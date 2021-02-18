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колядки (16) Ивано-Франковская область (838) коронавирус (17041)

Причиной усиления эпидемии коронавируса на Прикарпатье стали колядки, - Госпродпотребслужба

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Причиной усиления эпидемии коронавируса на Прикарпатье стали колядки, - Госпродпотребслужба

На Прикарпатье считают, что самой большой причиной вспышки коронавирусной болезни стали колядки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции в Ивано-Франковске сообщил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в области Роман Гурский, отвечая на вопрос Укринформа о причинах вспышки коронавирусной болезни в области.

"Когда вы в маске отбыли в храме службу и пошли домой, безусловно, есть вероятность заражения. Но когда мы получили росколяду, то были в шоке. Потому что на всех богослужениях еще люди в масках, и священники придерживаются требований прочесть, дезинфицируют ложку ... Впрочем, когда сходятся с двух сел в дом культуры, или народный дом или в большой храм, и все снимают маски и колядуют, то вероятность заражения с 10 возрастает до 100 ", - убежден Гурский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ивано-Франковской области ужесточили карантин до "красного" уровня из-за критической ситуации с коронавирусом

По его словам, еще одной причиной вспышки коронавирусной инфекции в области можно считать массовые празднования. Особенно многолюдные свадьбы, на которые приезжает много людей из разных регионов. Третьим фактором увеличения количества заболевания коронавирус в Держпродспоживслужби считают миграцию людей.

"Еще один фактор - это огромная миграция людей. В январе мы пережили локдаун, государственные и религиозные праздники. Все закрыто, горнолыжные курорты - открыты, города - открыты, гостиницы - тоже. Люди едут, потому что сколько можно сидеть дома", - отметил Гурский.

Он добавил, что сейчас вопрос инкубационного периода заражения коронавируса четко не определены. Кто-то болеет на 8-й день, кто-то на 14-й, а кто-то - и на 20-й день.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ивано-Франковской области ужесточили карантин до "красного" уровня из-за критической ситуации с коронавирусом

В Ивано-Франковской области в течение предыдущих суток, 17 февраля, зарегистрировано 799 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 и 10 летальных случаев от болезни.

Сейчас в области больных коронавирус принимает 26 медучреждений. Заполненность койко-мест до 100% в настоящее время наблюдается в Ивано-Франковской, Яремчанской, Солотвинской, Косовской и Лисецой больницах. Сложной остается ситуация в медучреждениях Надвирнойи, Коломыи и Долины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за вспышки коронавируса в Ивано-Франковской области разворачивают временный госпиталь: больницы быстро заполняются на 100%, - Ляшко

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+16
Пля, 10 колядников в хате развили масштаб вируса на Прикарпатье. А миллионы киевлян в позе селедок в банке каждый день в общественном транспорте? В крупных городах по всем предыдущим прогнозам судя, уже бы только собаки бегали трупы поедая.
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18.02.2021 23:13
+9
нда.....)
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18.02.2021 23:06
+9
Классно Беня на лохах в Буковеле наварился. Причиной усиления эпидемии коронавируса на Прикарпатье стали колядки, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 3254
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18.02.2021 23:06
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Причиной усиления эпидемии коронавируса на Прикарпатье стали колядки, - Госпродпотребслужба (c)

А вас предупреждали! Никакой магии вне Хогвартса!
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18.02.2021 23:05 Ответить
Причиной усиления эпидемии коронавируса на Прикарпатье стали колядки, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 7211
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18.02.2021 23:11 Ответить
нда.....)
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18.02.2021 23:06 Ответить
Як то кажуть, нічого і добавить...Причиной усиления эпидемии коронавируса на Прикарпатье стали колядки, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 8305
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18.02.2021 23:17 Ответить
Причиною посилення епідемії коронавірусу на Прикарпатті стали колядки, - Держпродспоживслужба - Цензор.НЕТ 6799
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19.02.2021 01:19 Ответить
Классно Беня на лохах в Буковеле наварился. Причиной усиления эпидемии коронавируса на Прикарпатье стали колядки, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 3254
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18.02.2021 23:06 Ответить
Ото колись суддя тоже доколядувався...
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18.02.2021 23:08 Ответить
Ахахаха 😆, це, як шашличники в травні.
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18.02.2021 23:08 Ответить
Причиной усиления эпидемии коронавируса на Прикарпатье стали колядки, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 1189 Неправильно ложку облизывали.
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18.02.2021 23:10 Ответить
Сидите больше дома у компа и бейте по клавишам Причиной усиления эпидемии коронавируса на Прикарпатье стали колядки, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 9783 , ну разумеется руками Причиной усиления эпидемии коронавируса на Прикарпатье стали колядки, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 8616 и обязательно думая головой Причиной усиления эпидемии коронавируса на Прикарпатье стали колядки, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 9324 и вирус вас не дождётся Причиной усиления эпидемии коронавируса на Прикарпатье стали колядки, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 2940 Причиной усиления эпидемии коронавируса на Прикарпатье стали колядки, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 8616
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18.02.2021 23:12 Ответить
Пля, 10 колядников в хате развили масштаб вируса на Прикарпатье. А миллионы киевлян в позе селедок в банке каждый день в общественном транспорте? В крупных городах по всем предыдущим прогнозам судя, уже бы только собаки бегали трупы поедая.
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18.02.2021 23:13 Ответить
І ні слова за Зеленського.Він ж також там розважався.
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18.02.2021 23:14 Ответить
Колядники блін) а в маршрутках вже колективний імунітет. Головне аби у вуха не ссцяли.
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18.02.2021 23:23 Ответить
самой большой причиной минирования, тоже колядующие ну того минерами стали? Причиной усиления эпидемии коронавируса на Прикарпатье стали колядки, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 4917
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18.02.2021 23:24 Ответить
А не ЗеМародер со своим подельником Степановым?
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18.02.2021 23:24 Ответить
дбл ***
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18.02.2021 23:29 Ответить
Лрв🤫
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18.02.2021 23:53 Ответить
"українське вбиває"?! - дожилися.. зебіли, підкиньте хмизу у вогнище кремлядьТВ
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18.02.2021 23:32 Ответить
Або з математикою не дружать, або зі звичаями. Навіть 21 день додати від колядування ну не получається пік на третьому тижні лютого.
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18.02.2021 23:33 Ответить
Ви не праві!
І як доказ, наводжу вам анекдот в тему:
Йде екскурсія по зоопарку, підходять до вольєра з крокодилом. Екскурсовод:
-А в цьому вольєрі у нас живе крокодил. Від носу до кінчика хвоста у нього довжина 3 метри 10см, а від кінчика хвоста до носу - 3 метри 40 сантиметрів!
Хлопчик з екскурсії:
-Ви помиляєтесь, так не буває.
- Йди звідсіля! Наш крокодил і як хочемо - так і міряємо!
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18.02.2021 23:41 Ответить
эта дебильная шутка может прокатить только на концерте Квартала !!!..эрудиты-юмАрЫсты куевы Причиною посилення епідемії коронавірусу на Прикарпатті стали колядки, - Держпродспоживслужба - Цензор.НЕТ 1053
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18.02.2021 23:39 Ответить
все ж таки колядки? слава богу! а то ж все вказувало на рептілоїдів
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18.02.2021 23:46 Ответить
а на парашеньке массовый заболеваж слуг гундяя))) о падеже умалчивают, но понятно, шо не без этого. щас в шоке, за шо ж это так их шеф наказал? уверяли ж, шо ложку лизнуть и мощи облобызать, ничо ж не будет стоить. а тут возьми и такой святой облом ))
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18.02.2021 23:52 Ответить
Якийсь хитрий і підлий вірус, так довго чекав, більше 20 днів: колядки закінчились 20 січня, а сьогодні 18 лютого.
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18.02.2021 23:56 Ответить
В мене є родичка яка виклала фото в фейсбук, з колядниками, начебто нічого незвичайного якби вона не хворів в цей час ковід19. Гостинці вони гарні наколядували, батьки істеріянепройдет будуть щасливі.
Можливо колядники і не найбільша причина зараження, але під час епідемії потрібно бути розумово відсталими щоб самим ходити чи дітей відпускати.
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19.02.2021 00:08 Ответить
Причиной вспышки является . . . дебилизм и пофигизм людей. Так будет точнее.
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19.02.2021 00:30 Ответить
Степанов **** наколядовал, не иначе!
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19.02.2021 00:44 Ответить
Брехня, расчитанная на полных идиотов и даунов.
Колядували и во Львовской и в Тернопольской областях, везде по Галичине...
И вот там нет вспышки короновируса... А почему то только во Франковске.
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19.02.2021 00:47 Ответить
Там де появляється Зеленський невдовзі стається лихо провірено і не раз. Воно в Буковелі чалилося і рознесло заразу.
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19.02.2021 01:06 Ответить
Для ковидной коммании нужны деньги деньги и еще раз деньги а их на всех не хватает.Степашины клептоманы все разворовывают на взлете, потому и статистика наша впереди Европы всей. Статистам тоже нужны деньги,
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19.02.2021 06:53 Ответить
Ну да виноваты колядки, а не работа горнолыжного курорта Буковель
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19.02.2021 01:14 Ответить
Ну ясное дело что в распространение кароновируса виноваты колядки.А совковые антихресты вообще за колядки отправляли в гулаг.Ну не как не получается у кацапов унечтожить Украинские традиции.
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19.02.2021 01:17 Ответить
Воно що головою вдарилося, колядки були більше місяця тому
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19.02.2021 01:44 Ответить
Причиной усиления эпидемии коронавируса на Прикарпатье стали ..лядки.
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19.02.2021 03:13 Ответить
Ну так . Треба менше колядувати , а більше щось читати , чимось цікавитися в житті .
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19.02.2021 06:47 Ответить
ТАНЦЮВАЛА ФАЙНА БАБА, МАРЧЕНКО ПЗДАТА !!! А ПІД ТОЮ ЮБКОЮ ДЬВОЛА ВУСАТА !)
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19.02.2021 07:23 Ответить
ОЙ , ОЙ , ОЙ , ХЙЛО , ДЬЯВОЛА ВУСАТА ...)))
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19.02.2021 07:24 Ответить
НЕОБХІДНО ВСИХ ЇХ РОДИЧІВ ЗНАЙТИ ТА НАКАЗАТИ !)
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19.02.2021 07:26 Ответить
Совок никуда не делся он живет в умах и продолжает бороться со всем украинским
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19.02.2021 07:44 Ответить
Колядки ні до чого, бо людина прийшла і через хвилину-дві пішла. А от "Буковель" - то і є інкубатор, бо там всі жили, цілувались в різні місця, особливо підхаліми і робили фотографії з чемпіоном по боротьбі з ковідом.
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19.02.2021 08:06 Ответить
А я думал отсутствие вакцинации!
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19.02.2021 09:23 Ответить
Не буковельські ******?!
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19.02.2021 11:17 Ответить
.. Приїхали два СПЕСІАЛІСТИ йпт в Прикарпаття - ПРИЗНАЧИЛИ планово "вибух" епідемії 22-28 лютого .. і знайшли ПРИЧИНУ - КОЛЯДКИ ...Люди добрі ..і ВСЯ ця ІСТЕРІЯ з метою ЗАГАСИТИ намагання Українців захистити СвЗемлю від грабежу сіоністською БАНДОЮ злодійського племені ...їм би до ЧЕРВНЯ протягнути ... Конституційний Суд України "заморозили" ..
..ще більш Жахлива ситуація на місцях ... коли ОРГАНИ місцевої влади ПОРУШУЮТЬ Конституцію України ...ГАНЬБА ... Замість ЗАХИЩАТИ Громадян ..Ви їх цькуєте ..... а далі обговоримо як ВИКОНУЄТЬСЯ Рішення КС України від 28 серпня 2020 ... Маска НЕОБХІДНА тільки коли заходите в приміщення де ХВОРІ .. Всі інші випадки Ви шкодите Своєму здоров"ю ... при видиханні повітря з Ваших легенів піднімається ОДРАЗУ вгору .. а так за 2 год в масці НАКОПИЧУЄТЬСЯ інфекція і її необхідно МІНЯТИ - чого НІХТО НЕробить - НІХТО ... тому це дійство стало більше ЗЛОЧИННОЮ політичною акцією для навернення Людей в рабство .. чого так бажає сіоністська БАНДА злодійського племені .... носити маску ВСІ структури можуть Вам тільки ПРОПОНУВАТИ і тільки ... Кабінет Міністрів України - не є законодавчим а ВИКОНАВЧИМ органом і НЕ може НІЯКИМИ постановами ОБМЕЖУВАТИ права Людей .... Україна Соціально правова держава . і НІХТО НЕ має права обмежувати Ваші конституційні права .. КАРАНТИН Верховною Радою України НЕ об"являвся .. і Ви бачили як " ІЛІТА на чолі з Зеленським в Буковелі ... а ці КЛЄРКИ на посадах - займаються ДОКАЗОМ гей-би своєї необхідності . БУДЬТЕ пильні Люди .... Будьте Здорові
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19.02.2021 12:12 Ответить
безмасочні колядки та безпрезервативні ****** завжди призводять до значного зростання захворювань у населення, куди дивилась місцева влада?
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19.02.2021 23:57 Ответить
.. цього Вам НЕпокажуть мала...кі ЗМІ .. а інших у Нас НЕМА ..дожилися .. тому і ВОДЯТЬ як козу по-Базарі .. ВМИКАЙ Розум ... 18 год назад Іспанія Мадрід - ПРОТИ ублюдків з пандемією .. https://www.facebook.com/atlanth.aum/videos/1968219993359336/
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20.02.2021 13:29 Ответить
 
 