21 580 45
Украинка погибла во время отдыха в Египте, - МИД
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Украинская туристка из Ривного погибла на прошлой неделе во время отдыха в Египте. Женщина занималась подводным плаванием.
Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"13 февраля в Египте погибла украинка. Посольство Украины в Египте обеспечивает консульское сопровождение этого дела. Планируется, что 19 февраля тело умершей будет доставлено в Украину (Львов)", - отметил он.
Как пишет издание "Ривне вечернее" со ссылкой на МИД, несчастье случилось с 65-летней жительницей Ривного. Сообщается, что женщина занималась подводным плаванием. Однако точных деталей смерти в МИД не разглашают, ссылаясь на личные данные.
Топ комментарии
+11 Андрей Шевченко 29aa0d51
показать весь комментарий19.02.2021 17:36
+9 Amber
показать весь комментарий19.02.2021 17:39
+8 Андрей Шевченко 29aa0d51
показать весь комментарий19.02.2021 17:35
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Круто!
Можно бы еще на кайтсерфинге разбиться. Тоже весело.
Я бы себе так хотел.
не, в этом плане египтяне молодцы.
Хотя, и кирпич может на голову возле дома упасть и убить. Так что теперь, из дома не выходить?
Зато бабка жила на полную! как минимум последние свои дни!
Это лучше чем лежать годами после инсульта и ждать смерти.
я лично ей завидую.