Руководство СБУ пыталось смягчить санкции против Медведчука и связанных лиц, - СМИ
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Руководство Службы безопасности Украины пыталось смягчить санкции, которые Совет национальной безопасности готовился ввести против восьми физических лиц, включая Виктора Медведчука.
Но Совет поддержал более жесткий вариант, сообщили ZN.UA члены СНБО, передает Цензор.НЕТ. Об этом стало известно после выхода указа и приложений к нему.
Согласно предложениям СБУ, вынесенным на заседание СНБО 19 февраля, предполагалось введение только пяти видов санкций:
- блокирование активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
- ограничение торговых операций;
- приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;
- аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирования или приостановления действия специальных разрешений на пользование недрами;
- полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренние воды, порты.
Однако секретарь СНБО Алексей Данилов предложил с голоса дополнительно еще семь санкций. При голосовании было озвучено предложение утвердить решение, включив прозвучавшее предложение. В результате были добавлены еще семь санкций, а именно:
- ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
- предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;
- запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;
- запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства;
- прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;
- запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;
- другие санкции, отвечающие принципам их применения, установленным этим законом.
Таким образом список санкций расширили до 12 пунктов.
Напомним, председатель СБУ Иван Баканов, комментируя результаты заседания СНБО 19 февраля заявил, что решение о введении санкций в отношении отдельных лиц основывается, в частности, и на материалах, которыми располагает Служба безопасности Украины. Это касается, в частности, документирования противоправного механизма поставки угля с временно оккупированной территории в РФ и Украину.
Отдельно Служба безопасности Украины рекомендовала расширить введенные ранее экономические санкции в отношении владельцев авиакомпаний, осуществляющих полеты в Российскую Федерацию, и дополнить санкционный перечень еще 5 компаниями.
Баканов пояснил, что после введения первых санкций в конце января конечные бенефициары молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA употребляют срочные юридические меры, чтобы обойти наложенные на них ограничения. В частности, пытаются изменить обслуживающие компании - то есть вводят других юрлиц.
Пожалуйста, подождите...
Как можно верить и доверять такому СБУ?
Просто решили что пошумели,пошумели сделали вид что что-то делают и хватит.Пора это дело замять.
Просто сейчас они оба борются за ватный электорат.
Хтось думав, що Зєля буде працювати на українців? Ви серьозно? Хм.
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Не подумай, Дмитро, я тебе не агітую, бо це навіть не смішно. Ти - заробітчанин. Але ти живеш від зарплати до зарплати. Взавтра країна схлопнеться - ти не знайдеш навіть своїх работодавців.
Боже я думав що настільки тупорилих людей які справді вірять Пердюлі нема вже років із 10 )))
А про спарінг - я завжди за. Набивай.
Ти ще не знаєш, кому пишеш.
Просто сейчас они оба борются за ватный электорат.
«дело Ляшко пропало также как и многие другие после решения КСУ.»
Ограничения применены также к 19 юридическим лицам: EVIRER LTD (зарегистрирована в ОАЭ)GOLD NATURAL GROUP LIMITED (Британские Виргинские острова)KLODIUS INVESTMENTS LTD (Британские Виргинские острова)SANDGATE COMMERCE LTD (Британские Виргинские острова)WHPA AVIA LTD (Британские Виргинские острова)Акционерное общество "НЗНП Менеджмент" (Россия)Акционерное общество "Новошахтинский завод нефтепродуктов" (Россия)Акционерное общество "Фармацевт плюс" (Россия)Частная компания с ограниченной ответственностью "Sportmaster Operations Pte. Ltd" (Сингапур)Общество с ограниченной ответственностью "Дон Экспорт" (Россия)Общество с ограниченной ответственностью "ИСС-Софт" (Россия)Общество с ограниченной ответственностью "ИндаСофт" (Россия)Общество с ограниченной ответственностью "Роузвуд Шиппинг" (Россия)Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Донские угля" (Россия)Общество с ограниченной ответственностью "БИОТЕК" (Россия)Общество с ограниченной ответственностью "Гемодженикс" (Россия)Общество с ограниченной ответственностью "Медоборудование" (Россия)Общество с ограниченной ответственностью "ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ" (Россия)Федеральный государственный автономный учебное заведение высшего образования "Севастопольский государственный университет" Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (оккупированный Крым)
Как сообщал "Апостроф", веденный украинскими властями пакет санкций в отношении политического деятеля и лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука действует в США с 2014 года.
справжній луганобендеровець
(«Я одолею Джо Байдена»)
Д. Байден)))
Вторая попытка будет через суд.
Беспрецедентная операция словацкой полиции
13. 03. 2020 13:53
Рано утром в среду сотрудники словацкого Национального агентства по борьбе с преступлениями - NAKA начали невиданную ранее крупномасштабную акцию по задержанию представителей судебного корпуса, подозреваемых в сотрудничестве с содержащимся под стражей бизнесменом Марианом Кочнером, обвиняемым в организации убийства молодого журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. Задержания в рамках полицейской операции под названием «Буря» прошли сразу в нескольких городах республики. В результате временно под стражей оказались 13 действующих судей, одна бывшая судья, одна представительница коммерческого арбитражного суда, адвокат и два гражданских лица. Таким образом по прошествии всего лишь нескольких дней после парламентских выборов, словацкие правоохранительные органы начали практическую борьбу за очищение рядов судебной системы страны, о которой много говорили оппозиционные кандидаты в ходе предвыборной кампании. Как и ожидалось, самой крупной «рыбой» сотрудников NAKA стала бывшая государственный секретарь министерства юстиции Моника Янковска. Не менее громким можно назвать и задержание заместителя председателя Верховного суда республики Ярмилы Урбанцовой, которая к тому же в последнее время исполняла обязанности председателя этой высшей судебной инстанции. Примечательно, что в системе словацкой юстиции такой беспрецедентой ситуации не было в ее новейшей истории вообще. Она даже не предусмотрена соответствующим законодательством, регламентирующим работу судов.
Полиция начала расследование деятельности судей после того, как в рамках изучения материалов, связанных с убийством журналиста Куциака, была установлена интенсивная коммуникация с помощью зашифрованного мобильного приложения Threema многочисленных судебных работников разного уровня с обвиняемым по делу предпринимателем Кочнером. Выяснилось, что он активно использовал в своих отношениях с судьями шантаж, подкуп и другие методы влияния на принятие ими важных для него судебных решений. Например, самыми тесными «деловыми отношениями» с Кочнером отличился заместитель председателя районного суда Братислава-1 Владимир Скленка, который практически в постоянном режиме обменивался с предпринимателем сообщениями, касающимися различных судебных дел. Судя по тому, что Скленка в ходе полицейской операции «Буря» не был задержан, в прессе высказывается небезосновательное предположение о том, что в эти дни он активно сотрудничает со следствием. Несмотря на то, что действия сотрудников NAKA вызвали в обществе большой положительный резонанс, словацкая пресса задается вопросом - почему операция «Буря» прошла лишь на этой неделе, если огромный поток информации, компромитирующей целый ряд судей, поступал в органы полиции уже в течение нескольких последних месяцев? Министр юстиции Габор Гал также заявил о том, что ожидал от органов полиции более оперативных действий.
Сразу же после задержания подозреваемых судей перевезли в Нитру, где в центральном оффисе NAKA прошли их допросы. Некоторые из задержанных были потом переправлены в Кошице, где Конституционный суд должен в течение 48 часов вынести постановление о взятии их под стражу. Без решения Конституционного суда полиция судебных работников задержать не имеет права. После получения согласия Конституционного суда о возможном взятии их под стражу должен принять решение Специальный уголовный суд, причем тоже в течение 48 часов. Только после этого станет ясно, окажутся ли недобросовестные и скомпромитировавшие себя судьи под надзором органов правопорядка. Сегодня такая вероятность развития событий очень высока.
- Ї.бе Жаба Гадюку
Віктор Ющенко
13 лютого 2017 р. ·
КРИЗА ДОВІРИ
Я не мав наміру відправляти у відставку Тимошенко. Напередодні - ввечері 7 вересня 2005 року - мені видавалося, що ми прийшли до певного порозуміння: були узгоджені усі спільні ходи щодо подолання кризи, яка вибухнула всередині помаранчевої команди. Ми узгодили кадрові рішення і навіть формулу спільної участі у парламентських виборах 2006 року, в рамках коаліції «Сила народу». Ми про все домовилися. Пізно увечері, десь по десятій я поїхав додому.
Відразу опівночі мені зателефонували: у прем'єр-міністра на дачі збираються гості. Гості були не зовсім ординарні: із силовиків не було тільки міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Мені доповіли, що до прем'єра прибув Генеральний Прокурор Святослав Піскун, міністр оборони Анатолій Гриценко та голова Служби безпеки Олександр Турчинов. Розумію, що це трохи дивно звучить, але СБУ того вечора «настучало» на свого шефа: вочевидь, така самодіяльність підлеглих Турчинова була результатом суперечок всередині спецслужб. Турчинова там за свого не прийняли, шукали можливостей позбутися і, по суті, вели подвійну гру. Я попросив тримати мене в курсі, якщо буде відбуватися щось важливе.
Коли вранці я прокинувся, новини уже чекали. І це був той випадок, коли складно підібрати слова для визначень: зрада, заколот, спроба перевороту, міні-ГКЧП - це занадто сильно чи занадто слабко для тієї ситуації? З самого початку 2005 року всередині помаранчевої команди поступово накопичувалися протиріччя. Перші розчарування трапилися вже зовсім скоро після призначення Юлії Тимошенко головою Кабінету Міністрів України. Але ця історія, хоча й ілюструє, у якому керунку рухалася ситуація у помаранчевій команді, належить до значно пізніших подій 2007 року.
Можливо, минув лише тиждень після того, як Верховна Рада мінімально можливою кількістю голосів удруге проголосувала за кандидатуру Юлії Тимошенко на посаду прем'єр-міністра, коли вона прийшла до мене:
- Вікторе Андрійовичу, у мене є до вас прохання. Було б дуже добре, якби ви поставили Віктора Володимировича Медведчука першим віце-прем'єром!
Мене ці слова шокували. Преса таврувала колишнього голову Адміністрації Президента Кучми як одного з організаторів фальсифікацій президентських виборів, Інтернет-сайти були переповнені аудіозаписами його розмов з організаторами маніпуляцій підрахунком голосів. Тільки лінивий не писав тоді, що до Медведчука тягнулися ниточки, за які Адміністрація Президента смикала українські телеканали, газети та радіо, за допомогою «темників» створювала той простір несвободи, проти якого повстала Україна. І через кілька років люди добре пам'ятали всі ці факти, а тут такі кадрові пропозиції! Вона бачить мою реакцію, каже:
- Вікторе Андрійовичу, якщо це неможливо, тоді поставте його Надзвичайним і Повноважним Послом у Москві!
- Юлю, що ти кажеш?! Ти думаєш, що ти зараз кажеш? Це була одна з тих ситуацій, коли від емоцій переходиш на «ти». А вона витягає кілька фотографій і розкладає переді мною. На фото - Медведчук-Путін-Медведев, Медведчук-Путін, Медведчук- Медведев, Путін і Оксана, телезірка наша, дружина Медведчука, - в усіх можливих комбінаціях і ситуаціях: хрестини, сватання, ювілеї, облизини і Бог знає ще які родинні урочистості! Вона це розкладає, розкладає, розкладає - цілий сімейний альбом переді мною вже лежить, і я чую нові й нові аргументи, що це дуже потрібні люди.
- Вікторе Андрійовичу, ці люди нам ларчики по всій Москві повідкривають!
- Юлю, що ти мені знову кажеш?!
Для мене це було абсолютно неетично: я навіть не хочу говорити про тонкощі конфлікту національних інтересів. Мені було огидно і боляче дивитися на це все! Мій прем'єр-міністр пропонує призначити в Уряд України людину, яка є уособленням усього антиукраїнського! З кожним подібним випадком - а їх було багато - до наших стосунків із Тимошенко вплутувалися нові й нові обставини, які не могли не ускладнювати механізмів державної роботи. Моя довіра до неї розтанула, як рафінад у теплій воді.
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