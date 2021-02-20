Ляшко: Україна отримає якісні та безпечні COVID-вакцини
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Вакцини проти коронавірусу, які отримає Україна для проведення масових щеплень, будуть безпечними, якісними та ефективними.
Про це головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко заявив у програмі "Свобода слова Савіка Шустера", передає Цензор.НЕТ.
"Вакцина в Україні буде, вона буде безпечною, якісною та ефективною. Іншу вакцину в Україну не завезуть. Дозволять її використовувати тільки після того, як вона буде зареєстрована в Україні, буде українська інструкція і буде дозволена вітчизняним регулятором до запуску і до вакцинації", - повідомив Ляшко.
За його словами, зараз в нашій країні на реєстрації перебувають три вакцини: Pfizer, AstraZeneca і Sinovac.
Ляшко зазначив, що AstraZeneca надійде в Україну "найближчим часом".
"Дату я зараз не скажу, поки чітко вона не буде завантажена в літак і літак не вилетить і не скажуть, що літак прилітає. Але чітко скажу: якщо літак прилітає о 16:00 дня Х, то з наступного дня машини виїжджають в 25 обласних центрів, шість з них отримають вакцину в перший день, 19 - наступного дня", - уточнив заступник голови МОЗ.
Він додав, що разом з вакцинами приїдуть шприци та бокси для їх безпечної утилізації - "щоб, зокрема, не могли використовувати повторно шприци".
Будь ласка, зачекайте...
Думаете американский "Пфайзер" лучше?
В Португалии врач Соня Асеведо внезапно умерла после прививки вакциной от коронавируса COVI-19 производства компаний Pfizer и BioNTech.
Об этом сообщает местное издание Correio da Manha в понедельник, 4 января.
Известно, что женщине был 41 год. Она работала педиатром в институте онкологии в Порту и была одним из 538 сотрудников, получивших вакцину. Асеведо скончалась 1 января спустя 48 часов после укола. У нее остались двое детей.
Отец умершей утверждает, что у его дочери не было проблем со здоровьем. А после прививки от нее не поступало никаких жалоб на какие-либо побочные эффекты.
«Ей сделали вакцину против COVID-19, но у нее не было никаких симптомов. Я не знаю, что случилось. Мне просто нужны ответы. Я хочу знать, что привело к смерти моей дочери», - сказал он.
Источник: https://ru.slovoidilo.ua/2021/01/04/novost/mir/portugalii-vrach-umerla-posle-privivki-vakcinoj-pfizer
Вот просто интересно. А если закрыть эти тупейшие телеговорильни - де эти лядские клоуны харчеватся будут?
Ні ...
Oт ! А він є!
А от гриппа много людей вообще ежегодно прививается и ничего, рожают после этого здоровых младенцев.
Звідки Ви цю маячню взяли? В багатьох своїх звітах ВООЗ визнала, що віспа була переможена певними карантинними заходами (наприклад, ізоляцією регіонів із спалахами). Це про країни так званого 3го світу. А в більш-менш цивілізованих країнах віспа зникла ще задовго до "масової вакцинації".
Ви жартуєте?
"А от гриппа много людей вообще ежегодно прививается и ничего, рожают после этого здоровых младенцев."
Це твердження зможете підтвердити якоюсь статистикою?
воздух не взбалтывай, бациллу не разноси дальше чем на три метра,
а тихо и спокойно скажи:
- в страну завезено такое то кол-во такой то вакцины.
- распределена по регинам - и тут цифры и только они.
- на сегодня вакцинировано столько то человек.
и после того как ето сделано пой, а не до....
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Сначала лапшу вешал Министр здравохранения и сейчас он сломался. Теперь санитарный врач лапшу вешает!
Хотим, что бы передачу вёл ЗЕЛЕНСКИЙ!
Или не сложилось с Китаем?
Полиция Китая пресекла распространение поддельной вакцины от COVID-19...продавцы фальсификата, пользуясь дефицитом вакцин в мире, намеревались отправить его и за рубеж..
Пришлось следы заметать?
Послу Украины в Китае Сергею Камышеву перед смертью никто не угрожал. Об этом сообщила 15 февраля пресс-служба министерства иностранных дел Украины.
В цивильном мире он погибнет...