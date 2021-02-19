Экс-руководителя нелегального лагеря будут судить за изнасилование и развращение малолетних девочек во Львове, - Нацполиция

Бывшего руководителя нелегального молодежного лагеря, подозреваемого в развращении и изнасиловании малолетних девочек, будут судить во Львове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Львовщины.

"Сегодня, 19 февраля, правоохранители передали на рассмотрение суда обвинительный акт в отношении 46-летнего львовянина, подозреваемого в развращении и изнасиловании девочек", - говорится в сообщении.

Как установили правоохранители, злоумышленник - руководитель одного из официально не зарегистрированных молодежных лагерей - причастен к 11 преступлениям, совершенным в отношении девочек в возрасте от 11 до 14 лет.

Полицейские установили личности жертв злоумышленника - на время совершения преступлений они были малолетними девочками. Первые факты развращения и изнасилования датируются 2005 годом.

Злоумышленнику было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних), ч 4 ст. 152 (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия) и ч. 1 ст. 155 (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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