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Чехия призывает РФ прекратить незаконную оккупацию территории Украины, - МИД страны

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Чехия призывает РФ прекратить незаконную оккупацию территории Украины, - МИД страны

Чешская Республика призывает РФ прекратить нарушения прав человека в Крыму, освободить политических заключенных на полуострове, соблюдать нормы международного права и положить конец незаконной оккупации территории Украины.

Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел (МИД) Чехии по случаю 7-й годовщины оккупации Крыма, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В оккупированном Крыму нарушаются основные права человека и гражданина. Открываются политически мотивированные судебные процессы против активистов демократии, и целенаправленно ущемляются права крымских татар и других национальных меньшинств", - сказано в заявлении.

В МИД подчеркивают, что милитаризация Крымского полуострова и ограничение свободного судоходства в Керченском проливе и Азовском море грубо нарушают международное право и угрожают стабильности и безопасности в Европе.

Кроме того, из-за военных действий РФ также происходит "экологическое опустошение оккупированной территории и всего региона".

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"Чешская Республика, даже с учетом своего исторического опыта, не признает аннексию и вместе с государствами-членами ЕС и НАТО и другими международными партнерами решительно осуждает ее. Мы выражаем нашу безоговорочную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ", - резюмируют в чешском МИД

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
шо деется?...шо деется? ))))
рашка не поверит своим ушам ))))
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20.02.2021 17:32
+2
Старого идиота Земана даже не спросили. Куда катится мир..😮
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20.02.2021 17:26
+1
Чехия. Чешский МИД. Если не вспомнить о галантерейшике, с кардиналом, то чешский МИД, бесспорно- круто. Чехия призывает РФ прекратить незаконную оккупацию территории Украины, - МИД страны - Цензор.НЕТ 6180
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20.02.2021 17:26
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Старого идиота Земана даже не спросили. Куда катится мир..😮
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20.02.2021 17:26 Ответить
Земан до МЗС Чехії стосунку не має.
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20.02.2021 17:38 Ответить
Зельман это отпущенный на падписку о не выезде дебиллл !
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20.02.2021 18:10 Ответить
Чехия. Чешский МИД. Если не вспомнить о галантерейшике, с кардиналом, то чешский МИД, бесспорно- круто. Чехия призывает РФ прекратить незаконную оккупацию территории Украины, - МИД страны - Цензор.НЕТ 6180
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20.02.2021 17:26 Ответить
тебе больше печальный мерин Калантарян подходит? Чехія закликає РФ припинити незаконну окупацію території України, - МЗС країни - Цензор.НЕТ 7108
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20.02.2021 22:46 Ответить
Маленькая страна...Маленькая страна... )) - А вообще молодцы.
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20.02.2021 17:30 Ответить
В Чехии 10,7 млн жителей - в Беларуси 9,5 млн. И какая страна маленькая? Чехія закликає РФ припинити незаконну окупацію території України, - МЗС країни - Цензор.НЕТ 1319
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20.02.2021 22:48 Ответить
Что б ты понимал, гитлеровская Германия без захвата чешской промышленности не осилила бы войнушку. В Чехии была ведущая промышленность того времени - особенно машиностроение. Фольксваген "Жук" Фердинанд Порше тупо скиздил у Шкоды! После войны чехи добились выплаты огромных штрафов за это Чехія закликає РФ припинити незаконну окупацію території України, - МЗС країни - Цензор.НЕТ 5670
И вообще германская промышленность - это во многом миф, точно как кацапская!
Достаточно сказать что даже песню "Роза Мунда", которая считается "народной" у немцев - они скиздили у чехов! Чехія закликає РФ припинити незаконну окупацію території України, - МЗС країни - Цензор.НЕТ 5670
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20.02.2021 22:51 Ответить
неплохой впк у чехов...громче можно призывать...
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20.02.2021 17:31 Ответить
зажопник чей Крым?
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20.02.2021 17:37 Ответить
вот когда идиоты поймут ,шо уделять внимание им просто впадлу?
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20.02.2021 17:40 Ответить
и все таки, чей Крым зажопник?
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20.02.2021 17:44 Ответить
у греты ***** якись сумнивы? Чехія закликає РФ припинити незаконну окупацію території України, - МЗС країни - Цензор.НЕТ 420
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20.02.2021 17:53 Ответить
зежопник под сомнением
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20.02.2021 18:27 Ответить
шо деется?...шо деется? ))))
рашка не поверит своим ушам ))))
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20.02.2021 17:32 Ответить
Таки да, это странно!

Чешская промышленность массово скуплена парашей, через чехов в Украину МАССОВО проходит продукция параши , по маркой Европы.

В Праге, с моей точки зрения, красивейшем городе Европы, москалей больше, чем в масквабаде.

Поэтому зачет чехам.
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20.02.2021 17:39 Ответить
Чешская Республика призывает РФ прекратить нарушения прав человека в Крыму, освободить политических заключенных на полуострове, соблюдать нормы международного права и положить конец незаконной оккупации территории Украины.
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Ну просто же все было... Эх.
Источник: https://censor.net/ru/n3249120
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20.02.2021 17:47 Ответить
чехии зачет.
рома - маркни там - они люди.
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20.02.2021 17:53 Ответить
Дякуємо МЗС Чехії за підтримку територіальної цілісності України та визнання факту окупації та анексії українського Криму! Але одна прикрість-вкотре закликають паРашу? Не набридло?
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20.02.2021 18:07 Ответить
Так работает международная дипломатия. В противном случае кацапы будут утверждать что "все согласны" с оккупацией Крыма Чехія закликає РФ припинити незаконну окупацію території України, - МЗС країни - Цензор.НЕТ 9773
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20.02.2021 22:53 Ответить
Чехия. Призывает.....а что случилось? Так скоро и венгрия на масковию наедит.
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20.02.2021 18:20 Ответить
Зєман- старий агентішка КДБ. Як висів у них на гачку,так і висить...а може вже зліз після таких заяв?! Респектина всю МІД!
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20.02.2021 18:44 Ответить
Путен теперь в ужосе
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20.02.2021 19:02 Ответить
Я вышел из ковида. И хочу сказать, что вроде Чехия авторитет для России и вот она говорит ясно " Россия -путинская освободи территорию Украины! " Но Путин глухой и немой, ничего не слышит... Вся Европа говорит: "Путин освободи оккупированные территории Украины!" Тому хоть бы что. .. И вся нация такая... воспитанная на грубой силе.. на величии.. на игнорировании общественного мнения. Что им паразитам Чехия?
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20.02.2021 21:00 Ответить
ПРИ ЧЕМ ДО КАСПИЙСКОГО МОРЯ !)
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21.02.2021 08:06 Ответить
 
 