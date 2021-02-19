На сотрудника генконсульства Украины в российском Петербурге совершено вооруженное нападение
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В Санкт-Петербурге в Генеральном консульстве Украины в пятницу, 19 февраля, на военнослужащего Госпогранслужбы, который выполняет задачи по охране иностранных дипломатических учреждений Украины, напал неизвестный мужчина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Укринформу представитель ГПСУ Андрей Демченко.
Пограничник получил два ножевых ранения.
"Нападающий оказался гражданином РФ. Мужчина без объяснения и видимых на то причин набросился на военнослужащего сразу, как только ему открыли дверь. Только благодаря реакции пограничника, нанесенные ему ранения оказались не смертельными", - сказал Демченко.
Сотрудники Генконсульства Украины немедленно вызвали на место скорую помощь. До ее приезда другой военнослужащий Государственной пограничной службы Украины предоставил раненому всю необходимую первичную медицинскую помощь.
Нападающий задержан. Вскоре на место прибыли следователи. Предварительно известно, что он был записан на прием в Генконсульство.
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Если бы не было баранов, которые катаются в парашку на заработки то можно конечно закрыть.
Даже нужно.
Ведь это как раз люди, которые крутят шарманку про один народ, который США и Европа пытаются поссорить!
Это адепты мертвечуков и шария, причем упоротые!
Вот это и есть хохлизм.
Только ссытся и глухой
ти далпайоп? чи читати ліньки?
Избавь меня от друзей!
А с врагами я и сам справлюсь...
А наши кацапскую амбасаду на Воздухофлотском- только бомбочками с краской. И то какой смрад с мокшанских болот!
А що горомадянин рашки хотів в консульстві України ? Записаний на прийом ?
Може, треба було з ним при записі на той прийом українською розмовляти ?
Не вміє - ґуд бай.