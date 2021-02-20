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Москва вже виробила імунітет до чинних санкцій. Тиск потрібно посилювати, - Резніков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Світова спільнота має посилювати тиск на Росію. Москва на сьомому році війни вже виробила імунітет до існуючих санкцій.
Про це віцепрем'єр з питань реінтеграції окупованих територій України Олексій Резніков заявив на брифінгу для країн ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".
За словами Резнікова, санкції проти Росії потрібно посилювати, щоб у Кремля була чітка мотивація змінити свою поведінку.
"Якщо не посилити міжнародний тиск на державу-окупанта, це може привести до експансії військової агресії далі по Європі. Якщо ж прийняти адекватні заходи підтримки України - Європа отримає гарантію безпеки на сході континенту - від Балтики до Чорного моря", - підкреслив він.
Топ коментарі
+3 Хм e927b159
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+2 aleks kyb
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+2 Хм e927b159
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При чем там мировое сообщество? Сам прекрати транзит газа, не закупай уголь... Та вообще границу на замок. ЕСу, та Раша...-партнер.
Источник: https://censor.net/ru/n3249105
Мы уже ввели новые санкции:
- начали закупать э/э.
- на 20% увеличили закупку нефтепродуктов.
Экономика падает. Уровень жизни тоже.
Просто доходы путинской камарильи повысили, отобрав часть доходов скрепоносных россиян.