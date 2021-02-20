Украина разрабатывает эффективные инструменты безопасной реинтеграции временно оккупированных территорий, - ОП по итогам совещания у Зеленского
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня в ходе совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского обсуждалась стратегия реинтеграции временно оккупированных территорий и развития мощной системы национальной безопасности и обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"В частности, речь шла о том, что уже сейчас государство разрабатывает эффективные инструменты безопасной реинтеграции временно оккупированных территорий. Этот процесс будет включать создание международной коалиции для поддержки усилий нашего государства по восстановлению территориальной целостности на всех переговорных площадках, возобновление переговоров на международном уровне по деоккупации Крыма, реинтеграцию детей и молодежи, наработку механизмов решения жилищных проблем, обеспечение информационного суверенитета, доступа к административным услугам жителей временно оккупированных территорий", - подчеркивает пресс-службу главы государства.
Кроме этого отмечается, что речь также шла об укреплении украинской армии, которая будет функционировать в соответствии с принципами, нормами и стандартами государств – членов НАТО.
Пожалуйста, подождите...
«Повстанцы» Донбасса, «шахтёры» и «трактористы широкого профиля» за шесть лет войны заминировали на оккупированных территориях сотни гектаров пахотных полей и лесопосадок.
«Братская» Россия доставила в путинских «гумконвоях» тысячи тонн противотанковых и противопехотных мин, которыми боевики «нафаршировали» донецкую землю.
Еще много лет после ухода угро-финнов и бурятов с Донбасса будут взрываться и гибнуть трактористы, школьники, пастухи и любители распилить российскую мину и сдать её в металлолом.
Как жить вместе с донецкими православными бабушками из РПЦ мп Кирилла Гундяева, которые зарубили лопатами украинского пилота, сбитого российскими военными и приземлившегося на парашюте возле их села, а «добрый дедушка» из Станицы Луганской, назвавшийся местным жителем, принес на украинский блокпост заминированный бутыль с медом, поблагодарил военных за службу и пошел прочь. Когда защитники попытались попробовать мед, банка взорвалась (внутри было заложено взрывное устройство) и отец пятерых детей погиб в окопе.
Уровень интеллекта «путинвведистов», как говорят «упал ниже плинтуса». Дурно пахнущие давно не мытым телом боевики с автоматами на оккупированных территориях обыскивают школьников, идущих на занятия, и отбирают у них деньги на оплату школьного обеда.
Донбасс, это жерновный камень на шее экономики Московии, с помощью которого мировое сообщество реализовывает развал православной недоимперии, возомнившей себя «царицей мира». Но если присоединить мятежные регионы к Украине, то тогда наступит коллапс.
Министр иностранных дел России господин Сергей Лавров назвал «гнойником» неконтролируемые Украиной территории Донбасса и в этом он прав! Нельзя допустить, чтобы этот гнойник превратился в гангрену для всей страны. Руководит процессами разложения и пока финансирует это злокачественное новообразование - северный православный сосед.
Результат - сейчас паРаша обложена и её готовят к добитию.
Если бы не быдло "мудрый нарид" и шимпанЗе - то её бы уже сделали через чуть-чуть.
Украина разботала, вакцинировала, ну хоть шо сделала?
на ненормальный? - ответ уже у тебя.
Яким потрібно бути інфантом і наївним громадянином, щоб повірити передвиборної брехні, як казала російська телеведуча Ольха Суха беєва «генитального піаніста» Iгаслу «Кінець епохи бідності» і обрати царем України атеїста-богохульника.
«Рупор» обнульониша, російська телеведуча ток-шоу Ольха Суха беєва образила українського президента з «95 кварталу», назвавши його «генітальним піаністом». МЗС України відправило Ноту протесту Лаврову.
Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений.
гнидники. Гроші де?
Чудовищное преступление произошло в оккупированном россиянами украинском Крыму. Жаль семнадцати молодых студентов и четырех преподавателей, расстрелянных в колледже «керченским стрелком» Владиславом Росляковым.
Печально также, что некоторые отцы погибших молодых людей, изменившие пять лет назад Присяге, не смогли приехать на похороны своих детей, так как находились очень далеко от родного дома, на украинском Донбассе и в Сирии, где убивали украинских и сирийских детей и взрослых.
Российские родители ныне озабочены подростковым терроризмом и недоумевают, почему их дети от 14 до 18 лет берут в руки оружие и расстреливают своих соучеников и преподавателей в колледжах?
Ответ на «озабоченность» лежит на поверхности. Российским детям с детства внушают, что обидчика надо зарезать или пристрелить.
Князю Темнейшему очень понравился текст песни из мультфильма «Бременские музыканты» и он присвоил звание «Лауреата Премии Президента Российской Федерации» российскому поэту-песеннику господину Юрию Энтину. В этой «детской» песне дети получают наставление от взрослых, что при себе нужно иметь огнестрельное оружие, а за пазухой носить нож. Как использовать в жизни эти средства защиты поясняются в песне «Лауреата». «Пиф-паф! И вы - покойники! Покойники! Покойники! А кто увидит нас тот сразу ахнет.И для кого-то жаренным запахнет.Кое-что за пазухой мы держимК нам не подходи, а то зарежем!».
"Как отвоёвывать оккупированную территорию, лёжа с ноутбуком на животе "