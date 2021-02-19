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Украинка погибла во время отдыха в Египте, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Украинка погибла во время отдыха в Египте, - МИД

Украинская туристка из Ривного погибла на прошлой неделе во время отдыха в Египте. Женщина занималась подводным плаванием.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"13 февраля в Египте погибла украинка. Посольство Украины в Египте обеспечивает консульское сопровождение этого дела. Планируется, что 19 февраля тело умершей будет доставлено в Украину (Львов)", - отметил он.

Как пишет издание "Ривне вечернее" со ссылкой на МИД, несчастье случилось с 65-летней жительницей Ривного. Сообщается, что женщина занималась подводным плаванием. Однако точных деталей смерти в МИД не разглашают, ссылаясь на личные данные.

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Топ комментарии
+11
Когда исполнится 65- не надо нырять глубоко!
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19.02.2021 17:36
+9
Да , дайвинг в таком возрасте , очевидно опасен для здоровья !
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19.02.2021 17:39
+8
Жалко тетку! В 65 лет дайвингом заниматься... я бы, наверное не смог. Через пять лет- буду знать точно. Но, сомневаюсь я в таких своих способностях.
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19.02.2021 17:35
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Ще б якось зрозуміти, що саме робити з цією інфою...
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19.02.2021 17:34 Ответить
Когда исполнится 65- не надо нырять глубоко!
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19.02.2021 17:36 Ответить
Це глибше нижньої губи?
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19.02.2021 17:41 Ответить
Понятия не имею. Тут всё просто, со мной: я ни разу не нырял да и ваааще не лез в воду морскую уже лет 25, как минимум. Это несмотря на то, что провожу в морях/океанах половину жизни. И живу, в Мариуполе, в 0,8 км от городского пляжа. Не нравится мне этот процесс. Пляж для того, чтобы там с металлодетектором пошляться. И- не более.
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19.02.2021 17:45 Ответить
Або той пляж копати на березі річки Рось. Погоджуюся.
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19.02.2021 17:50 Ответить
мариуполь город металлургов, металл всюду
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19.02.2021 17:53 Ответить
Українка загинула під час відпочинку в Єгипті, - МЗС - Цензор.НЕТ 7450 Уже всё не так. Это точно. Хрена где найти просто бесхозную железяку, все на пунктах приема металла. Хорошо хоть менты сумели остановить процесс уволакивания люков с проезжей части и тротуаров. В Херсоне, как мне один таксист говаривал: до сих пор уволакивают.
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19.02.2021 17:56 Ответить
навіть у повітрі )))
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19.02.2021 21:30 Ответить
як це типово. Хто біля води живе, а ви ще ходите по морях, той не купається. Якось дивно все рівно
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19.02.2021 20:03 Ответить
Хто бачив як роблять ковбасу не їсть її Українка загинула під час відпочинку в Єгипті, - МЗС - Цензор.НЕТ 5700
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20.02.2021 07:18 Ответить
Але ж плавати мусите вміти ?
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19.02.2021 23:57 Ответить
та ладно. Отличная смерть. Без болезней, гниения заживо после инсульта и многомесячных вливаний бабла и отравы при лечении рака...
Круто!
Можно бы еще на кайтсерфинге разбиться. Тоже весело.
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19.02.2021 18:31 Ответить
Саме так, тиск під водою може вбити. Був в мене на Тарханкуті такий випадок з сусідами відпочивальниками. Саме медики відпрчивали, але як говорив наш інструктор підводне плавання і алкоголь несумісні, бо тиск вбиває
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19.02.2021 19:27 Ответить
Сделать вывод: в пандемию нужно сидеть дома и если уж нырять, то только в ванной.
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19.02.2021 18:01 Ответить
и что тут веселого - лежать в ванной? отличная смерть. На драйве.
Я бы себе так хотел.
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19.02.2021 18:31 Ответить
На вуса мотай
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19.02.2021 18:15 Ответить
Жалко тетку! В 65 лет дайвингом заниматься... я бы, наверное не смог. Через пять лет- буду знать точно. Но, сомневаюсь я в таких своих способностях.
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19.02.2021 17:35 Ответить
А что надо делать в 65? Лечь, сложить руки и ждать смерти?
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19.02.2021 18:01 Ответить
Мій друг, коли ми вчилися в КПІ, сказав - стану старий і в 35 років на своєй Яві вріжуся в опору моста, шо б не страждати. Зараз йому 52. Питаю - коли в опору? Сміється - Життя тільки почалося Українка загинула під час відпочинку в Єгипті, - МЗС - Цензор.НЕТ 8272
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20.02.2021 07:23 Ответить
Лучше умереть от подводного плавания, чем от длительной болезни. Однажды заграницей сидела с мужем в кафе у дороги , и тут напротив нас завис кабриолет с классной музыкой, где сидела очень крутая парочка лет под 80, наверное. Они сделали мой день тогда. Очень жаль, что погибла такая неординарная бабушка. Возможно, египтяне наложали со своим недосервисом. Могли бы и спасти человека.
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19.02.2021 18:02 Ответить
А ще краще взагалі не помирати- та то таке....
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19.02.2021 18:20 Ответить
ну лично вы можете не умирать. Если кто спросит - я разрешил.
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19.02.2021 18:35 Ответить
я там однажды получил травму - в пустыне разбился на квадроцикле. Так вот проводник был такой что лучше бы его вообще не было. Зато медицина на уровне. Все организовали быстро, четко и затарили лекарствами, рентгенами и лучшим врачами, все было - уколы против столбняка, антибиотики, обезболивающее - все. швы наложить отказался - так зажило. Теперь шрам у виска))
не, в этом плане египтяне молодцы.
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19.02.2021 18:34 Ответить
Вот в Египте не была и удивлена, что у них , оказывается, медицина на уровне. А в Эмиратах же в прошлом году мы чуть не утонули на поломанном катамаране! Хорошо, что мы, включая детей, хорошо плаваем, да и вода там соленая, держит, мы доплыли до пустынного берега, катамаран же успешно затонул. Нас потом забрали оттуда уже на катере, все закончилось хорошо и было расценено нами , как приключение. Но могло и не так хорошо закончиться.
Хотя, и кирпич может на голову возле дома упасть и убить. Так что теперь, из дома не выходить?
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19.02.2021 19:02 Ответить
чего жалко? по-моему, круто.
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19.02.2021 18:32 Ответить
Да , дайвинг в таком возрасте , очевидно опасен для здоровья !
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19.02.2021 17:39 Ответить
В таком возрасте даже наклоняться опасно.
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19.02.2021 17:53 Ответить
жить вообще опасно. умереть можно.
Зато бабка жила на полную! как минимум последние свои дни!
Это лучше чем лежать годами после инсульта и ждать смерти.
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19.02.2021 18:37 Ответить
Який дайвінг, люди переоцінюють свої можливості. Не потрібно дивитись на когось і собі робити теж саме, бо ти на морі...
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19.02.2021 17:54 Ответить
Як вона до 65 років дожила...
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19.02.2021 17:54 Ответить
дивлячись на те як вона померла - дожила ВЕСЕЛО.
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19.02.2021 18:38 Ответить
А чего она в 65 лет вообще туда попёрлась? Даже ковида не испугалась, в своём-то возрасте! И плюс ко всему ещё дайвингом заниматься! Где мозг?
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19.02.2021 17:58 Ответить
мозг в нужном месте. В отличие от других бабок, прожила последние деньги на драйве а не доживая, всем надоедая и в первую очередь - себе.
я лично ей завидую.
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19.02.2021 18:39 Ответить
Бабке дома не сиделось. Какие ныряния? Зачем? Чёрт носит.
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19.02.2021 18:43 Ответить
Сестра в Египте сейчас, говорит слышала, что то с акулой связано
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19.02.2021 18:57 Ответить
Цікаво де ця тітонька займалася дайвингом у Рівному аби підтримувати форму...
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19.02.2021 19:27 Ответить
А прочитати новину слабо?
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19.02.2021 19:29 Ответить
Ну і що ти вичитало, не слабо?
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19.02.2021 19:31 Ответить
Хоч не мучилась
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19.02.2021 23:30 Ответить
 
 