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Экс-руководителя нелегального лагеря будут судить за изнасилование и развращение малолетних девочек во Львове, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Экс-руководителя нелегального лагеря будут судить за изнасилование и развращение малолетних девочек во Львове, - Нацполиция

Бывшего руководителя нелегального молодежного лагеря, подозреваемого в развращении и изнасиловании малолетних девочек, будут судить во Львове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Львовщины.

"Сегодня, 19 февраля, правоохранители передали на рассмотрение суда обвинительный акт в отношении 46-летнего львовянина, подозреваемого в развращении и изнасиловании девочек", - говорится в сообщении.

Как установили правоохранители, злоумышленник - руководитель одного из официально не зарегистрированных молодежных лагерей - причастен к 11 преступлениям, совершенным в отношении девочек в возрасте от 11 до 14 лет.

Полицейские установили личности жертв злоумышленника - на время совершения преступлений они были малолетними девочками. Первые факты развращения и изнасилования датируются 2005 годом.

Злоумышленнику было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних), ч 4 ст. 152 (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия) и ч. 1 ст. 155 (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Главное чтобы его посадили, а не отмазали. На зоне он по любому станет питухом, и поделом таких нельзя щадить.
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19.02.2021 17:38 Ответить
Он нижелец на зоне, скорее повесится!
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19.02.2021 17:43 Ответить
Пусть вазелин захватит. А то его не надолго хватит
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19.02.2021 18:43 Ответить
Зараз. "пітухи", масово, почнуть розповідати як функціонує курятник на зоні. Екскерівника нелегального табору судитимуть за зґвалтування та розбещення малолітніх дівчаток у Львові, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9776
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19.02.2021 18:50 Ответить
 
 