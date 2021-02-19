РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15430 посетителей онлайн
Новости Происшествия
11 671 43
консульство (448) нападение (2125) Санкт-Петербург (469)

На сотрудника генконсульства Украины в российском Петербурге совершено вооруженное нападение

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На сотрудника генконсульства Украины в российском Петербурге совершено вооруженное нападение

В Санкт-Петербурге в Генеральном консульстве Украины в пятницу, 19 февраля, на военнослужащего Госпогранслужбы, который выполняет задачи по охране иностранных дипломатических учреждений Украины, напал неизвестный мужчина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил  Укринформу представитель ГПСУ Андрей Демченко.

Пограничник получил два ножевых ранения.

"Нападающий оказался гражданином РФ. Мужчина без объяснения и видимых на то причин набросился на военнослужащего сразу, как только ему открыли дверь. Только благодаря реакции пограничника, нанесенные ему ранения оказались не смертельными", - сказал Демченко.

Сотрудники Генконсульства Украины немедленно вызвали на место скорую помощь. До ее приезда другой военнослужащий Государственной пограничной службы Украины предоставил раненому всю необходимую первичную медицинскую помощь.

Нападающий задержан. Вскоре на место прибыли следователи. Предварительно известно, что он был записан на прием в Генконсульство.

Также читайте: Неизвестные пытались ограбить консульство Украины в Судане, полиции удалось задержать злоумышленников

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+42
****, закривайте цей гадюшник. якщо у нас війна з РФ, чому до цього часу не закриті усі посольства та не розірвані дип відносини?
показать весь комментарий
19.02.2021 16:40
+27
и плевать на них. На границе писать, что заезжая в мордор вы несете на себе риски
показать весь комментарий
19.02.2021 16:58
+25
Это консульство, не посольство.
Если бы не было баранов, которые катаются в парашку на заработки то можно конечно закрыть.
Даже нужно.
показать весь комментарий
19.02.2021 16:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
****, закривайте цей гадюшник. якщо у нас війна з РФ, чому до цього часу не закриті усі посольства та не розірвані дип відносини?
показать весь комментарий
19.02.2021 16:40 Ответить
Это консульство, не посольство.
Если бы не было баранов, которые катаются в парашку на заработки то можно конечно закрыть.
Даже нужно.
показать весь комментарий
19.02.2021 16:52 Ответить
и плевать на них. На границе писать, что заезжая в мордор вы несете на себе риски
показать весь комментарий
19.02.2021 16:58 Ответить
Честно, я бы плевал и не только в переносном смысле.
Ведь это как раз люди, которые крутят шарманку про один народ, который США и Европа пытаются поссорить!
Это адепты мертвечуков и шария, причем упоротые!
показать весь комментарий
19.02.2021 17:02 Ответить
так тем более- пшли нах
показать весь комментарий
20.02.2021 00:48 Ответить
да да закрывайте, Зекоманда только наладила импорт газа, електроенергии и угля из России, шас порвут они отношения, аж бегом
показать весь комментарий
19.02.2021 17:19 Ответить
Гєнконсульство? В Члєнєнградє?
показать весь комментарий
19.02.2021 16:40 Ответить
Вот уже 7 лет продолжается эта история с трусами и крестиком.
показать весь комментарий
19.02.2021 16:44 Ответить
Нам реднекам однолапым непонять. Вай-вай
показать весь комментарий
19.02.2021 16:50 Ответить
Вам, резиновым изделиям, ваш кумир-педофил, скормил фейковую "партию". Так шо твое "мнение" никому не интересно, лошара. На сотрудника генконсульства Украины в российском Петербурге совершено вооруженное нападение - Цензор.НЕТ 4613
показать весь комментарий
19.02.2021 16:55 Ответить
Тогда это не Украинец, а хохол.
показать весь комментарий
19.02.2021 17:04 Ответить
Так это как раз Украинское определение. В США же нет массового явления, похожего на хохлизм, т.е., "братский народ с русней". В Германии, наверное, есть, те же "русские немцы".
показать весь комментарий
19.02.2021 17:15 Ответить
В итоге выясниться, что это украинец, обиженный на закрытия каналов медведчука, (c)

Вот это и есть хохлизм.
показать весь комментарий
19.02.2021 17:24 Ответить
Любовь к стране-помойке - признак генетической неполноценности.
показать весь комментарий
19.02.2021 17:45 Ответить
В Мире есть только одна страна-помойка. Расположена она между Украиной и США. И населена она на 99,99% идиотами.
показать весь комментарий
19.02.2021 17:57 Ответить
Вовка - парень неплохой.
Только ссытся и глухой
показать весь комментарий
19.02.2021 18:09 Ответить
И куда же делись все эти таланты? И почему они там живут веками в дерьме, если они такие умные и талантливые? Вы когда-то пытались сравнить Украинское село с деревнями дикарей?
показать весь комментарий
19.02.2021 18:11 Ответить
Угу. Талантливая. Когда дело касается убийств, мародерства, вранья и прочих истинно русско-православных духовных ценностей.
показать весь комментарий
19.02.2021 18:22 Ответить
так население или бурято-татарская нация? ты уж определись)
показать весь комментарий
19.02.2021 18:48 Ответить
Какая ещё нация в парашке, что ты несёшь)
показать весь комментарий
19.02.2021 18:46 Ответить
Нападающий оказался гражданином РФИсточник: https://censor.net/ru/n3248988

ти далпайоп? чи читати ліньки?
показать весь комментарий
19.02.2021 22:14 Ответить
Нє#уй шастати...
показать весь комментарий
19.02.2021 17:21 Ответить
Не украинец, а хохол.
показать весь комментарий
19.02.2021 18:07 Ответить
Господи!
Избавь меня от друзей!
А с врагами я и сам справлюсь...
показать весь комментарий
19.02.2021 16:51 Ответить
На кордоні з фєдєрастами: високий мур, рів, з морозостійкими крокодилами, і кулеметні башти, які стріляють на рух, ще декілька воріт, які відчиняються лише на вихід з України.
показать весь комментарий
19.02.2021 17:17 Ответить
За наказом Кремля 100%.
показать весь комментарий
19.02.2021 17:45 Ответить
Закрывайте консульство. Нечего рисковать жизнями наших людей!

А наши кацапскую амбасаду на Воздухофлотском- только бомбочками с краской. И то какой смрад с мокшанских болот!
показать весь комментарий
19.02.2021 18:06 Ответить
Дайош визовый режим з лаптеногими!!!!
показать весь комментарий
19.02.2021 19:24 Ответить
Судя по видео это полный трешак.Нада дать звиздюлей генконсульству.Человек спокойно проходит во двор спокойно звонит в дверь и спокойно наносить удары ножом.Что это за проходной двор?
показать весь комментарий
19.02.2021 20:34 Ответить
Не розумію., чому не перекрити кордон, не закрити всі дип установи (ну можна залишити кілька чоловік носити ноти в МЗС РФ) і всі питання вирішувати через дип представництва у Білорусі, Казахстані та Молдові?
показать весь комментарий
19.02.2021 21:36 Ответить
ЗАКРЫВАЙТЕ ПОСОЛЬСТВА РОССИИ !!!
показать весь комментарий
19.02.2021 23:36 Ответить
Добре, що живий і без серйозних ран.
А що горомадянин рашки хотів в консульстві України ? Записаний на прийом ?
Може, треба було з ним при записі на той прийом українською розмовляти ?
Не вміє - ґуд бай.
показать весь комментарий
20.02.2021 00:16 Ответить
 
 