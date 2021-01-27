У 2021 році до лав ЗСУ планують призвати 32 тисячі осіб

У 2021 році Збройні Сили України планують призвати на військову службу 32 тисячі строковиків, що майже на 2000 більше, ніж у минулому році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про кількість призовників у 2021 році АрміяInform розповів начальник відділу комплектування рядовим, сержантським складом та призову управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗС України полковник Микола Качаненко.

"У 2021 році заплановано призвати за два призови, весняний та осінній, приблизно 32 тисячі осіб. Але ця цифра не остаточна, вона може бути скоригована: у більший бік - навряд чи, можливо, у менший", - зазначив офіцер.

За його словами, кількість призовників під час осіннього призову у 2020 році була меншою, якщо порівнювати із весняним, майже на 3 тисячі осіб.

Нагадаємо, що призов у 2020 році відбувся без зривів. Збройні Сили України організували відправлення молодого поповнення в повному обсязі. І військові комісаріати, й органи місцевого самоврядування із завданням впорались. Усього торік було призвано 30 030 осіб: навесні - 16 460 призовників, восени - 13 570.

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