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Ослаблення карантину скасують, якщо фіксуватимуть порушення, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Ослаблення карантину скасують, якщо фіксуватимуть порушення, - Ляшко

Ослаблення карантинних обмежень в Україні може функціонувати лише за умови дотримання правил щодо карантину. В іншому випадку, їх скасують.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Ми робимо все для того, щоб економіка і розважальний сектор функціонував в умовах карантинних обмежень. Але він може функціонувати тільки тоді, коли ми дотримуємося прописаних правил ... Ризик інфікування буде мінімальним. Якщо фіксуватимуться постійні порушення, ці заходи будуть відразу припинені відповідним розпорядженням Кабінету міністрів України", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, адаптивний карантин в Україні почне діяти з наступного тижня. Уже з 24 лютого вся країна перейде в "жовту зону", а потім, з урахуванням епідситуації, регіони можуть перейти в "зелену", "помаранчеву" або "червону" зони.

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Ослабление карантина отменят, если будут фиксировать нарушения, - Ляшко

А таки ж будут. А как по-другому? Сейчас Стёпа припрёт вагон вакцины. а кому прикажете её впаривать? Так что, сейчас погонит волна за волной.. В телевизоре. Ослаблення карантину скасують, якщо фіксуватимуть порушення, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4511
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19.02.2021 23:45 Відповісти
Этот ПОЦ походу метит в политики ! Вместо того чтобы что то делать, каждый раз сотрясает воздух! Как будто нам предыдущего ЛЯШка мало !!!
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19.02.2021 23:46 Відповісти
ЛЯШКО! Ты где был?
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19.02.2021 23:56 Відповісти
в лотерею грався
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20.02.2021 00:02 Відповісти
Ага, давайте. Люди только положились на свои плановые лечения и операции... заботливые наши "рятуєможиття".
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20.02.2021 00:00 Відповісти
...блад.! этот п.ц! еще диктует условия. Ты как власть за год мне помог чем то?. Ты мне не нужен. сборище государственных стендаперов. пошел в лес. и навсегда
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20.02.2021 00:02 Відповісти
Ви зі своїми карантинами більш людей вбили ніж коронавірус, досі вже людей у стресі тримати, це психологічна зброя уповільненої дії. Схаменіться. Психічні розлади не одразу проявляються, дивіться щоб психічно неврівноважений народ не влаштував шоу владі.
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20.02.2021 00:14 Відповісти
Шляшко, твій карантин і не починав діяти. Поясни, як ти 10 березня 2020 року "зробив подання" до Кабміну, якщо посаду почав обіймати лише 11 березня? Розкажи, коли постанови Кабміну "про карантин" пройшли реєстрацію в Мін'юсті? Як можуть бути всупереч Конституції обмежені права громадян постановами Кабміну і без введення надзвичайного чи воєнного стану?
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20.02.2021 01:58 Відповісти
Давайте все отменим...и правила дорожного движения..нарушают же...
Идиоты все...
Дети старших школ на самоизоляции..ковид...а вы все играетесь...ковидное отделение должно закрыться в одной из больниц...
Да ладно..оно вам не надо..ковида ж нет
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20.02.2021 10:19 Відповісти
 
 