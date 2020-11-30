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Лужанський і Хоростківський спиртзаводи приватизовано, - Укрспирт

Лужанський і Хоростківський спиртзаводи приватизовано, - Укрспирт
Фото: ternograd.te.ua

Аукціони з продажу майна Лужанського та Хоростківського спиртзаводів відбулися 30 листопада.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрспирту", за розташований за 19 км від Чернівців Лужанський спиртзавод на торгах змагалися три компанії, а стартова ціна виросла в 2,4 раза - з 8,6 млн грн до 21 млн грн.

"Новий власник отримає, зокрема станцію випаровування барди, спиртосховище, транспортні засоби, обладнання та експериментальну установку біогазу. Переможець аукціону тепер має підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації Лужанського МПД (місця провадження діяльності та зберігання спирту. - Ред.) вважатиметься офіційно завершеним", - сказано в повідомленні.

Крім того, за інформацією пресслужби "Укрспирту", 30 листопада відбувся аукціон з продажу майна Хоростківського спиртзаводу, розташованого за 65 км від Тернополя.

"За об'єкт приватизації на торгах змагалися чотири компанії, а стартова ціна виросла на 75% - з 31,4 млн грн до 55 млн грн. Новий власник отримає, зокрема бензосховище, вуглекислотний і дріжджовий цехи, а також цех безалкогольних напоїв. Переможець аукціону тепер має підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації Хоростківського МПД вважатиметься офіційно завершеним", - повідомляють в "Укрспирті".

Це десятий приватизований спиртзавод.

Нагадаємо, Фонд держмайна України очікує залучити близько 2 млрд грн від приватизації спиртових заводів ДП ​​"Укрспирт" і концерну "Укрспирт".

Автор: 

приватизація (1670) Укрспирт (301)


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Топ коментарі
+2
Допродує Зеленський державне майно.
Скоро в Ялту.
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30.11.2020 19:10
+1
Нарешті приватизація якось рухається.
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30.11.2020 18:57
+1
КрАЗ, ЛАЗ, ЗАЗ, ЛуАЗ умерли после приватизации по киевски.
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30.11.2020 19:17
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Нарешті приватизація якось рухається.
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30.11.2020 18:57 Відповісти
Ура! А вони що, були збитковими? Навіщо продали?
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30.11.2020 19:05 Відповісти
Если спиртзавод содержит футбольную команду, где платят похлеще, чем в большинстве команд высшей лиги - вполне допускаю.
Кроме того, половину продукции забирали менты и реализовали под видом водки по всей области.
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30.11.2020 19:13 Відповісти
Про яку команду йде мова?
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30.11.2020 19:38 Відповісти
Зоря Хоростков.
Это даже не райцентр, так селыще.
В этом году они чуть скромнее себя вели и из фк Львов никого не пригласили, а с нивы Тернополь было пару бывших игроков.
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30.11.2020 19:44 Відповісти
Кто-то спас страну от убыточных предприятий, наверно кто-то туповатый из партии Зе.
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30.11.2020 19:09 Відповісти
Допродує Зеленський державне майно.
Скоро в Ялту.
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30.11.2020 19:10 Відповісти
КрАЗ, ЛАЗ, ЗАЗ, ЛуАЗ умерли после приватизации по киевски.
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30.11.2020 19:17 Відповісти
ЛуАЗ не процветает, разве?
Процветает!
А причина - приватизирован украинцами, а не кацапами и грузинами, как остальные!
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30.11.2020 19:22 Відповісти
Распилить на металл, с такими условиями приватизации, в 10 раз больше выхлоп.
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30.11.2020 19:20 Відповісти
Стратегически важные предприятия!
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30.11.2020 19:30 Відповісти
Побудують котеджне містечко.
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30.11.2020 19:34 Відповісти
Тепер спірту нап'ємось!
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30.11.2020 20:14 Відповісти
кто купил то?
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30.11.2020 21:32 Відповісти
Для чого продавати курку, яка несе золоті яйця? Невже не можливо було зробити закрите акціонерське товариство?
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30.11.2020 22:31 Відповісти
СЛАВО БОГУ НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРИБЛИЖАЕТСЯ !)
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01.12.2020 01:44 Відповісти
в хто ж став власниками?
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01.12.2020 05:57 Відповісти
 
 