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колядки (10) Івано-Франківська область (724) коронавірус (16711)

Причиною посилення епідемії коронавірусу на Прикарпатті стали колядки, - Держпродспоживслужба

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Причиною посилення епідемії коронавірусу на Прикарпатті стали колядки, - Держпродспоживслужба

На Прикарпатті вважають, що найбільшою причиною спалаху коронавірусної хвороби стали колядки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на пресконференції в Івано-Франківську повідомив начальник ГУ Держпродспоживслужби в області Роман Гурський, відповідаючи на запитання Укрінформу про причини спалаху коронавірусної хвороби в області.

"Коли ви у масці відбули у храмі Службу і пішли додому, безумовно, є ймовірність зараження. Але коли ми отримали розколяду, то були в шоці. Бо на всіх Богослужіннях ще люди в масках, і священники дотримуються вимог причастя, дезінфікують ложку… Втім, коли сходяться з двох сіл у будинок культури, чи народний дім, чи у великий храм, і всі знімають маски і колядують, то тут імовірність зараження з 10 зростає до 100", - переконаний Гурський.

За його словами, ще однією причиною спалаху коронавірусної інфекції в області можна вважати масові святкування. Особливо велелюдні весілля, на які приїжджає багато людей з різних регіонів. Третім чинником збільшення кількості захворювання на коронавірус у Держпродспоживслужбі вважають міграцію людей.

Читайте також: В Івано-Франківській області посилили карантин до "червоного" рівня через критичну ситуацію з коронавірусом

"Ще один чинник – це величезна міграція людей. У січні ми пережили локдаун, державні і релігійні свята. Все закрито, гірськолижні курорти - відкриті, міста – відкриті, готелі – теж. Люди їдуть, бо скільки можна сидіти вдома", - зазначив Гурський.

Він додав, що нині питання інкубаційного періоду зараження на коронавірус чітко не визначені. Хтось хворіє на 8-й день, хтось на 14-й, а хтось - і на 20-й день.

В Івано-Франківській області протягом попередньої доби, 17 лютого, зареєстровано 799 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 та 10 летальних випадків від хвороби.

Наразі в області хворих на коронавірус приймає 26 медзакладів. Заповненість ліжко-місць до 100% нині спостерігають в Івано-Франківській, Яремчанській, Солотвинській, Косівській та Лисецькій лікарнях. Складною залишається ситуація в медзакладах Надвірної, Коломиї та Долини.

Також читайте: В Івано-Франківській області заповненість ліжок у COVID-лікарнях майже 100%, пацієнтам бракує кисню, - Степанов
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Топ коментарі
+16
Пля, 10 колядников в хате развили масштаб вируса на Прикарпатье. А миллионы киевлян в позе селедок в банке каждый день в общественном транспорте? В крупных городах по всем предыдущим прогнозам судя, уже бы только собаки бегали трупы поедая.
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18.02.2021 23:13
+9
нда.....)
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18.02.2021 23:06
+9
Классно Беня на лохах в Буковеле наварился. Причиной усиления эпидемии коронавируса на Прикарпатье стали колядки, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 3254
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18.02.2021 23:06
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Причиной усиления эпидемии коронавируса на Прикарпатье стали колядки, - Госпродпотребслужба (c)

А вас предупреждали! Никакой магии вне Хогвартса!
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18.02.2021 23:05 Відповісти
Причиной усиления эпидемии коронавируса на Прикарпатье стали колядки, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 7211
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18.02.2021 23:11 Відповісти
нда.....)
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18.02.2021 23:06 Відповісти
Як то кажуть, нічого і добавить...Причиной усиления эпидемии коронавируса на Прикарпатье стали колядки, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 8305
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18.02.2021 23:17 Відповісти
Причиною посилення епідемії коронавірусу на Прикарпатті стали колядки, - Держпродспоживслужба - Цензор.НЕТ 6799
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19.02.2021 01:19 Відповісти
Классно Беня на лохах в Буковеле наварился. Причиной усиления эпидемии коронавируса на Прикарпатье стали колядки, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 3254
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18.02.2021 23:06 Відповісти
Ото колись суддя тоже доколядувався...
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18.02.2021 23:08 Відповісти
Ахахаха 😆, це, як шашличники в травні.
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18.02.2021 23:08 Відповісти
Причиной усиления эпидемии коронавируса на Прикарпатье стали колядки, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 1189 Неправильно ложку облизывали.
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18.02.2021 23:10 Відповісти
Сидите больше дома у компа и бейте по клавишам Причиной усиления эпидемии коронавируса на Прикарпатье стали колядки, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 9783 , ну разумеется руками Причиной усиления эпидемии коронавируса на Прикарпатье стали колядки, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 8616 и обязательно думая головой Причиной усиления эпидемии коронавируса на Прикарпатье стали колядки, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 9324 и вирус вас не дождётся Причиной усиления эпидемии коронавируса на Прикарпатье стали колядки, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 2940 Причиной усиления эпидемии коронавируса на Прикарпатье стали колядки, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 8616
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18.02.2021 23:12 Відповісти
Пля, 10 колядников в хате развили масштаб вируса на Прикарпатье. А миллионы киевлян в позе селедок в банке каждый день в общественном транспорте? В крупных городах по всем предыдущим прогнозам судя, уже бы только собаки бегали трупы поедая.
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18.02.2021 23:13 Відповісти
І ні слова за Зеленського.Він ж також там розважався.
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18.02.2021 23:14 Відповісти
Колядники блін) а в маршрутках вже колективний імунітет. Головне аби у вуха не ссцяли.
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18.02.2021 23:23 Відповісти
самой большой причиной минирования, тоже колядующие ну того минерами стали? Причиной усиления эпидемии коронавируса на Прикарпатье стали колядки, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 4917
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18.02.2021 23:24 Відповісти
А не ЗеМародер со своим подельником Степановым?
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18.02.2021 23:24 Відповісти
дбл ***
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18.02.2021 23:29 Відповісти
Лрв🤫
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18.02.2021 23:53 Відповісти
"українське вбиває"?! - дожилися.. зебіли, підкиньте хмизу у вогнище кремлядьТВ
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18.02.2021 23:32 Відповісти
Або з математикою не дружать, або зі звичаями. Навіть 21 день додати від колядування ну не получається пік на третьому тижні лютого.
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18.02.2021 23:33 Відповісти
Ви не праві!
І як доказ, наводжу вам анекдот в тему:
Йде екскурсія по зоопарку, підходять до вольєра з крокодилом. Екскурсовод:
-А в цьому вольєрі у нас живе крокодил. Від носу до кінчика хвоста у нього довжина 3 метри 10см, а від кінчика хвоста до носу - 3 метри 40 сантиметрів!
Хлопчик з екскурсії:
-Ви помиляєтесь, так не буває.
- Йди звідсіля! Наш крокодил і як хочемо - так і міряємо!
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18.02.2021 23:41 Відповісти
эта дебильная шутка может прокатить только на концерте Квартала !!!..эрудиты-юмАрЫсты куевы Причиною посилення епідемії коронавірусу на Прикарпатті стали колядки, - Держпродспоживслужба - Цензор.НЕТ 1053
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18.02.2021 23:39 Відповісти
все ж таки колядки? слава богу! а то ж все вказувало на рептілоїдів
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18.02.2021 23:46 Відповісти
а на парашеньке массовый заболеваж слуг гундяя))) о падеже умалчивают, но понятно, шо не без этого. щас в шоке, за шо ж это так их шеф наказал? уверяли ж, шо ложку лизнуть и мощи облобызать, ничо ж не будет стоить. а тут возьми и такой святой облом ))
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18.02.2021 23:52 Відповісти
Якийсь хитрий і підлий вірус, так довго чекав, більше 20 днів: колядки закінчились 20 січня, а сьогодні 18 лютого.
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18.02.2021 23:56 Відповісти
В мене є родичка яка виклала фото в фейсбук, з колядниками, начебто нічого незвичайного якби вона не хворів в цей час ковід19. Гостинці вони гарні наколядували, батьки істеріянепройдет будуть щасливі.
Можливо колядники і не найбільша причина зараження, але під час епідемії потрібно бути розумово відсталими щоб самим ходити чи дітей відпускати.
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19.02.2021 00:08 Відповісти
Причиной вспышки является . . . дебилизм и пофигизм людей. Так будет точнее.
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19.02.2021 00:30 Відповісти
Степанов **** наколядовал, не иначе!
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19.02.2021 00:44 Відповісти
Брехня, расчитанная на полных идиотов и даунов.
Колядували и во Львовской и в Тернопольской областях, везде по Галичине...
И вот там нет вспышки короновируса... А почему то только во Франковске.
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19.02.2021 00:47 Відповісти
Там де появляється Зеленський невдовзі стається лихо провірено і не раз. Воно в Буковелі чалилося і рознесло заразу.
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19.02.2021 01:06 Відповісти
Для ковидной коммании нужны деньги деньги и еще раз деньги а их на всех не хватает.Степашины клептоманы все разворовывают на взлете, потому и статистика наша впереди Европы всей. Статистам тоже нужны деньги,
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19.02.2021 06:53 Відповісти
Ну да виноваты колядки, а не работа горнолыжного курорта Буковель
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19.02.2021 01:14 Відповісти
Ну ясное дело что в распространение кароновируса виноваты колядки.А совковые антихресты вообще за колядки отправляли в гулаг.Ну не как не получается у кацапов унечтожить Украинские традиции.
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19.02.2021 01:17 Відповісти
Воно що головою вдарилося, колядки були більше місяця тому
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19.02.2021 01:44 Відповісти
Причиной усиления эпидемии коронавируса на Прикарпатье стали ..лядки.
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19.02.2021 03:13 Відповісти
Ну так . Треба менше колядувати , а більше щось читати , чимось цікавитися в житті .
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19.02.2021 06:47 Відповісти
ТАНЦЮВАЛА ФАЙНА БАБА, МАРЧЕНКО ПЗДАТА !!! А ПІД ТОЮ ЮБКОЮ ДЬВОЛА ВУСАТА !)
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19.02.2021 07:23 Відповісти
ОЙ , ОЙ , ОЙ , ХЙЛО , ДЬЯВОЛА ВУСАТА ...)))
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19.02.2021 07:24 Відповісти
НЕОБХІДНО ВСИХ ЇХ РОДИЧІВ ЗНАЙТИ ТА НАКАЗАТИ !)
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19.02.2021 07:26 Відповісти
Совок никуда не делся он живет в умах и продолжает бороться со всем украинским
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19.02.2021 07:44 Відповісти
Колядки ні до чого, бо людина прийшла і через хвилину-дві пішла. А от "Буковель" - то і є інкубатор, бо там всі жили, цілувались в різні місця, особливо підхаліми і робили фотографії з чемпіоном по боротьбі з ковідом.
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19.02.2021 08:06 Відповісти
А я думал отсутствие вакцинации!
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19.02.2021 09:23 Відповісти
Не буковельські ******?!
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19.02.2021 11:17 Відповісти
.. Приїхали два СПЕСІАЛІСТИ йпт в Прикарпаття - ПРИЗНАЧИЛИ планово "вибух" епідемії 22-28 лютого .. і знайшли ПРИЧИНУ - КОЛЯДКИ ...Люди добрі ..і ВСЯ ця ІСТЕРІЯ з метою ЗАГАСИТИ намагання Українців захистити СвЗемлю від грабежу сіоністською БАНДОЮ злодійського племені ...їм би до ЧЕРВНЯ протягнути ... Конституційний Суд України "заморозили" ..
..ще більш Жахлива ситуація на місцях ... коли ОРГАНИ місцевої влади ПОРУШУЮТЬ Конституцію України ...ГАНЬБА ... Замість ЗАХИЩАТИ Громадян ..Ви їх цькуєте ..... а далі обговоримо як ВИКОНУЄТЬСЯ Рішення КС України від 28 серпня 2020 ... Маска НЕОБХІДНА тільки коли заходите в приміщення де ХВОРІ .. Всі інші випадки Ви шкодите Своєму здоров"ю ... при видиханні повітря з Ваших легенів піднімається ОДРАЗУ вгору .. а так за 2 год в масці НАКОПИЧУЄТЬСЯ інфекція і її необхідно МІНЯТИ - чого НІХТО НЕробить - НІХТО ... тому це дійство стало більше ЗЛОЧИННОЮ політичною акцією для навернення Людей в рабство .. чого так бажає сіоністська БАНДА злодійського племені .... носити маску ВСІ структури можуть Вам тільки ПРОПОНУВАТИ і тільки ... Кабінет Міністрів України - не є законодавчим а ВИКОНАВЧИМ органом і НЕ може НІЯКИМИ постановами ОБМЕЖУВАТИ права Людей .... Україна Соціально правова держава . і НІХТО НЕ має права обмежувати Ваші конституційні права .. КАРАНТИН Верховною Радою України НЕ об"являвся .. і Ви бачили як " ІЛІТА на чолі з Зеленським в Буковелі ... а ці КЛЄРКИ на посадах - займаються ДОКАЗОМ гей-би своєї необхідності . БУДЬТЕ пильні Люди .... Будьте Здорові
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19.02.2021 12:12 Відповісти
безмасочні колядки та безпрезервативні ****** завжди призводять до значного зростання захворювань у населення, куди дивилась місцева влада?
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19.02.2021 23:57 Відповісти
.. цього Вам НЕпокажуть мала...кі ЗМІ .. а інших у Нас НЕМА ..дожилися .. тому і ВОДЯТЬ як козу по-Базарі .. ВМИКАЙ Розум ... 18 год назад Іспанія Мадрід - ПРОТИ ублюдків з пандемією .. https://www.facebook.com/atlanth.aum/videos/1968219993359336/
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20.02.2021 13:29 Відповісти
 
 