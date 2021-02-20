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Приватизація: молдавський інвестор через суд призупинив купівлю Марилівського спиртзаводу

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Приватизація: молдавський інвестор через суд призупинив купівлю Марилівського спиртзаводу

Молдавська компанія СП "Zernoff", переможець аукціону з продажу об'єкта малої приватизації Марилівського МПД ДП "Укрспирт", змушена була звернутися до суду з позовом до Фонду держмайна України через істотну розбіжність фактичної кількості майна заявленому в електронному лоті.

Як з'ясувалося під час огляду спиртзаводу, на підприємстві відсутнє цінне обладнання, зокрема котли, вентилятори, вологоміри, а об'єкти нерухомості не відповідали опису, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Тож станом на дату подання позову проданий позивачеві об'єкт приватизації фактично не відповідає переліку майна, описаному в договорі та інформаційному повідомленні, опублікованому раніше в електронній торговельній системі", - йдеться у рішенні Господарського суду Києва від 11 січня 2021 року.

Як наслідок, суд задовольнив прохання інвестора призупинити операцію, яка обіцяла принести до державного бюджету України 144 млн. грн.

"Інвестувати в Україну виявилося не так просто. Ключова складність у тому, що заявлені на приватизацію об'єкти не відповідають тому, що там є насправді. Ми дуже засмучені, що партнерство щодо цього проєкту доводиться починати в суді. Але ми маємо перестрахуватися. Ми не відмовляємося від придбання лота. Просто хочемо ясності", - каже співвласник СП "Zernoff" Юрій Дячук.

Також минулого тижня ще один потенційний інвестор, ТОВ "Регіон комплект" (переможець аукціону з приватизації Кобиловолоцького заводу ДП "Укрспирт"), змушений був відмовитися від угоди через борги самого "Укрспирту".

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"За таких обставин законні права покупця набути права власності на придбане майно можуть бути відтерміновані на невизначений термін через боргові зобов'язання самого ДП "Укрспирт" перед третіми особами, не зазначеними в договорі купівлі-продажу. У зв'язку з цим вимагаємо розірвати договір малої приватизації об'єкта ДП "Укрспирт" і повернути гарантійний платіж у розмірі 2,5 млн грн", - йдеться в офіційному листі компанії до Фонду держмайна України.

Активна приватизація заводів ДП "Укрспирт" почалася у вересні 2020 року. Це сталося після того, як наприкінці  2019 року президент Володимир Зеленський підписав закон, що скасовує державну монополію на виробництво спирту.
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Топ коментарі
+11
Лохи оказались не лохи и заграничными. Номер как со своими не прошёл.
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20.02.2021 17:54
+9
Хотіли впарити хлам . !? Приватизация: молдавский инвестор через суд приостановил покупку Марыливского спиртзавода - Цензор.НЕТ 6384 ."Развод лохов " не вдався .
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20.02.2021 17:40
+4
С аферистами смотри в оба, иначе обуют по самое не хочу😁😁😁
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20.02.2021 17:37
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С аферистами смотри в оба, иначе обуют по самое не хочу😁😁😁
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20.02.2021 17:37 Відповісти
Скоммуниздили?
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20.02.2021 17:52 Відповісти
Приватизація: молдавський інвестор через суд призупинив купівлю Марилівського спиртзаводу - Цензор.НЕТ 9717
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21.02.2021 19:52 Відповісти
то шо,теперь молдавский инвестор не заменит мфв?
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20.02.2021 17:37 Відповісти
Приватизация: молдавский инвестор через суд приостановил покупку Марыливского спиртзавода - Цензор.НЕТ 1549
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20.02.2021 17:39 Відповісти
Хотіли впарити хлам . !? Приватизация: молдавский инвестор через суд приостановил покупку Марыливского спиртзавода - Цензор.НЕТ 6384 ."Развод лохов " не вдався .
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20.02.2021 17:40 Відповісти
Лохи оказались не лохи и заграничными. Номер как со своими не прошёл.
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20.02.2021 17:54 Відповісти
Так пионэры из Квартала думади, шо достаточно подписать бумагу на приватизацию и сразу спиртовая мафия отдаст эти заводы? Другими словами,-"сделайте мне хорошо, а никто не делает....".
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20.02.2021 17:44 Відповісти
Кто же руководил тем заводом до 2019 года, кто подал неправдивую отчётность, кто спер оборудование?
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20.02.2021 17:48 Відповісти
Врешь и тупо манипулируешь. Даты смотрим внимательно.

"12 ноября 2020 года состоялся аукцион по приватизации Марыливского места производства и хранения спирта из перечня объектов ГП «Укрспирт». Это уже седьмой по счету успешный аукцион приватизации спиртовых активов в рамках демонополизации рынка спирта", - говорится в сообщении.
В аукционе на конкурентных торгах соревновались два участника, которые повысили цену в 2,2 раза от стартовых 54,73 млн грн, таким образом, финальная цена актива достигла 120 млн грн, добавили в ведомстве.
После подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи и проведения полного расчета процесс приватизации Марыливского МПД будет считаться официально завершенным, а новый владелец получит возможность участия в новом рынке производства спирта......
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20.02.2021 17:52 Відповісти
Врешь, от того, что тупо не понимаешь как организовываются аукционы.
Документы подаются на основании отчётов, которые подают, в данном случае подали соевые воры о наличии фондов предприятия.
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20.02.2021 17:59 Відповісти
Я как-раз знаю. Т.е. 1.5 года не хватило провести элементарный аудит и инвентаризацию? Это в какой реальности? Это что за тупицы в "Укрспирте" или это частная лавочка? Перед аукционом всегда проходит полный аудит и инвентаризация предприятия государственным уполномоченным.
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20.02.2021 18:04 Відповісти
Та угомонить ты, липовые отчёты были предоставлены соевыми ворами с уверенностью, что никакой приватизации не будет, а оно вон как повернулось. А Зеленский сейчас злой и те воры соевые будут подведены за причиндалы)))
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20.02.2021 18:08 Відповісти
Идиот. Аудит и инвентаризация -- порядок такой и процедура. Свои тупые сказки будешь втирать тупым лохам из люмпена. И то если поверят в этот бред.
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20.02.2021 18:10 Відповісти
+ может еще независимая оценка, чтобы определиться со стартовой ценой
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20.02.2021 23:08 Відповісти
Может, но все равно после аудита и инвентаризации.
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20.02.2021 23:33 Відповісти
Поменяй ник на "зеговновещатель"😛
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20.02.2021 18:53 Відповісти
Страдай)))
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20.02.2021 19:02 Відповісти
Благо Вещатель - "..... Документы подаются на основании отчётов, которые подают, в данном случае подали соевые воры...."

Документы подаются на основании экспертной оценки ФДМУ. Или Благо Вещатель этого не знает?
Приватизація: молдавський інвестор через суд призупинив купівлю Марилівського спиртзаводу - Цензор.НЕТ 6801
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20.02.2021 20:30 Відповісти
Там тупое тело, которому знание не важно. Это лишнее. Ему главное кидать фекалии на вентилятор.
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20.02.2021 23:34 Відповісти
Криворожская гопота она такая. Лоха не кинуть -- себя не уважать.
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20.02.2021 17:48 Відповісти
Приятно читать о том, о чем имеешь понятие. Я, например- имею. Жаль, что я ленив безмерно, а потому- таки покупаю водку, в магазах. У меня ведь великолепный самогонный аппарат! Таки придется его оживить... Чисто от нечего делать. Моим котам особо нравится процесс завершения брожения. Там температура более 20 градусов. Коты просто обнимают бутыль... и спят, счастливые. Приватизация: молдавский инвестор через суд приостановил покупку Марыливского спиртзавода - Цензор.НЕТ 4872
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20.02.2021 17:51 Відповісти
Милота зашкаливает - котики и алкоголь... Приватизація: молдавський інвестор через суд призупинив купівлю Марилівського спиртзаводу - Цензор.НЕТ 3346
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21.02.2021 05:06 Відповісти
Так і напрошуєься питання: хто ми?
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20.02.2021 18:05 Відповісти
що ж ви хочете? Воно ж державне, тобто нічиє...тобто хто що схотів той то і прихапав
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20.02.2021 18:09 Відповісти
Оценка предприятия проводится на основе проведения аудита и инвентаризации. Стырить можно было только после них и перед самой продажей. Или тупо забить на весь порядок и написать все "от винта".
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20.02.2021 18:22 Відповісти
Плахотнюг? Приватизація: молдавський інвестор через суд призупинив купівлю Марилівського спиртзаводу - Цензор.НЕТ 7797
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20.02.2021 18:30 Відповісти
Все заводы продаются для дальныйшей утилизации (порезки в лом), а тут молдавские лохи клюнули.
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20.02.2021 18:38 Відповісти
жлобки звикли всіх найопувать, а тут не вийшло, гой вей як соромно...вертайте гроші з гаманців
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20.02.2021 19:19 Відповісти
Хорошо, что не требует доукомплектовать.
Пришлось бы государству вместо прибыли еще и доплачивать.
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20.02.2021 21:54 Відповісти
...совладелец СП "Zernoff" Юрий Дьячук... -настоящая молдавская фамилия! Приватизація: молдавський інвестор через суд призупинив купівлю Марилівського спиртзаводу - Цензор.НЕТ 7783
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21.02.2021 06:19 Відповісти
А шо, няня в дележке не участвовала?
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21.02.2021 11:03 Відповісти
...опозорились...а так все красиво начиналось с визитом новой главы Молдавии...
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21.02.2021 11:36 Відповісти
А что, это в Украине делает этот чурка . инвестор-молдован!!
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21.02.2021 13:18 Відповісти
Да-да! Чурка по фамилии Дьячук! Приватизація: молдавський інвестор через суд призупинив купівлю Марилівського спиртзаводу - Цензор.НЕТ 2241 Приватизація: молдавський інвестор через суд призупинив купівлю Марилівського спиртзаводу - Цензор.НЕТ 792
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21.02.2021 16:39 Відповісти
 
 