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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Україна розробляє ефективні інструменти безпечної реінтеграції тимчасово окупованих територій, - ОП за підсумками наради у Зеленського

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна розробляє ефективні інструменти безпечної реінтеграції тимчасово окупованих територій, - ОП за підсумками наради у Зеленського

Сьогодні під час наради під головуванням президента України Володимира Зеленського обговорювалася стратегія реінтеграції тимчасово окупованих територій і розвитку потужної системи національної безпеки і оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зокрема, йшлося про те, що вже нині держава розробляє ефективні інструменти безпечної реінтеграції тимчасово окупованих територій. Цей процес включатиме створення міжнародної коаліції для підтримки зусиль нашої держави щодо відновлення територіальної цілісності на всіх переговорних майданчиках, поновлення переговорів на міжнародному рівні щодо деокупації Криму, реінтеграцію дітей і молоді, напрацювання механізмів вирішення житлових проблем, забезпечення інформаційного суверенітету, доступу до адміністративних послуг мешканців тимчасово окупованих територій.

Також ішлося про зміцнення української армії, яка функціонуватиме відповідно до принципів, норм і стандартів держав – членів НАТО.

Також читайте: Україна не розглядає силовий варіант звільнення окупованого Криму, - представництво Зеленського в АРК
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Топ коментарі
+9
Для понтов и засирания мозгов санкции против Медведчука и под прикрытием мостит присоединение Украины к Лугандону вместе с пердящим Кравчуком "нечаянно" дискусирующим с террористами ...
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20.02.2021 11:17
+8
какая реинтеграция... резервация для всех и вся на 40 лет... без права въезда в Украину...
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20.02.2021 11:17
+5
я уже когда нибудь услышу прошедшее время?
Украина разботала, вакцинировала, ну хоть шо сделала?
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20.02.2021 11:18
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какая реинтеграция... резервация для всех и вся на 40 лет... без права въезда в Украину...
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20.02.2021 11:17 Відповісти
Пан Джошуа прав!...какая реинтеграция... резервация для всех...
«Повстанцы» Донбасса, «шахтёры» и «трактористы широкого профиля» за шесть лет войны заминировали на оккупированных территориях сотни гектаров пахотных полей и лесопосадок.
«Братская» Россия доставила в путинских «гумконвоях» тысячи тонн противотанковых и противопехотных мин, которыми боевики «нафаршировали» донецкую землю.
Еще много лет после ухода угро-финнов и бурятов с Донбасса будут взрываться и гибнуть трактористы, школьники, пастухи и любители распилить российскую мину и сдать её в металлолом.
Как жить вместе с донецкими православными бабушками из РПЦ мп Кирилла Гундяева, которые зарубили лопатами украинского пилота, сбитого российскими военными и приземлившегося на парашюте возле их села, а «добрый дедушка» из Станицы Луганской, назвавшийся местным жителем, принес на украинский блокпост заминированный бутыль с медом, поблагодарил военных за службу и пошел прочь. Когда защитники попытались попробовать мед, банка взорвалась (внутри было заложено взрывное устройство) и отец пятерых детей погиб в окопе.
Уровень интеллекта «путинвведистов», как говорят «упал ниже плинтуса». Дурно пахнущие давно не мытым телом боевики с автоматами на оккупированных территориях обыскивают школьников, идущих на занятия, и отбирают у них деньги на оплату школьного обеда.
Донбасс, это жерновный камень на шее экономики Московии, с помощью которого мировое сообщество реализовывает развал православной недоимперии, возомнившей себя «царицей мира». Но если присоединить мятежные регионы к Украине, то тогда наступит коллапс.
Министр иностранных дел России господин Сергей Лавров назвал «гнойником» неконтролируемые Украиной территории Донбасса и в этом он прав! Нельзя допустить, чтобы этот гнойник превратился в гангрену для всей страны. Руководит процессами разложения и пока финансирует это злокачественное новообразование - северный православный сосед.
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20.02.2021 11:43 Відповісти
Для понтов и засирания мозгов санкции против Медведчука и под прикрытием мостит присоединение Украины к Лугандону вместе с пердящим Кравчуком "нечаянно" дискусирующим с террористами ...
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20.02.2021 11:17 Відповісти
Украина разрабатывает эффективные инструменты безопасной реинтеграции временно оккупированных территорий, - ОП по итогам совещания у Зеленского - Цензор.НЕТ 5339
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20.02.2021 11:20 Відповісти
А чего волать и чепчики вверх от восторга подкидывать? Почитайте безальтернатывни минские договорняки, лично написанные гением Порошенко и протянутый им лично закон об особенностях самоврядування на дамбаце от 31.08.2015. Там все тоже и больше, только нет санкций против крестного Миши Петровича
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20.02.2021 11:43 Відповісти
Порошенко при засилии Меркельши и жабоедов оттянул время и запустил создание международной коалиции по уничтожению паРаши.
Результат - сейчас паРаша обложена и её готовят к добитию.

Если бы не быдло "мудрый нарид" и шимпанЗе - то её бы уже сделали через чуть-чуть.
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20.02.2021 12:00 Відповісти
Так так. Значит немчура и жабоеды засиливали бидолагу Порошенко, но несмотря на их козни он умудрился создать миднародную коалицию. Францию и Германию, вставлявших как вы заметили палки в колеса, не считаем. Ведь помним, что альтернативы минским договорнякам нет. А в подписании их брезгливо не участвовали ни Штаты, ни Британия. Кто же остаётся? Уругвай и Гвинея-Бисау в альянсе с Сенегалом?
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20.02.2021 12:06 Відповісти
кушай гавно шимпанЗе ...
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20.02.2021 13:24 Відповісти
Это реклама Рошена?
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20.02.2021 13:26 Відповісти
100500+ такі ж само підозри, нажаль
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20.02.2021 11:22 Відповісти
я уже когда нибудь услышу прошедшее время?
Украина разботала, вакцинировала, ну хоть шо сделала?
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20.02.2021 11:18 Відповісти
Если в стране 73% зебилов ( одна треть с которых прокацапленые наглухо ) - что ты хочешь услышать позитивного ?)))
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20.02.2021 11:23 Відповісти
хочу слышать голос 27% - ето и меня и их подбодрит...
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20.02.2021 11:31 Відповісти
Місія Міжнародного валютного фонду завершила роботу в Україні. Уряд не зміг домовитися про отримання необхідного траншу. На думку експертів, причина - обмеження ціни на газ та відкат у подолані корупції. Як Україна справлятиметься без допомоги МВФ і де президент Зеленський та його команда братимуть гроші для країни ?
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20.02.2021 11:36 Відповісти
Их это кого?
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20.02.2021 11:42 Відповісти
судя по вопросу точно не тебя.
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20.02.2021 11:48 Відповісти
Странный ты,ответить нормально нельзя?
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20.02.2021 11:53 Відповісти
на нормальный вопрос - нормальный ответ,
на ненормальный? - ответ уже у тебя.
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20.02.2021 11:57 Відповісти
Не знаю к кому ты меня там причислил,да как то и по Х,но во всяком случае за клоуна и зебилов,как и за зажопинцов прокацапленых не голосовал))
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20.02.2021 11:56 Відповісти
тебе так важно к кому я тебя причислил?
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20.02.2021 12:03 Відповісти
Выше ответил - по Х.
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20.02.2021 12:06 Відповісти
даже не собираюсь искать твое выше по Х.
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20.02.2021 12:07 Відповісти
корону сними и перепости, если оно того заслуживает, а нет так и нет.
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20.02.2021 12:10 Відповісти
Пан Алекс!
Яким потрібно бути інфантом і наївним громадянином, щоб повірити передвиборної брехні, як казала російська телеведуча Ольха Суха беєва «генитального піаніста» Iгаслу «Кінець епохи бідності» і обрати царем України атеїста-богохульника.
«Рупор» обнульониша, російська телеведуча ток-шоу Ольха Суха беєва образила українського президента з «95 кварталу», назвавши його «генітальним піаністом». МЗС України відправило Ноту протесту Лаврову.
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20.02.2021 11:46 Відповісти
После 19-го года меня ничего уже не удивляет,а то что его обозвала какая то шлюха кацапская,то его проблемы - мне он не президент)).
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20.02.2021 11:51 Відповісти
Нас рать, він не призедент
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20.02.2021 14:39 Відповісти
развития мощной системы национальной безопасности и обороны./Развители известны:
Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений.
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20.02.2021 11:20 Відповісти
Шли бы вы зебилы вместе со своими лугандонами наЙУХ - эта падаль прокацапленая в Украине не нужна. Нужна только очищеная от этих тварей украинская земля.
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20.02.2021 11:21 Відповісти
Там земля теж так загажена, що треба сотні мільярдів, щоб порозгрібати їхні
гнидники. Гроші де?
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20.02.2021 12:56 Відповісти
То есть зебил будет стараться делать всё то, что делал Порошенко?!
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20.02.2021 11:23 Відповісти
О интеграции этого анклава можно говорить лет через 10 после вывода оттуда орков россии и восстановления контроля над границей, не раньше. Только 2-3 года у военного трибунала уйдет на зачистку и суды над предателями. Еще минимум 5-7 лет уйдет на то чтобы поставить мозги на место зазомбированным жителям ЛДНР, представьте что в головах детей там творится!!!
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20.02.2021 11:25 Відповісти
Пан Виктор Бублик.
Чудовищное преступление произошло в оккупированном россиянами украинском Крыму. Жаль семнадцати молодых студентов и четырех преподавателей, расстрелянных в колледже «керченским стрелком» Владиславом Росляковым.
Печально также, что некоторые отцы погибших молодых людей, изменившие пять лет назад Присяге, не смогли приехать на похороны своих детей, так как находились очень далеко от родного дома, на украинском Донбассе и в Сирии, где убивали украинских и сирийских детей и взрослых.
Российские родители ныне озабочены подростковым терроризмом и недоумевают, почему их дети от 14 до 18 лет берут в руки оружие и расстреливают своих соучеников и преподавателей в колледжах?
Ответ на «озабоченность» лежит на поверхности. Российским детям с детства внушают, что обидчика надо зарезать или пристрелить.
Князю Темнейшему очень понравился текст песни из мультфильма «Бременские музыканты» и он присвоил звание «Лауреата Премии Президента Российской Федерации» российскому поэту-песеннику господину Юрию Энтину. В этой «детской» песне дети получают наставление от взрослых, что при себе нужно иметь огнестрельное оружие, а за пазухой носить нож. Как использовать в жизни эти средства защиты поясняются в песне «Лауреата». «Пиф-паф! И вы - покойники! Покойники! Покойники! А кто увидит нас тот сразу ахнет.И для кого-то жаренным запахнет.Кое-что за пазухой мы держимК нам не подходи, а то зарежем!».
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20.02.2021 11:50 Відповісти
пора уже написать книгу для зебилов :
"Как отвоёвывать оккупированную территорию, лёжа с ноутбуком на животе "
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20.02.2021 11:28 Відповісти
И да, очевидно что закрытие каналов и другие мелкие санкции против Медведчука не что иное как артподготовка к сдаче Украины. Ибо если Медведчук террорист то почему он не арестован!? В какой стране такое есть что человека называют террористом и финансирующим терроризм но не арестовывают!?? Отличная идея обменять несколкь каналов и комариные санкции на сдачу всей страны!
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20.02.2021 11:29 Відповісти
Ключевое слово- "территорий". Оставшееся там ватноголовое население через фильтрационные лагеря и детектор лжи- кто в тюрьму надолго или навсегда, кто в парашу насовсем, и только очень небольшая их часть сможет остаться в Украине. Украина разрабатывает эффективные инструменты безопасной реинтеграции временно оккупированных территорий, - ОП по итогам совещания у Зеленского - Цензор.НЕТ 7648
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20.02.2021 11:29 Відповісти
Все правильно! У кого пасспорт России - депортировать, остальным на 10 лет выдать паспорта "не гражданина" с возможным изменением статуса если следствие ничего не нароет за эти годы. Но при этом до конца жизни всем запретить занимать должности связанные с гос. службой.
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20.02.2021 11:32 Відповісти
Дурень думкой богатiе
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20.02.2021 11:29 Відповісти
свинарник производит много гивна и вони
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20.02.2021 11:41 Відповісти
Безпечна реінтеграція, це після де окупації встановити там військово цивільну-адміністрацію та заборонити мешканцям донбасу брати участь у виборах строком на 50 років.
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20.02.2021 11:42 Відповісти
Очередной распил бабла, Україной займитесь твари,никак не нажретесь ,скоро рожи полопаются.
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20.02.2021 11:43 Відповісти
Если советские методы ( 1944-1945 г ) реинтеграции временно оккупированных территорий нам не подходят ( идеологически или морально), то можно использовать опыт тех же годов "реинтеграции" оккупированных территорий проводимые Чехословакией или даже Францией. Думаю пособникам и "путин приди" этого бы хватило по самое "не горюй".
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20.02.2021 12:42 Відповісти
Реінтеграція? Років так через 50. Може бути. А поки - допобачення
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20.02.2021 12:52 Відповісти
а что с контролем Украиной украинско- рашистской границы,какие планы согласно натовских стандартов?
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20.02.2021 13:28 Відповісти
без фільтрації, декацапізації, і депортації діла не буде.
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20.02.2021 14:22 Відповісти
Да нехер там разрабатывать - виновных расстрелять, невиновных с кацапскими паспортами за поребрик, и пусть потом если невиновны, в установленном порядке оттуда доказывают свое право быть гражданами Украины
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20.02.2021 14:35 Відповісти
Вони вже все довели своїми діями та бездіяльністю. Тому інтернувати цілими родинами в 24 години. До кордону пішки з рюкзачком - лише в цьому випадку цьому гівну Україна гарантує життя.
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20.02.2021 14:40 Відповісти
Нам не потрібна реінтеграція сепаратистів які повністю знищили увесь промисловий комплекс Донбасу на окупованих територіях. Потрібна зачистка кривавої вати на Донбасі - тампакси ********** на кацапську помийку! І по фіг як це буде відбуватись - чи вони самі втечуть, чи ми їх повбиваємо, чи інтернуємо цілими родинами в повному складі разом з домашніми тваринками. І потім не "реінтеграція" а карантин. До того часу поки не здохне на відновлювальних роботах останнє падло отруєне "руськім міром". Зрадники, мародери, колаборанти, вбивці і гвалтівники кацапського походження нам не потрібні навіть в тюрмах. Нехай служать кацапам в кацапії.
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20.02.2021 14:38 Відповісти
КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО ПРИ МИННЫХ ПОЛЯХ !!!???
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21.02.2021 08:44 Відповісти
 
 