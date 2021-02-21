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Самолет ВВС Нигерии разбился вблизи столицы страны. ФОТО

Самолет ВВС Нигерии разбился вблизи столицы страны. ФОТО

Военный самолет ВВС Нигерии потерпел крушение в воскресенье при подлете к аэропорту столицы страны Абуджи в связи с поломкой двигателя.

Об этом сообщил нигерийский министр авиации Хади Сирика, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Военный самолет King Air 350 разбился недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта в Абудже после сообщения о неисправности двигателя", - написал министр в своем твиттере.

Он не сообщил о подробностях происшествия и возможных жертвах, отметив только, что "похоже, что это фатально".

Позднее в официальном твиттере Минобороны Нигерии появилось сообщение, что в результате катастрофы погибли все находившиеся на борту семь человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В США у пассажирского самолета Boeing 777 во время полета загорелся двигатель: обломки падали в жилой район. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Самолет ВВС Нигерии разбился вблизи столицы страны 01

Автор: 

Нигерия (87) самолет (3588) крушение (501)


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Топ комментарии
+12
Опять богородица с Нигерями напутала!
Літак ВПС Нігерії розбився поблизу столиці країни - Цензор.НЕТ 1996
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21.02.2021 18:28
+11
Блин,ну реально-сесть и заплакать?
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21.02.2021 17:37
+10
Держите себя в руках, будьте мужчиной !!!
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21.02.2021 18:31
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Блин,ну реально-сесть и заплакать?
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21.02.2021 17:37 Ответить
Держите себя в руках, будьте мужчиной !!!
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21.02.2021 18:31 Ответить
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21.02.2021 18:34 Ответить
Нигерия,😥😥😥
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21.02.2021 18:42 Ответить
це останній? чи в них ще один є?
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21.02.2021 17:44 Ответить
.. та не варто сміятися..)))) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
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21.02.2021 19:18 Ответить
я ru вікі не читаю
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21.02.2021 19:52 Ответить
..перепрошую!!! Сподіваюсь що виправив свою помилку! https://www.airforce.mil.ng/
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21.02.2021 20:08 Ответить
RIP
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21.02.2021 17:45 Ответить
Дуже цікаво що там відбувається у негрів в Африці. Побільше би новин з Африки.
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21.02.2021 17:50 Ответить
теж голосую щоб новини з московії замінили на новини з Африки!
до чого нам фігня, що кацапи відгамселили кацапів чи кацапи посадили бутерброд с тюрьму чи кацапи виліпили зі гівна півня чи кацапи з'іли блини з лопати??
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21.02.2021 18:15 Ответить
Цілком згоден з паном, але все ж запорєбрік має кавал кордону з Україною і треба хоч одним глазом пильнувати, що там у свинособак відбувається. Коли в них повна срака в країні почнеться, щоб вони до нас не ломанулися...
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22.02.2021 07:58 Ответить
НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля.
Учебно-тренировочный сверхзвуковой самолет ВВС США Т-38 разбился в пятницу недалеко от аэропорта на территории штата Алабама, двое военных погибли. Об этом сообщил телеканал ABC

Літак ВПС Нігерії розбився поблизу столиці країни - Цензор.НЕТ 2346
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21.02.2021 17:58 Ответить
А ще 30 років тому в Сухого розробляли С-54, і тут американці випередини москалів.
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21.02.2021 18:44 Ответить
Пару винторогих пилотов(русликов) улетели в страну вечного боярышника.
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21.02.2021 18:19 Ответить
Опять богородица с Нигерями напутала!
Літак ВПС Нігерії розбився поблизу столиці країни - Цензор.НЕТ 1996
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21.02.2021 18:28 Ответить
Бачте, навіть в Нігерії самольоти падають...
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21.02.2021 19:30 Ответить
это бич крафт невооруженный.. 6-9 чел, экономичный самый
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21.02.2021 20:05 Ответить
Это, вообще, самолет или пепелац для самоубийц?
Из 3000 выпущенных 300 уже разбились.
Мировой рекорд, не?
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21.02.2021 20:20 Ответить
Если посмотреть причины...то там 99 процентов это людской фактор...а не техническое состояние самолета...
https://aviation-safety.net/database/types/Beechcraft-Super-King-Air/database
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21.02.2021 21:12 Ответить
Нада было использовать Ан-2 - отличный истребитель (от других).
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21.02.2021 21:04 Ответить
у них бюджет не позволит заправлять его.
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21.02.2021 22:03 Ответить
ЗНАЧИТ НЕОБХОДИМО БОЛЬШЕ ЖУРНАЛИСТОВ ОТПРАВИТЬ ТУДА С ЛУЧШИМ ОБОРУДОВАНИЕМ !!!
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21.02.2021 22:42 Ответить
 
 