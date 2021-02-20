Приватизація: молдавський інвестор через суд призупинив купівлю Марилівського спиртзаводу
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Молдавська компанія СП "Zernoff", переможець аукціону з продажу об'єкта малої приватизації Марилівського МПД ДП "Укрспирт", змушена була звернутися до суду з позовом до Фонду держмайна України через істотну розбіжність фактичної кількості майна заявленому в електронному лоті.
Як з'ясувалося під час огляду спиртзаводу, на підприємстві відсутнє цінне обладнання, зокрема котли, вентилятори, вологоміри, а об'єкти нерухомості не відповідали опису, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Тож станом на дату подання позову проданий позивачеві об'єкт приватизації фактично не відповідає переліку майна, описаному в договорі та інформаційному повідомленні, опублікованому раніше в електронній торговельній системі", - йдеться у рішенні Господарського суду Києва від 11 січня 2021 року.
Як наслідок, суд задовольнив прохання інвестора призупинити операцію, яка обіцяла принести до державного бюджету України 144 млн. грн.
"Інвестувати в Україну виявилося не так просто. Ключова складність у тому, що заявлені на приватизацію об'єкти не відповідають тому, що там є насправді. Ми дуже засмучені, що партнерство щодо цього проєкту доводиться починати в суді. Але ми маємо перестрахуватися. Ми не відмовляємося від придбання лота. Просто хочемо ясності", - каже співвласник СП "Zernoff" Юрій Дячук.
Також минулого тижня ще один потенційний інвестор, ТОВ "Регіон комплект" (переможець аукціону з приватизації Кобиловолоцького заводу ДП "Укрспирт"), змушений був відмовитися від угоди через борги самого "Укрспирту".
"За таких обставин законні права покупця набути права власності на придбане майно можуть бути відтерміновані на невизначений термін через боргові зобов'язання самого ДП "Укрспирт" перед третіми особами, не зазначеними в договорі купівлі-продажу. У зв'язку з цим вимагаємо розірвати договір малої приватизації об'єкта ДП "Укрспирт" і повернути гарантійний платіж у розмірі 2,5 млн грн", - йдеться в офіційному листі компанії до Фонду держмайна України.
Активна приватизація заводів ДП "Укрспирт" почалася у вересні 2020 року. Це сталося після того, як наприкінці 2019 року президент Володимир Зеленський підписав закон, що скасовує державну монополію на виробництво спирту.
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"12 ноября 2020 года состоялся аукцион по приватизации Марыливского места производства и хранения спирта из перечня объектов ГП «Укрспирт». Это уже седьмой по счету успешный аукцион приватизации спиртовых активов в рамках демонополизации рынка спирта", - говорится в сообщении.
В аукционе на конкурентных торгах соревновались два участника, которые повысили цену в 2,2 раза от стартовых 54,73 млн грн, таким образом, финальная цена актива достигла 120 млн грн, добавили в ведомстве.
После подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи и проведения полного расчета процесс приватизации Марыливского МПД будет считаться официально завершенным, а новый владелец получит возможность участия в новом рынке производства спирта......
Документы подаются на основании отчётов, которые подают, в данном случае подали соевые воры о наличии фондов предприятия.
Документы подаются на основании экспертной оценки ФДМУ. Или Благо Вещатель этого не знает?
Пришлось бы государству вместо прибыли еще и доплачивать.