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Через підроблені довідки про відсутність COVID-19 відкрили два провадження, - Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Події

Через підроблені довідки про відсутність COVID-19 відкрили два провадження, - Геращенко

Поліція відкрила два кримінальні провадження про підробку довідок про відсутність коронавірусу.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Перше кримінальне провадження реалізовано в грудні 2020 року з приводу підробки довідок, які продавали через інтернет охочим за 500 гривень. Другу реалізовано вчора - в Краматорську група шахраїв зробила наступне: українці йшли в туристичні агентства, і їм говорили здавати слину для ПЛР-тесту. Люди думали, що їм роблять реальний тест. Замість цього ніхто не робив, просто видавали довідку", - розповів Геращенко.

Заступник міністра зазначив, що особам, які брали участь в цій шахрайської діяльності,  пред'явлено підозру.

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"За підрахунками слідчих, за кілька місяців зловмисники заробили, можна сказати "з повітря", 150 000 грн. Це буде додано до матеріалів наступного кримінального провадження. Слідчі поліції зараз розробляють ще кілька злочинних груп", - підкреслив Геращенко.
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Топ коментарі
+2
начебто самі ці плр-тести - не фуфло і підробка
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20.02.2021 01:53
+2
хм.. удивил *** !!! да у нас през, вр, км, мвд, сбу, суды, тарифы и т.д. и т.п. - поддельные !!! откройте сцуки уголовные дела за подлог !! Из-за поддельных справок об отсутствии COVID-19 открыли два дела, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2063
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20.02.2021 02:02
+1
С морали в детском садике все начиналось
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20.02.2021 01:47
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какие еще нахер подозрения, за вонючие справки !

- нужно срочно вводить санкции
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20.02.2021 01:42 Відповісти
Ой, та это капля в море.
Отличная тема для безбожников.
Рисуем справки, на самолёт оплата двойная, если срочно, контроля никакого, доказать невозможно, был ли вирус. Или поделиться вирусом в соседнюю пробирку, или заменить водичкой...
И мани, мани...
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20.02.2021 01:44 Відповісти
С морали в детском садике все начиналось
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20.02.2021 01:47 Відповісти
начебто самі ці плр-тести - не фуфло і підробка
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20.02.2021 01:53 Відповісти
хм.. удивил *** !!! да у нас през, вр, км, мвд, сбу, суды, тарифы и т.д. и т.п. - поддельные !!! откройте сцуки уголовные дела за подлог !! Из-за поддельных справок об отсутствии COVID-19 открыли два дела, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2063
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20.02.2021 02:02 Відповісти
неужели 2 из них против моники и ермака, шо за 2 дня прокапались-отнюхались и как новенькие?
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20.02.2021 04:25 Відповісти
не делали тест? да быть такого не может, энто фсё наклёп, интриги
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20.02.2021 07:20 Відповісти
А в нас все підробки, починаючи з масок і закінчуючи карантинами. І шо?
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20.02.2021 08:01 Відповісти
по великому рахунку і ви підробка меркава, і шо?
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20.02.2021 12:32 Відповісти
Просто не звертай на мене увагу, як ми - на ваші вимоги.
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20.02.2021 13:56 Відповісти
Геращенко, с утра никто тарелку не да облизать, и потому он такой злой ?
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20.02.2021 08:56 Відповісти
 
 