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Ляшко: Україна отримає якісні та безпечні COVID-вакцини

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Ляшко: Україна отримає якісні та безпечні COVID-вакцини

Вакцини проти коронавірусу, які отримає Україна для проведення масових щеплень, будуть безпечними, якісними та ефективними.

Про це головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко заявив у програмі "Свобода слова Савіка Шустера", передає Цензор.НЕТ.

"Вакцина в Україні буде, вона буде безпечною, якісною та ефективною. Іншу вакцину в Україну не завезуть. Дозволять її використовувати тільки після того, як вона буде зареєстрована в Україні, буде українська інструкція і буде дозволена вітчизняним регулятором до запуску і до вакцинації", - повідомив Ляшко.

За його словами, зараз в нашій країні на реєстрації перебувають три вакцини: Pfizer, AstraZeneca і Sinovac.

Ляшко зазначив, що AstraZeneca надійде в Україну "найближчим часом".

"Дату я зараз не скажу, поки чітко вона не буде завантажена в літак і літак не вилетить і не скажуть, що літак прилітає. Але чітко скажу: якщо літак прилітає о 16:00 дня Х, то з наступного дня машини виїжджають в 25 обласних центрів, шість з них отримають вакцину в перший день, 19 - наступного дня", - уточнив заступник голови МОЗ.

Він додав, що разом з вакцинами приїдуть шприци та бокси для їх безпечної утилізації - "щоб, зокрема, не могли використовувати повторно шприци".

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Топ коментарі
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20.02.2021 00:45
+6
Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины...
Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 5172
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20.02.2021 00:19
+4
Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 8066 Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 3320
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20.02.2021 00:38
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Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины и главное БЕСПОЛЕЗНЫЕ
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20.02.2021 00:13 Відповісти
Почему бесполезные? А ветпаспорт?
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20.02.2021 00:15 Відповісти
та Ляшкин ****** ты! Какие безопасные? Индийские вакцины? Себе вколи это говно!!! Там з/п у фармаколога на производстве 25$ за месяц!!!! 25$!!!! ВАСЯ!!!! какие индийские лекарства? там все лекарства полный ЯД!!!! Борю Литовского кто знает, тот поймет, о чем речь!
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20.02.2021 00:40 Відповісти
Ничего страшного, просто когда в очередной раз человек заболеет соплями, ему скажут, шо это ковид в легкой форме, могло быть и хуже. А через время свои вероятные проблемы со здоровьем никто уже с вакциной не свяжет.
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20.02.2021 00:49 Відповісти
там все лекарства полный ЯД!!

Думаете американский "Пфайзер" лучше? Ляшко: Україна отримає якісні та безпечні COVID-вакцини - Цензор.НЕТ 6875

В Португалии врач Соня Асеведо внезапно умерла после прививки вакциной от коронавируса COVI-19 производства компаний Pfizer и BioNTech.
Об этом сообщает местное издание Correio da Manha в понедельник, 4 января.
Известно, что женщине был 41 год. Она работала педиатром в институте онкологии в Порту и была одним из 538 сотрудников, получивших вакцину. Асеведо скончалась 1 января спустя 48 часов после укола. У нее остались двое детей.
Отец умершей утверждает, что у его дочери не было проблем со здоровьем. А после прививки от нее не поступало никаких жалоб на какие-либо побочные эффекты.
«Ей сделали вакцину против COVID-19, но у нее не было никаких симптомов. Я не знаю, что случилось. Мне просто нужны ответы. Я хочу знать, что привело к смерти моей дочери», - сказал он.
Источник: https://ru.slovoidilo.ua/2021/01/04/novost/mir/portugalii-vrach-umerla-posle-privivki-vakcinoj-pfizer
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20.02.2021 22:20 Відповісти
Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины...
Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 5172
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20.02.2021 00:19 Відповісти
Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 5385 Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 2833
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20.02.2021 00:37 Відповісти
Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 2776Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 9545 Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 7027
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20.02.2021 00:45 Відповісти
отримає, коли вже сформується націмунітет.
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20.02.2021 00:20 Відповісти
Зелені тріпачі.
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20.02.2021 00:14 Відповісти
😲 Ляшко не спілккється зі Степановим? Самальоти з вакцина и вже вилетіли! Ще 14 лютого! Але це не точно.
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20.02.2021 00:14 Відповісти
Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 8196 Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 3760
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20.02.2021 00:47 Відповісти
Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины

Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 2599
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20.02.2021 00:15 Відповісти
а этому фрукту не надоело уже кишки проветривать, где первые реальные шаги.
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20.02.2021 00:15 Відповісти
Мля...
Вот просто интересно. А если закрыть эти тупейшие телеговорильни - де эти лядские клоуны харчеватся будут?
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20.02.2021 00:17 Відповісти
Ти струм електричний бачиш?
Ні ...
Oт ! А він є!
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20.02.2021 00:21 Відповісти
А тем временем пока в Украине тупые лбы с минздрава чешут гривы, и думают что им делать с вакцинами - Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская. Пять областей !!!! в которых уже наблюдается резкий рост заболеваемости СOVID-19 ... Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 4577
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20.02.2021 00:24 Відповісти
багато заробітчан - багато тестів - багато хибнопозитивних результатів, ось тобі і ріст захворюваності
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20.02.2021 02:06 Відповісти
не все так просто... люди йдуть в ликарню коли вже гаплык замаярив.. бо нема грошей на тести та ликуються дома.
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20.02.2021 02:20 Відповісти
Ага, скорей Ковиду надоест, за_бывать людей, чем зедегенераты вакцину завезут. А если и завезут, то сольют в Эпицентр, как до этого слили маски и респераторы.
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20.02.2021 00:32 Відповісти
Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 8066 Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 3320
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20.02.2021 00:38 Відповісти
В мире еще не один !!! из привитых самой любой супер-пупер прививкой не родил потомства. Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 265 Вопрос наивен но не глупп. Вакцина дает обалденный титр иммуноглобулинов G ! И вакцина то работает - но открывает при этом дорогу в "красочный и удивительный" мир - онкологии, да и не только !!! Лет через 5 максимум - камни придется собирать и признать что ВСЕ вакцины(и тем более кацапо-спутник) - вакцины от жизни ...
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20.02.2021 01:05 Відповісти
Не пишите ерунду. Черную оспу победили только и исключительно благодаря вакцинации. Оспы нет, а потомство люди всё также дают и онкология поголовно человечество после этой вакцинации не сразила.
А от гриппа много людей вообще ежегодно прививается и ничего, рожают после этого здоровых младенцев.
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20.02.2021 01:31 Відповісти
Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 9455 ...да прививайтесь смело, я не против - здоровье ваше !!! .. правда дам еще совет - поговорите на эту тему с любым толковым врачем и он вам все обьяснит по поводу прививок, черной оспы, вирусов и т.д....Удачи
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20.02.2021 01:52 Відповісти
"Черную оспу победили только и исключительно благодаря вакцинации"

Звідки Ви цю маячню взяли? В багатьох своїх звітах ВООЗ визнала, що віспа була переможена певними карантинними заходами (наприклад, ізоляцією регіонів із спалахами). Це про країни так званого 3го світу. А в більш-менш цивілізованих країнах віспа зникла ще задовго до "масової вакцинації".
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20.02.2021 02:02 Відповісти
"онкология поголовно человечество после этой вакцинации не сразила."

Ви жартуєте?

"А от гриппа много людей вообще ежегодно прививается и ничего, рожают после этого здоровых младенцев."

Це твердження зможете підтвердити якоюсь статистикою?
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20.02.2021 02:05 Відповісти
как же ето зеленье любит себя пиарить - любо дорого смотреть.
воздух не взбалтывай, бациллу не разноси дальше чем на три метра,
а тихо и спокойно скажи:
- в страну завезено такое то кол-во такой то вакцины.
- распределена по регинам - и тут цифры и только они.
- на сегодня вакцинировано столько то человек.
и после того как ето сделано пой, а не до....
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20.02.2021 01:36 Відповісти
дуже коротко про Ляшка: брехло
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20.02.2021 01:59 Відповісти
Слуги народа сменили конферансье!
============
Сначала лапшу вешал Министр здравохранения и сейчас он сломался. Теперь санитарный врач лапшу вешает!
Хотим, что бы передачу вёл ЗЕЛЕНСКИЙ!
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20.02.2021 06:32 Відповісти
Степанову нужно поставить памятник при жизни, как фильме "Хатико", типа в ожидании вакцины)))))) Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 2595
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20.02.2021 06:48 Відповісти
почему то качественные - совсем небезопасные мрут от них как мухи
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20.02.2021 07:16 Відповісти
Я очень удивлюсь, если Степанов вернётся с вакциной. У него в руках куча бабла и весь мир перед ним. Особенно тот, где не выдают сбежавших преступников. А Ляшко пусть заговаривает зубы и отдувается
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20.02.2021 22:02 Відповісти
Ляшко: Україна отримає якісні та безпечні COVID-вакцини - Цензор.НЕТ 2828 та не - вернётся. Оно тупое как валянок - оно только в Украине зебилов способно стричь - ещё более тупых...

В цивильном мире он погибнет... Ляшко: Україна отримає якісні та безпечні COVID-вакцини - Цензор.НЕТ 4620
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20.02.2021 23:06 Відповісти
А тем временем в Зимбабве началась вакцинация
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20.02.2021 08:34 Відповісти
И то, наверное, благодаря остаткам белого населения, которое мугабе еще не добил.
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20.02.2021 08:55 Відповісти
день радио
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20.02.2021 08:55 Відповісти
Засирай эфир всекими вбросами!
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20.02.2021 09:11 Відповісти
Зразу ж після закінчення вакцинізації в США та Європі.
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20.02.2021 09:39 Відповісти
Стєпанова вже шукають https://www.facebook.com/oleksius.drone.96/videos/150018443630181
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20.02.2021 09:39 Відповісти
 
 