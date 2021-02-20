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Росія (47279) санкції (6860) Резніков (1386)

Москва вже виробила імунітет до чинних санкцій. Тиск потрібно посилювати, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Москва вже виробила імунітет до чинних санкцій. Тиск потрібно посилювати, - Резніков

Світова спільнота має посилювати тиск на Росію. Москва на сьомому році війни вже виробила імунітет до існуючих санкцій.

Про це віцепрем'єр з питань реінтеграції окупованих територій України Олексій Резніков заявив на брифінгу для країн ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

За словами Резнікова, санкції проти Росії потрібно посилювати, щоб у Кремля була чітка мотивація змінити свою поведінку.

"Якщо не посилити міжнародний тиск на державу-окупанта, це може привести до експансії військової агресії далі по Європі. Якщо ж прийняти адекватні заходи підтримки України - Європа отримає гарантію безпеки на сході континенту - від Балтики до Чорного моря", - підкреслив він.

Також читайте: Україна при ООН: Близько 2,5 млн кримчан примусово отримали паспорти РФ
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Топ коментарі
+3
Слова не мальчика, но мужа,.... Нашему МЗСу давно надо взять на вооружение формулу общения с некоторыми европейскими "товарищами", которые говорят, мол санкции ничего не дают, надо отменять,....НЕТ, если санкции ничего не дают ИХ НАДО УСИЛЯТЬ, до тех пор ПОКА НЕ ДАДУТ РЕЗУЛЬТАТА! Но для таких требований сама Украина должна полностью разорвать все отношения с бензоколонкой.
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20.02.2021 14:40
+2
Отправьте в Макшанию на гастроли орденоносный дует - Потапа с Каменской. Ха они там голыми жепами посверкают. И не забудьте Смердючку. Шоб больше ********** ставало на Московии и меньше плодились.
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20.02.2021 14:42
+2
Москва уже выработала иммунитет к действующим санкциям. Давление нужно усиливать, - Резников - Цензор.НЕТ 1597
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20.02.2021 14:43
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Это ДА ,пора ту моЦкву БОМБИТЬ !!! Москва уже выработала иммунитет к действующим санкциям. Давление нужно усиливать, - Резников - Цензор.НЕТ 8384
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20.02.2021 14:30 Відповісти
Москва вже виробила імунітет до чинних санкцій. Тиск потрібно посилювати, - Резніков - Цензор.НЕТ 21
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20.02.2021 16:37 Відповісти
Дохнут потихоньку, вот и весь иммунитет...
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20.02.2021 14:31 Відповісти
Ну дак усиливайте, не покупайте ЭЭ, Газ, Нефть, Продукты и прочее...
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20.02.2021 14:31 Відповісти
Москва вже виробила імунітет до чинних санкцій. Тиск потрібно посилювати, - Резніков - Цензор.НЕТ 1069
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20.02.2021 16:38 Відповісти
Москва уже выработала иммунитет к действующим санкциям. Давление нужно усиливать, - Резников - Цензор.НЕТ 620
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20.02.2021 14:33 Відповісти
Я вже і забула хто в нас прем'єр.
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20.02.2021 14:35 Відповісти
Переплутала зі Шмигалем Москва уже выработала иммунитет к действующим санкциям. Давление нужно усиливать, - Резников - Цензор.НЕТ 9369
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20.02.2021 14:35 Відповісти
очень похожи, не исключено, что родственники.
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20.02.2021 16:39 Відповісти
Москва уже выработала иммунитет к действующим санкциям. Давление нужно усиливать, - Резников - Цензор.НЕТ 5671
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20.02.2021 14:39 Відповісти
Москва уже выработала иммунитет к действующим санкциям. Давление нужно усиливать, - Резников - Цензор.НЕТ 1597
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20.02.2021 14:43 Відповісти
Мировое сообщество должно усиливать давление на Россию. Москва на седьмом году войны уже выработала иммунитет к существующим санкциям.
____________________________________
При чем там мировое сообщество? Сам прекрати транзит газа, не закупай уголь... Та вообще границу на замок. ЕСу, та Раша...-партнер.
Источник: https://censor.net/ru/n3249105
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20.02.2021 14:39 Відповісти
Слова не мальчика, но мужа,.... Нашему МЗСу давно надо взять на вооружение формулу общения с некоторыми европейскими "товарищами", которые говорят, мол санкции ничего не дают, надо отменять,....НЕТ, если санкции ничего не дают ИХ НАДО УСИЛЯТЬ, до тех пор ПОКА НЕ ДАДУТ РЕЗУЛЬТАТА! Но для таких требований сама Украина должна полностью разорвать все отношения с бензоколонкой.
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20.02.2021 14:40 Відповісти
Отправьте в Макшанию на гастроли орденоносный дует - Потапа с Каменской. Ха они там голыми жепами посверкают. И не забудьте Смердючку. Шоб больше ********** ставало на Московии и меньше плодились.
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20.02.2021 14:42 Відповісти
Судячи з усього, "зайвохромосомні" народжуються після анального сексу! Москва уже выработала иммунитет к действующим санкциям. Давление нужно усиливать, - Резников - Цензор.НЕТ 8285
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20.02.2021 14:44 Відповісти
Світ може з полегшенням зітхнути лише тоді, коли на місці Массцкви знов буде болото Моксєль!
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20.02.2021 14:43 Відповісти
Москва воспользовалась санкциями. Экспорт сельхозсырья в 2020-м году впервые превысил импорт. Хотя до 2014-го года импорт превышал экспорт в разы.

Москва уже выработала иммунитет к действующим санкциям. Давление нужно усиливать, - Резников - Цензор.НЕТ 8048
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20.02.2021 14:45 Відповісти
Гордишься? МАЛАДЕЦ!!! Настоящий тролль. Патриотичный. Где вас, тупорылых, пригожин только набирает? Москва вже виробила імунітет до чинних санкцій. Тиск потрібно посилювати, - Резніков - Цензор.НЕТ 8862 Москва вже виробила імунітет до чинних санкцій. Тиск потрібно посилювати, - Резніков - Цензор.НЕТ 8862 Москва вже виробила імунітет до чинних санкцій. Тиск потрібно посилювати, - Резніков - Цензор.НЕТ 8862
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20.02.2021 16:38 Відповісти
касапа надо сначала бить - потом говорить..
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20.02.2021 14:47 Відповісти
мацква выработала иммунитет? почему тогда визжит как свинья на швайке? усиливать нужно, безусловно... пусть вырабатывают страх.
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20.02.2021 14:53 Відповісти
....не по зубам?!...а оказался модный термин иммунитет) да! политика это не адвокатура Резников)
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20.02.2021 14:56 Відповісти
Все що говорить 7.40 Рєзніков це лише "школа бальних танців Соломона Флєра". Весь цей "кібуц" давно пора розганяти...
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20.02.2021 15:29 Відповісти
Що вам заважало це робити попередні два роки?
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20.02.2021 15:33 Відповісти
Пора подключаться к новым санкциям и другим государствам!
Мы уже ввели новые санкции:
- начали закупать э/э.
- на 20% увеличили закупку нефтепродуктов.
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20.02.2021 16:34 Відповісти
Какой к черту в России иммунитет к санкциям?
Экономика падает. Уровень жизни тоже.
Просто доходы путинской камарильи повысили, отобрав часть доходов скрепоносных россиян.
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20.02.2021 20:31 Відповісти
ЧТО ТО НЕ НРАВИТСЯ МНЕ ЭТОТ ГУСЬ !)
Москва вже виробила імунітет до чинних санкцій. Тиск потрібно посилювати, - Резніков - Цензор.НЕТ 5115
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21.02.2021 08:38 Відповісти
 
 