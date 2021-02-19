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Ивано-Франковская область пылает от эпидемии коронавируса, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ивано-Франковская область пылает от эпидемии коронавируса, - Шмыгаль

Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что эпидемия коронавируса развивается в Ивано-Франковской области очень быстрыми темпами. Он заявил, что регион пылает от эпидемии.

Об этом он заявил в ходе Часа вопросов к Кабинету Министров в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Ивано-Франковская область сегодня занимает первое место в антирейтинге. Эпидемия развивается в области и городе Ивано-Франковск очень быстрыми темпами. К сожалению, в этом году местными властями не было сделано ни одного шага, чтобы остановить эту эпидемию. Ивано-Франковская область сегодня фактически пылает от эпидемии коронавируса", - сказал премьер-министр.

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как неожиданно...
Ивано-Франковская область пылает от эпидемии коронавируса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5944 Ивано-Франковская область пылает от эпидемии коронавируса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7259

...
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19.02.2021 12:24
+27
К сожалению, в этом году местными властями не было сделано ни одного шага, чтобы остановить эту эпидемию.

Вот и крайние. Чемпионы-вакцинаторы нипричем...
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19.02.2021 12:25
+21
Местные власти? Шел третий месяц зеВакцинации от зеленой власти..
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19.02.2021 12:25
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Оманские счета зеМародера Степанова лопаются от денег из Ковидного фонда. Вы сделали это разом!
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19.02.2021 12:23 Ответить
Новый штамм простудного коронавируса, на который вакцины не влияют. Старый штамм уже свое отработал и инфекция затухла природным способом.
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19.02.2021 13:04 Ответить
почему пердаки не пылают у этих шмыгалей-степановых-зеленских?
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19.02.2021 16:07 Ответить
помнится, как раз вовка-шмаркля там шлялось и в компании тысяч людей (без масок) расппростаняло вирус..И всё - ради видосиков и фоточек...
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19.02.2021 16:53 Ответить
Як Ви визначаєте, що хтось поширює вірус? На тій самі підставі можна написати, що Ви вбиваєте дітей.
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19.02.2021 18:47 Ответить
Зеля ковидом переболел, он не может никого заражать. Потому без маски спокойно ближайшие пол-года.
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20.02.2021 22:55 Ответить
как неожиданно...
Ивано-Франковская область пылает от эпидемии коронавируса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5944 Ивано-Франковская область пылает от эпидемии коронавируса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7259

...
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19.02.2021 12:24 Ответить
тот что слева уже успел заразить всех родственников...
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19.02.2021 12:30 Ответить
Там где побывал бедоносец Зеленский происходят бедствия - или наводнения, или ураганы или новая вспышка инфекции.
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19.02.2021 13:05 Ответить
оманскиий мастер спорта по короновирусу дал потомство, осеменил ковидом франкивщину
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19.02.2021 14:02 Ответить
Местные власти? Шел третий месяц зеВакцинации от зеленой власти..
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19.02.2021 12:25 Ответить
К сожалению, в этом году местными властями не было сделано ни одного шага, чтобы остановить эту эпидемию.

Вот и крайние. Чемпионы-вакцинаторы нипричем...
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19.02.2021 12:25 Ответить
Вакцинація в розпал епідемії та сезону ГРВІ - це найбільша дурість. Вакцинують заздалегідь.
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19.02.2021 18:36 Ответить
Ты у мелкого спроси не хочет ли он взять ситуацию под личный контроль?
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19.02.2021 12:27 Ответить
В таком случаем ивано-франковцам не позавидуешь.
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19.02.2021 12:29 Ответить
После селфи с лыжниками нужно заселфиться в больничке, при чем с теми же лыжниками.
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19.02.2021 12:32 Ответить
У Зели иммунитет после болезни ковидом. Нафига ему карантин?
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20.02.2021 22:56 Ответить
Ударим автодором по Буковелю. Он, кстати, вроде как работает. Вони пылают, вон работает. Прекрасное сочетание.
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19.02.2021 12:28 Ответить
Так это в немалой степени он и поспособствовал. Шмыгаль туда, типа, комиссию направил, шоб, так сказать, изучили ситуацию и посмотрели, соблюдаются ли противовирусные меры. Но мы то знаем, что это ширма. Приедут, побухают, покатаются на лыжах, напишут, шо фсьо хорошо и уедут.
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19.02.2021 12:46 Ответить
А как же трындели:"Мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом!"Оказались мастерами карманного биллиарда.
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19.02.2021 12:28 Ответить
Ивано-Франковская область пылает от эпидемии коронавируса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 897

Ивано-Франковская область пылает от эпидемии коронавируса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 529
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19.02.2021 12:28 Ответить
спецом карликов подобрали)
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19.02.2021 12:37 Ответить
Это дети.
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19.02.2021 12:57 Ответить
Пример пРезидент подал - в Буковеле все трещало от наплыва уставших,на карантин плевали...Вот теперь пришла расплата - чему тут удивляться? Ивано-Франковская область пылает от эпидемии коронавируса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9466
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19.02.2021 12:28 Ответить
Буковель був забитий івано-франківцями? Ви впевнені?
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19.02.2021 18:48 Ответить
Ивано-Франковская область пылает от эпидемии коронавируса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9462
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19.02.2021 12:28 Ответить
Не доведи господь стильки терпіти.
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19.02.2021 12:33 Ответить
так це нове прокляття "що б 50 років вашим президентом був Зеленський"
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19.02.2021 18:32 Ответить
А як там справи в Ужгородській області?
Ивано-Франковская область пылает от эпидемии коронавируса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7803
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19.02.2021 12:28 Ответить
Ивано-Франковская область пылает от эпидемии коронавируса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9060
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19.02.2021 12:29 Ответить
А де знаходиться Буковель?))
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19.02.2021 12:29 Ответить
не свисти про пожар, шмыгало, великий кормчий уже 6 раз эпидемию коронавируса в Украине побеждал
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19.02.2021 12:30 Ответить
Спасибо за это Зеленскому.....Оно захотело на лыжах покататься....Последствия и куча смертей его не волнуют...
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19.02.2021 12:31 Ответить
Я с тобой согласен.Зеленскому нужно было издать указ ,чтобы били палками как в Индии тех кто без маски..
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19.02.2021 12:35 Ответить
Да нет в стране каждый день тогда было по 16000 новых случаев короновируса, а Буковель не закрыли...Какие нафиг лыжи при таком распространении болезни?....25000 украицев погибло и еще много горя придет в семьи.....ОНО просто ОНО слов больше нету....
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19.02.2021 12:43 Ответить
"25000 украицев погибло" з різних причин. Те, що гівнотест показав хибнопозитивний результат не означає, що людина померла саме "від ковіду".
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19.02.2021 18:49 Ответить
Всі вирішили якщо Зелі мона, то чому їм ніззя? Ми ж всі президенти.
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19.02.2021 12:38 Ответить
Зеля ковидом переболел. Никого не заразит и сам не заболеет.
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20.02.2021 22:58 Ответить
Как обычно начинают власть обвинять .Но как посмотреть на этихъ людей так они масочный режим не соблюдают,дистанцию не соблюдают,шляются где попало,руки не моют .Зеленский что должен на каждую морду маску надевать? Очевидно что люди сами виновааты- расхлябаность,антисанитария, пренебрежение элементарными средствами личной гигиены-то есть не моются.И вот результат.
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19.02.2021 12:31 Ответить
Дадада, везде люди плохие, недисциплинированные итд. Даже в Германии.

А может всё от того, что маски и мытьё рук вирусу до задницы?
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19.02.2021 12:38 Ответить
Как оказалось, не везде.
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19.02.2021 13:21 Ответить
В Германии могут заставить все меры блюсти. У нас хитрое сельское жлобье все саботирует.
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20.02.2021 23:02 Ответить
Нехай оте мале одоробло саме навчиться маску носити. Івано-Франківська область палає від епідемії коронавірусу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2851
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19.02.2021 12:38 Ответить
ему не нужно, он уже привит. как и все наше правительство.
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19.02.2021 12:42 Ответить
Если правила не соблюдает **********, то наверное нет смысла и избирателям. Или вы хотите сказать, что нарид дурака избрал? Івано-Франківська область палає від епідемії коронавірусу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5518
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19.02.2021 12:39 Ответить
Всё верно, самые умные ровняются на "***********".
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19.02.2021 13:22 Ответить
Зеля ковидом переболел. Никого не заразит и сам не заболеет.
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20.02.2021 23:03 Ответить
Ещё не всеми штаммами😆
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21.02.2021 00:34 Ответить
Да Зеля давно привился. Прививка в 10 раз увеличивает количество антител у переболевших ковидом. Новые штаммы может чуток поколбасят, но не страшно. Вот поэтому даже переболевшим надо прививаться. Ученые советуют.
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21.02.2021 15:40 Ответить
Полностью согласен, то что зеля этому способствовал это его вина, но что Вы хочете от клоуна. А народ туда никто палками не загонял. Это как с выборами, пошли голосовать а виноват зеля, потому что свих мозгов нет, и не понимают что когда все страны вводят локдаун вплоть до комендантского часа, ехать кататься на лыжах не самая хорошая идея...
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19.02.2021 12:39 Ответить
зачем столько писать?
И так понятно что Зеленский абсолюютно нивчм невиноват.
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19.02.2021 12:39 Ответить
"пренебрежение элементарными средствами личной гигиены-то есть не моются"

"Изабелла Испанская (кастильская) мылась всего два раза в жизни - при крещении и перед свадьбой" - любезно сообщает нам Гугль, и ничего - жила.
Может, маски проверить?
На момент пропускания вируса, который вообще то нано-частица (а каково расстояние между волокнами маски)?
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19.02.2021 12:47 Ответить
маска задерживает мелкие капли слюны, которые разлетаются от человека при разговоре да и просто дыхании, если она на всех, кто в зоне контакта - вероятность заражения существенно падает...
но тк большинство не закрывают ей нос то толку от масок мало
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19.02.2021 16:15 Ответить
Дрібні краплі затримують лише маски з фільтрами від ffp2 і вище. Ви багато таких бачите? Ні, 99% носить бездумно блакитні ганчірки, які ні від чого не захищають.
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19.02.2021 18:51 Ответить
Так рыба гниет с головы.
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19.02.2021 17:23 Ответить
Тих, хто не вмів руки мити до "пандемії" ні трохи не жаль.
Далі про маски. Пропустимо той момент, що ті блакитні ганчірки аж ніяк не впливають вірогідність захворіти вірусною інфекцією. В мене таке питання: держава вже почала видавати безкоштовно населенню маски з фільтрами хоча б рівня ffp2 в необхідній кожному кількості, як це повинно відбуватися за діючим законодавством?
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19.02.2021 18:41 Ответить
Западная Украина это по сути селяне, а селяне не привыкли часто мыть руки, носить маски и держать дистанцию. Результат яркий.
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20.02.2021 23:00 Ответить
Ну так, если всю страну закрыть, а для зеленского разрешить работать горнолыжным курортам Буковели, то чего ожидать Івано-Франківська область палає від епідемії коронавірусу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9247
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19.02.2021 12:32 Ответить
С сегодняшнего дня в Буковели кабаки все закрыли, была такая ИНФА, на УКРНЕТе.
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19.02.2021 12:35 Ответить
Это относительно недалеко от Польши. В Польше каждый 10ый болен британским штаммом (мелькала новость на нескольких сайтах). Против него эффективность вакцин под вопросом (по разным оценкам эффективность снижается до десятка раз), вакцины от Астра-Зенека в частности. Степанов планирует вакцинацию эменно этим чудо-зельем.
Дальше продолжать?
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19.02.2021 12:39 Ответить
Розумні люди вже давно з цієї області поїхали працювати у ЄС. Там робити реально нічого.
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19.02.2021 12:39 Ответить
Дядя, прежде чем обвинять местные власти ответь на один вопрос: ты вакцину туда завез?
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19.02.2021 12:40 Ответить
Вакцини ніхто при здоровому глузді не використовує в розпал епідемії. Їх треба вживати ЗАЗДАЛЕГІДЬ.
І як саме вакцинація повинна покращити проблему поширення вірусу, якщо вона ЛИШЕ зменшує вірогідність важкого перебігу?
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19.02.2021 18:43 Ответить
Это у Шмыгаля задница пылает, когда зашаталось кресло под ним, на котором он неплохо устроился.
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19.02.2021 12:42 Ответить
Ну и что , что где то пылает. Судя по заявлениям Степанова:
"Всё хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут, и жизнь легка
Ни одного печального сюрприза
За исключеньем пустяка"
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19.02.2021 12:48 Ответить
Ходят слухи уже не о том, что Шмыгаля будут менять.
Вся борьба идет - на кого заменят. Івано-Франківська область палає від епідемії коронавірусу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7754
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19.02.2021 12:49 Ответить
Ивано-Франковская область пылает от эпидемии..

Зато какие там дороги!!!
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19.02.2021 12:52 Ответить
Івано-Франківська область палає від епідемії коронавірусу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5841
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19.02.2021 12:57 Ответить
а сколько там в штанах!
Івано-Франківська область палає від епідемії коронавірусу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 502
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19.02.2021 13:31 Ответить
Я вот думаю: не биологическое оружие там распылили? После 9/11 я понял что у этих отморозков берегов нет. За деньги и власть с родной матели колбасы наделают и будут есть. Учитывая, что у нас очень мало желающих колоться, подозреваю что ковидная мафия решила таким образом наказать Украину.
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19.02.2021 13:01 Ответить
ковидная мафия\мафія виробників масок\рептилоїди з Тау Кита решила таким образом наказать Украину.
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19.02.2021 15:44 Ответить
Продолжай верить в розовых единорогов и за мир во всем мире. Потом не спрашивай за что меня бедную овечку...
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19.02.2021 17:54 Ответить
Воно вірить, що політики тільки й думають, що про благополуччя і здоров'я людей.
За комуналку вдавлять, а вакцини безкоштовно Івано-Франківська область палає від епідемії коронавірусу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9745
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19.02.2021 18:53 Ответить
Івано-Франківська область палає від епідемії коронавірусу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9203
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19.02.2021 13:17 Ответить
Колядники "попрацювали" на славу , тому такий результат . Не розумію , чому люди не хочуть читати хоч якісь книжки . У нас священник хотів ходити по хатах , колядувати "на церкву" . То люди дзвонили в поліцію , щоб його застерегти не вчиняти злочин і не розносити заразу по людях .
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19.02.2021 13:27 Ответить
Та які там колядники? Це наслідки туристичного лижного сезону. Всі місцеві здають кімнати і будиночки. Крім Буковеля там дуже багато менших курортів і підйомників. І приїжджих людей взимку там реально багато.
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19.02.2021 14:00 Ответить
колядники Івано-Франківська область палає від епідемії коронавірусу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7476 Ви хоч фільтруйте маячню з бульварної преси
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19.02.2021 18:54 Ответить
Бронетемкин поносец, або українською бідоносець нормально покатався у карантин. Я так розумію живим він піти не хоче.
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19.02.2021 13:35 Ответить
Так это норма, летом опять всех закроют, а Одесса будет гулять, как в прошлом году
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19.02.2021 13:46 Ответить
більше нічого не палає?
Івано-Франківська область палає від епідемії коронавірусу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7998
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19.02.2021 14:05 Ответить
ШМЫГАЛЯ НА НАРЫ И ЧЕМ РАНЬШЕ ТЕМ ЛУЧШЕ ,ТУТ ВОПРОС НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ .
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19.02.2021 14:17 Ответить
Буковель закрыли, долбодятлы?
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19.02.2021 15:13 Ответить
Буковель не єдине джерело поширення зарази. Закінчився піст, почалися весілля. Гуляємо! Завтра субота, спробуйте знайти в області ресторан вільний від весілля, дня народження...
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19.02.2021 15:19 Ответить
Перебування вдома може потенційно збільшити поширення "ковіду". https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ina.12766 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.04.20053058v1
Дослідження, опубліковане в жовтні в журналі Indoor Air, розглянуло 318 спалахів в Китаї, в яких було виявлено три або більше випадків. Дослідники поділили спалахи на шість категорій: будинки, транспорт, їжа, розваги, покупки та інші - і вони виявили, що люди в 19 разів частіше заражаються вірусом вдома, ніж поза його межами.

https://research.unc.edu/2020/04/24/household-deemed-most-common-place-for-covid-19-transmission/ До аналогічного висновку прийшли дослідники в Університеті Чапел-Хілл в Північній Кароліні: вони виявили, що будинок є найпоширенішим місцем передачі "ковіду".

"Залишайся вдома, рятуй життя"... Ага-ага.
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19.02.2021 18:43 Ответить
Проживаю в цій області ніякого дискомфорту не відчуваю
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19.02.2021 15:22 Ответить
не этот ли мер волал, вместе с черкасским и тернопольским, что им указы Киева до фени, и никакого карантина у них не будет??? то пусть выгребают.
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19.02.2021 15:25 Ответить
В якій країні світу або регіоні карантин (а не зменшення кількості гівнотестів) хоч якось допоміг подолати поширення вірусу?
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19.02.2021 18:44 Ответить
все в мире идиоты вводят карантин. Расскажите им об этом))
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19.02.2021 21:42 Ответить
Чехія зобов'язала громадян у транспорті й магазинах одягати по дві маски
Дві маски можна замінити одним респіратором класу FFP2


У Чехії зобов'язали жителів носити респіратори або дві хірургічні маски одночасно у магазинах, громадському транспорті та лікарнях, щоб сповільнити поширення коронавірусу, пише у п'ятницю, 19 лютого, iDNES.

Як пояснив міністр охорони здоров'я Чехії Ян Блатни, у магазинах, громадському транспорті і лікарнях відтепер буде обов'язково носити респіратори FFP2/KN95/N95 або дві хірургічні маски, одягнені одна на одну. З його слів, це пов'язано з тим, що в останні кілька днів у Чехії відбулося погіршення ситуації з коронавірусом.
За його словами, ці заходи необхідні у загальнодоступних місцях з великим скупченням людей.
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19.02.2021 15:41 Ответить
"в останні кілька днів у Чехії відбулося погіршення ситуації з коронавірусом"

Найперше питання: чи не пов'язане це "погіршення" із збільшенням кількості зроблених тестів, які, як відомо, дають до 90 і більше % хибнопозитивних результатів?
Бо, коли в Україні раптом впала кількість нових випадків, усі стали звинувачувати в цьому зменшені оберти тестування.
Друге питання: відомо, коли вже взагалі заборонять дихати (надягати 3, 4 і більше масок)?
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19.02.2021 18:35 Ответить
95% центров распространения КОВИДА - это школы, церкви, свадьбы. И тупое быдло, ЗЕлёной наружности.
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19.02.2021 16:25 Ответить
Ви помиляєтеся.

Перебування вдома може потенційно збільшити поширення "ковіду". https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ina.12766 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.04.20053058v1
Дослідження, опубліковане в жовтні в журналі Indoor Air, розглянуло 318 спалахів в Китаї, в яких було виявлено три або більше випадків. Дослідники поділили спалахи на шість категорій: будинки, транспорт, їжа, розваги, покупки та інші - і вони виявили, що люди в 19 разів частіше заражаються вірусом вдома, ніж поза його межами.

https://research.unc.edu/2020/04/24/household-deemed-most-common-place-for-covid-19-transmission/ До аналогічного висновку прийшли дослідники в Університеті Чапел-Хілл в Північній Кароліні: вони виявили, що будинок є найпоширенішим місцем передачі "ковіду".

"Залишайся вдома, рятуй життя"... Ага-ага.
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19.02.2021 18:30 Ответить
Оце так Зеля покатався в Буковелі на лижах.
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19.02.2021 18:18 Ответить
а Шмигаль може уточнити, який саме епідеміологічний поріг перевищено?
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19.02.2021 18:26 Ответить
Денис Шмигаль-вакцінаційний почекун..Івано-Франківська область палає від епідемії коронавірусу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2287
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19.02.2021 18:36 Ответить
Місцеві коментатори впевнені, що Буковель забитий саме мешканцями Івано-Франківщини? Зазвичай вони їдуть трохи західніше, і не відпочивати, а працювати.
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19.02.2021 18:38 Ответить
в тех местах случайно не был намедни всадник Апокалипсиса?
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19.02.2021 20:20 Ответить
 
 