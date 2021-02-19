Чисельність і середні зарплати в ЗСУ. ІНФОГРАФІКА
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У Міністерстві оборони України затвердили паспорти бюджетних програм на 2021 рік. У розміщеному на сайті відомства наказі оприлюднена чисельність Збройних Сил та витрати на утримання особового складу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.
Загальна кількість військових, держслужбовців і працівників ЗСУ становить 246 446 осіб. З них:
- чисельність військовослужбовців становить - 195 626 осіб;
- чисельність працівників на посадах військовослужбовців - 3 973 особи;
- чисельність держслужбовців і працівників (без зазначених вище) - 46 846 осіб.
Компенсацію за піднайом житла отримує 26 тис. військовослужбовців і їхніх сімей. Середній розмір виплати становить 3 413 гривень. Підйомна допомога при службовому переміщенні становить близько 28 000 грн.
Середня вартість підготовки одного військовозобов'язаного становить 3 217,2 грн, а призову резервістів - 5 913,6 грн.
Топ коментарі
+25 Старый зольдат
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Василий Иванович с Петькой сидят, скучают:
- Петька, сгоняй на хутор к старику-самогонщику, сообрази чего-нибудь!
- Это можно.
Через час Петька возвращается.
- Ну как?
- Да нет у него ни фига.
- Эх, молодежь, всему вас учить надо! Пойдем вместе.
Приходят к деду. Василий Иванович:
- Здорово, отец!
- Здорово, сынки!
- Мы к тебе от имени Советской власти. Гляжу я, хата у тебя старая.
- Ох, какая старая!
- Петька, запиши - новую хату ему от Советской власти. И жена у тебя вроде старая.
- Ой, какая старая!
- Петька, запиши - новую жену ему от Советской власти.
- Сынки! Родненькие! Да сколько ж я вас ждал!
Сели за стол, выпили, с собой взяли. Уже в дверях, Василий Иванович, как бы невзначай:
- Слышь, дед! А может у тебя и х... старый?
- Уж какой старый!
- Петька, запиши - х.... ему от Советской власти!
Средняя пенсия военнослужащего 5 тыс. грн. в месяц.
Кто на фронте погибает защищая Украину???
порошенко, зеленский, одно отношение по зарплате и пенсиям к защитникам Родины.
Так и в армии.......
Вічно непрохідний Аталотій Гриценко програв суд І.Виннику. Він вимагав спростувати інформацію про розпродаж армії за час його перебування міністром оборони.
Проти фактів не попреш, та ще й документів із власними підписами.
Hellis:
Аталотий Гриценко проиграл суд. Он таки обокрал армию на миллиарды. Но о том, что он подал в суд на своего "обидчика" написали почти все СМИ. А вот то, что ПРОИГРАЛ - тишина.
Но несравненно больше чем в совке 3,80 рублей.
У меня в ППД офицеры (уровень бригады) получают 13-18000, солдаты-сержанты 9-12000. В штабах там да, от 22 до 45000, но они, суки, служить мешают и сидят только в кабинетах.