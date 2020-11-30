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Новости
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Лужанский и Хоростковский спиртзаводы приватизированы, - Укрспирт

Лужанский и Хоростковский спиртзаводы приватизированы, - Укрспирт
Фото: ternograd.te.ua

Аукционы по продаже имущества Лужанского и Хоростковского спиртзаводов прошли 30 ноября.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрспирта", за расположенный в 19 км от Черновцов Лужанский спиртзавод на торгах соревновались три компании, а стартовая цена выросла в 2,4 раза - с 8,6 млн грн до 21 млн грн.

"Новый владелец получит, в частности станцию ​​испарения барды, спиртохранилище, транспортные средства, оборудование и экспериментальную установку биогаза. Победитель аукциона теперь должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации Лужанского МОД (места осуществления деятельности и хранения спирта. - Ред.) будет считаться официально завершенным", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации пресс-службы "Укрспитра", 30 ноября прошел аукцион по продаже имущества Хоростковского спиртзавода, расположенного в 65 км от Тернополя.

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"За объект приватизации на торгах соревновались четыре компании, а стартовая цена выросла на 75% - с 31,4 млн грн до 55 млн грн. Новый владелец получит, в частности бензохранилище, углекислотный и дрожжевой цеха, а также цех безалкогольных напитков. Победитель аукциона теперь должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации Хоростковского МОД будет считаться официально завершенным", - сообщают в "Укрпирте".

Это десятый приватизированный спиртзавод.

Напомним, Фонд госимущества Украины ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".

Автор: 

приватизация (1042) Укрспирт (158)


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Топ комментарии
+2
Допродує Зеленський державне майно.
Скоро в Ялту.
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30.11.2020 19:10
+1
Нарешті приватизація якось рухається.
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30.11.2020 18:57
+1
КрАЗ, ЛАЗ, ЗАЗ, ЛуАЗ умерли после приватизации по киевски.
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30.11.2020 19:17
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Нарешті приватизація якось рухається.
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30.11.2020 18:57 Ответить
Ура! А вони що, були збитковими? Навіщо продали?
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30.11.2020 19:05 Ответить
Если спиртзавод содержит футбольную команду, где платят похлеще, чем в большинстве команд высшей лиги - вполне допускаю.
Кроме того, половину продукции забирали менты и реализовали под видом водки по всей области.
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30.11.2020 19:13 Ответить
Про яку команду йде мова?
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30.11.2020 19:38 Ответить
Зоря Хоростков.
Это даже не райцентр, так селыще.
В этом году они чуть скромнее себя вели и из фк Львов никого не пригласили, а с нивы Тернополь было пару бывших игроков.
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30.11.2020 19:44 Ответить
Кто-то спас страну от убыточных предприятий, наверно кто-то туповатый из партии Зе.
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30.11.2020 19:09 Ответить
Допродує Зеленський державне майно.
Скоро в Ялту.
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30.11.2020 19:10 Ответить
КрАЗ, ЛАЗ, ЗАЗ, ЛуАЗ умерли после приватизации по киевски.
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30.11.2020 19:17 Ответить
ЛуАЗ не процветает, разве?
Процветает!
А причина - приватизирован украинцами, а не кацапами и грузинами, как остальные!
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30.11.2020 19:22 Ответить
Распилить на металл, с такими условиями приватизации, в 10 раз больше выхлоп.
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30.11.2020 19:20 Ответить
Стратегически важные предприятия!
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30.11.2020 19:30 Ответить
Побудують котеджне містечко.
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30.11.2020 19:34 Ответить
Тепер спірту нап'ємось!
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30.11.2020 20:14 Ответить
кто купил то?
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30.11.2020 21:32 Ответить
Для чого продавати курку, яка несе золоті яйця? Невже не можливо було зробити закрите акціонерське товариство?
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30.11.2020 22:31 Ответить
СЛАВО БОГУ НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРИБЛИЖАЕТСЯ !)
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01.12.2020 01:44 Ответить
в хто ж став власниками?
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01.12.2020 05:57 Ответить
 
 