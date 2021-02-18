Причиной усиления эпидемии коронавируса на Прикарпатье стали колядки, - Госпродпотребслужба
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На Прикарпатье считают, что самой большой причиной вспышки коронавирусной болезни стали колядки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции в Ивано-Франковске сообщил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в области Роман Гурский, отвечая на вопрос Укринформа о причинах вспышки коронавирусной болезни в области.
"Когда вы в маске отбыли в храме службу и пошли домой, безусловно, есть вероятность заражения. Но когда мы получили росколяду, то были в шоке. Потому что на всех богослужениях еще люди в масках, и священники придерживаются требований прочесть, дезинфицируют ложку ... Впрочем, когда сходятся с двух сел в дом культуры, или народный дом или в большой храм, и все снимают маски и колядуют, то вероятность заражения с 10 возрастает до 100 ", - убежден Гурский.
По его словам, еще одной причиной вспышки коронавирусной инфекции в области можно считать массовые празднования. Особенно многолюдные свадьбы, на которые приезжает много людей из разных регионов. Третьим фактором увеличения количества заболевания коронавирус в Держпродспоживслужби считают миграцию людей.
"Еще один фактор - это огромная миграция людей. В январе мы пережили локдаун, государственные и религиозные праздники. Все закрыто, горнолыжные курорты - открыты, города - открыты, гостиницы - тоже. Люди едут, потому что сколько можно сидеть дома", - отметил Гурский.
Он добавил, что сейчас вопрос инкубационного периода заражения коронавируса четко не определены. Кто-то болеет на 8-й день, кто-то на 14-й, а кто-то - и на 20-й день.
В Ивано-Франковской области в течение предыдущих суток, 17 февраля, зарегистрировано 799 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 и 10 летальных случаев от болезни.
Сейчас в области больных коронавирус принимает 26 медучреждений. Заполненность койко-мест до 100% в настоящее время наблюдается в Ивано-Франковской, Яремчанской, Солотвинской, Косовской и Лисецой больницах. Сложной остается ситуация в медучреждениях Надвирнойи, Коломыи и Долины.
Пожалуйста, подождите...
А вас предупреждали! Никакой магии вне Хогвартса!
І як доказ, наводжу вам анекдот в тему:
Йде екскурсія по зоопарку, підходять до вольєра з крокодилом. Екскурсовод:
-А в цьому вольєрі у нас живе крокодил. Від носу до кінчика хвоста у нього довжина 3 метри 10см, а від кінчика хвоста до носу - 3 метри 40 сантиметрів!
Хлопчик з екскурсії:
-Ви помиляєтесь, так не буває.
- Йди звідсіля! Наш крокодил і як хочемо - так і міряємо!
Можливо колядники і не найбільша причина зараження, але під час епідемії потрібно бути розумово відсталими щоб самим ходити чи дітей відпускати.
Колядували и во Львовской и в Тернопольской областях, везде по Галичине...
И вот там нет вспышки короновируса... А почему то только во Франковске.
..ще більш Жахлива ситуація на місцях ... коли ОРГАНИ місцевої влади ПОРУШУЮТЬ Конституцію України ...ГАНЬБА ... Замість ЗАХИЩАТИ Громадян ..Ви їх цькуєте ..... а далі обговоримо як ВИКОНУЄТЬСЯ Рішення КС України від 28 серпня 2020 ... Маска НЕОБХІДНА тільки коли заходите в приміщення де ХВОРІ .. Всі інші випадки Ви шкодите Своєму здоров"ю ... при видиханні повітря з Ваших легенів піднімається ОДРАЗУ вгору .. а так за 2 год в масці НАКОПИЧУЄТЬСЯ інфекція і її необхідно МІНЯТИ - чого НІХТО НЕробить - НІХТО ... тому це дійство стало більше ЗЛОЧИННОЮ політичною акцією для навернення Людей в рабство .. чого так бажає сіоністська БАНДА злодійського племені .... носити маску ВСІ структури можуть Вам тільки ПРОПОНУВАТИ і тільки ... Кабінет Міністрів України - не є законодавчим а ВИКОНАВЧИМ органом і НЕ може НІЯКИМИ постановами ОБМЕЖУВАТИ права Людей .... Україна Соціально правова держава . і НІХТО НЕ має права обмежувати Ваші конституційні права .. КАРАНТИН Верховною Радою України НЕ об"являвся .. і Ви бачили як " ІЛІТА на чолі з Зеленським в Буковелі ... а ці КЛЄРКИ на посадах - займаються ДОКАЗОМ гей-би своєї необхідності . БУДЬТЕ пильні Люди .... Будьте Здорові