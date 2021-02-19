Численность и средние зарплаты в ВСУ. ИНФОГРАФИКА
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В Министерстве обороны Украины утвердили паспорта бюджетных программ на 2021 год. В размещенном на сайте ведомства приказе обнародована численность Вооруженных Сил и расходы на содержание личного состава.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.
Общее количество военных, госслужащих и работников ВСУ составляет 246 446 человек. Из них:
- численность военнослужащих составляет - 195 626 человек;
- численность работников на должностях военнослужащих - 3 973 человека;
- численность госслужащих и работников (без указанных выше) - 46 846 человек.
Компенсацию за поднаем жилья получает 26 тыс. военнослужащих и их семей. Средний размер выплаты составляет 3 413 гривен. Подъемная помощь при служебном перемещении составляет около 28 000 грн.
Средняя стоимость подготовки одного военнообязанного составляет 3 217,2 грн, а призыва резервиста - 5 913,6 грн.
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Василий Иванович с Петькой сидят, скучают:
- Петька, сгоняй на хутор к старику-самогонщику, сообрази чего-нибудь!
- Это можно.
Через час Петька возвращается.
- Ну как?
- Да нет у него ни фига.
- Эх, молодежь, всему вас учить надо! Пойдем вместе.
Приходят к деду. Василий Иванович:
- Здорово, отец!
- Здорово, сынки!
- Мы к тебе от имени Советской власти. Гляжу я, хата у тебя старая.
- Ох, какая старая!
- Петька, запиши - новую хату ему от Советской власти. И жена у тебя вроде старая.
- Ой, какая старая!
- Петька, запиши - новую жену ему от Советской власти.
- Сынки! Родненькие! Да сколько ж я вас ждал!
Сели за стол, выпили, с собой взяли. Уже в дверях, Василий Иванович, как бы невзначай:
- Слышь, дед! А может у тебя и х... старый?
- Уж какой старый!
- Петька, запиши - х.... ему от Советской власти!
Средняя пенсия военнослужащего 5 тыс. грн. в месяц.
Кто на фронте погибает защищая Украину???
порошенко, зеленский, одно отношение по зарплате и пенсиям к защитникам Родины.
Так и в армии.......
Вічно непрохідний Аталотій Гриценко програв суд І.Виннику. Він вимагав спростувати інформацію про розпродаж армії за час його перебування міністром оборони.
Проти фактів не попреш, та ще й документів із власними підписами.
Hellis:
Аталотий Гриценко проиграл суд. Он таки обокрал армию на миллиарды. Но о том, что он подал в суд на своего "обидчика" написали почти все СМИ. А вот то, что ПРОИГРАЛ - тишина.
Но несравненно больше чем в совке 3,80 рублей.
У меня в ППД офицеры (уровень бригады) получают 13-18000, солдаты-сержанты 9-12000. В штабах там да, от 22 до 45000, но они, суки, служить мешают и сидят только в кабинетах.