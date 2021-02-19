Минский процесс не достиг успеха, - Меркель
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине
Канцлер Германии Ангела Меркель отметила отсутствие прогресса в разрешении конфликта на Донбассе и считает, что Минский процесс не достиг успеха.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Когда речь идет о суверенитете и территориальной целостности Украины, мы не достигли никакого прогресса в последние годы. Минский процесс- это дипломатический инструмент, который может быть использован, но он не был успешен", - сказала Меркель на специальной сессии Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу.
По ее словам, украинский конфликт и поведение России - это одна из важных тем, которая стоит перед "трансатлантическим партнерством" ЕС и США.
"Поэтому нам необходима жесткая повестка дня в отношении России, совместная повестка дня. Мы должны предложить сотрудничество, с одной стороны, но, с другой стороны, мы должны ясно понять наши разногласия. Я могу только согласиться с президентом США в вопросе сильного ЕС. К сожалению, это не то, что Россия делает в данный момент", - добавила Меркель.
Пожалуйста, подождите...
===========
****! Невже прозрєла?
а для Украины-на пользу,она окрепла.
а что результата нет...так так еще не время...результат появится только в случае поражения одной из сторон.
Ви ж мало рашку тиснули.
Почали труби прокладати, запустили кацапів в свою політику та економіку..
Покладатися на "бажання припинити війну" з боку рашастану - бути несповна розуму...
Сергей Ирза
Путин, как Риббентропа Сталин,
Меркель любезно приветствует!
Вон, затаил дыханье,
Ну, а куда здесь деться?
Думает: Вы нас… - Ладно.
Я вам не вышел рылом?
Всё завершилось складно:
Олимпиада - Крымом!
Чемпионат - Донбассом…
Нахрен нам те медали!
Плавать умеешь брасом? -
Мы и таких видали…
Берлин, он был тоже нашим…
Мир не профукай, Меркель!
15/07/2014
Сергей Ирза
У нас ведь одно прошлое, у Путина и у Меркель,
«Соц-лагерь» - вопли истошные: «Капитализм в землю!»
И КГБ, и ШТАЗИ, одна ведь и та ж «контора»,
Сокрыты в архивах мрази, суды кто вершил скоро.
Сокрыты от глаз подальше Голодомор, ГУЛАГи…
«Соц-лагерь» - исчадье фальши, достойное лишь Гааги!
12.12.2018