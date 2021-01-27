В 2021 году в ряды ВСУ планируют призвать 32 тысячи человек

В 2021 году Вооруженные Силы Украины планируют призвать на военную службу 32 тысячи срочников, что почти на 2000 больше, чем в прошлом году.

Как информирует Цензор.НЕТ, о количестве призывников в 2021 году АрмияInform рассказал начальник отдела комплектования рядовым, сержантами и призыва управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Николай Качаненко.

"В 2021 году запланировано призвать за два призыва, весенний и осенний, около 32 тысяч человек. Но эта цифра не окончательная, она может быть скорректирована: в большую сторону - вряд ли, возможно, в меньшую", - отметил офицер.

По его словам, количество призывников во время осеннего призыва 2020 г. была меньше, если сравнивать с весенним почти на 3000 человек.

Напомним, что призыв в 2020 году прошел без срывов. Вооруженные Силы Украины организовали отправку молодого пополнения в полном объеме. И военные комиссариаты, и органы местного самоуправления с задачей справились. Всего в прошлом году призвали 30 030 человек: весной - 16460 призывников, осенью - 13570.

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