РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8110 посетителей онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Коронавирус и карантин
3 808 43
вакцина (3815) карантин (16730) шоу_Шустера (315) Ляшко Виктор (1319) COVID-19 (18600) коронавирус (17041)

Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины

Вакцины против коронавируса, которые получит Украина для проведения массовых прививок, будут безопасными, качественными и эффективными.

Об этом главный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ.

"Вакцина в Украине будет, она будет безопасной, качественной и эффективной. Другую вакцину в Украину не завезут. Позволят ее использовать только после того, как она будет зарегистрирована в Украине, будет украинская инструкция и будет разрешена отечественным регулятором к запуску и к вакцинации", - сообщил Ляшко.

По его словам, сейчас в нашей стране на регистрации находятся три вакцины: Pfizer, AstraZeneca и Sinovac.

Ляшко отметил, что AstraZeneca поступит в Украину "в ближайшее время".

"Дату я сейчас не скажу, пока четко она не будет загружена в самолет и самолет не вылетит и не скажут, что самолет прилетает. Но четко скажу: если самолет прилетает в 16:00 дня Х, то со следующего дня машины выезжают в 25 областных центров, шесть из них получат вакцину в первый день, 19 - на следующий день", - уточнил заместитель главы Минздрава.

Он добавил, что вместе с вакцинами приедут шприцы и боксы для их безопасной утилизации - "чтобы, в частности, не могли использовать повторно шприцы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинация от COVID-19 начнется в ближайшее время, - Шмыгаль

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 2776Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 9545 Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 7027
показать весь комментарий
20.02.2021 00:45
+6
Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины...
Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 5172
показать весь комментарий
20.02.2021 00:19
+4
Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 8066 Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 3320
показать весь комментарий
20.02.2021 00:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины и главное БЕСПОЛЕЗНЫЕ
показать весь комментарий
20.02.2021 00:13 Ответить
Почему бесполезные? А ветпаспорт?
показать весь комментарий
20.02.2021 00:15 Ответить
та Ляшкин ****** ты! Какие безопасные? Индийские вакцины? Себе вколи это говно!!! Там з/п у фармаколога на производстве 25$ за месяц!!!! 25$!!!! ВАСЯ!!!! какие индийские лекарства? там все лекарства полный ЯД!!!! Борю Литовского кто знает, тот поймет, о чем речь!
показать весь комментарий
20.02.2021 00:40 Ответить
Ничего страшного, просто когда в очередной раз человек заболеет соплями, ему скажут, шо это ковид в легкой форме, могло быть и хуже. А через время свои вероятные проблемы со здоровьем никто уже с вакциной не свяжет.
показать весь комментарий
20.02.2021 00:49 Ответить
там все лекарства полный ЯД!!

Думаете американский "Пфайзер" лучше? Ляшко: Україна отримає якісні та безпечні COVID-вакцини - Цензор.НЕТ 6875

В Португалии врач Соня Асеведо внезапно умерла после прививки вакциной от коронавируса COVI-19 производства компаний Pfizer и BioNTech.
Об этом сообщает местное издание Correio da Manha в понедельник, 4 января.
Известно, что женщине был 41 год. Она работала педиатром в институте онкологии в Порту и была одним из 538 сотрудников, получивших вакцину. Асеведо скончалась 1 января спустя 48 часов после укола. У нее остались двое детей.
Отец умершей утверждает, что у его дочери не было проблем со здоровьем. А после прививки от нее не поступало никаких жалоб на какие-либо побочные эффекты.
«Ей сделали вакцину против COVID-19, но у нее не было никаких симптомов. Я не знаю, что случилось. Мне просто нужны ответы. Я хочу знать, что привело к смерти моей дочери», - сказал он.
Источник: https://ru.slovoidilo.ua/2021/01/04/novost/mir/portugalii-vrach-umerla-posle-privivki-vakcinoj-pfizer
показать весь комментарий
20.02.2021 22:20 Ответить
Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины...
Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 5172
показать весь комментарий
20.02.2021 00:19 Ответить
Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 5385 Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 2833
показать весь комментарий
20.02.2021 00:37 Ответить
Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 2776Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 9545 Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 7027
показать весь комментарий
20.02.2021 00:45 Ответить
отримає, коли вже сформується націмунітет.
показать весь комментарий
20.02.2021 00:20 Ответить
Зелені тріпачі.
показать весь комментарий
20.02.2021 00:14 Ответить
😲 Ляшко не спілккється зі Степановим? Самальоти з вакцина и вже вилетіли! Ще 14 лютого! Але це не точно.
показать весь комментарий
20.02.2021 00:14 Ответить
Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 8196 Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 3760
показать весь комментарий
20.02.2021 00:47 Ответить
Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины

Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 2599
показать весь комментарий
20.02.2021 00:15 Ответить
а этому фрукту не надоело уже кишки проветривать, где первые реальные шаги.
показать весь комментарий
20.02.2021 00:15 Ответить
Мля...
Вот просто интересно. А если закрыть эти тупейшие телеговорильни - де эти лядские клоуны харчеватся будут?
показать весь комментарий
20.02.2021 00:17 Ответить
Ти струм електричний бачиш?
Ні ...
Oт ! А він є!
показать весь комментарий
20.02.2021 00:21 Ответить
А тем временем пока в Украине тупые лбы с минздрава чешут гривы, и думают что им делать с вакцинами - Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская. Пять областей !!!! в которых уже наблюдается резкий рост заболеваемости СOVID-19 ... Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 4577
показать весь комментарий
20.02.2021 00:24 Ответить
багато заробітчан - багато тестів - багато хибнопозитивних результатів, ось тобі і ріст захворюваності
показать весь комментарий
20.02.2021 02:06 Ответить
не все так просто... люди йдуть в ликарню коли вже гаплык замаярив.. бо нема грошей на тести та ликуються дома.
показать весь комментарий
20.02.2021 02:20 Ответить
Ага, скорей Ковиду надоест, за_бывать людей, чем зедегенераты вакцину завезут. А если и завезут, то сольют в Эпицентр, как до этого слили маски и респераторы.
показать весь комментарий
20.02.2021 00:32 Ответить
Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 8066 Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 3320
показать весь комментарий
20.02.2021 00:38 Ответить
В мире еще не один !!! из привитых самой любой супер-пупер прививкой не родил потомства. Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 265 Вопрос наивен но не глупп. Вакцина дает обалденный титр иммуноглобулинов G ! И вакцина то работает - но открывает при этом дорогу в "красочный и удивительный" мир - онкологии, да и не только !!! Лет через 5 максимум - камни придется собирать и признать что ВСЕ вакцины(и тем более кацапо-спутник) - вакцины от жизни ...
показать весь комментарий
20.02.2021 01:05 Ответить
Не пишите ерунду. Черную оспу победили только и исключительно благодаря вакцинации. Оспы нет, а потомство люди всё также дают и онкология поголовно человечество после этой вакцинации не сразила.
А от гриппа много людей вообще ежегодно прививается и ничего, рожают после этого здоровых младенцев.
показать весь комментарий
20.02.2021 01:31 Ответить
Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 9455 ...да прививайтесь смело, я не против - здоровье ваше !!! .. правда дам еще совет - поговорите на эту тему с любым толковым врачем и он вам все обьяснит по поводу прививок, черной оспы, вирусов и т.д....Удачи
показать весь комментарий
20.02.2021 01:52 Ответить
"Черную оспу победили только и исключительно благодаря вакцинации"

Звідки Ви цю маячню взяли? В багатьох своїх звітах ВООЗ визнала, що віспа була переможена певними карантинними заходами (наприклад, ізоляцією регіонів із спалахами). Це про країни так званого 3го світу. А в більш-менш цивілізованих країнах віспа зникла ще задовго до "масової вакцинації".
показать весь комментарий
20.02.2021 02:02 Ответить
"онкология поголовно человечество после этой вакцинации не сразила."

Ви жартуєте?

"А от гриппа много людей вообще ежегодно прививается и ничего, рожают после этого здоровых младенцев."

Це твердження зможете підтвердити якоюсь статистикою?
показать весь комментарий
20.02.2021 02:05 Ответить
как же ето зеленье любит себя пиарить - любо дорого смотреть.
воздух не взбалтывай, бациллу не разноси дальше чем на три метра,
а тихо и спокойно скажи:
- в страну завезено такое то кол-во такой то вакцины.
- распределена по регинам - и тут цифры и только они.
- на сегодня вакцинировано столько то человек.
и после того как ето сделано пой, а не до....
показать весь комментарий
20.02.2021 01:36 Ответить
дуже коротко про Ляшка: брехло
показать весь комментарий
20.02.2021 01:59 Ответить
Слуги народа сменили конферансье!
============
Сначала лапшу вешал Министр здравохранения и сейчас он сломался. Теперь санитарный врач лапшу вешает!
Хотим, что бы передачу вёл ЗЕЛЕНСКИЙ!
показать весь комментарий
20.02.2021 06:32 Ответить
Степанову нужно поставить памятник при жизни, как фильме "Хатико", типа в ожидании вакцины)))))) Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 2595
показать весь комментарий
20.02.2021 06:48 Ответить
почему то качественные - совсем небезопасные мрут от них как мухи
показать весь комментарий
20.02.2021 07:16 Ответить
Я очень удивлюсь, если Степанов вернётся с вакциной. У него в руках куча бабла и весь мир перед ним. Особенно тот, где не выдают сбежавших преступников. А Ляшко пусть заговаривает зубы и отдувается
показать весь комментарий
20.02.2021 22:02 Ответить
Ляшко: Україна отримає якісні та безпечні COVID-вакцини - Цензор.НЕТ 2828 та не - вернётся. Оно тупое как валянок - оно только в Украине зебилов способно стричь - ещё более тупых...

В цивильном мире он погибнет... Ляшко: Україна отримає якісні та безпечні COVID-вакцини - Цензор.НЕТ 4620
показать весь комментарий
20.02.2021 23:06 Ответить
А тем временем в Зимбабве началась вакцинация
показать весь комментарий
20.02.2021 08:34 Ответить
И то, наверное, благодаря остаткам белого населения, которое мугабе еще не добил.
показать весь комментарий
20.02.2021 08:55 Ответить
день радио
показать весь комментарий
20.02.2021 08:55 Ответить
Засирай эфир всекими вбросами!
показать весь комментарий
20.02.2021 09:11 Ответить
Зразу ж після закінчення вакцинізації в США та Європі.
показать весь комментарий
20.02.2021 09:39 Ответить
Стєпанова вже шукають https://www.facebook.com/oleksius.drone.96/videos/150018443630181
показать весь комментарий
20.02.2021 09:39 Ответить
 
 