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Новини Оборона
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У 2021 році до лав ЗСУ планують призвати 32 тисячі осіб

У 2021 році до лав ЗСУ планують призвати 32 тисячі осіб

У 2021 році Збройні Сили України планують призвати на військову службу 32 тисячі строковиків, що майже на 2000 більше, ніж у минулому році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про кількість призовників у 2021 році АрміяInform розповів начальник відділу комплектування рядовим, сержантським складом та призову управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗС України полковник Микола Качаненко.

"У 2021 році заплановано призвати за два призови, весняний та осінній, приблизно 32 тисячі осіб. Але ця цифра не остаточна, вона може бути скоригована: у більший бік - навряд чи, можливо, у менший", - зазначив офіцер.

За його словами, кількість призовників під час осіннього призову у 2020 році була меншою, якщо порівнювати із весняним, майже на 3 тисячі осіб.

Нагадаємо, що призов у 2020 році відбувся без зривів. Збройні Сили України організували відправлення молодого поповнення в повному обсязі. І військові комісаріати, й органи місцевого самоврядування із завданням впорались. Усього торік було призвано 30 030 осіб: навесні - 16 460 призовників, восени - 13 570.

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Автор: 

армія (3765) Міноборони (7294) оборона (4765) призов (431)


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Топ коментарі
+3
Будуть брати сільську молодь.
А міську не трогають, бо ще мамці вийдуть дороги перекривати.
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27.01.2021 09:53
+3
Все правильно ,все по плану зедебилов.Контрактиники убегают ,зарплату 2 года уже не поднимают ни на копейку,опять к развалу ,к набору халявной раб.силы,которая так на халяву и служит.
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27.01.2021 09:57
+3
Скоротить наполовину аваковців, і ці кошти направити на створення контрактної армії, а призов повинен бути, для того щоб навчити чоловіків вміти захищати свою країну , але не в такому вигляді, і ті хто не був в армії -їм заборону на обіймання державних посад.
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27.01.2021 10:00
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32 тисячі дітей, та краще би ви ті кошти, що йдуть на строковиків піднімали територіальну оборону, з дорослого населення. Ума палата.
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27.01.2021 09:48 Відповісти
А потім в тіктокіках відосіки з ватним молодняком мають.
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27.01.2021 09:49 Відповісти
Ні, служити підуть виключно діти 73%, правда?
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27.01.2021 11:45 Відповісти
Будуть брати сільську молодь.
А міську не трогають, бо ще мамці вийдуть дороги перекривати.
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27.01.2021 09:53 Відповісти
Нашо їх взагалі брати. Треба розбудовувати саме контрактну армію. Немає жодного сенсу срочників призивати.
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27.01.2021 11:06 Відповісти
и каковы критерии отбора???
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27.01.2021 09:56 Відповісти
Имущественное состояние.
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27.01.2021 10:40 Відповісти
Все правильно ,все по плану зедебилов.Контрактиники убегают ,зарплату 2 года уже не поднимают ни на копейку,опять к развалу ,к набору халявной раб.силы,которая так на халяву и служит.
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27.01.2021 09:57 Відповісти
зарплату не повышают с 2015 года.твой кумир вальцман не сильно беспокоился о военных
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27.01.2021 10:05 Відповісти
Не пиши бред .Я не знаю кто твой кумир зедебил,но зарплату в ВСУ повышали с 1 .12 2019 ,крайний раз.
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27.01.2021 14:38 Відповісти
дегенерат ты безмозглыйб а не полковник. у меня родственик служит на контракте. никакого повышения зарплаты он не видел .народ бежит из армии массово.
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28.01.2021 08:36 Відповісти
Недоумок ,ты читать умеешь? Если да то прочти не дегенерат ,что написано! Крайний раз денежное содержание ВСУ увеличивалось с 1.12 19,в виде премиальных надбавок.Сейчас 2021год,зедебила избрали в марте 19,с тех пор больше ни разу ничего не добавляли ,кроме тем кто на востоке,в виде премии до 3000 тысяч ,за не стрелять.Если читать умеешь прочти.
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28.01.2021 08:44 Відповісти
ты настолько тупорылый что я даже спорить с тобой не буду
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30.01.2021 06:37 Відповісти
Что бы спорить надо что то знать.А ты недоумок для начала элементарную грамматику изучи.
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30.01.2021 09:13 Відповісти
я потому и не спорю.потому как знаю что долбодятлами(а ты являешься
типичным представителем этой категории отряда приматых) спорить бесполезно .и них ты не полковник. это просто твоя мамаша под полковником лежала
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30.01.2021 18:41 Відповісти
Я же тебе уже написал недоразвитый ,грамматику для начала изучи.А потом к людям будешь обращаться с измышлениями. Что с тобой можно обсуждать? А тем более спорить,ты простой кацарылый зедебил.
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01.02.2021 09:05 Відповісти
не дуже і на халяву, Тим хлопцям хто працював перед призовом виплачують середню зарплату.
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27.01.2021 10:34 Відповісти
Скоротить наполовину аваковців, і ці кошти направити на створення контрактної армії, а призов повинен бути, для того щоб навчити чоловіків вміти захищати свою країну , але не в такому вигляді, і ті хто не був в армії -їм заборону на обіймання державних посад.
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27.01.2021 10:00 Відповісти
Тут є несправедливість. Чому хтось віддає рік свого життя країні, а хтось в цей час заробляє собі бабло і насолоджується життям? Віддати свій борг країні мають ВСІ українці! Навіть ті, чий призивний вік вже закінчивсь. Виключення мають атовці, інваліди, пенсіонери, неповнолітні, військовослужбівці. Все. Не хочеш служити у війську рік? Йди відпрацьовуй у соціальні служби два роки з 100% зайнітістю і без права ночувати у власному домі. Жінкам можна цю службу пом'якшити, або і скасувати, якщо вони вигодовують немовлят, неповнолітніх дітей. Годувальники сімей теж можуть мати якісь пом'якшення. Але кожен хоч раз на тиждень має відпрацювати на країну. Може хоч тоді людям дійде, що країна у стані війни і небезпека торкається всіх.
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27.01.2021 10:21 Відповісти
Поліціянти, доречі, не мають бути позбавлені такого громадянського обов'язку, якщо вони не працюють у безпосередній близькості до лінії розмежування на Донбасі.
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27.01.2021 10:26 Відповісти
Срок служби півтора року . Людям з вищою освітою рік. На службу призивають не для того щоб борги віддавати , строковики не воюють, а для того щоб навчитись військової справи. Строковикам виплачують середню зарплату за останні півроку перед призивом. У декого з хлопців що мали непогану зарплату до служби за півтора року набігають непогані гроші, якщо сім'ї нема, а тратити на службі особливо і немає куди. Наприклад, мій син приїхав із служби з другом, що купив авто за ті гроші.
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27.01.2021 10:53 Відповісти
Спитайте у сина, або у його друга - вони хотіли б відкосити від призову, якщо була б така можливість? Чому хтось забов'язаний кудись йти, а хтось - ні? Якщо закінчується рівноправність, то закінчується і демократія, і справедливість, і закон, і право, і багато-багато інших ознак цивілізованої країни.
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27.01.2021 12:14 Відповісти
У нашій сім'ї інші поняття. Треба служити - пішли служити. Старший не служив. Але не тому що відкосив, чи я хабаря дав. Я хабарів не даю. Він здуру в 14 років собі шию переламав. Слава Богу спинний мозок не пошкодив. Обійшлося, але до служби визнали непридатним. Всі мої троє дітей вивчились без копійки хабаря. Доця до речі кандидат наук. Сама добилась. Лише на бенкет грошей дав.
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29.01.2021 08:42 Відповісти
І ще. Британський принц служив пілотом вертоліта в Авганістані і в Іраку. Реальним вертольотником і наражавсь на ризик. Це той, хто онук королеви Єлізавети і син Чарльза і Діани.
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27.01.2021 12:18 Відповісти
Сулейман ты у юльки с дермаком ,спроси? Что они там задумали?:
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27.01.2021 14:40 Відповісти
180 000 призывников только 2002 года.Возможно, есть смысл призывать траншами по 3 месяца ,но несколько раз до 30 лет?.Зато со 100% охватом?.Кто не был в армии не может избираться в рады всех уровней по состоянию здоровья.И на должности - тоже.Это должно касаться и женщин.Пример Израиля!
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27.01.2021 11:34 Відповісти
Нет, армия должна быть профессиональной, даже не контрактной (гуглите разницу). В капиталистической стране, призыв это анахронизм. К тому же гендерное неравенство на лицо. Чем эта порочная практика обобществления парней отличается от практики обобществления девушек при Пол Поте в Компучии? Справедливости ради есть не большой плюс, те ребята которые не под подъездами пиво пьют, а занимаются серьёзными вещами (стартапы, IT и тд) имеют дополнительную мотивацию не расслабляться, учиться нормально, уезжать на стажировки за границу и тд, и так до 27-лет, и именно они потом будут двигать экономику Украины, платить налоги, двигать передний край прогресса (пусть и в Калифорнии). А служить или корректнее сказать работать в вооруженных силах должны те у кого к этому есть призвание, за ЗП от 1.5~2k со старта и посвящать этому жизнь, зная что семью плюс минус обеспечена.
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27.01.2021 11:44 Відповісти
А я вважаю що будь який чоловік повинен вміти захистити себе, свою сімю і свою країну навчитись дисципліні і порядку. Такі навики йому повинна дати строкова служба. А захоче чи не захоче він потім як ви кажете "працювати" в армії то вже його справа. Але в разі необхідності захисту країни, треба мобілізовувати всіх хто здатен це робити.
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29.01.2021 11:26 Відповісти
Армия меньше, чем полиция. Так какое государство у нас?

Правильно, полицейское государство. Полиция творит, что хочет. А они еще 2695 собрались принимать.
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27.01.2021 12:51 Відповісти
С КОРОНОВИРУСОМ !?)
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27.01.2021 14:11 Відповісти
 
 