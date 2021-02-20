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Pfizer обіцяє подвоїти виробництво вакцин проти коронавірусу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Pfizer обіцяє подвоїти виробництво вакцин проти коронавірусу

Американська компанія Pfizer розраховує подвоїти виробництво вакцин проти коронавірусу. Зараз компанія виробляє близько 5 млн доз на тиждень.

Про це заявив глава Pfizer Альберт Бурла, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  "Голос Америки".

Президент США Джо Байден має намір виконати обіцянку про поширення 100 млн доз вакцин в перші сто днів перебування на посаді.

"Нині ми розраховуємо, що зможемо забезпечити усіх американців вакцинами до кінця липня. Це не означає, що всі американці будуть щеплені, але буде доступна достатня кількість доз", - запевняє Байден.

Зараз в США щеплено менше 15% населення США, епідемія COVID-19 забрала майже 500 тис життів.

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Топ коментарі
+3
Прально!
Надо рубить бабули пока толпа верует)
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20.02.2021 13:19
+3
"від ковіду помирає 120-180 українцв"

чим підтверджені діагнози смерті? результатами гівнотестів? розкажи цю маячню ще комусь
люди вмирають від десятків причин, зокрема від безглуздого карантину, який ніде не мав жодної користі, але дуже зручно все на ковід списувати
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20.02.2021 16:26
+3
Ну если вам хочется вакцинироваться от одной из тысячи разновидностей гриппа ( тем более ещё и непонятным шмурдяком), то флаг вам в руки.)
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20.02.2021 18:09
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скоро намечается переизбыток вакцины... еще и цены будут бросовые... куда с дуру погнался степанов с большими клеточными сумками???
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20.02.2021 13:17 Відповісти
Для кого ?
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20.02.2021 13:18 Відповісти
Прально!
Надо рубить бабули пока толпа верует)
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20.02.2021 13:19 Відповісти
ты лучше узнай у родителей , какие ты прививки получил в детстве.И поинтересуйся как человечество жило до вакцинации, грамотеи))
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20.02.2021 15:34 Відповісти
как жило...Memento mori, вот как жило
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20.02.2021 16:15 Відповісти
Ну если вам хочется вакцинироваться от одной из тысячи разновидностей гриппа ( тем более ещё и непонятным шмурдяком), то флаг вам в руки.)
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20.02.2021 18:09 Відповісти
Ты походу в вакцину от короны уверовал,ню-ню...

В Португалии врач Соня Асеведо внезапно умерла после прививки вакциной от коронавируса COVI-19 производства компаний Pfizer и BioNTech.
Об этом сообщает местное издание Correio da Manha в понедельник, 4 января.
Известно, что женщине был 41 год. Она работала педиатром в институте онкологии в Порту и была одним из 538 сотрудников, получивших вакцину. Асеведо скончалась 1 января спустя 48 часов после укола. У нее остались двое детей.
Отец умершей утверждает, что у его дочери не было проблем со здоровьем. А после прививки от нее не поступало никаких жалоб на какие-либо побочные эффекты.
«Ей сделали вакцину против COVID-19, но у нее не было никаких симптомов. Я не знаю, что случилось. Мне просто нужны ответы. Я хочу знать, что привело к смерти моей дочери», - сказал он.Источник: https://ru.slovoidilo.ua/2021/01/04/novost/mir/portugalii-vrach-umerla-posle-privivki-vakcinoj-pfizer
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20.02.2021 22:34 Відповісти
Вакцина от коронавируса может вызвать смерть через 56 дней
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20.02.2021 22:36 Відповісти
От начала пандемии и до августа, приблизительно, в Штатах негры дохли рядами и колоннами. То есть, процент 200-х негров был аж 81%, от общего количества 200-х. Потом эти данные перестали публиковать. А никто не в курсе: как сейчас с этим процентиком?
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20.02.2021 13:24 Відповісти
понаддози гідроксихлорокіну не дуже добре впливають на темношкірих
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20.02.2021 13:49 Відповісти
в Украине есть особа, которая сможет увеличить и производство вакцин в 4 раза!
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20.02.2021 13:26 Відповісти
Одним твитом???
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20.02.2021 18:12 Відповісти
Ударит автопробегом по бездорожью и разгильдяйству.
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20.02.2021 13:27 Відповісти
Степанов обещает удвоить обещания о начале вакцинации!
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20.02.2021 13:27 Відповісти
Pfizer обіцяє подвоїти виробництво вакцин проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 3649
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20.02.2021 14:52 Відповісти
Какие-то 1600 недель и население Земли обеспечат.))))
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20.02.2021 13:29 Відповісти
население будет привито на 75% к 2027 году - ВОЗ!
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20.02.2021 14:23 Відповісти
В году 52,1429 недели. 6 млрд. - 75% населения. Пфайзеру понадобится 1200 недель или 23 года для пр-ва необходимого объема.)))) Как-то 2027 год немного раньше натупит. Даже если считать, что какая-то часть вмажется спутником и пр., то не складывается. До 2027 года Пфайзер изготовит 20-25%, а с учетом необходимости повторной вакцинации это ой как мало!!!
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20.02.2021 18:34 Відповісти
Всех кто голосовал за демов - "вакцинировать" поголовно. Всё равно там мозгов нет.
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20.02.2021 13:30 Відповісти
спочатку завершіть 3 фазу клінічних досліджень
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT04368728?term=NCT04368728&rank=1&view=record

Estimated Study Completion Date January 31, 2023
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20.02.2021 13:41 Відповісти
Если кратко ,о чём речь ?
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20.02.2021 13:45 Відповісти
що 3 фаза по пфайзеру завершиться не раніше січня 2023 року
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20.02.2021 13:46 Відповісти
Спасибо. Это важная информация.
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20.02.2021 13:55 Відповісти
Кожного дня від ковіду помирає 120-180 українцв. За неповний рік від ковіду в Україні померло 26 тисяч людей. Якщо чекати до 2023 року помре ще принаймні стільки ж.
Так що чекання повного завершення 3 фази тягне величезні людські втрати.
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20.02.2021 16:19 Відповісти
"від ковіду помирає 120-180 українцв"

чим підтверджені діагнози смерті? результатами гівнотестів? розкажи цю маячню ще комусь
люди вмирають від десятків причин, зокрема від безглуздого карантину, який ніде не мав жодної користі, але дуже зручно все на ковід списувати
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20.02.2021 16:26 Відповісти
не треба чекати 2023 року, вже зараз можна було б розповісти населенню про прості та дешеві засоби підтримки клітинного імунітету, але твоїм господарям це не принесе надприбутків
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20.02.2021 16:27 Відповісти
Ну, припустимо, що Ваші фантазії правдиві і нам, рептилоїдам, наші керівники з Нубіру забороняють розповсюджувати цю інформацію. А що Вам заважає?
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20.02.2021 20:32 Відповісти
Мені нічого не заважає. Всі мої рідні і друзі якось без твого ковіду обходяться.
Фантазії? Головний санітарний лікар хоч раз за рік згадав вітамін Д? Чи міністр "охорони здоров'я"?
Про нібіру за язик тебе ніхто не тягнув. Дуже смішно.
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20.02.2021 20:42 Відповісти
 
 