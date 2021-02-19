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На співробітника генконсульства України в російському Петербурзі скоєно збройний напад

Новини Цензор.НЕТ Події

На співробітника генконсульства України в російському Петербурзі скоєно збройний напад

У Санкт-Петербурзі в Генеральному консульстві України у п’ятницю, 19 лютого, на військовослужбовця Держприкордонслужби, який виконує завдання з охорони закордонних дипломатичних установ України, напав невідомий чоловік.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Укрінформу речник ДПСУ Андрій Демченко.

Нападник завдав прикордоннику два ножових поранення.

"Він виявився громадянином РФ. Чоловік без пояснення та видимих на те причин накинувся на військовослужбовця відразу, як йому відчинили двері. Лише завдячуючи реакції прикордонника, нанесені йому поранення виявилися не смертельними", - сказав Демченко.

Співробітники Генконсульства України негайно викликали на місце "швидку допомогу". До її приїзду інший військовослужбовець Державної прикордонної служби України надав пораненому всю необхідну первинну медичну допомогу.

Нападника затримано. Невдовзі на місце прибули слідчі. Попередньо відомо, що він був записаний на прийом в Генконсульство.

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Топ коментарі
+42
****, закривайте цей гадюшник. якщо у нас війна з РФ, чому до цього часу не закриті усі посольства та не розірвані дип відносини?
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19.02.2021 16:40
+27
и плевать на них. На границе писать, что заезжая в мордор вы несете на себе риски
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19.02.2021 16:58
+25
Это консульство, не посольство.
Если бы не было баранов, которые катаются в парашку на заработки то можно конечно закрыть.
Даже нужно.
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19.02.2021 16:52
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****, закривайте цей гадюшник. якщо у нас війна з РФ, чому до цього часу не закриті усі посольства та не розірвані дип відносини?
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19.02.2021 16:40 Відповісти
Это консульство, не посольство.
Если бы не было баранов, которые катаются в парашку на заработки то можно конечно закрыть.
Даже нужно.
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19.02.2021 16:52 Відповісти
и плевать на них. На границе писать, что заезжая в мордор вы несете на себе риски
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19.02.2021 16:58 Відповісти
Честно, я бы плевал и не только в переносном смысле.
Ведь это как раз люди, которые крутят шарманку про один народ, который США и Европа пытаются поссорить!
Это адепты мертвечуков и шария, причем упоротые!
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19.02.2021 17:02 Відповісти
так тем более- пшли нах
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20.02.2021 00:48 Відповісти
да да закрывайте, Зекоманда только наладила импорт газа, електроенергии и угля из России, шас порвут они отношения, аж бегом
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19.02.2021 17:19 Відповісти
Гєнконсульство? В Члєнєнградє?
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19.02.2021 16:40 Відповісти
Вот уже 7 лет продолжается эта история с трусами и крестиком.
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19.02.2021 16:44 Відповісти
Нам реднекам однолапым непонять. Вай-вай
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19.02.2021 16:50 Відповісти
Вам, резиновым изделиям, ваш кумир-педофил, скормил фейковую "партию". Так шо твое "мнение" никому не интересно, лошара. На сотрудника генконсульства Украины в российском Петербурге совершено вооруженное нападение - Цензор.НЕТ 4613
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19.02.2021 16:55 Відповісти
Тогда это не Украинец, а хохол.
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19.02.2021 17:04 Відповісти
Так это как раз Украинское определение. В США же нет массового явления, похожего на хохлизм, т.е., "братский народ с русней". В Германии, наверное, есть, те же "русские немцы".
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19.02.2021 17:15 Відповісти
В итоге выясниться, что это украинец, обиженный на закрытия каналов медведчука, (c)

Вот это и есть хохлизм.
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19.02.2021 17:24 Відповісти
Любовь к стране-помойке - признак генетической неполноценности.
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19.02.2021 17:45 Відповісти
В Мире есть только одна страна-помойка. Расположена она между Украиной и США. И населена она на 99,99% идиотами.
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19.02.2021 17:57 Відповісти
Вовка - парень неплохой.
Только ссытся и глухой
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19.02.2021 18:09 Відповісти
И куда же делись все эти таланты? И почему они там живут веками в дерьме, если они такие умные и талантливые? Вы когда-то пытались сравнить Украинское село с деревнями дикарей?
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19.02.2021 18:11 Відповісти
Угу. Талантливая. Когда дело касается убийств, мародерства, вранья и прочих истинно русско-православных духовных ценностей.
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19.02.2021 18:22 Відповісти
так население или бурято-татарская нация? ты уж определись)
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19.02.2021 18:48 Відповісти
Какая ещё нация в парашке, что ты несёшь)
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19.02.2021 18:46 Відповісти
Нападающий оказался гражданином РФИсточник: https://censor.net/ru/n3248988

ти далпайоп? чи читати ліньки?
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19.02.2021 22:14 Відповісти
Нє#уй шастати...
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19.02.2021 17:21 Відповісти
Не украинец, а хохол.
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19.02.2021 18:07 Відповісти
Господи!
Избавь меня от друзей!
А с врагами я и сам справлюсь...
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19.02.2021 16:51 Відповісти
На кордоні з фєдєрастами: високий мур, рів, з морозостійкими крокодилами, і кулеметні башти, які стріляють на рух, ще декілька воріт, які відчиняються лише на вихід з України.
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19.02.2021 17:17 Відповісти
За наказом Кремля 100%.
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19.02.2021 17:45 Відповісти
Закрывайте консульство. Нечего рисковать жизнями наших людей!

А наши кацапскую амбасаду на Воздухофлотском- только бомбочками с краской. И то какой смрад с мокшанских болот!
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19.02.2021 18:06 Відповісти
Дайош визовый режим з лаптеногими!!!!
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19.02.2021 19:24 Відповісти
Судя по видео это полный трешак.Нада дать звиздюлей генконсульству.Человек спокойно проходит во двор спокойно звонит в дверь и спокойно наносить удары ножом.Что это за проходной двор?
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19.02.2021 20:34 Відповісти
Не розумію., чому не перекрити кордон, не закрити всі дип установи (ну можна залишити кілька чоловік носити ноти в МЗС РФ) і всі питання вирішувати через дип представництва у Білорусі, Казахстані та Молдові?
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19.02.2021 21:36 Відповісти
ЗАКРЫВАЙТЕ ПОСОЛЬСТВА РОССИИ !!!
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19.02.2021 23:36 Відповісти
Добре, що живий і без серйозних ран.
А що горомадянин рашки хотів в консульстві України ? Записаний на прийом ?
Може, треба було з ним при записі на той прийом українською розмовляти ?
Не вміє - ґуд бай.
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20.02.2021 00:16 Відповісти
 
 