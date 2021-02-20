Руководство СБУ пыталось смягчить санкции против Медведчука и связанных лиц, - СМИ

Руководство Службы безопасности Украины пыталось смягчить санкции, которые Совет национальной безопасности готовился ввести против восьми физических лиц, включая Виктора Медведчука.

Но Совет поддержал более жесткий вариант, сообщили ZN.UA члены СНБО, передает Цензор.НЕТ. Об этом стало известно после выхода указа и приложений к нему.

Согласно предложениям СБУ, вынесенным на заседание СНБО 19 февраля, предполагалось введение только пяти видов санкций:

- блокирование активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

- ограничение торговых операций;

- приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;

- аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирования или приостановления действия специальных разрешений на пользование недрами;

- полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренние воды, порты.

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Однако секретарь СНБО Алексей Данилов предложил с голоса дополнительно еще семь санкций. При голосовании было озвучено предложение утвердить решение, включив прозвучавшее предложение. В результате были добавлены еще семь санкций, а именно:

- ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

- предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;

- запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;

- запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и ​​вкладах на территории иностранного государства;

- прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;

- запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;

- другие санкции, отвечающие принципам их применения, установленным этим законом.

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Таким образом список санкций расширили до 12 пунктов.

Напомним, председатель СБУ Иван Баканов, комментируя результаты заседания СНБО 19 февраля заявил, что решение о введении санкций в отношении отдельных лиц основывается, в частности, и на материалах, которыми располагает Служба безопасности Украины. Это касается, в частности, документирования противоправного механизма поставки угля с временно оккупированной территории в РФ и Украину.

Отдельно Служба безопасности Украины рекомендовала расширить введенные ранее экономические санкции в отношении владельцев авиакомпаний, осуществляющих полеты в Российскую Федерацию, и дополнить санкционный перечень еще 5 компаниями.

Баканов пояснил, что после введения первых санкций в конце января конечные бенефициары молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA употребляют срочные юридические меры, чтобы обойти наложенные на них ограничения. В частности, пытаются изменить обслуживающие компании - то есть вводят других юрлиц.

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