Мінський процес не досяг успіху, - Меркель
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель відзначила відсутність прогресу у вирішенні конфлікту на Донбасі і вважає, що Мінський процес не досяг успіху.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Коли йдеться про суверенітет і територіальну цілісність України, ми не досягли ніякого прогресу останніми роками. Мінський процес - це дипломатичний інструмент, який може бути використаний, але він не був успішним", - сказала Меркель на спеціальній сесії Мюнхенської конференції з безпеки в п'ятницю.
За її словами, український конфлікт і поведінка Росії - це одна з важливих тем, яка стоїть перед "трансатлантичним партнерством" ЄС і США.
"Тому нам потрібен жорсткий порядок денний стосовно Росії, спільний порядок денний. Ми маємо запропонувати співпрацю, з одного боку, але, з іншого боку, ми маємо ясно зрозуміти наші розбіжності. Я можу лише погодитися з президентом США в питанні сильного ЄС. На жаль, це не те, що Росія робить у цей момент", - додала Меркель.
Будь ласка, зачекайте...
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****! Невже прозрєла?
а для Украины-на пользу,она окрепла.
а что результата нет...так так еще не время...результат появится только в случае поражения одной из сторон.
Ви ж мало рашку тиснули.
Почали труби прокладати, запустили кацапів в свою політику та економіку..
Покладатися на "бажання припинити війну" з боку рашастану - бути несповна розуму...
Сергей Ирза
Путин, как Риббентропа Сталин,
Меркель любезно приветствует!
Вон, затаил дыханье,
Ну, а куда здесь деться?
Думает: Вы нас… - Ладно.
Я вам не вышел рылом?
Всё завершилось складно:
Олимпиада - Крымом!
Чемпионат - Донбассом…
Нахрен нам те медали!
Плавать умеешь брасом? -
Мы и таких видали…
Берлин, он был тоже нашим…
Мир не профукай, Меркель!
15/07/2014
Сергей Ирза
У нас ведь одно прошлое, у Путина и у Меркель,
«Соц-лагерь» - вопли истошные: «Капитализм в землю!»
И КГБ, и ШТАЗИ, одна ведь и та ж «контора»,
Сокрыты в архивах мрази, суды кто вершил скоро.
Сокрыты от глаз подальше Голодомор, ГУЛАГи…
«Соц-лагерь» - исчадье фальши, достойное лишь Гааги!
12.12.2018