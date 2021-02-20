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Москва уже выработала иммунитет к действующим санкциям. Давление нужно усиливать, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Москва уже выработала иммунитет к действующим санкциям. Давление нужно усиливать, - Резников

Мировое сообщество должно усиливать давление на Россию. Москва на седьмом году войны уже выработала иммунитет к существующим санкциям.

Об этом вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил на брифинге для стран ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

По словам Резникова, санкции против России нужно усиливать, чтобы у Кремля была четкая мотивация изменить свое поведение.

"Если не усилить международное давление на государство-оккупанта, это может привести к экспансии военной агрессии дальше по Европе. Если же принять адекватные меры поддержки Украины - Европа получит гарантию безопасности на востоке континента - от Балтики до Черного моря", - подчеркнул он.

Читайте также: Украина будет придерживаться Минских договоренностей, - Резников

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+3
Слова не мальчика, но мужа,.... Нашему МЗСу давно надо взять на вооружение формулу общения с некоторыми европейскими "товарищами", которые говорят, мол санкции ничего не дают, надо отменять,....НЕТ, если санкции ничего не дают ИХ НАДО УСИЛЯТЬ, до тех пор ПОКА НЕ ДАДУТ РЕЗУЛЬТАТА! Но для таких требований сама Украина должна полностью разорвать все отношения с бензоколонкой.
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20.02.2021 14:40
+2
Отправьте в Макшанию на гастроли орденоносный дует - Потапа с Каменской. Ха они там голыми жепами посверкают. И не забудьте Смердючку. Шоб больше ********** ставало на Московии и меньше плодились.
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20.02.2021 14:42
+2
Москва уже выработала иммунитет к действующим санкциям. Давление нужно усиливать, - Резников - Цензор.НЕТ 1597
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20.02.2021 14:43
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Это ДА ,пора ту моЦкву БОМБИТЬ !!! Москва уже выработала иммунитет к действующим санкциям. Давление нужно усиливать, - Резников - Цензор.НЕТ 8384
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20.02.2021 14:30 Ответить
Москва вже виробила імунітет до чинних санкцій. Тиск потрібно посилювати, - Резніков - Цензор.НЕТ 21
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20.02.2021 16:37 Ответить
Дохнут потихоньку, вот и весь иммунитет...
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20.02.2021 14:31 Ответить
Ну дак усиливайте, не покупайте ЭЭ, Газ, Нефть, Продукты и прочее...
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20.02.2021 14:31 Ответить
Москва вже виробила імунітет до чинних санкцій. Тиск потрібно посилювати, - Резніков - Цензор.НЕТ 1069
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20.02.2021 16:38 Ответить
Москва уже выработала иммунитет к действующим санкциям. Давление нужно усиливать, - Резников - Цензор.НЕТ 620
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20.02.2021 14:33 Ответить
Я вже і забула хто в нас прем'єр.
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20.02.2021 14:35 Ответить
Переплутала зі Шмигалем Москва уже выработала иммунитет к действующим санкциям. Давление нужно усиливать, - Резников - Цензор.НЕТ 9369
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20.02.2021 14:35 Ответить
очень похожи, не исключено, что родственники.
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20.02.2021 16:39 Ответить
Москва уже выработала иммунитет к действующим санкциям. Давление нужно усиливать, - Резников - Цензор.НЕТ 5671
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20.02.2021 14:39 Ответить
Москва уже выработала иммунитет к действующим санкциям. Давление нужно усиливать, - Резников - Цензор.НЕТ 1597
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20.02.2021 14:43 Ответить
Мировое сообщество должно усиливать давление на Россию. Москва на седьмом году войны уже выработала иммунитет к существующим санкциям.
____________________________________
При чем там мировое сообщество? Сам прекрати транзит газа, не закупай уголь... Та вообще границу на замок. ЕСу, та Раша...-партнер.
Источник: https://censor.net/ru/n3249105
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20.02.2021 14:39 Ответить
Слова не мальчика, но мужа,.... Нашему МЗСу давно надо взять на вооружение формулу общения с некоторыми европейскими "товарищами", которые говорят, мол санкции ничего не дают, надо отменять,....НЕТ, если санкции ничего не дают ИХ НАДО УСИЛЯТЬ, до тех пор ПОКА НЕ ДАДУТ РЕЗУЛЬТАТА! Но для таких требований сама Украина должна полностью разорвать все отношения с бензоколонкой.
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20.02.2021 14:40 Ответить
Отправьте в Макшанию на гастроли орденоносный дует - Потапа с Каменской. Ха они там голыми жепами посверкают. И не забудьте Смердючку. Шоб больше ********** ставало на Московии и меньше плодились.
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20.02.2021 14:42 Ответить
Судячи з усього, "зайвохромосомні" народжуються після анального сексу! Москва уже выработала иммунитет к действующим санкциям. Давление нужно усиливать, - Резников - Цензор.НЕТ 8285
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20.02.2021 14:44 Ответить
Світ може з полегшенням зітхнути лише тоді, коли на місці Массцкви знов буде болото Моксєль!
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20.02.2021 14:43 Ответить
Москва воспользовалась санкциями. Экспорт сельхозсырья в 2020-м году впервые превысил импорт. Хотя до 2014-го года импорт превышал экспорт в разы.

Москва уже выработала иммунитет к действующим санкциям. Давление нужно усиливать, - Резников - Цензор.НЕТ 8048
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20.02.2021 14:45 Ответить
Гордишься? МАЛАДЕЦ!!! Настоящий тролль. Патриотичный. Где вас, тупорылых, пригожин только набирает? Москва вже виробила імунітет до чинних санкцій. Тиск потрібно посилювати, - Резніков - Цензор.НЕТ 8862 Москва вже виробила імунітет до чинних санкцій. Тиск потрібно посилювати, - Резніков - Цензор.НЕТ 8862 Москва вже виробила імунітет до чинних санкцій. Тиск потрібно посилювати, - Резніков - Цензор.НЕТ 8862
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20.02.2021 16:38 Ответить
касапа надо сначала бить - потом говорить..
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20.02.2021 14:47 Ответить
мацква выработала иммунитет? почему тогда визжит как свинья на швайке? усиливать нужно, безусловно... пусть вырабатывают страх.
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20.02.2021 14:53 Ответить
....не по зубам?!...а оказался модный термин иммунитет) да! политика это не адвокатура Резников)
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20.02.2021 14:56 Ответить
Все що говорить 7.40 Рєзніков це лише "школа бальних танців Соломона Флєра". Весь цей "кібуц" давно пора розганяти...
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20.02.2021 15:29 Ответить
Що вам заважало це робити попередні два роки?
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20.02.2021 15:33 Ответить
Пора подключаться к новым санкциям и другим государствам!
Мы уже ввели новые санкции:
- начали закупать э/э.
- на 20% увеличили закупку нефтепродуктов.
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20.02.2021 16:34 Ответить
Какой к черту в России иммунитет к санкциям?
Экономика падает. Уровень жизни тоже.
Просто доходы путинской камарильи повысили, отобрав часть доходов скрепоносных россиян.
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20.02.2021 20:31 Ответить
ЧТО ТО НЕ НРАВИТСЯ МНЕ ЭТОТ ГУСЬ !)
Москва вже виробила імунітет до чинних санкцій. Тиск потрібно посилювати, - Резніков - Цензор.НЕТ 5115
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21.02.2021 08:38 Ответить
 
 