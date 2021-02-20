Приватизація: молдавський інвестор через суд призупинив купівлю Марилівського спиртзаводу

Молдавська компанія СП "Zernoff", переможець аукціону з продажу об'єкта малої приватизації Марилівського МПД ДП "Укрспирт", змушена була звернутися до суду з позовом до Фонду держмайна України через істотну розбіжність фактичної кількості майна заявленому в електронному лоті.

Як з'ясувалося під час огляду спиртзаводу, на підприємстві відсутнє цінне обладнання, зокрема котли, вентилятори, вологоміри, а об'єкти нерухомості не відповідали опису, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Тож станом на дату подання позову проданий позивачеві об'єкт приватизації фактично не відповідає переліку майна, описаному в договорі та інформаційному повідомленні, опублікованому раніше в електронній торговельній системі", - йдеться у рішенні Господарського суду Києва від 11 січня 2021 року.

Як наслідок, суд задовольнив прохання інвестора призупинити операцію, яка обіцяла принести до державного бюджету України 144 млн. грн.

"Інвестувати в Україну виявилося не так просто. Ключова складність у тому, що заявлені на приватизацію об'єкти не відповідають тому, що там є насправді. Ми дуже засмучені, що партнерство щодо цього проєкту доводиться починати в суді. Але ми маємо перестрахуватися. Ми не відмовляємося від придбання лота. Просто хочемо ясності", - каже співвласник СП "Zernoff" Юрій Дячук.

Також минулого тижня ще один потенційний інвестор, ТОВ "Регіон комплект" (переможець аукціону з приватизації Кобиловолоцького заводу ДП "Укрспирт"), змушений був відмовитися від угоди через борги самого "Укрспирту".

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"За таких обставин законні права покупця набути права власності на придбане майно можуть бути відтерміновані на невизначений термін через боргові зобов'язання самого ДП "Укрспирт" перед третіми особами, не зазначеними в договорі купівлі-продажу. У зв'язку з цим вимагаємо розірвати договір малої приватизації об'єкта ДП "Укрспирт" і повернути гарантійний платіж у розмірі 2,5 млн грн", - йдеться в офіційному листі компанії до Фонду держмайна України.

Активна приватизація заводів ДП "Укрспирт" почалася у вересні 2020 року. Це сталося після того, як наприкінці 2019 року президент Володимир Зеленський підписав закон, що скасовує державну монополію на виробництво спирту.