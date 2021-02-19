РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5301 посетитель онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежомВойна в Украине Агрессия России против Украины
8 088 46
Меркель (2121) минские соглашения (3221)

Минский процесс не достиг успеха, - Меркель

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

Минский процесс не достиг успеха, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель отметила отсутствие прогресса в разрешении конфликта на Донбассе и считает, что Минский процесс не достиг успеха.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Когда речь идет о суверенитете и территориальной целостности Украины, мы не достигли никакого прогресса в последние годы. Минский процесс- это дипломатический инструмент, который может быть использован, но он не был успешен", - сказала Меркель на специальной сессии Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу.

По ее словам, украинский конфликт и поведение России - это одна из важных тем, которая стоит перед "трансатлантическим партнерством" ЕС и США.

"Поэтому нам необходима жесткая повестка дня в отношении России, совместная повестка дня. Мы должны предложить сотрудничество, с одной стороны, но, с другой стороны, мы должны ясно понять наши разногласия. Я могу только согласиться с президентом США в вопросе сильного ЕС. К сожалению, это не то, что Россия делает в данный момент", - добавила Меркель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для имплементации Минских договоренностей нужны дополнительные усилия и политическая воля сторон, - ОБСЕ

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
Ну так. Потому шо вместо того, шоб давить русскую мразоту, Вы, фрау Меркель, дружите с ними организмами, вгоняя Германию в зависимость от страны-помойки вашим СП-2.
показать весь комментарий
19.02.2021 19:13
+10
чего это мертворожденным?для кацапни-да,они увязли.
а для Украины-на пользу,она окрепла.
а что результата нет...так так еще не время...результат появится только в случае поражения одной из сторон.
показать весь комментарий
19.02.2021 19:21
+9
фрау меркель заканчивайте спонсировать террористов.
показать весь комментарий
19.02.2021 19:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та ты шо ,не может быть .... Минский процесс не достиг успеха, - Меркель - Цензор.НЕТ 7147
показать весь комментарий
19.02.2021 19:09 Ответить
это меркель...еще мендель своего слова не сказала
показать весь комментарий
19.02.2021 19:18 Ответить
Канцлер Германии Ангела Меркель отметила отсутствие прогресса в разрешении конфликта на Донбассе
===========
****! Невже прозрєла?
показать весь комментарий
19.02.2021 19:42 Ответить
_Думаешь она говорила и действовала так по наивности?! Ха, я вас умоляю: забудьте вы этих глупостей! На вершинах власти не бывает наивных - там бывают лжецы, подлецы, моральные уроды. К власти над другими вообще рвутся вовсе не хорошие люди.
показать весь комментарий
19.02.2021 20:05 Ответить
Прорицательница...
показать весь комментарий
20.02.2021 09:58 Ответить
дошло, этот процесс изначально был мертворожденным
показать весь комментарий
19.02.2021 19:10 Ответить
чего это мертворожденным?для кацапни-да,они увязли.
а для Украины-на пользу,она окрепла.
а что результата нет...так так еще не время...результат появится только в случае поражения одной из сторон.
показать весь комментарий
19.02.2021 19:21 Ответить
Ну типа "СЕВЕРНЫЙ ПОТОК -2" Так он не рожденный,это жертва оборта.
показать весь комментарий
19.02.2021 19:57 Ответить
Нарешті то і Муттi визнала що це була і є пустушка ..
показать весь комментарий
19.02.2021 19:10 Ответить
Вот те раз, а пэтя так старался, так старался, хотя, в принципе, добился своего.
показать весь комментарий
19.02.2021 19:11 Ответить
Да,добился,козлорылый,наша Армия окрепла с 2014го
показать весь комментарий
19.02.2021 19:24 Ответить
Чем окрепла-то? Может один новый самолет купили? Ну ладно с ними с самолетами у нас их не делают, ну может один новый танк которые в Харькове делают?
показать весь комментарий
19.02.2021 19:30 Ответить
А зачем? Помню нарид волал шо война выгодна Пете, а как только зеля заглянет в шоколадный глаз пукину, то и война закончицца Мінський процес не досяг успіху, - Меркель - Цензор.НЕТ 9752
показать весь комментарий
19.02.2021 20:36 Ответить
Умиротворення агресора не діє.
Ви ж мало рашку тиснули.
Почали труби прокладати, запустили кацапів в свою політику та економіку..
показать весь комментарий
19.02.2021 19:12 Ответить
Ну так. Потому шо вместо того, шоб давить русскую мразоту, Вы, фрау Меркель, дружите с ними организмами, вгоняя Германию в зависимость от страны-помойки вашим СП-2.
показать весь комментарий
19.02.2021 19:13 Ответить
вот сейчас не понял. комсомолка прозрела? или ***** зарплату перестало платить?
показать весь комментарий
19.02.2021 19:14 Ответить
фрау меркель заканчивайте спонсировать террористов.
показать весь комментарий
19.02.2021 19:17 Ответить
не достройте 1м нордстрима...готовность на 99,99% готовности - это волнительно
показать весь комментарий
19.02.2021 19:22 Ответить
зря ты на нее так Минский процесс не достиг успеха, - Меркель - Цензор.НЕТ 5559.наоборот,она порядочно кацапских средств вытянула на утопление труб в море.ведь если бы сразу отказала в сп-2,раха бы деньги сьэкономила...на войну и оружие.
показать весь комментарий
19.02.2021 19:23 Ответить
Без экспорта сырья раха гибнет а не экономит. Собственно из-за этого и совок сгнил.
показать весь комментарий
20.02.2021 22:17 Ответить
_Да неужели, лять?! Прикидывается шлангом, помесью страуса и жирафа, как будто агрессор напал с имея цель позаботиться "о суверенитете и территориальной целостности Украины" (с). Подлая тля! Минский процесс не достиг успеха, - Меркель - Цензор.НЕТ 9131
показать весь комментарий
19.02.2021 19:17 Ответить
Є така псевдо наука "конфліктологія", яка з усіх боків обсмоктує нечисленні тактики та стратегії розв'язання конфліктів - але всі вони враховують активність обох (мінімум) учасників.
Покладатися на "бажання припинити війну" з боку рашастану - бути несповна розуму... Минский процесс не достиг успеха, - Меркель - Цензор.НЕТ 5665
показать весь комментарий
19.02.2021 19:20 Ответить
Меркель в кінці правління зрозуміла, а от Макрон ще ні.
показать весь комментарий
19.02.2021 19:21 Ответить
пора заводить байрактары, кина не будет
показать весь комментарий
19.02.2021 19:22 Ответить
Минский процесс не достиг успеха, - Меркель - Цензор.НЕТ 1621
показать весь комментарий
19.02.2021 19:23 Ответить
Невыполнение минских договоренностей является причиной международных санкций против РФ-ии независимо от причин их невыполнения. Чем дольше Украина тянет резину и не выполняет минские договоренности тем дольше действуют санкции против РФ-ии. Это просто гениальная месть.
показать весь комментарий
19.02.2021 19:23 Ответить
Минский процесс не достиг успеха сказала на финише Меркель, за то Северный поток успешно продвигается для Германии Минский процесс не достиг успеха, - Меркель - Цензор.НЕТ 6819
показать весь комментарий
19.02.2021 19:29 Ответить
разве меркеля,выполняя задание личного друга и мацковского оккупанта Украины не ведала,что нарезая украинскую территорию ,по плану рашистскому ,она совместно с жабоедом французским и италянской газпромовской секретуткой могоричини ,создают не только ордло,но кровопролитие ,как и фундамент того,что бы в перспективе ,из -за созданого конфликта и территориальных неурядиц заблокировать путь Украины и ее народ тем самым и в ЕС и в НАТО,?
показать весь комментарий
19.02.2021 19:44 Ответить
Бла бла бла, заканчивай с сп-2, подтверди свою решимость
показать весь комментарий
19.02.2021 19:48 Ответить
Мінський процес не досяг успіху, - Меркель - Цензор.НЕТ 5249
показать весь комментарий
19.02.2021 20:19 Ответить
Дело не в Меркель. Она лишь говорящая голова. В Германии другая структура управления государством(и более правильная, кстати- рекомендую изучить и продвигать в Украине). Всем заправляет "Bundestag", т.е Рада. Она же и законодательная власть , она же выбирает правительство и канцлера (фед.президента выбирает фед. собрание, но сам президент имеет лишь представительские функции. Еще меньшие(и в сравнении-намного) полномочий чем имеет канцлер) . Она же(Рада) контролирует фед.совет и фед. собрание. И только Раду(партии, преодолевшие 5% барьер) выбирает народ на ближайшие 4 года.
показать весь комментарий
19.02.2021 20:27 Ответить
Вот по этой голове и надо бить... чтобы в... Bundestag(Раде) почувствовали, что нельзя принятые нормы мирового права мерять и изменять баблом в пользу какой то одной или нескольких стран! За все надо платить... И было бы очень хорошо, если бы Германия&Со заплатили бы высокую цену за СП-2... похоронив на дне лярды своих бюджетных денег! Это было бы наукой и для других хотейчиков в будущем...
показать весь комментарий
20.02.2021 10:12 Ответить
Продажная фрау. Бизнес ,доходы для неё превыше моральных принцыпов и европейских законов. Мразь.
показать весь комментарий
19.02.2021 20:51 Ответить
Мінський процес не досяг успіху, - Меркель - Цензор.НЕТ 3255
показать весь комментарий
19.02.2021 21:07 Ответить
Ну, вы представляете? Сидела там шесть лет именно для того, чтобы Минский процесс не достиг успеха! Мы же видели, как все делалось для того, чтобы ничего не делалось! А попутно "толкала Северный Поток 2", не заметили? А как с ней вел себя развязно Путин, не заметили? Пошлые анекдоты, намеки, переглядки, как с женщиной, с которой можно быть хамом? С чего бы это?
показать весь комментарий
19.02.2021 21:49 Ответить
с того что у путина дворовое воспитание
показать весь комментарий
20.02.2021 06:54 Ответить
МИР НЕ ПРОФУКАЙ, МЕРКЕЛЬ
Сергей Ирза
Путин, как Риббентропа Сталин,
Меркель любезно приветствует!
Вон, затаил дыханье,
Ну, а куда здесь деться?
Думает: Вы нас… - Ладно.
Я вам не вышел рылом?
Всё завершилось складно:
Олимпиада - Крымом!
Чемпионат - Донбассом…
Нахрен нам те медали!
Плавать умеешь брасом? -
Мы и таких видали…
Берлин, он был тоже нашим…
Мир не профукай, Меркель!
15/07/2014
показать весь комментарий
19.02.2021 21:54 Ответить
СОЦ-ЛАГЕРЬ
Сергей Ирза
У нас ведь одно прошлое, у Путина и у Меркель,
«Соц-лагерь» - вопли истошные: «Капитализм в землю!»
И КГБ, и ШТАЗИ, одна ведь и та ж «контора»,
Сокрыты в архивах мрази, суды кто вершил скоро.
Сокрыты от глаз подальше Голодомор, ГУЛАГи…
«Соц-лагерь» - исчадье фальши, достойное лишь Гааги!
12.12.2018
показать весь комментарий
19.02.2021 21:55 Ответить
Посмотрим, меня смущает только цена и доступность российских энергоносителей, которая ниже амерского скрепового газа, причем значительно.
показать весь комментарий
19.02.2021 23:06 Ответить
Цена в первую очередь формируется из качества продукта... Как быстро вы нагреете литр воды на расейском газе? А на амеровском? Какая разница в составе(чистоте) этих газов, например используя его в авто? Как быстро прийдется чинить и менять оборудование, которое работает на расейском газе и на амеровском? Вообщем надо сравнивать... Нефть она тоже разная... из-за ее качества... При этом расейская самая паршивая...
показать весь комментарий
20.02.2021 10:22 Ответить
Потрібно шось сказати перед Байденом неудобно.
показать весь комментарий
19.02.2021 23:47 Ответить
Фрау Меркель сожалеет,что ей не удалось нагнуть Украину и подставить под Россию, только в таком ключе надо воспринимать это заявление.И оправдывается она не перед нами а перед инвесторами СП-2
показать весь комментарий
20.02.2021 03:44 Ответить
 
 