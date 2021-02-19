Ивано-Франковская область пылает от эпидемии коронавируса, - Шмыгаль
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Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что эпидемия коронавируса развивается в Ивано-Франковской области очень быстрыми темпами. Он заявил, что регион пылает от эпидемии.
Об этом он заявил в ходе Часа вопросов к Кабинету Министров в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Ивано-Франковская область сегодня занимает первое место в антирейтинге. Эпидемия развивается в области и городе Ивано-Франковск очень быстрыми темпами. К сожалению, в этом году местными властями не было сделано ни одного шага, чтобы остановить эту эпидемию. Ивано-Франковская область сегодня фактически пылает от эпидемии коронавируса", - сказал премьер-министр.
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+44 Вася Шевченко f77d76ba
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+27 Andriy Kalnyshevsky
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+21 Shu Shu
показать весь комментарий19.02.2021 12:25
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Вот и крайние. Чемпионы-вакцинаторы нипричем...
А может всё от того, что маски и мытьё рук вирусу до задницы?
И так понятно что Зеленский абсолюютно нивчм невиноват.
"Изабелла Испанская (кастильская) мылась всего два раза в жизни - при крещении и перед свадьбой" - любезно сообщает нам Гугль, и ничего - жила.
Может, маски проверить?
На момент пропускания вируса, который вообще то нано-частица (а каково расстояние между волокнами маски)?
но тк большинство не закрывают ей нос то толку от масок мало
Далі про маски. Пропустимо той момент, що ті блакитні ганчірки аж ніяк не впливають вірогідність захворіти вірусною інфекцією. В мене таке питання: держава вже почала видавати безкоштовно населенню маски з фільтрами хоча б рівня ffp2 в необхідній кожному кількості, як це повинно відбуватися за діючим законодавством?
Дальше продолжать?
І як саме вакцинація повинна покращити проблему поширення вірусу, якщо вона ЛИШЕ зменшує вірогідність важкого перебігу?
"Всё хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут, и жизнь легка
Ни одного печального сюрприза
За исключеньем пустяка"
Вся борьба идет - на кого заменят.
Зато какие там дороги!!!
За комуналку вдавлять, а вакцини безкоштовно
Дослідження, опубліковане в жовтні в журналі Indoor Air, розглянуло 318 спалахів в Китаї, в яких було виявлено три або більше випадків. Дослідники поділили спалахи на шість категорій: будинки, транспорт, їжа, розваги, покупки та інші - і вони виявили, що люди в 19 разів частіше заражаються вірусом вдома, ніж поза його межами.
https://research.unc.edu/2020/04/24/household-deemed-most-common-place-for-covid-19-transmission/ До аналогічного висновку прийшли дослідники в Університеті Чапел-Хілл в Північній Кароліні: вони виявили, що будинок є найпоширенішим місцем передачі "ковіду".
"Залишайся вдома, рятуй життя"... Ага-ага.
Дві маски можна замінити одним респіратором класу FFP2
У Чехії зобов'язали жителів носити респіратори або дві хірургічні маски одночасно у магазинах, громадському транспорті та лікарнях, щоб сповільнити поширення коронавірусу, пише у п'ятницю, 19 лютого, iDNES.
Як пояснив міністр охорони здоров'я Чехії Ян Блатни, у магазинах, громадському транспорті і лікарнях відтепер буде обов'язково носити респіратори FFP2/KN95/N95 або дві хірургічні маски, одягнені одна на одну. З його слів, це пов'язано з тим, що в останні кілька днів у Чехії відбулося погіршення ситуації з коронавірусом.
За його словами, ці заходи необхідні у загальнодоступних місцях з великим скупченням людей.
Найперше питання: чи не пов'язане це "погіршення" із збільшенням кількості зроблених тестів, які, як відомо, дають до 90 і більше % хибнопозитивних результатів?
Бо, коли в Україні раптом впала кількість нових випадків, усі стали звинувачувати в цьому зменшені оберти тестування.
Друге питання: відомо, коли вже взагалі заборонять дихати (надягати 3, 4 і більше масок)?
Перебування вдома може потенційно збільшити поширення "ковіду". https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ina.12766 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.04.20053058v1
Дослідження, опубліковане в жовтні в журналі Indoor Air, розглянуло 318 спалахів в Китаї, в яких було виявлено три або більше випадків. Дослідники поділили спалахи на шість категорій: будинки, транспорт, їжа, розваги, покупки та інші - і вони виявили, що люди в 19 разів частіше заражаються вірусом вдома, ніж поза його межами.
https://research.unc.edu/2020/04/24/household-deemed-most-common-place-for-covid-19-transmission/ До аналогічного висновку прийшли дослідники в Університеті Чапел-Хілл в Північній Кароліні: вони виявили, що будинок є найпоширенішим місцем передачі "ковіду".
"Залишайся вдома, рятуй життя"... Ага-ага.