Чехия призывает РФ прекратить незаконную оккупацию территории Украины, - МИД страны

Чешская Республика призывает РФ прекратить нарушения прав человека в Крыму, освободить политических заключенных на полуострове, соблюдать нормы международного права и положить конец незаконной оккупации территории Украины.

Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел (МИД) Чехии по случаю 7-й годовщины оккупации Крыма, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В оккупированном Крыму нарушаются основные права человека и гражданина. Открываются политически мотивированные судебные процессы против активистов демократии, и целенаправленно ущемляются права крымских татар и других национальных меньшинств", - сказано в заявлении.

В МИД подчеркивают, что милитаризация Крымского полуострова и ограничение свободного судоходства в Керченском проливе и Азовском море грубо нарушают международное право и угрожают стабильности и безопасности в Европе.

Кроме того, из-за военных действий РФ также происходит "экологическое опустошение оккупированной территории и всего региона".

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"Чешская Республика, даже с учетом своего исторического опыта, не признает аннексию и вместе с государствами-членами ЕС и НАТО и другими международными партнерами решительно осуждает ее. Мы выражаем нашу безоговорочную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ", - резюмируют в чешском МИД