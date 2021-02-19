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Чисельність і середні зарплати в ЗСУ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Чисельність і середні зарплати в ЗСУ. ІНФОГРАФІКА

У Міністерстві оборони України затвердили паспорти бюджетних програм на 2021 рік. У розміщеному на сайті відомства наказі оприлюднена чисельність Збройних Сил та витрати на утримання особового складу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Загальна кількість військових, держслужбовців і працівників ЗСУ становить 246 446 осіб. З них:

  • чисельність військовослужбовців становить - 195 626 осіб;
  • чисельність працівників на посадах військовослужбовців - 3 973 особи;
  • чисельність держслужбовців і працівників (без зазначених вище) - 46 846 осіб.

Чисельність і середні зарплати в ЗСУ 01

Компенсацію за піднайом житла отримує 26 тис. військовослужбовців і їхніх сімей. Середній розмір виплати становить 3 413 гривень. Підйомна допомога при службовому переміщенні становить близько 28 000 грн.

Середня вартість підготовки одного військовозобов'язаного становить 3 217,2 грн, а призову резервістів - 5 913,6 грн.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+25
Зато у нас учителя по 4 000 долярив в месяц получают. Без всяких Джибути и парашютов. Численность и средние зарплаты в ВСУ - Цензор.НЕТ 6142
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19.02.2021 17:26
+15
В році "мальдівського бариги". Численность и средние зарплаты в ВСУ - Цензор.НЕТ 4720
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19.02.2021 17:18
+10
Лариса Сарган:

Вічно непрохідний Аталотій Гриценко програв суд І.Виннику. Він вимагав спростувати інформацію про розпродаж армії за час його перебування міністром оборони.
Проти фактів не попреш, та ще й документів із власними підписами.

Hellis:

Аталотий Гриценко проиграл суд. Он таки обокрал армию на миллиарды. Но о том, что он подал в суд на своего "обидчика" написали почти все СМИ. А вот то, что ПРОИГРАЛ - тишина.
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19.02.2021 17:47
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вы еще в кремль подробный доклад отправьте клоуны
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19.02.2021 17:15 Відповісти
точняк, но боюсь они лучше МО знают состояние ВСУ благодаря засланным казачкам
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19.02.2021 17:49 Відповісти
Чего ещё? Давно отправили. Поквартальный отчёт шлют.
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19.02.2021 17:50 Відповісти
В якому році востаннє підвищували зарплатню військовослужбовцям?
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19.02.2021 17:16 Відповісти
В році "мальдівського бариги". Численность и средние зарплаты в ВСУ - Цензор.НЕТ 4720
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19.02.2021 17:18 Відповісти
При "барИге". При величайшем нашей современности как в советском анекдоте.
Василий Иванович с Петькой сидят, скучают:
- Петька, сгоняй на хутор к старику-самогонщику, сообрази чего-нибудь!
- Это можно.
Через час Петька возвращается.
- Ну как?
- Да нет у него ни фига.
- Эх, молодежь, всему вас учить надо! Пойдем вместе.
Приходят к деду. Василий Иванович:
- Здорово, отец!
- Здорово, сынки!
- Мы к тебе от имени Советской власти. Гляжу я, хата у тебя старая.
- Ох, какая старая!
- Петька, запиши - новую хату ему от Советской власти. И жена у тебя вроде старая.
- Ой, какая старая!
- Петька, запиши - новую жену ему от Советской власти.
- Сынки! Родненькие! Да сколько ж я вас ждал!
Сели за стол, выпили, с собой взяли. Уже в дверях, Василий Иванович, как бы невзначай:
- Слышь, дед! А может у тебя и х... старый?
- Уж какой старый!
- Петька, запиши - х.... ему от Советской власти!
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19.02.2021 17:25 Відповісти
Безподобный анекдот!!!! Х.... пенсионерам от всех 6-ти президентов Украины.
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19.02.2021 17:58 Відповісти
При сирисири моя бабуля отримувала пенсію 45крб... так що пенсіонери завжди жили хєрово.
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19.02.2021 18:16 Відповісти
2018
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19.02.2021 18:44 Відповісти
Легионер-новичок со стажем 10 месяцев, служащий на территории Франции, получает около 1 тысячу евро в месяц, а в случае командировки, например, в Джибути - около 2500 евро в месяц. Легионеры-парашютисты получают около 1800 евро во Франции и чуть больше 3 тысяч евро.29 янв. 2017 г.
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19.02.2021 17:17 Відповісти
Зато у нас учителя по 4 000 долярив в месяц получают. Без всяких Джибути и парашютов. Численность и средние зарплаты в ВСУ - Цензор.НЕТ 6142
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19.02.2021 17:26 Відповісти
Чисельність і середні зарплати в ЗСУ - Цензор.НЕТ 6787
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19.02.2021 17:30 Відповісти
Средняя пенсия судьи 69 тыс. грн. в месяц, прокуроры рядом.
Средняя пенсия военнослужащего 5 тыс. грн. в месяц.
Кто на фронте погибает защищая Украину???
порошенко, зеленский, одно отношение по зарплате и пенсиям к защитникам Родины.
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19.02.2021 17:24 Відповісти
Средняя пенсия в стране - 3507, 51 грн., но знакомый судья получает 52500 грн.....
Так и в армии.......
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19.02.2021 17:40 Відповісти
Лариса Сарган:

Вічно непрохідний Аталотій Гриценко програв суд І.Виннику. Він вимагав спростувати інформацію про розпродаж армії за час його перебування міністром оборони.
Проти фактів не попреш, та ще й документів із власними підписами.

Hellis:

Аталотий Гриценко проиграл суд. Он таки обокрал армию на миллиарды. Но о том, что он подал в суд на своего "обидчика" написали почти все СМИ. А вот то, что ПРОИГРАЛ - тишина.
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19.02.2021 17:47 Відповісти
536 грн для срочника не абы какие деньги.
Но несравненно больше чем в совке 3,80 рублей.
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19.02.2021 18:10 Відповісти
Срочніку треба мінімалку -6900грн. Інакше це позор сраний...
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19.02.2021 18:17 Відповісти
курс 95 грн = 1 руб 1990 года, но в 88 году срочник получал около 8 руб, сержант до 12
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19.02.2021 18:41 Відповісти
Середня температура по лікарні складає 36,6. Вимірювали терапевтичне відділення 3 особи, морг 1 особа.
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19.02.2021 18:13 Відповісти
19 233грн - 3,14ЗДЁШЬ!
У меня в ППД офицеры (уровень бригады) получают 13-18000, солдаты-сержанты 9-12000. В штабах там да, от 22 до 45000, но они, суки, служить мешают и сидят только в кабинетах.
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19.02.2021 18:40 Відповісти
У Ивана 2 коровы, у Василия - ни одной. В среднем, у каждого из них по одной корове))
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19.02.2021 19:00 Відповісти
После Пороха никто ВСУ зарплаты не поднилал, только ввели иудины штрафы за огонь-ответку.
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20.02.2021 00:51 Відповісти
цікаво з відки вони висрали 19 000, мабуть прирівняли дшб, ссо зта всі інші роди військ , та опирались на зарплати офіцерів
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20.02.2021 06:37 Відповісти
 
 