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Приватизация: молдавский инвестор через суд приостановил покупку Марыливского спиртзавода

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Приватизация: молдавский инвестор через суд приостановил покупку Марыливского спиртзавода

Молдавская компания СП "Zernoff", победитель аукциона по продаже объекта малой приватизации Марыливского МПД ГП "Укрспирт", вынуждена была обратиться в суд с иском к Фонду госимущества Украины из-за существенного несовпадения фактического количества имущества заявленному в электронном лоте.

Как выяснилось в ходе осмотра спиртзавода, на предприятии отсутствовало ценное оборудование – котлы, вентиляторы, влагомеры, а объекты недвижимости не соответствовали описанию, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Таким образом, по состоянию на дату подачи иска, проданный истцу объект приватизации фактически не отвечает перечню имущества, описанному в договоре и информационном сообщении, опубликованном ранее в электронной торговой системе", - говорится в решении Хозяйственного суда г. Киева от 11 января 2021 года.

В результате суд удовлетворил просьбу инвестора приостановить сделку, обещавшую принести в государственный бюджет Украины 144 млн. грн.

"Инвестировать в Украину оказалось не так просто. Ключевая сложность в том, что заявленные на приватизацию объекты не соответствуют тому, что там есть на самом деле. Мы очень расстроены, что партнерство по этому проекту приходится начинать в суде. Но мы должны перестраховаться. Мы не отказываемся от приобретения лота. Просто хотим ясности", - говорит изданию совладелец СП "Zernoff" Юрий Дьячук.

Также на прошлой неделе еще один потенциальный инвестор, ООО "Регион комплект" (победитель аукциона по приватизации Кобыловолоцкого завода ДП "Укрспирт"), вынужден был отказаться от сделки из-за долгов самого "Укрспирта".

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"При таких обстоятельствах законные права покупателя вступить в право собственности на приобретенное имущество могут быть отсрочены на неопределенный срок из-за долговых обязательств самого ДП "Укрспирт" перед третьими лицами, не указанными в договоре купли-продажи. В связи с этим требуем разорвать договор малой приватизации объекта ДП "Укрспирт" и вернуть гарантийный платеж в размере 2,5 миллиона гривен", - говорится в официальном письме компании к Фонду Госимущества Украины.

Активная приватизация заводов ДП "Укрспирт" началась в сентябре 2020 г. Это произошло после того, как в конце 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий государственную монополию на производство спирта.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+11
Лохи оказались не лохи и заграничными. Номер как со своими не прошёл.
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20.02.2021 17:54
+9
Хотіли впарити хлам . !? Приватизация: молдавский инвестор через суд приостановил покупку Марыливского спиртзавода - Цензор.НЕТ 6384 ."Развод лохов " не вдався .
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20.02.2021 17:40
+4
С аферистами смотри в оба, иначе обуют по самое не хочу😁😁😁
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20.02.2021 17:37
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С аферистами смотри в оба, иначе обуют по самое не хочу😁😁😁
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20.02.2021 17:37 Ответить
Скоммуниздили?
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20.02.2021 17:52 Ответить
Приватизація: молдавський інвестор через суд призупинив купівлю Марилівського спиртзаводу - Цензор.НЕТ 9717
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21.02.2021 19:52 Ответить
то шо,теперь молдавский инвестор не заменит мфв?
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20.02.2021 17:37 Ответить
Приватизация: молдавский инвестор через суд приостановил покупку Марыливского спиртзавода - Цензор.НЕТ 1549
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20.02.2021 17:39 Ответить
Хотіли впарити хлам . !? Приватизация: молдавский инвестор через суд приостановил покупку Марыливского спиртзавода - Цензор.НЕТ 6384 ."Развод лохов " не вдався .
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20.02.2021 17:40 Ответить
Лохи оказались не лохи и заграничными. Номер как со своими не прошёл.
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20.02.2021 17:54 Ответить
Так пионэры из Квартала думади, шо достаточно подписать бумагу на приватизацию и сразу спиртовая мафия отдаст эти заводы? Другими словами,-"сделайте мне хорошо, а никто не делает....".
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20.02.2021 17:44 Ответить
Кто же руководил тем заводом до 2019 года, кто подал неправдивую отчётность, кто спер оборудование?
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20.02.2021 17:48 Ответить
Врешь и тупо манипулируешь. Даты смотрим внимательно.

"12 ноября 2020 года состоялся аукцион по приватизации Марыливского места производства и хранения спирта из перечня объектов ГП «Укрспирт». Это уже седьмой по счету успешный аукцион приватизации спиртовых активов в рамках демонополизации рынка спирта", - говорится в сообщении.
В аукционе на конкурентных торгах соревновались два участника, которые повысили цену в 2,2 раза от стартовых 54,73 млн грн, таким образом, финальная цена актива достигла 120 млн грн, добавили в ведомстве.
После подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи и проведения полного расчета процесс приватизации Марыливского МПД будет считаться официально завершенным, а новый владелец получит возможность участия в новом рынке производства спирта......
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20.02.2021 17:52 Ответить
Врешь, от того, что тупо не понимаешь как организовываются аукционы.
Документы подаются на основании отчётов, которые подают, в данном случае подали соевые воры о наличии фондов предприятия.
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20.02.2021 17:59 Ответить
Я как-раз знаю. Т.е. 1.5 года не хватило провести элементарный аудит и инвентаризацию? Это в какой реальности? Это что за тупицы в "Укрспирте" или это частная лавочка? Перед аукционом всегда проходит полный аудит и инвентаризация предприятия государственным уполномоченным.
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20.02.2021 18:04 Ответить
Та угомонить ты, липовые отчёты были предоставлены соевыми ворами с уверенностью, что никакой приватизации не будет, а оно вон как повернулось. А Зеленский сейчас злой и те воры соевые будут подведены за причиндалы)))
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20.02.2021 18:08 Ответить
Идиот. Аудит и инвентаризация -- порядок такой и процедура. Свои тупые сказки будешь втирать тупым лохам из люмпена. И то если поверят в этот бред.
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20.02.2021 18:10 Ответить
+ может еще независимая оценка, чтобы определиться со стартовой ценой
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20.02.2021 23:08 Ответить
Может, но все равно после аудита и инвентаризации.
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20.02.2021 23:33 Ответить
Поменяй ник на "зеговновещатель"😛
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20.02.2021 18:53 Ответить
Страдай)))
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20.02.2021 19:02 Ответить
Благо Вещатель - "..... Документы подаются на основании отчётов, которые подают, в данном случае подали соевые воры...."

Документы подаются на основании экспертной оценки ФДМУ. Или Благо Вещатель этого не знает?
Приватизація: молдавський інвестор через суд призупинив купівлю Марилівського спиртзаводу - Цензор.НЕТ 6801
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20.02.2021 20:30 Ответить
Там тупое тело, которому знание не важно. Это лишнее. Ему главное кидать фекалии на вентилятор.
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20.02.2021 23:34 Ответить
Криворожская гопота она такая. Лоха не кинуть -- себя не уважать.
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20.02.2021 17:48 Ответить
Приятно читать о том, о чем имеешь понятие. Я, например- имею. Жаль, что я ленив безмерно, а потому- таки покупаю водку, в магазах. У меня ведь великолепный самогонный аппарат! Таки придется его оживить... Чисто от нечего делать. Моим котам особо нравится процесс завершения брожения. Там температура более 20 градусов. Коты просто обнимают бутыль... и спят, счастливые. Приватизация: молдавский инвестор через суд приостановил покупку Марыливского спиртзавода - Цензор.НЕТ 4872
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20.02.2021 17:51 Ответить
Милота зашкаливает - котики и алкоголь... Приватизація: молдавський інвестор через суд призупинив купівлю Марилівського спиртзаводу - Цензор.НЕТ 3346
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21.02.2021 05:06 Ответить
Так і напрошуєься питання: хто ми?
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20.02.2021 18:05 Ответить
що ж ви хочете? Воно ж державне, тобто нічиє...тобто хто що схотів той то і прихапав
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20.02.2021 18:09 Ответить
Оценка предприятия проводится на основе проведения аудита и инвентаризации. Стырить можно было только после них и перед самой продажей. Или тупо забить на весь порядок и написать все "от винта".
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20.02.2021 18:22 Ответить
Плахотнюг? Приватизація: молдавський інвестор через суд призупинив купівлю Марилівського спиртзаводу - Цензор.НЕТ 7797
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20.02.2021 18:30 Ответить
Все заводы продаются для дальныйшей утилизации (порезки в лом), а тут молдавские лохи клюнули.
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20.02.2021 18:38 Ответить
жлобки звикли всіх найопувать, а тут не вийшло, гой вей як соромно...вертайте гроші з гаманців
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20.02.2021 19:19 Ответить
Хорошо, что не требует доукомплектовать.
Пришлось бы государству вместо прибыли еще и доплачивать.
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20.02.2021 21:54 Ответить
...совладелец СП "Zernoff" Юрий Дьячук... -настоящая молдавская фамилия! Приватизація: молдавський інвестор через суд призупинив купівлю Марилівського спиртзаводу - Цензор.НЕТ 7783
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21.02.2021 06:19 Ответить
А шо, няня в дележке не участвовала?
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21.02.2021 11:03 Ответить
...опозорились...а так все красиво начиналось с визитом новой главы Молдавии...
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21.02.2021 11:36 Ответить
А что, это в Украине делает этот чурка . инвестор-молдован!!
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21.02.2021 13:18 Ответить
Да-да! Чурка по фамилии Дьячук! Приватизація: молдавський інвестор через суд призупинив купівлю Марилівського спиртзаводу - Цензор.НЕТ 2241 Приватизація: молдавський інвестор через суд призупинив купівлю Марилівського спиртзаводу - Цензор.НЕТ 792
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21.02.2021 16:39 Ответить
 
 