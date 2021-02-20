Pfizer обіцяє подвоїти виробництво вакцин проти коронавірусу
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Американська компанія Pfizer розраховує подвоїти виробництво вакцин проти коронавірусу. Зараз компанія виробляє близько 5 млн доз на тиждень.
Про це заявив глава Pfizer Альберт Бурла, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
Президент США Джо Байден має намір виконати обіцянку про поширення 100 млн доз вакцин в перші сто днів перебування на посаді.
"Нині ми розраховуємо, що зможемо забезпечити усіх американців вакцинами до кінця липня. Це не означає, що всі американці будуть щеплені, але буде доступна достатня кількість доз", - запевняє Байден.
Зараз в США щеплено менше 15% населення США, епідемія COVID-19 забрала майже 500 тис життів.
Топ коментарі
+3 Ybaldy
показати весь коментар20.02.2021 13:19
+3 Андрій Сокілко
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+3 Ybaldy
показати весь коментар20.02.2021 18:09
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Надо рубить бабули пока толпа верует)
В Португалии врач Соня Асеведо внезапно умерла после прививки вакциной от коронавируса COVI-19 производства компаний Pfizer и BioNTech.
Об этом сообщает местное издание Correio da Manha в понедельник, 4 января.
Известно, что женщине был 41 год. Она работала педиатром в институте онкологии в Порту и была одним из 538 сотрудников, получивших вакцину. Асеведо скончалась 1 января спустя 48 часов после укола. У нее остались двое детей.
Отец умершей утверждает, что у его дочери не было проблем со здоровьем. А после прививки от нее не поступало никаких жалоб на какие-либо побочные эффекты.
«Ей сделали вакцину против COVID-19, но у нее не было никаких симптомов. Я не знаю, что случилось. Мне просто нужны ответы. Я хочу знать, что привело к смерти моей дочери», - сказал он.Источник: https://ru.slovoidilo.ua/2021/01/04/novost/mir/portugalii-vrach-umerla-posle-privivki-vakcinoj-pfizer
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT04368728?term=NCT04368728&rank=1&view=record
Estimated Study Completion Date January 31, 2023
Так що чекання повного завершення 3 фази тягне величезні людські втрати.
чим підтверджені діагнози смерті? результатами гівнотестів? розкажи цю маячню ще комусь
люди вмирають від десятків причин, зокрема від безглуздого карантину, який ніде не мав жодної користі, але дуже зручно все на ковід списувати
Фантазії? Головний санітарний лікар хоч раз за рік згадав вітамін Д? Чи міністр "охорони здоров'я"?
Про нібіру за язик тебе ніхто не тягнув. Дуже смішно.