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Москва уже выработала иммунитет к действующим санкциям. Давление нужно усиливать, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Мировое сообщество должно усиливать давление на Россию. Москва на седьмом году войны уже выработала иммунитет к существующим санкциям.
Об этом вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил на брифинге для стран ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".
По словам Резникова, санкции против России нужно усиливать, чтобы у Кремля была четкая мотивация изменить свое поведение.
"Если не усилить международное давление на государство-оккупанта, это может привести к экспансии военной агрессии дальше по Европе. Если же принять адекватные меры поддержки Украины - Европа получит гарантию безопасности на востоке континента - от Балтики до Черного моря", - подчеркнул он.
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При чем там мировое сообщество? Сам прекрати транзит газа, не закупай уголь... Та вообще границу на замок. ЕСу, та Раша...-партнер.
Источник: https://censor.net/ru/n3249105
Мы уже ввели новые санкции:
- начали закупать э/э.
- на 20% увеличили закупку нефтепродуктов.
Экономика падает. Уровень жизни тоже.
Просто доходы путинской камарильи повысили, отобрав часть доходов скрепоносных россиян.