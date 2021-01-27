В 2021 году в ряды ВСУ планируют призвать 32 тысячи человек
В 2021 году Вооруженные Силы Украины планируют призвать на военную службу 32 тысячи срочников, что почти на 2000 больше, чем в прошлом году.
Как информирует Цензор.НЕТ, о количестве призывников в 2021 году АрмияInform рассказал начальник отдела комплектования рядовым, сержантами и призыва управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Николай Качаненко.
"В 2021 году запланировано призвать за два призыва, весенний и осенний, около 32 тысяч человек. Но эта цифра не окончательная, она может быть скорректирована: в большую сторону - вряд ли, возможно, в меньшую", - отметил офицер.
По его словам, количество призывников во время осеннего призыва 2020 г. была меньше, если сравнивать с весенним почти на 3000 человек.
Напомним, что призыв в 2020 году прошел без срывов. Вооруженные Силы Украины организовали отправку молодого пополнения в полном объеме. И военные комиссариаты, и органы местного самоуправления с задачей справились. Всего в прошлом году призвали 30 030 человек: весной - 16460 призывников, осенью - 13570.
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А міську не трогають, бо ще мамці вийдуть дороги перекривати.
типичным представителем этой категории отряда приматых) спорить бесполезно .и них ты не полковник. это просто твоя мамаша под полковником лежала
Правильно, полицейское государство. Полиция творит, что хочет. А они еще 2695 собрались принимать.