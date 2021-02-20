Москва вже виробила імунітет до чинних санкцій. Тиск потрібно посилювати, - Резніков

Світова спільнота має посилювати тиск на Росію. Москва на сьомому році війни вже виробила імунітет до існуючих санкцій.

Про це віцепрем'єр з питань реінтеграції окупованих територій України Олексій Резніков заявив на брифінгу для країн ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

За словами Резнікова, санкції проти Росії потрібно посилювати, щоб у Кремля була чітка мотивація змінити свою поведінку.

"Якщо не посилити міжнародний тиск на державу-окупанта, це може привести до експансії військової агресії далі по Європі. Якщо ж прийняти адекватні заходи підтримки України - Європа отримає гарантію безпеки на сході континенту - від Балтики до Чорного моря", - підкреслив він.

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