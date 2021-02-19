Мінський процес не досяг успіху, - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель відзначила відсутність прогресу у вирішенні конфлікту на Донбасі і вважає, що Мінський процес не досяг успіху.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Коли йдеться про суверенітет і територіальну цілісність України, ми не досягли ніякого прогресу останніми роками. Мінський процес - це дипломатичний інструмент, який може бути використаний, але він не був успішним", - сказала Меркель на спеціальній сесії Мюнхенської конференції з безпеки в п'ятницю.

За її словами, український конфлікт і поведінка Росії - це одна з важливих тем, яка стоїть перед "трансатлантичним партнерством" ЄС і США.

"Тому нам потрібен жорсткий порядок денний стосовно Росії, спільний порядок денний. Ми маємо запропонувати співпрацю, з одного боку, але, з іншого боку, ми маємо ясно зрозуміти наші розбіжності. Я можу лише погодитися з президентом США в питанні сильного ЄС. На жаль, це не те, що Росія робить у цей момент", - додала Меркель.

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