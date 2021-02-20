Ляшко: Україна отримає якісні та безпечні COVID-вакцини

Вакцини проти коронавірусу, які отримає Україна для проведення масових щеплень, будуть безпечними, якісними та ефективними.

Про це головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко заявив у програмі "Свобода слова Савіка Шустера", передає Цензор.НЕТ.

"Вакцина в Україні буде, вона буде безпечною, якісною та ефективною. Іншу вакцину в Україну не завезуть. Дозволять її використовувати тільки після того, як вона буде зареєстрована в Україні, буде українська інструкція і буде дозволена вітчизняним регулятором до запуску і до вакцинації", - повідомив Ляшко.

За його словами, зараз в нашій країні на реєстрації перебувають три вакцини: Pfizer, AstraZeneca і Sinovac.

Ляшко зазначив, що AstraZeneca надійде в Україну "найближчим часом".

"Дату я зараз не скажу, поки чітко вона не буде завантажена в літак і літак не вилетить і не скажуть, що літак прилітає. Але чітко скажу: якщо літак прилітає о 16:00 дня Х, то з наступного дня машини виїжджають в 25 обласних центрів, шість з них отримають вакцину в перший день, 19 - наступного дня", - уточнив заступник голови МОЗ.

Він додав, що разом з вакцинами приїдуть шприци та бокси для їх безпечної утилізації - "щоб, зокрема, не могли використовувати повторно шприци".

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