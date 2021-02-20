Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины
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Вакцины против коронавируса, которые получит Украина для проведения массовых прививок, будут безопасными, качественными и эффективными.
Об этом главный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ.
"Вакцина в Украине будет, она будет безопасной, качественной и эффективной. Другую вакцину в Украину не завезут. Позволят ее использовать только после того, как она будет зарегистрирована в Украине, будет украинская инструкция и будет разрешена отечественным регулятором к запуску и к вакцинации", - сообщил Ляшко.
По его словам, сейчас в нашей стране на регистрации находятся три вакцины: Pfizer, AstraZeneca и Sinovac.
Ляшко отметил, что AstraZeneca поступит в Украину "в ближайшее время".
"Дату я сейчас не скажу, пока четко она не будет загружена в самолет и самолет не вылетит и не скажут, что самолет прилетает. Но четко скажу: если самолет прилетает в 16:00 дня Х, то со следующего дня машины выезжают в 25 областных центров, шесть из них получат вакцину в первый день, 19 - на следующий день", - уточнил заместитель главы Минздрава.
Он добавил, что вместе с вакцинами приедут шприцы и боксы для их безопасной утилизации - "чтобы, в частности, не могли использовать повторно шприцы".
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Думаете американский "Пфайзер" лучше?
В Португалии врач Соня Асеведо внезапно умерла после прививки вакциной от коронавируса COVI-19 производства компаний Pfizer и BioNTech.
Об этом сообщает местное издание Correio da Manha в понедельник, 4 января.
Известно, что женщине был 41 год. Она работала педиатром в институте онкологии в Порту и была одним из 538 сотрудников, получивших вакцину. Асеведо скончалась 1 января спустя 48 часов после укола. У нее остались двое детей.
Отец умершей утверждает, что у его дочери не было проблем со здоровьем. А после прививки от нее не поступало никаких жалоб на какие-либо побочные эффекты.
«Ей сделали вакцину против COVID-19, но у нее не было никаких симптомов. Я не знаю, что случилось. Мне просто нужны ответы. Я хочу знать, что привело к смерти моей дочери», - сказал он.
Источник: https://ru.slovoidilo.ua/2021/01/04/novost/mir/portugalii-vrach-umerla-posle-privivki-vakcinoj-pfizer
Вот просто интересно. А если закрыть эти тупейшие телеговорильни - де эти лядские клоуны харчеватся будут?
Ні ...
Oт ! А він є!
А от гриппа много людей вообще ежегодно прививается и ничего, рожают после этого здоровых младенцев.
Звідки Ви цю маячню взяли? В багатьох своїх звітах ВООЗ визнала, що віспа була переможена певними карантинними заходами (наприклад, ізоляцією регіонів із спалахами). Це про країни так званого 3го світу. А в більш-менш цивілізованих країнах віспа зникла ще задовго до "масової вакцинації".
Ви жартуєте?
"А от гриппа много людей вообще ежегодно прививается и ничего, рожают после этого здоровых младенцев."
Це твердження зможете підтвердити якоюсь статистикою?
воздух не взбалтывай, бациллу не разноси дальше чем на три метра,
а тихо и спокойно скажи:
- в страну завезено такое то кол-во такой то вакцины.
- распределена по регинам - и тут цифры и только они.
- на сегодня вакцинировано столько то человек.
и после того как ето сделано пой, а не до....
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Сначала лапшу вешал Министр здравохранения и сейчас он сломался. Теперь санитарный врач лапшу вешает!
Хотим, что бы передачу вёл ЗЕЛЕНСКИЙ!
Или не сложилось с Китаем?
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