29
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Знаки с неба... Рада увеличила штрафы за выжигание сухой травы - Цензор.НЕТ 4679
Рада увеличила штрафы за выжигание сухой травы - Цензор.НЕТ 733
Рада увеличила штрафы за выжигание сухой травы - Цензор.НЕТ 5473
показати весь коментар
19.02.2021 13:23 Відповісти
Надо звать спасителя Рада увеличила штрафы за выжигание сухой травы - Цензор.НЕТ 9025
Рада увеличила штрафы за выжигание сухой травы - Цензор.НЕТ 9338
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19.02.2021 13:27 Відповісти
Судя по пузу, это фото из ещё сытых, президентских, времён. Рада увеличила штрафы за выжигание сухой травы - Цензор.НЕТ 6608
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19.02.2021 13:31 Відповісти
Думаешь сейчас не доедает?
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19.02.2021 14:27 Відповісти
Доедает. конечно. Но сейчас, видно, впрок не идёт.
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19.02.2021 14:31 Відповісти
Может собой занялся, появилось время
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19.02.2021 14:34 Відповісти
Значит перестарался. Краше в гроб кладут.
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19.02.2021 14:41 Відповісти
все мріеш Пороха в гробу побачити?
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19.02.2021 14:55 Відповісти
Рада увеличила штрафы за выжигание сухой травы - Цензор.НЕТ 3874
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19.02.2021 13:28 Відповісти
А почему нам про это сообщает путинский интерфакс?
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19.02.2021 13:24 Відповісти
А шонить полезное будет? Ато штрафы вверх и никаких других идей.
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19.02.2021 13:25 Відповісти
Никаких "штрафы вверх" в этой стране, на самом деле, не бывает. Будут, как обычно, "взятки вверх" для тех. кто должен следить за тем, чтобы "штрафы вверх". Рада увеличила штрафы за выжигание сухой травы - Цензор.НЕТ 1607
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19.02.2021 13:29 Відповісти
А кто контролировать будет? Мусарня авакова? Если так то какой толк от штрафов? Очередная имитация работы
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19.02.2021 13:29 Відповісти
контролировать будет лично САМ!
Рада збільшила штрафи за випалювання сухої трави - Цензор.НЕТ 2541
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19.02.2021 13:34 Відповісти
Может лучше плетью пороть? Эффективней же будет
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19.02.2021 13:30 Відповісти
Так это штраф тем, кто будет выжигать траву, а те кто не будет, тем премию в том же размере.
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19.02.2021 13:38 Відповісти
Мало.
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19.02.2021 13:41 Відповісти
Ну да, 0 це малувато, але є моменти коли треба палити.
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19.02.2021 14:29 Відповісти
Дуже вчасний та насущний закон Рада збільшила штрафи за випалювання сухої трави - Цензор.НЕТ 7426
Може ліпше би щось про прибирання снігу Рада збільшила штрафи за випалювання сухої трави - Цензор.НЕТ 844
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19.02.2021 13:42 Відповісти
Ніхто-ж нічого не контролює! Минулого року весною скільки грозились-казились, а восени над всіма селами України дим стовпом стояв, латифундії на полях лише трохи пригальмували.
Спершу треба в кожному селі хоч одного піромана показово штрафонуть, а вже потім штрафи "підвищувать".
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19.02.2021 13:45 Відповісти
Ну звісно, люди садок та подвір'я прибирали і сміття з дріб'язком палили, щось не так?
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19.02.2021 16:04 Відповісти
А толку? Как жгли так и будут жечь.....Ведь полиции в Украине считай НЕТУ....кто будет находить поджигателей.
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19.02.2021 13:46 Відповісти
Почитайте внимательно, нет никаких штрафов, к сожалению...
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19.02.2021 14:05 Відповісти
*****, випалювання старої трави на сіножатях і пасовиськах - цілком нормальний процес.
люди, займіться чимось простішим в цьому житті. он стільки снігу не прибраного...
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19.02.2021 14:11 Відповісти
более того, сжигание старой травы уничтожает клещей, пауков и прочих опасных для людей насекомых!
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19.02.2021 14:59 Відповісти
А чого ви ще чекали від ідіотів? У середині літа вся трава сохне на корню, якщо її не випалювати або ретельно не вигрібати то і хата згоріти може, як раз плюнути. Але цим же ідіотам це невідомо.
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19.02.2021 16:09 Відповісти
Народ, читаємо далі заголовка, заборонити то заборонила, але штрафи відминили.
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19.02.2021 14:30 Відповісти
Рада збільшила штрафи за випалювання сухої трави - Цензор.НЕТ 4854 Рада збільшила штрафи за випалювання сухої трави - Цензор.НЕТ 4854 Рада збільшила штрафи за випалювання сухої трави - Цензор.НЕТ 4854 Ржу не могу! Кто-нибудь, скажите єтим "умникам" из ВР, что жгут в основном в селах, где до ближайшего участкового 100 км, а до ближайшей пожарки - 150.
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19.02.2021 14:39 Відповісти
Еще один пример импотенции - траву выжигать нельзя, а то вас стыдно будет за это. Нет закона, если нет наказания за его нарушение. Иначе, это просто декларация.
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19.02.2021 15:14 Відповісти
Вот прям вот так стррого и сказала "НИЗЗЯ!" - и сразу все послушались и "перестали", ага..
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19.02.2021 16:14 Відповісти
по сути можно спалить соседям хату и сказать я траву сухую выжигал.или я шото неправильно понял?
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19.02.2021 21:24 Відповісти
 
 