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Польша (7488) украинцы (3737)

317 граждан Украины в прошлом году попросили об убежище в Польше

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

317 граждан Украины в прошлом году попросили об убежище в Польше

В 2020 году за международной защитой в Польше обратилось в общей сложности почти 3 тыс. иностранцев, что значительно меньше, чем в 2019 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

По данным Управления по вопросам иностранцев, в прошлом году ходатайство о предоставлении международной защиты в Польше подало почти вдвое меньше человек, чем годом ранее. В 2020 году таких заявлений поступило от 2,8 тыс. человек, а в 2019 году - примерно 4,1 тыс.

По словам представителя Управления по вопросам иностранцев Якуба Дудзяка, в первой пятерке многочисленное представленных стран происхождения иностранцев были: Россия - 1283 человек, Беларусь - 407 человек, Украина - 317 человек, Афганистан - 120 человек и Таджикистан - 87 человек.

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Якуб Дудзяк подчеркнул, что в прошлом году число иностранцев, которые просили статус беженца в странах Европейского Союза, уменьшилось до самого низкого с 2013 году уровня.

По данным Европейского бюро поддержки предоставления убежища (EASO), в прошлом году международную защиту в странах ЕС +, то есть в 28 странах Евросоюза и в Норвегии и Швейцарии, попросило 461,3 тыс. иностранцев. Это на 31 процент меньше, чем в 2019 году. Почти одна треть принятых решений была положительная.

По словам Управление по вопросам иностранцев, уменьшение числа ходатайств связано в основном с пандемией коронавируса и введенными во многих государствах ограничений на путешествия. Особенно это касалось заявителей из стран, которые могут пользоваться безвизовым движением - на 36 процентов меньше деле, чем в 2019 году.

Главными странами происхождения иностранцев, обращались за международной защитой в странах ЕС +, были Сирия, Афганистан, Венесуэла, Колумбия и Ирак.
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Топ комментарии
+11
317 - клянчили убежище.
1,5 млн - поехали и работают.
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20.02.2021 13:31
+8
Это даунбасяне и крысяне просят полит убежища. Те, кто больше всего ненавидит гейропу и обожает гусский мир, свалили в цивилизованную страну. Такая же херня и в германии, сша, канаде. Именно те кто так хотел ********* в своем доме, сейчас главные беженцы из Украины. Катати, у ленки бондаренко -та которая топит за кацапский мир и против нато - дочь тоже попросила полит убежище в сша. Вот такие они любители балалек и победобесия.
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20.02.2021 14:09
+7
Внимание! Очень многим, из уехавших на заработки за границу парашников - фсб предлагает вести скрытую антиукраинскую пропаганду среди украинских заробитчан, в частности дискредитировать Майдан и его идеи, а также обрабатывают их на подавление воли к защите своего государства Украины и её Независимости от паРаши... этих парашников нужно сразу бить в рыло и они замолкают, становясь стукачами , для агентур.
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20.02.2021 13:59
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Из них большая часть как всегда скрепных русскомирных лаптей? Будут потом из Польши вещать под рупором Кремля?
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20.02.2021 13:30 Ответить
317 - клянчили убежище.
1,5 млн - поехали и работают.
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20.02.2021 13:31 Ответить
Россия - 1283 человек, Беларусь - 407 человек, Украина - 317 - не может быть скрепоносные во вражескую Польшу из великой росии к пшекам как они говорят как они любят тролить нас что кто то там на клубниках и сортирах работает ну тут кацапы уже туристами не прикинутся
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20.02.2021 13:35 Ответить
В Раше, разрешено двойное гражданство, получить гражданство Польши (ЕС) это 3 000 долларов. Жить в Польше, они не будут. Просто кататься по ЕС
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20.02.2021 14:27 Ответить
это ты своим такое будеш втирать кацап они может и поверять рвать когти из твоего Мордора чтоб получить статус беженца как они получат просто попросят что их гнобят и дадут?у кого деньги есть они не будут беженцами из за гражданства так как в ЕС все проверяют и так просто никто не даст гражданство Польши ни за 3 000 ни за 300 000 евро
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20.02.2021 15:14 Ответить
Коля, погугли, и успокойся)))
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20.02.2021 15:19 Ответить
Убежище - убегать, канать, обрываться... 317 граждан Украины в прошлом году попросили об убежище в Польше - Цензор.НЕТ 8317
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20.02.2021 13:38 Ответить
а чо они в польшу прутся?а не спасаются от киевской хунты в скрепной раиське?
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20.02.2021 13:50 Ответить
Биатлон. ЧМ. Женская эстафета.
Украина - бронза.
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20.02.2021 13:56 Ответить
Поздравляю Украину!!!
Жаль, что десятые доли секунды не позволили получить серебро.
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20.02.2021 14:00 Ответить
А я за наших болел.
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20.02.2021 14:18 Ответить
Ну, естественно. А на пьедестале 3 места. Вы в курсе?
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20.02.2021 14:23 Ответить
В курсе. Но я очень расстроен ,что наши не победили. Уверен, скоро все золото будет у нашей команды.
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20.02.2021 14:36 Ответить
Да, я тоже...А по поводу уверенности...: не люблю пустозвонства. Хотя сегодня наши реально могли быть и первыми, и вторыми, но не судьба /четвертые/
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20.02.2021 14:39 Ответить
В любом случае женщины-спортсменки хоть какой страны, молодцы. Это не губы накрасить и пальцы растопырить(сердечко скрутить), а тяжелый труд.
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20.02.2021 14:47 Ответить
нет причин беспокоиться
коррупция, бесправие и судебный беспредел Украине не грозят
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20.02.2021 13:58 Ответить
Внимание! Очень многим, из уехавших на заработки за границу парашников - фсб предлагает вести скрытую антиукраинскую пропаганду среди украинских заробитчан, в частности дискредитировать Майдан и его идеи, а также обрабатывают их на подавление воли к защите своего государства Украины и её Независимости от паРаши... этих парашников нужно сразу бить в рыло и они замолкают, становясь стукачами , для агентур.
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20.02.2021 13:59 Ответить
Собачий бред. Запомни, заграницей все живут мирно. Парадокс, но это так
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20.02.2021 14:18 Ответить
Как и у нас. Довольно часто наблюдал, например, как за одним столом мирно сидят армяне и азербайджанцы
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20.02.2021 15:15 Ответить
Кроме кацапов, они везде всех ненавидят и всем недовольны, это часто показывают по ТВв документальных фильмах, на радио Свобода , смешно смотреть😁😁😁
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20.02.2021 16:27 Ответить
Это даунбасяне и крысяне просят полит убежища. Те, кто больше всего ненавидит гейропу и обожает гусский мир, свалили в цивилизованную страну. Такая же херня и в германии, сша, канаде. Именно те кто так хотел ********* в своем доме, сейчас главные беженцы из Украины. Катати, у ленки бондаренко -та которая топит за кацапский мир и против нато - дочь тоже попросила полит убежище в сша. Вот такие они любители балалек и победобесия.
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20.02.2021 14:09 Ответить
Польща - перший крок. Щоб потім вештатись по Європі. Перекотиполе.
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20.02.2021 14:28 Ответить
 
 