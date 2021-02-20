317 граждан Украины в прошлом году попросили об убежище в Польше

В 2020 году за международной защитой в Польше обратилось в общей сложности почти 3 тыс. иностранцев, что значительно меньше, чем в 2019 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

По данным Управления по вопросам иностранцев, в прошлом году ходатайство о предоставлении международной защиты в Польше подало почти вдвое меньше человек, чем годом ранее. В 2020 году таких заявлений поступило от 2,8 тыс. человек, а в 2019 году - примерно 4,1 тыс.

По словам представителя Управления по вопросам иностранцев Якуба Дудзяка, в первой пятерке многочисленное представленных стран происхождения иностранцев были: Россия - 1283 человек, Беларусь - 407 человек, Украина - 317 человек, Афганистан - 120 человек и Таджикистан - 87 человек.

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Якуб Дудзяк подчеркнул, что в прошлом году число иностранцев, которые просили статус беженца в странах Европейского Союза, уменьшилось до самого низкого с 2013 году уровня.

По данным Европейского бюро поддержки предоставления убежища (EASO), в прошлом году международную защиту в странах ЕС +, то есть в 28 странах Евросоюза и в Норвегии и Швейцарии, попросило 461,3 тыс. иностранцев. Это на 31 процент меньше, чем в 2019 году. Почти одна треть принятых решений была положительная.

По словам Управление по вопросам иностранцев, уменьшение числа ходатайств связано в основном с пандемией коронавируса и введенными во многих государствах ограничений на путешествия. Особенно это касалось заявителей из стран, которые могут пользоваться безвизовым движением - на 36 процентов меньше деле, чем в 2019 году.

Главными странами происхождения иностранцев, обращались за международной защитой в странах ЕС +, были Сирия, Афганистан, Венесуэла, Колумбия и Ирак.