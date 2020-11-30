Лужанський і Хоростківський спиртзаводи приватизовано, - Укрспирт

Аукціони з продажу майна Лужанського та Хоростківського спиртзаводів відбулися 30 листопада.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрспирту", за розташований за 19 км від Чернівців Лужанський спиртзавод на торгах змагалися три компанії, а стартова ціна виросла в 2,4 раза - з 8,6 млн грн до 21 млн грн.

"Новий власник отримає, зокрема станцію випаровування барди, спиртосховище, транспортні засоби, обладнання та експериментальну установку біогазу. Переможець аукціону тепер має підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації Лужанського МПД (місця провадження діяльності та зберігання спирту. - Ред.) вважатиметься офіційно завершеним", - сказано в повідомленні.

Крім того, за інформацією пресслужби "Укрспирту", 30 листопада відбувся аукціон з продажу майна Хоростківського спиртзаводу, розташованого за 65 км від Тернополя.

"За об'єкт приватизації на торгах змагалися чотири компанії, а стартова ціна виросла на 75% - з 31,4 млн грн до 55 млн грн. Новий власник отримає, зокрема бензосховище, вуглекислотний і дріжджовий цехи, а також цех безалкогольних напоїв. Переможець аукціону тепер має підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації Хоростківського МПД вважатиметься офіційно завершеним", - повідомляють в "Укрспирті".

Це десятий приватизований спиртзавод.

Нагадаємо, Фонд держмайна України очікує залучити близько 2 млрд грн від приватизації спиртових заводів ДП ​​"Укрспирт" і концерну "Укрспирт".