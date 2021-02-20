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Ослабление карантина отменят, если будут фиксировать нарушения, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Ослабление карантина отменят, если будут фиксировать нарушения, - Ляшко

Ослабление карантинных ограничений в Украине может функционировать лишь при условии соблюдения правил карантина. В противном случае, их отменят.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Мы делаем все для того, чтобы экономика и развлекательный сектор функционировал в условиях карантинных ограничений. Но он может функционировать только тогда, когда мы соблюдаем прописанные правила... Риск инфицирования будет минимальным. Если будут фиксироваться постоянные нарушения, эти меры будут сразу приостановлены соответствующим распоряжением Кабинета министров Украины", - сказал Ляшко.

Напомним, адаптивный карантин в Украине начнет действовать со следующей недели. Уже с 24 февраля вся страна перейдет в "желтую зону", а затем, с учетом эпидситуации, регионы могут перейти в "зеленую", "оранжевую" или "красную" зоны.

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Автор: Роман Свиридович
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Ослабление карантина отменят, если будут фиксировать нарушения, - Ляшко

А таки ж будут. А как по-другому? Сейчас Стёпа припрёт вагон вакцины. а кому прикажете её впаривать? Так что, сейчас погонит волна за волной.. В телевизоре. Ослаблення карантину скасують, якщо фіксуватимуть порушення, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4511
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19.02.2021 23:45 Ответить
Этот ПОЦ походу метит в политики ! Вместо того чтобы что то делать, каждый раз сотрясает воздух! Как будто нам предыдущего ЛЯШка мало !!!
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19.02.2021 23:46 Ответить
ЛЯШКО! Ты где был?
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19.02.2021 23:56 Ответить
в лотерею грався
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20.02.2021 00:02 Ответить
Ага, давайте. Люди только положились на свои плановые лечения и операции... заботливые наши "рятуєможиття".
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20.02.2021 00:00 Ответить
...блад.! этот п.ц! еще диктует условия. Ты как власть за год мне помог чем то?. Ты мне не нужен. сборище государственных стендаперов. пошел в лес. и навсегда
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20.02.2021 00:02 Ответить
Ви зі своїми карантинами більш людей вбили ніж коронавірус, досі вже людей у стресі тримати, це психологічна зброя уповільненої дії. Схаменіться. Психічні розлади не одразу проявляються, дивіться щоб психічно неврівноважений народ не влаштував шоу владі.
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20.02.2021 00:14 Ответить
Шляшко, твій карантин і не починав діяти. Поясни, як ти 10 березня 2020 року "зробив подання" до Кабміну, якщо посаду почав обіймати лише 11 березня? Розкажи, коли постанови Кабміну "про карантин" пройшли реєстрацію в Мін'юсті? Як можуть бути всупереч Конституції обмежені права громадян постановами Кабміну і без введення надзвичайного чи воєнного стану?
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20.02.2021 01:58 Ответить
Давайте все отменим...и правила дорожного движения..нарушают же...
Идиоты все...
Дети старших школ на самоизоляции..ковид...а вы все играетесь...ковидное отделение должно закрыться в одной из больниц...
Да ладно..оно вам не надо..ковида ж нет
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20.02.2021 10:19 Ответить
 
 