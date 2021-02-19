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Українка загинула під час відпочинку в Єгипті, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Події

Українка загинула під час відпочинку в Єгипті, - МЗС

Українська туристка з Рівного загинула минулого тижня під час відпочинку в Єгипті. Жінка займалася підводним плаванням.

Про це повідомив прессекретар МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"13 лютого в Єгипті загинула українка. Посольство України в Єгипті забезпечує консульський супровід цієї справи. Планується, що 19 лютого тіло померлої буде доставлено в Україну (Львів)", - зазначив він.

Як пише видання "Рівне вечірнє" з посиланням на МЗС, нещастя трапилося з 65-річною мешканкою Рівного. Повідомляється, що жінка займалася підводним плаванням. Проте точних деталей смерті в МЗС не розголошують, посилаючись на особисті дані.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Когда исполнится 65- не надо нырять глубоко!
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19.02.2021 17:36
+9
Да , дайвинг в таком возрасте , очевидно опасен для здоровья !
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19.02.2021 17:39
+8
Жалко тетку! В 65 лет дайвингом заниматься... я бы, наверное не смог. Через пять лет- буду знать точно. Но, сомневаюсь я в таких своих способностях.
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19.02.2021 17:35
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Ще б якось зрозуміти, що саме робити з цією інфою...
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19.02.2021 17:34 Відповісти
Когда исполнится 65- не надо нырять глубоко!
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19.02.2021 17:36 Відповісти
Це глибше нижньої губи?
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19.02.2021 17:41 Відповісти
Понятия не имею. Тут всё просто, со мной: я ни разу не нырял да и ваааще не лез в воду морскую уже лет 25, как минимум. Это несмотря на то, что провожу в морях/океанах половину жизни. И живу, в Мариуполе, в 0,8 км от городского пляжа. Не нравится мне этот процесс. Пляж для того, чтобы там с металлодетектором пошляться. И- не более.
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19.02.2021 17:45 Відповісти
Або той пляж копати на березі річки Рось. Погоджуюся.
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19.02.2021 17:50 Відповісти
мариуполь город металлургов, металл всюду
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19.02.2021 17:53 Відповісти
Українка загинула під час відпочинку в Єгипті, - МЗС - Цензор.НЕТ 7450 Уже всё не так. Это точно. Хрена где найти просто бесхозную железяку, все на пунктах приема металла. Хорошо хоть менты сумели остановить процесс уволакивания люков с проезжей части и тротуаров. В Херсоне, как мне один таксист говаривал: до сих пор уволакивают.
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19.02.2021 17:56 Відповісти
навіть у повітрі )))
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19.02.2021 21:30 Відповісти
як це типово. Хто біля води живе, а ви ще ходите по морях, той не купається. Якось дивно все рівно
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19.02.2021 20:03 Відповісти
Хто бачив як роблять ковбасу не їсть її Українка загинула під час відпочинку в Єгипті, - МЗС - Цензор.НЕТ 5700
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20.02.2021 07:18 Відповісти
Але ж плавати мусите вміти ?
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19.02.2021 23:57 Відповісти
та ладно. Отличная смерть. Без болезней, гниения заживо после инсульта и многомесячных вливаний бабла и отравы при лечении рака...
Круто!
Можно бы еще на кайтсерфинге разбиться. Тоже весело.
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19.02.2021 18:31 Відповісти
Саме так, тиск під водою може вбити. Був в мене на Тарханкуті такий випадок з сусідами відпочивальниками. Саме медики відпрчивали, але як говорив наш інструктор підводне плавання і алкоголь несумісні, бо тиск вбиває
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19.02.2021 19:27 Відповісти
Сделать вывод: в пандемию нужно сидеть дома и если уж нырять, то только в ванной.
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19.02.2021 18:01 Відповісти
и что тут веселого - лежать в ванной? отличная смерть. На драйве.
Я бы себе так хотел.
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19.02.2021 18:31 Відповісти
На вуса мотай
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19.02.2021 18:15 Відповісти
Жалко тетку! В 65 лет дайвингом заниматься... я бы, наверное не смог. Через пять лет- буду знать точно. Но, сомневаюсь я в таких своих способностях.
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19.02.2021 17:35 Відповісти
А что надо делать в 65? Лечь, сложить руки и ждать смерти?
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19.02.2021 18:01 Відповісти
Мій друг, коли ми вчилися в КПІ, сказав - стану старий і в 35 років на своєй Яві вріжуся в опору моста, шо б не страждати. Зараз йому 52. Питаю - коли в опору? Сміється - Життя тільки почалося Українка загинула під час відпочинку в Єгипті, - МЗС - Цензор.НЕТ 8272
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20.02.2021 07:23 Відповісти
Лучше умереть от подводного плавания, чем от длительной болезни. Однажды заграницей сидела с мужем в кафе у дороги , и тут напротив нас завис кабриолет с классной музыкой, где сидела очень крутая парочка лет под 80, наверное. Они сделали мой день тогда. Очень жаль, что погибла такая неординарная бабушка. Возможно, египтяне наложали со своим недосервисом. Могли бы и спасти человека.
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19.02.2021 18:02 Відповісти
А ще краще взагалі не помирати- та то таке....
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19.02.2021 18:20 Відповісти
ну лично вы можете не умирать. Если кто спросит - я разрешил.
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19.02.2021 18:35 Відповісти
я там однажды получил травму - в пустыне разбился на квадроцикле. Так вот проводник был такой что лучше бы его вообще не было. Зато медицина на уровне. Все организовали быстро, четко и затарили лекарствами, рентгенами и лучшим врачами, все было - уколы против столбняка, антибиотики, обезболивающее - все. швы наложить отказался - так зажило. Теперь шрам у виска))
не, в этом плане египтяне молодцы.
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19.02.2021 18:34 Відповісти
Вот в Египте не была и удивлена, что у них , оказывается, медицина на уровне. А в Эмиратах же в прошлом году мы чуть не утонули на поломанном катамаране! Хорошо, что мы, включая детей, хорошо плаваем, да и вода там соленая, держит, мы доплыли до пустынного берега, катамаран же успешно затонул. Нас потом забрали оттуда уже на катере, все закончилось хорошо и было расценено нами , как приключение. Но могло и не так хорошо закончиться.
Хотя, и кирпич может на голову возле дома упасть и убить. Так что теперь, из дома не выходить?
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19.02.2021 19:02 Відповісти
чего жалко? по-моему, круто.
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19.02.2021 18:32 Відповісти
Да , дайвинг в таком возрасте , очевидно опасен для здоровья !
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19.02.2021 17:39 Відповісти
В таком возрасте даже наклоняться опасно.
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19.02.2021 17:53 Відповісти
жить вообще опасно. умереть можно.
Зато бабка жила на полную! как минимум последние свои дни!
Это лучше чем лежать годами после инсульта и ждать смерти.
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19.02.2021 18:37 Відповісти
Який дайвінг, люди переоцінюють свої можливості. Не потрібно дивитись на когось і собі робити теж саме, бо ти на морі...
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19.02.2021 17:54 Відповісти
Як вона до 65 років дожила...
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19.02.2021 17:54 Відповісти
дивлячись на те як вона померла - дожила ВЕСЕЛО.
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19.02.2021 18:38 Відповісти
А чего она в 65 лет вообще туда попёрлась? Даже ковида не испугалась, в своём-то возрасте! И плюс ко всему ещё дайвингом заниматься! Где мозг?
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19.02.2021 17:58 Відповісти
мозг в нужном месте. В отличие от других бабок, прожила последние деньги на драйве а не доживая, всем надоедая и в первую очередь - себе.
я лично ей завидую.
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19.02.2021 18:39 Відповісти
Бабке дома не сиделось. Какие ныряния? Зачем? Чёрт носит.
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19.02.2021 18:43 Відповісти
Сестра в Египте сейчас, говорит слышала, что то с акулой связано
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19.02.2021 18:57 Відповісти
Цікаво де ця тітонька займалася дайвингом у Рівному аби підтримувати форму...
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19.02.2021 19:27 Відповісти
А прочитати новину слабо?
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19.02.2021 19:29 Відповісти
Ну і що ти вичитало, не слабо?
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19.02.2021 19:31 Відповісти
Хоч не мучилась
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19.02.2021 23:30 Відповісти
 
 