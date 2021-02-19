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Івано-Франківська область палає від епідемії коронавірусу, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Івано-Франківська область палає від епідемії коронавірусу, - Шмигаль

Глава уряду Денис Шмигаль заявив, що епідемія коронавірусу розвивається в Івано-Франківській області дуже швидкими темпами. Він заявив, що регіон палає від епідемії.

Про це він заявив у ході Години запитань до Кабінету Міністрів у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Івано-Франківська область сьогодні посідає перше місце в антирейтингу. Епідемія розвивається в області та місті Івано-Франківськ дуже швидкими темпами. На жаль, цьогоріч місцевою владою не було зроблено жодного кроку, щоб зупинити цю епідемію. Івано-Франківська область сьогодні фактично палає від епідемії коронавірусу", - сказав прем'єр-міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Причиною посилення епідемії коронавірусу на Прикарпатті стали колядки, - Держпродспоживслужба

Автор: Анастасія Потіха
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+44
как неожиданно...
Ивано-Франковская область пылает от эпидемии коронавируса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5944 Ивано-Франковская область пылает от эпидемии коронавируса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7259

...
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19.02.2021 12:24
+27
К сожалению, в этом году местными властями не было сделано ни одного шага, чтобы остановить эту эпидемию.

Вот и крайние. Чемпионы-вакцинаторы нипричем...
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19.02.2021 12:25
+21
Местные власти? Шел третий месяц зеВакцинации от зеленой власти..
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19.02.2021 12:25
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Оманские счета зеМародера Степанова лопаются от денег из Ковидного фонда. Вы сделали это разом!
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19.02.2021 12:23 Відповісти
Новый штамм простудного коронавируса, на который вакцины не влияют. Старый штамм уже свое отработал и инфекция затухла природным способом.
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19.02.2021 13:04 Відповісти
почему пердаки не пылают у этих шмыгалей-степановых-зеленских?
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19.02.2021 16:07 Відповісти
помнится, как раз вовка-шмаркля там шлялось и в компании тысяч людей (без масок) расппростаняло вирус..И всё - ради видосиков и фоточек...
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19.02.2021 16:53 Відповісти
Як Ви визначаєте, що хтось поширює вірус? На тій самі підставі можна написати, що Ви вбиваєте дітей.
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19.02.2021 18:47 Відповісти
Зеля ковидом переболел, он не может никого заражать. Потому без маски спокойно ближайшие пол-года.
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20.02.2021 22:55 Відповісти
как неожиданно...
Ивано-Франковская область пылает от эпидемии коронавируса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5944 Ивано-Франковская область пылает от эпидемии коронавируса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7259

...
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19.02.2021 12:24 Відповісти
тот что слева уже успел заразить всех родственников...
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19.02.2021 12:30 Відповісти
Там где побывал бедоносец Зеленский происходят бедствия - или наводнения, или ураганы или новая вспышка инфекции.
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19.02.2021 13:05 Відповісти
оманскиий мастер спорта по короновирусу дал потомство, осеменил ковидом франкивщину
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19.02.2021 14:02 Відповісти
Местные власти? Шел третий месяц зеВакцинации от зеленой власти..
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19.02.2021 12:25 Відповісти
К сожалению, в этом году местными властями не было сделано ни одного шага, чтобы остановить эту эпидемию.

Вот и крайние. Чемпионы-вакцинаторы нипричем...
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19.02.2021 12:25 Відповісти
Вакцинація в розпал епідемії та сезону ГРВІ - це найбільша дурість. Вакцинують заздалегідь.
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19.02.2021 18:36 Відповісти
Ты у мелкого спроси не хочет ли он взять ситуацию под личный контроль?
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19.02.2021 12:27 Відповісти
В таком случаем ивано-франковцам не позавидуешь.
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19.02.2021 12:29 Відповісти
После селфи с лыжниками нужно заселфиться в больничке, при чем с теми же лыжниками.
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19.02.2021 12:32 Відповісти
У Зели иммунитет после болезни ковидом. Нафига ему карантин?
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20.02.2021 22:56 Відповісти
Ударим автодором по Буковелю. Он, кстати, вроде как работает. Вони пылают, вон работает. Прекрасное сочетание.
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19.02.2021 12:28 Відповісти
Так это в немалой степени он и поспособствовал. Шмыгаль туда, типа, комиссию направил, шоб, так сказать, изучили ситуацию и посмотрели, соблюдаются ли противовирусные меры. Но мы то знаем, что это ширма. Приедут, побухают, покатаются на лыжах, напишут, шо фсьо хорошо и уедут.
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19.02.2021 12:46 Відповісти
А как же трындели:"Мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом!"Оказались мастерами карманного биллиарда.
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19.02.2021 12:28 Відповісти
Ивано-Франковская область пылает от эпидемии коронавируса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 897

Ивано-Франковская область пылает от эпидемии коронавируса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 529
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19.02.2021 12:28 Відповісти
спецом карликов подобрали)
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19.02.2021 12:37 Відповісти
Это дети.
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19.02.2021 12:57 Відповісти
Пример пРезидент подал - в Буковеле все трещало от наплыва уставших,на карантин плевали...Вот теперь пришла расплата - чему тут удивляться? Ивано-Франковская область пылает от эпидемии коронавируса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9466
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19.02.2021 12:28 Відповісти
Буковель був забитий івано-франківцями? Ви впевнені?
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19.02.2021 18:48 Відповісти
Ивано-Франковская область пылает от эпидемии коронавируса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9462
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19.02.2021 12:28 Відповісти
Не доведи господь стильки терпіти.
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19.02.2021 12:33 Відповісти
так це нове прокляття "що б 50 років вашим президентом був Зеленський"
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19.02.2021 18:32 Відповісти
А як там справи в Ужгородській області?
Ивано-Франковская область пылает от эпидемии коронавируса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7803
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19.02.2021 12:28 Відповісти
Ивано-Франковская область пылает от эпидемии коронавируса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9060
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19.02.2021 12:29 Відповісти
А де знаходиться Буковель?))
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19.02.2021 12:29 Відповісти
не свисти про пожар, шмыгало, великий кормчий уже 6 раз эпидемию коронавируса в Украине побеждал
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19.02.2021 12:30 Відповісти
Спасибо за это Зеленскому.....Оно захотело на лыжах покататься....Последствия и куча смертей его не волнуют...
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19.02.2021 12:31 Відповісти
Я с тобой согласен.Зеленскому нужно было издать указ ,чтобы били палками как в Индии тех кто без маски..
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19.02.2021 12:35 Відповісти
Да нет в стране каждый день тогда было по 16000 новых случаев короновируса, а Буковель не закрыли...Какие нафиг лыжи при таком распространении болезни?....25000 украицев погибло и еще много горя придет в семьи.....ОНО просто ОНО слов больше нету....
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19.02.2021 12:43 Відповісти
"25000 украицев погибло" з різних причин. Те, що гівнотест показав хибнопозитивний результат не означає, що людина померла саме "від ковіду".
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19.02.2021 18:49 Відповісти
Всі вирішили якщо Зелі мона, то чому їм ніззя? Ми ж всі президенти.
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19.02.2021 12:38 Відповісти
Зеля ковидом переболел. Никого не заразит и сам не заболеет.
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20.02.2021 22:58 Відповісти
Как обычно начинают власть обвинять .Но как посмотреть на этихъ людей так они масочный режим не соблюдают,дистанцию не соблюдают,шляются где попало,руки не моют .Зеленский что должен на каждую морду маску надевать? Очевидно что люди сами виновааты- расхлябаность,антисанитария, пренебрежение элементарными средствами личной гигиены-то есть не моются.И вот результат.
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19.02.2021 12:31 Відповісти
Дадада, везде люди плохие, недисциплинированные итд. Даже в Германии.

А может всё от того, что маски и мытьё рук вирусу до задницы?
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19.02.2021 12:38 Відповісти
Как оказалось, не везде.
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19.02.2021 13:21 Відповісти
В Германии могут заставить все меры блюсти. У нас хитрое сельское жлобье все саботирует.
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20.02.2021 23:02 Відповісти
Нехай оте мале одоробло саме навчиться маску носити. Івано-Франківська область палає від епідемії коронавірусу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2851
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19.02.2021 12:38 Відповісти
ему не нужно, он уже привит. как и все наше правительство.
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19.02.2021 12:42 Відповісти
Если правила не соблюдает **********, то наверное нет смысла и избирателям. Или вы хотите сказать, что нарид дурака избрал? Івано-Франківська область палає від епідемії коронавірусу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5518
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19.02.2021 12:39 Відповісти
Всё верно, самые умные ровняются на "***********".
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19.02.2021 13:22 Відповісти
Зеля ковидом переболел. Никого не заразит и сам не заболеет.
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20.02.2021 23:03 Відповісти
Ещё не всеми штаммами😆
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21.02.2021 00:34 Відповісти
Да Зеля давно привился. Прививка в 10 раз увеличивает количество антител у переболевших ковидом. Новые штаммы может чуток поколбасят, но не страшно. Вот поэтому даже переболевшим надо прививаться. Ученые советуют.
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21.02.2021 15:40 Відповісти
Полностью согласен, то что зеля этому способствовал это его вина, но что Вы хочете от клоуна. А народ туда никто палками не загонял. Это как с выборами, пошли голосовать а виноват зеля, потому что свих мозгов нет, и не понимают что когда все страны вводят локдаун вплоть до комендантского часа, ехать кататься на лыжах не самая хорошая идея...
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19.02.2021 12:39 Відповісти
зачем столько писать?
И так понятно что Зеленский абсолюютно нивчм невиноват.
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19.02.2021 12:39 Відповісти
"пренебрежение элементарными средствами личной гигиены-то есть не моются"

"Изабелла Испанская (кастильская) мылась всего два раза в жизни - при крещении и перед свадьбой" - любезно сообщает нам Гугль, и ничего - жила.
Может, маски проверить?
На момент пропускания вируса, который вообще то нано-частица (а каково расстояние между волокнами маски)?
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19.02.2021 12:47 Відповісти
маска задерживает мелкие капли слюны, которые разлетаются от человека при разговоре да и просто дыхании, если она на всех, кто в зоне контакта - вероятность заражения существенно падает...
но тк большинство не закрывают ей нос то толку от масок мало
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19.02.2021 16:15 Відповісти
Дрібні краплі затримують лише маски з фільтрами від ffp2 і вище. Ви багато таких бачите? Ні, 99% носить бездумно блакитні ганчірки, які ні від чого не захищають.
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19.02.2021 18:51 Відповісти
Так рыба гниет с головы.
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19.02.2021 17:23 Відповісти
Тих, хто не вмів руки мити до "пандемії" ні трохи не жаль.
Далі про маски. Пропустимо той момент, що ті блакитні ганчірки аж ніяк не впливають вірогідність захворіти вірусною інфекцією. В мене таке питання: держава вже почала видавати безкоштовно населенню маски з фільтрами хоча б рівня ffp2 в необхідній кожному кількості, як це повинно відбуватися за діючим законодавством?
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19.02.2021 18:41 Відповісти
Западная Украина это по сути селяне, а селяне не привыкли часто мыть руки, носить маски и держать дистанцию. Результат яркий.
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20.02.2021 23:00 Відповісти
Ну так, если всю страну закрыть, а для зеленского разрешить работать горнолыжным курортам Буковели, то чего ожидать Івано-Франківська область палає від епідемії коронавірусу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9247
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19.02.2021 12:32 Відповісти
С сегодняшнего дня в Буковели кабаки все закрыли, была такая ИНФА, на УКРНЕТе.
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19.02.2021 12:35 Відповісти
Это относительно недалеко от Польши. В Польше каждый 10ый болен британским штаммом (мелькала новость на нескольких сайтах). Против него эффективность вакцин под вопросом (по разным оценкам эффективность снижается до десятка раз), вакцины от Астра-Зенека в частности. Степанов планирует вакцинацию эменно этим чудо-зельем.
Дальше продолжать?
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19.02.2021 12:39 Відповісти
Розумні люди вже давно з цієї області поїхали працювати у ЄС. Там робити реально нічого.
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19.02.2021 12:39 Відповісти
Дядя, прежде чем обвинять местные власти ответь на один вопрос: ты вакцину туда завез?
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19.02.2021 12:40 Відповісти
Вакцини ніхто при здоровому глузді не використовує в розпал епідемії. Їх треба вживати ЗАЗДАЛЕГІДЬ.
І як саме вакцинація повинна покращити проблему поширення вірусу, якщо вона ЛИШЕ зменшує вірогідність важкого перебігу?
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19.02.2021 18:43 Відповісти
Это у Шмыгаля задница пылает, когда зашаталось кресло под ним, на котором он неплохо устроился.
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19.02.2021 12:42 Відповісти
Ну и что , что где то пылает. Судя по заявлениям Степанова:
"Всё хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут, и жизнь легка
Ни одного печального сюрприза
За исключеньем пустяка"
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19.02.2021 12:48 Відповісти
Ходят слухи уже не о том, что Шмыгаля будут менять.
Вся борьба идет - на кого заменят. Івано-Франківська область палає від епідемії коронавірусу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7754
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19.02.2021 12:49 Відповісти
Ивано-Франковская область пылает от эпидемии..

Зато какие там дороги!!!
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19.02.2021 12:52 Відповісти
Івано-Франківська область палає від епідемії коронавірусу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5841
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19.02.2021 12:57 Відповісти
а сколько там в штанах!
Івано-Франківська область палає від епідемії коронавірусу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 502
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19.02.2021 13:31 Відповісти
Я вот думаю: не биологическое оружие там распылили? После 9/11 я понял что у этих отморозков берегов нет. За деньги и власть с родной матели колбасы наделают и будут есть. Учитывая, что у нас очень мало желающих колоться, подозреваю что ковидная мафия решила таким образом наказать Украину.
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19.02.2021 13:01 Відповісти
ковидная мафия\мафія виробників масок\рептилоїди з Тау Кита решила таким образом наказать Украину.
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19.02.2021 15:44 Відповісти
Продолжай верить в розовых единорогов и за мир во всем мире. Потом не спрашивай за что меня бедную овечку...
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19.02.2021 17:54 Відповісти
Воно вірить, що політики тільки й думають, що про благополуччя і здоров'я людей.
За комуналку вдавлять, а вакцини безкоштовно Івано-Франківська область палає від епідемії коронавірусу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9745
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19.02.2021 18:53 Відповісти
Івано-Франківська область палає від епідемії коронавірусу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9203
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19.02.2021 13:17 Відповісти
Колядники "попрацювали" на славу , тому такий результат . Не розумію , чому люди не хочуть читати хоч якісь книжки . У нас священник хотів ходити по хатах , колядувати "на церкву" . То люди дзвонили в поліцію , щоб його застерегти не вчиняти злочин і не розносити заразу по людях .
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19.02.2021 13:27 Відповісти
Та які там колядники? Це наслідки туристичного лижного сезону. Всі місцеві здають кімнати і будиночки. Крім Буковеля там дуже багато менших курортів і підйомників. І приїжджих людей взимку там реально багато.
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19.02.2021 14:00 Відповісти
колядники Івано-Франківська область палає від епідемії коронавірусу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7476 Ви хоч фільтруйте маячню з бульварної преси
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19.02.2021 18:54 Відповісти
Бронетемкин поносец, або українською бідоносець нормально покатався у карантин. Я так розумію живим він піти не хоче.
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19.02.2021 13:35 Відповісти
Так это норма, летом опять всех закроют, а Одесса будет гулять, как в прошлом году
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19.02.2021 13:46 Відповісти
більше нічого не палає?
Івано-Франківська область палає від епідемії коронавірусу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7998
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19.02.2021 14:05 Відповісти
ШМЫГАЛЯ НА НАРЫ И ЧЕМ РАНЬШЕ ТЕМ ЛУЧШЕ ,ТУТ ВОПРОС НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ .
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19.02.2021 14:17 Відповісти
Буковель закрыли, долбодятлы?
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19.02.2021 15:13 Відповісти
Буковель не єдине джерело поширення зарази. Закінчився піст, почалися весілля. Гуляємо! Завтра субота, спробуйте знайти в області ресторан вільний від весілля, дня народження...
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19.02.2021 15:19 Відповісти
Перебування вдома може потенційно збільшити поширення "ковіду". https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ina.12766 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.04.20053058v1
Дослідження, опубліковане в жовтні в журналі Indoor Air, розглянуло 318 спалахів в Китаї, в яких було виявлено три або більше випадків. Дослідники поділили спалахи на шість категорій: будинки, транспорт, їжа, розваги, покупки та інші - і вони виявили, що люди в 19 разів частіше заражаються вірусом вдома, ніж поза його межами.

https://research.unc.edu/2020/04/24/household-deemed-most-common-place-for-covid-19-transmission/ До аналогічного висновку прийшли дослідники в Університеті Чапел-Хілл в Північній Кароліні: вони виявили, що будинок є найпоширенішим місцем передачі "ковіду".

"Залишайся вдома, рятуй життя"... Ага-ага.
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19.02.2021 18:43 Відповісти
Проживаю в цій області ніякого дискомфорту не відчуваю
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19.02.2021 15:22 Відповісти
не этот ли мер волал, вместе с черкасским и тернопольским, что им указы Киева до фени, и никакого карантина у них не будет??? то пусть выгребают.
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19.02.2021 15:25 Відповісти
В якій країні світу або регіоні карантин (а не зменшення кількості гівнотестів) хоч якось допоміг подолати поширення вірусу?
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19.02.2021 18:44 Відповісти
все в мире идиоты вводят карантин. Расскажите им об этом))
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19.02.2021 21:42 Відповісти
Чехія зобов'язала громадян у транспорті й магазинах одягати по дві маски
Дві маски можна замінити одним респіратором класу FFP2


У Чехії зобов'язали жителів носити респіратори або дві хірургічні маски одночасно у магазинах, громадському транспорті та лікарнях, щоб сповільнити поширення коронавірусу, пише у п'ятницю, 19 лютого, iDNES.

Як пояснив міністр охорони здоров'я Чехії Ян Блатни, у магазинах, громадському транспорті і лікарнях відтепер буде обов'язково носити респіратори FFP2/KN95/N95 або дві хірургічні маски, одягнені одна на одну. З його слів, це пов'язано з тим, що в останні кілька днів у Чехії відбулося погіршення ситуації з коронавірусом.
За його словами, ці заходи необхідні у загальнодоступних місцях з великим скупченням людей.
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19.02.2021 15:41 Відповісти
"в останні кілька днів у Чехії відбулося погіршення ситуації з коронавірусом"

Найперше питання: чи не пов'язане це "погіршення" із збільшенням кількості зроблених тестів, які, як відомо, дають до 90 і більше % хибнопозитивних результатів?
Бо, коли в Україні раптом впала кількість нових випадків, усі стали звинувачувати в цьому зменшені оберти тестування.
Друге питання: відомо, коли вже взагалі заборонять дихати (надягати 3, 4 і більше масок)?
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19.02.2021 18:35 Відповісти
95% центров распространения КОВИДА - это школы, церкви, свадьбы. И тупое быдло, ЗЕлёной наружности.
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19.02.2021 16:25 Відповісти
Ви помиляєтеся.

Перебування вдома може потенційно збільшити поширення "ковіду". https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ina.12766 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.04.20053058v1
Дослідження, опубліковане в жовтні в журналі Indoor Air, розглянуло 318 спалахів в Китаї, в яких було виявлено три або більше випадків. Дослідники поділили спалахи на шість категорій: будинки, транспорт, їжа, розваги, покупки та інші - і вони виявили, що люди в 19 разів частіше заражаються вірусом вдома, ніж поза його межами.

https://research.unc.edu/2020/04/24/household-deemed-most-common-place-for-covid-19-transmission/ До аналогічного висновку прийшли дослідники в Університеті Чапел-Хілл в Північній Кароліні: вони виявили, що будинок є найпоширенішим місцем передачі "ковіду".

"Залишайся вдома, рятуй життя"... Ага-ага.
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19.02.2021 18:30 Відповісти
Оце так Зеля покатався в Буковелі на лижах.
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19.02.2021 18:18 Відповісти
а Шмигаль може уточнити, який саме епідеміологічний поріг перевищено?
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19.02.2021 18:26 Відповісти
Денис Шмигаль-вакцінаційний почекун..Івано-Франківська область палає від епідемії коронавірусу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2287
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19.02.2021 18:36 Відповісти
Місцеві коментатори впевнені, що Буковель забитий саме мешканцями Івано-Франківщини? Зазвичай вони їдуть трохи західніше, і не відпочивати, а працювати.
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19.02.2021 18:38 Відповісти
в тех местах случайно не был намедни всадник Апокалипсиса?
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19.02.2021 20:20 Відповісти
 
 