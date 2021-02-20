Чехія закликає РФ припинити незаконну окупацію території України, - МЗС країни
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Чеська Республіка закликає РФ припинити порушення прав людини в Криму, звільнити політичних в'язнів на півострові, дотримуватися норм міжнародного права і покласти край незаконній окупації території України.
Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства закордонних справ (МЗС) Чехії із нагоди 7-ї річниці окупації Криму, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"В окупованому Криму порушують основні права людини і громадянина. Відкривають політично мотивовані судові процеси проти активістів демократії, цілеспрямовано обмежують права кримських татар та інших національних меншин", - сказано в заяві.
У МЗС наголоують, що мілітаризація Кримського півострова і обмеження вільного судноплавства в Керченській протоці та Азовському морі грубо порушують міжнародне право і загрожують стабільності й безпеці в Європі.
Крім того, через військові дії РФ також відбувається "екологічне спустошення окупованої території і всього регіону".
"Чеська Республіка, навіть з урахуванням свого історичного досвіду, не визнає анексію і разом із державами-членами ЄС і НАТО та іншими міжнародними партнерами рішуче засуджує її. Ми висловлюємо нашу беззастережну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів", - резюмують у чеському МЗС.
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И вообще германская промышленность - это во многом миф, точно как кацапская!
Достаточно сказать что даже песню "Роза Мунда", которая считается "народной" у немцев - они скиздили у чехов!
рашка не поверит своим ушам ))))
Чешская промышленность массово скуплена парашей, через чехов в Украину МАССОВО проходит продукция параши , по маркой Европы.
В Праге, с моей точки зрения, красивейшем городе Европы, москалей больше, чем в масквабаде.
Поэтому зачет чехам.
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Ну просто же все было... Эх.
Источник: https://censor.net/ru/n3249120
рома - маркни там - они люди.