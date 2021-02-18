Причиною посилення епідемії коронавірусу на Прикарпатті стали колядки, - Держпродспоживслужба
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
На Прикарпатті вважають, що найбільшою причиною спалаху коронавірусної хвороби стали колядки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на пресконференції в Івано-Франківську повідомив начальник ГУ Держпродспоживслужби в області Роман Гурський, відповідаючи на запитання Укрінформу про причини спалаху коронавірусної хвороби в області.
"Коли ви у масці відбули у храмі Службу і пішли додому, безумовно, є ймовірність зараження. Але коли ми отримали розколяду, то були в шоці. Бо на всіх Богослужіннях ще люди в масках, і священники дотримуються вимог причастя, дезінфікують ложку… Втім, коли сходяться з двох сіл у будинок культури, чи народний дім, чи у великий храм, і всі знімають маски і колядують, то тут імовірність зараження з 10 зростає до 100", - переконаний Гурський.
За його словами, ще однією причиною спалаху коронавірусної інфекції в області можна вважати масові святкування. Особливо велелюдні весілля, на які приїжджає багато людей з різних регіонів. Третім чинником збільшення кількості захворювання на коронавірус у Держпродспоживслужбі вважають міграцію людей.
"Ще один чинник – це величезна міграція людей. У січні ми пережили локдаун, державні і релігійні свята. Все закрито, гірськолижні курорти - відкриті, міста – відкриті, готелі – теж. Люди їдуть, бо скільки можна сидіти вдома", - зазначив Гурський.
Він додав, що нині питання інкубаційного періоду зараження на коронавірус чітко не визначені. Хтось хворіє на 8-й день, хтось на 14-й, а хтось - і на 20-й день.
В Івано-Франківській області протягом попередньої доби, 17 лютого, зареєстровано 799 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 та 10 летальних випадків від хвороби.
Наразі в області хворих на коронавірус приймає 26 медзакладів. Заповненість ліжко-місць до 100% нині спостерігають в Івано-Франківській, Яремчанській, Солотвинській, Косівській та Лисецькій лікарнях. Складною залишається ситуація в медзакладах Надвірної, Коломиї та Долини.
Будь ласка, зачекайте...
А вас предупреждали! Никакой магии вне Хогвартса!
І як доказ, наводжу вам анекдот в тему:
Йде екскурсія по зоопарку, підходять до вольєра з крокодилом. Екскурсовод:
-А в цьому вольєрі у нас живе крокодил. Від носу до кінчика хвоста у нього довжина 3 метри 10см, а від кінчика хвоста до носу - 3 метри 40 сантиметрів!
Хлопчик з екскурсії:
-Ви помиляєтесь, так не буває.
- Йди звідсіля! Наш крокодил і як хочемо - так і міряємо!
Можливо колядники і не найбільша причина зараження, але під час епідемії потрібно бути розумово відсталими щоб самим ходити чи дітей відпускати.
Колядували и во Львовской и в Тернопольской областях, везде по Галичине...
И вот там нет вспышки короновируса... А почему то только во Франковске.
..ще більш Жахлива ситуація на місцях ... коли ОРГАНИ місцевої влади ПОРУШУЮТЬ Конституцію України ...ГАНЬБА ... Замість ЗАХИЩАТИ Громадян ..Ви їх цькуєте ..... а далі обговоримо як ВИКОНУЄТЬСЯ Рішення КС України від 28 серпня 2020 ... Маска НЕОБХІДНА тільки коли заходите в приміщення де ХВОРІ .. Всі інші випадки Ви шкодите Своєму здоров"ю ... при видиханні повітря з Ваших легенів піднімається ОДРАЗУ вгору .. а так за 2 год в масці НАКОПИЧУЄТЬСЯ інфекція і її необхідно МІНЯТИ - чого НІХТО НЕробить - НІХТО ... тому це дійство стало більше ЗЛОЧИННОЮ політичною акцією для навернення Людей в рабство .. чого так бажає сіоністська БАНДА злодійського племені .... носити маску ВСІ структури можуть Вам тільки ПРОПОНУВАТИ і тільки ... Кабінет Міністрів України - не є законодавчим а ВИКОНАВЧИМ органом і НЕ може НІЯКИМИ постановами ОБМЕЖУВАТИ права Людей .... Україна Соціально правова держава . і НІХТО НЕ має права обмежувати Ваші конституційні права .. КАРАНТИН Верховною Радою України НЕ об"являвся .. і Ви бачили як " ІЛІТА на чолі з Зеленським в Буковелі ... а ці КЛЄРКИ на посадах - займаються ДОКАЗОМ гей-би своєї необхідності . БУДЬТЕ пильні Люди .... Будьте Здорові