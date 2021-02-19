Українка загинула під час відпочинку в Єгипті, - МЗС
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Українська туристка з Рівного загинула минулого тижня під час відпочинку в Єгипті. Жінка займалася підводним плаванням.
Про це повідомив прессекретар МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"13 лютого в Єгипті загинула українка. Посольство України в Єгипті забезпечує консульський супровід цієї справи. Планується, що 19 лютого тіло померлої буде доставлено в Україну (Львів)", - зазначив він.
Як пише видання "Рівне вечірнє" з посиланням на МЗС, нещастя трапилося з 65-річною мешканкою Рівного. Повідомляється, що жінка займалася підводним плаванням. Проте точних деталей смерті в МЗС не розголошують, посилаючись на особисті дані.
Топ коментарі
+11 Андрей Шевченко 29aa0d51
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+8 Андрей Шевченко 29aa0d51
показати весь коментар19.02.2021 17:35
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Круто!
Можно бы еще на кайтсерфинге разбиться. Тоже весело.
Я бы себе так хотел.
не, в этом плане египтяне молодцы.
Хотя, и кирпич может на голову возле дома упасть и убить. Так что теперь, из дома не выходить?
Зато бабка жила на полную! как минимум последние свои дни!
Это лучше чем лежать годами после инсульта и ждать смерти.
я лично ей завидую.