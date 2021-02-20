Pfizer обещает удвоить производство вакцин от коронавируса
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Американская компания Pfizer рассчитывает удвоить производство вакцин от коронавируса. Сейчас компания производит около 5 млн доз в неделю.
Об этом заявил глава Pfizer Альберт Бурла, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
Президент США Джо Байден намерен выполнить обещание о распространении 100 млн доз вакцин в первые сто дней пребывания в должности.
"Ныне мы рассчитываем, что сможем обеспечить всех американцев вакцинами к концу июля. Это не означает, что все американцы будут привиты, но будет доступно достаточное количество доз", - уверяет Байден.
Сейчас в США привиты менее 15% населения США, эпидемия COVID-19 унесла почти 500 тыс жизней.
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Надо рубить бабули пока толпа верует)
В Португалии врач Соня Асеведо внезапно умерла после прививки вакциной от коронавируса COVI-19 производства компаний Pfizer и BioNTech.
Об этом сообщает местное издание Correio da Manha в понедельник, 4 января.
Известно, что женщине был 41 год. Она работала педиатром в институте онкологии в Порту и была одним из 538 сотрудников, получивших вакцину. Асеведо скончалась 1 января спустя 48 часов после укола. У нее остались двое детей.
Отец умершей утверждает, что у его дочери не было проблем со здоровьем. А после прививки от нее не поступало никаких жалоб на какие-либо побочные эффекты.
«Ей сделали вакцину против COVID-19, но у нее не было никаких симптомов. Я не знаю, что случилось. Мне просто нужны ответы. Я хочу знать, что привело к смерти моей дочери», - сказал он.Источник: https://ru.slovoidilo.ua/2021/01/04/novost/mir/portugalii-vrach-umerla-posle-privivki-vakcinoj-pfizer
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT04368728?term=NCT04368728&rank=1&view=record
Estimated Study Completion Date January 31, 2023
Так що чекання повного завершення 3 фази тягне величезні людські втрати.
чим підтверджені діагнози смерті? результатами гівнотестів? розкажи цю маячню ще комусь
люди вмирають від десятків причин, зокрема від безглуздого карантину, який ніде не мав жодної користі, але дуже зручно все на ковід списувати
Фантазії? Головний санітарний лікар хоч раз за рік згадав вітамін Д? Чи міністр "охорони здоров'я"?
Про нібіру за язик тебе ніхто не тягнув. Дуже смішно.