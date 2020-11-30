Лужанский и Хоростковский спиртзаводы приватизированы, - Укрспирт

Аукционы по продаже имущества Лужанского и Хоростковского спиртзаводов прошли 30 ноября.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрспирта", за расположенный в 19 км от Черновцов Лужанский спиртзавод на торгах соревновались три компании, а стартовая цена выросла в 2,4 раза - с 8,6 млн грн до 21 млн грн.

"Новый владелец получит, в частности станцию ​​испарения барды, спиртохранилище, транспортные средства, оборудование и экспериментальную установку биогаза. Победитель аукциона теперь должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации Лужанского МОД (места осуществления деятельности и хранения спирта. - Ред.) будет считаться официально завершенным", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации пресс-службы "Укрспитра", 30 ноября прошел аукцион по продаже имущества Хоростковского спиртзавода, расположенного в 65 км от Тернополя.

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"За объект приватизации на торгах соревновались четыре компании, а стартовая цена выросла на 75% - с 31,4 млн грн до 55 млн грн. Новый владелец получит, в частности бензохранилище, углекислотный и дрожжевой цеха, а также цех безалкогольных напитков. Победитель аукциона теперь должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации Хоростковского МОД будет считаться официально завершенным", - сообщают в "Укрпирте".

Это десятый приватизированный спиртзавод.

Напомним, Фонд госимущества Украины ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".