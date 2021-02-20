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Из-за поддельных справок об отсутствии COVID-19 открыли два дела, - Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Из-за поддельных справок об отсутствии COVID-19 открыли два дела, - Геращенко

Полиция открыла два уголовных дела о подделке справок об отсутствии коронавируса.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Первое уголовное дело реализовано в декабре 2020 года по поводу подделки справок, которые продавали через интернет любому за 500 гривен. Второе реализовано вчера - в Краматорске группа мошенников сделала следующее: украинцы шли в туристические агентства, и им говорили сдавать слюну для ПЦР-теста. Люди думали, что им делают реальный тест. Вместо этого никто не делал, просто выдавали справку", - рассказал Геращенко.

Замминистра отметил, что принимавших участие в этой мошеннической деятельности лицам предъявлены подозрения.

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"По подсчетам следователей, за несколько месяцев злоумышленники заработали, можно сказать "из воздуха", 150 000 грн. Это будет добавлено к материалам следующей уголовного дела. Следователи полиции сейчас разрабатывают еще несколько преступных групп", - подчеркнул Геращенко.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+2
начебто самі ці плр-тести - не фуфло і підробка
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20.02.2021 01:53
+2
хм.. удивил *** !!! да у нас през, вр, км, мвд, сбу, суды, тарифы и т.д. и т.п. - поддельные !!! откройте сцуки уголовные дела за подлог !! Из-за поддельных справок об отсутствии COVID-19 открыли два дела, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2063
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20.02.2021 02:02
+1
С морали в детском садике все начиналось
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20.02.2021 01:47
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какие еще нахер подозрения, за вонючие справки !

- нужно срочно вводить санкции
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20.02.2021 01:42 Ответить
Ой, та это капля в море.
Отличная тема для безбожников.
Рисуем справки, на самолёт оплата двойная, если срочно, контроля никакого, доказать невозможно, был ли вирус. Или поделиться вирусом в соседнюю пробирку, или заменить водичкой...
И мани, мани...
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20.02.2021 01:44 Ответить
С морали в детском садике все начиналось
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20.02.2021 01:47 Ответить
начебто самі ці плр-тести - не фуфло і підробка
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20.02.2021 01:53 Ответить
хм.. удивил *** !!! да у нас през, вр, км, мвд, сбу, суды, тарифы и т.д. и т.п. - поддельные !!! откройте сцуки уголовные дела за подлог !! Из-за поддельных справок об отсутствии COVID-19 открыли два дела, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2063
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20.02.2021 02:02 Ответить
неужели 2 из них против моники и ермака, шо за 2 дня прокапались-отнюхались и как новенькие?
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20.02.2021 04:25 Ответить
не делали тест? да быть такого не может, энто фсё наклёп, интриги
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20.02.2021 07:20 Ответить
А в нас все підробки, починаючи з масок і закінчуючи карантинами. І шо?
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20.02.2021 08:01 Ответить
по великому рахунку і ви підробка меркава, і шо?
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20.02.2021 12:32 Ответить
Просто не звертай на мене увагу, як ми - на ваші вимоги.
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20.02.2021 13:56 Ответить
Геращенко, с утра никто тарелку не да облизать, и потому он такой злой ?
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20.02.2021 08:56 Ответить
 
 