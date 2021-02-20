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317 громадян України минулого року попросили про притулок у Польщі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

317 громадян України минулого року попросили про притулок у Польщі

У 2020 році за міжнародним захистом до Польщі звернулося загалом майже 3 тис. іноземців, що значно менше, ніж в 2019 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

За даними Управління з питань іноземців, торік клопотання про надання міжнародного захисту у Польщі подало майже удвічі менше осіб, ніж попереднього року. У 2020 році таких заяв надійшло від 2,8 тис. осіб, а у 2019 році – від приблизно 4,1 тис.

За словами речника Управління з питань іноземців Якуба Дудзяка, у першій п’ятірці найчисельніше представлених країн походження іноземців були: Росія – 1283 осіб, Білорусь – 407 осіб, Україна – 317 осіб, Афганістан – 120 осіб і Таджикистан – 87 осіб.

Якуб Дудзяк підкреслив, що торік число іноземців, котрі просили статус біженця у країнах Європейського Союзу+, зменшилося до найнижчого від 2013 року рівня.

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За даними Європейського бюро підтримки надання притулку (EASO), торік міжнародний захист у країнах ЄС+, тобто в 28 країнах Євроспільноти та у Норвегії і Швейцарії, попросило 461,3 тис. іноземців. Це на 31 відсоток менше, ніж в 2019 році. Майже одна третя виданих рішень була позитивна.

За словами Управління з питань іноземців, зменшення числа клопотань пов’язане в основному із пандемією коронавірусу та введеними у багатьох державах обмежень на подорожі. Особливо це стосувалося заявників із країн, котрі можуть користуватися безвізовим рухом – на 36 відсотків менше справі, ніж в 2019 році.

Головними країнами походження іноземців, котрі зверталися за міжнародним захистом у країнах ЄС+, були: Сирія, Афганістан, Венесуела, Колумбія та Ірак.
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Топ коментарі
+11
317 - клянчили убежище.
1,5 млн - поехали и работают.
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20.02.2021 13:31
+8
Это даунбасяне и крысяне просят полит убежища. Те, кто больше всего ненавидит гейропу и обожает гусский мир, свалили в цивилизованную страну. Такая же херня и в германии, сша, канаде. Именно те кто так хотел ********* в своем доме, сейчас главные беженцы из Украины. Катати, у ленки бондаренко -та которая топит за кацапский мир и против нато - дочь тоже попросила полит убежище в сша. Вот такие они любители балалек и победобесия.
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20.02.2021 14:09
+7
Внимание! Очень многим, из уехавших на заработки за границу парашников - фсб предлагает вести скрытую антиукраинскую пропаганду среди украинских заробитчан, в частности дискредитировать Майдан и его идеи, а также обрабатывают их на подавление воли к защите своего государства Украины и её Независимости от паРаши... этих парашников нужно сразу бить в рыло и они замолкают, становясь стукачами , для агентур.
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20.02.2021 13:59
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Из них большая часть как всегда скрепных русскомирных лаптей? Будут потом из Польши вещать под рупором Кремля?
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20.02.2021 13:30 Відповісти
317 - клянчили убежище.
1,5 млн - поехали и работают.
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20.02.2021 13:31 Відповісти
Россия - 1283 человек, Беларусь - 407 человек, Украина - 317 - не может быть скрепоносные во вражескую Польшу из великой росии к пшекам как они говорят как они любят тролить нас что кто то там на клубниках и сортирах работает ну тут кацапы уже туристами не прикинутся
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20.02.2021 13:35 Відповісти
В Раше, разрешено двойное гражданство, получить гражданство Польши (ЕС) это 3 000 долларов. Жить в Польше, они не будут. Просто кататься по ЕС
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20.02.2021 14:27 Відповісти
это ты своим такое будеш втирать кацап они может и поверять рвать когти из твоего Мордора чтоб получить статус беженца как они получат просто попросят что их гнобят и дадут?у кого деньги есть они не будут беженцами из за гражданства так как в ЕС все проверяют и так просто никто не даст гражданство Польши ни за 3 000 ни за 300 000 евро
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20.02.2021 15:14 Відповісти
Коля, погугли, и успокойся)))
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20.02.2021 15:19 Відповісти
Убежище - убегать, канать, обрываться... 317 граждан Украины в прошлом году попросили об убежище в Польше - Цензор.НЕТ 8317
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20.02.2021 13:38 Відповісти
а чо они в польшу прутся?а не спасаются от киевской хунты в скрепной раиське?
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20.02.2021 13:50 Відповісти
Биатлон. ЧМ. Женская эстафета.
Украина - бронза.
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20.02.2021 13:56 Відповісти
Поздравляю Украину!!!
Жаль, что десятые доли секунды не позволили получить серебро.
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20.02.2021 14:00 Відповісти
А я за наших болел.
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20.02.2021 14:18 Відповісти
Ну, естественно. А на пьедестале 3 места. Вы в курсе?
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20.02.2021 14:23 Відповісти
В курсе. Но я очень расстроен ,что наши не победили. Уверен, скоро все золото будет у нашей команды.
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20.02.2021 14:36 Відповісти
Да, я тоже...А по поводу уверенности...: не люблю пустозвонства. Хотя сегодня наши реально могли быть и первыми, и вторыми, но не судьба /четвертые/
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20.02.2021 14:39 Відповісти
В любом случае женщины-спортсменки хоть какой страны, молодцы. Это не губы накрасить и пальцы растопырить(сердечко скрутить), а тяжелый труд.
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20.02.2021 14:47 Відповісти
нет причин беспокоиться
коррупция, бесправие и судебный беспредел Украине не грозят
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20.02.2021 13:58 Відповісти
Внимание! Очень многим, из уехавших на заработки за границу парашников - фсб предлагает вести скрытую антиукраинскую пропаганду среди украинских заробитчан, в частности дискредитировать Майдан и его идеи, а также обрабатывают их на подавление воли к защите своего государства Украины и её Независимости от паРаши... этих парашников нужно сразу бить в рыло и они замолкают, становясь стукачами , для агентур.
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20.02.2021 13:59 Відповісти
Собачий бред. Запомни, заграницей все живут мирно. Парадокс, но это так
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20.02.2021 14:18 Відповісти
Как и у нас. Довольно часто наблюдал, например, как за одним столом мирно сидят армяне и азербайджанцы
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20.02.2021 15:15 Відповісти
Кроме кацапов, они везде всех ненавидят и всем недовольны, это часто показывают по ТВв документальных фильмах, на радио Свобода , смешно смотреть😁😁😁
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20.02.2021 16:27 Відповісти
Это даунбасяне и крысяне просят полит убежища. Те, кто больше всего ненавидит гейропу и обожает гусский мир, свалили в цивилизованную страну. Такая же херня и в германии, сша, канаде. Именно те кто так хотел ********* в своем доме, сейчас главные беженцы из Украины. Катати, у ленки бондаренко -та которая топит за кацапский мир и против нато - дочь тоже попросила полит убежище в сша. Вот такие они любители балалек и победобесия.
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20.02.2021 14:09 Відповісти
Польща - перший крок. Щоб потім вештатись по Європі. Перекотиполе.
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20.02.2021 14:28 Відповісти
 
 