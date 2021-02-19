Чисельність і середні зарплати в ЗСУ. ІНФОГРАФІКА

У Міністерстві оборони України затвердили паспорти бюджетних програм на 2021 рік. У розміщеному на сайті відомства наказі оприлюднена чисельність Збройних Сил та витрати на утримання особового складу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Загальна кількість військових, держслужбовців і працівників ЗСУ становить 246 446 осіб. З них:

чисельність військовослужбовців становить - 195 626 осіб;

чисельність працівників на посадах військовослужбовців - 3 973 особи;

чисельність держслужбовців і працівників (без зазначених вище) - 46 846 осіб.

Компенсацію за піднайом житла отримує 26 тис. військовослужбовців і їхніх сімей. Середній розмір виплати становить 3 413 гривень. Підйомна допомога при службовому переміщенні становить близько 28 000 грн.

Середня вартість підготовки одного військовозобов'язаного становить 3 217,2 грн, а призову резервістів - 5 913,6 грн.

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