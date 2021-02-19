Численность и средние зарплаты в ВСУ. ИНФОГРАФИКА

В Министерстве обороны Украины утвердили паспорта бюджетных программ на 2021 год. В размещенном на сайте ведомства приказе обнародована численность Вооруженных Сил и расходы на содержание личного состава.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Общее количество военных, госслужащих и работников ВСУ составляет 246 446 человек. Из них:

численность военнослужащих составляет - 195 626 человек;

численность работников на должностях военнослужащих - 3 973 человека;

численность госслужащих и работников (без указанных выше) - 46 846 человек.

Читайте: Военнослужащих будут вакцинировать во временных пунктах прививки, - санврач Минобороны

Компенсацию за поднаем жилья получает 26 тыс. военнослужащих и их семей. Средний размер выплаты составляет 3 413 гривен. Подъемная помощь при служебном перемещении составляет около 28 000 грн.

Средняя стоимость подготовки одного военнообязанного составляет 3 217,2 грн, а призыва резервиста - 5 913,6 грн.

Также читайте: В 2021 году в ряды ВСУ планируют призвать 32 тысячи человек