Самолет ВВС Нигерии разбился вблизи столицы страны. ФОТО

Военный самолет ВВС Нигерии потерпел крушение в воскресенье при подлете к аэропорту столицы страны Абуджи в связи с поломкой двигателя.

Об этом сообщил нигерийский министр авиации Хади Сирика, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Военный самолет King Air 350 разбился недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта в Абудже после сообщения о неисправности двигателя", - написал министр в своем твиттере.

Он не сообщил о подробностях происшествия и возможных жертвах, отметив только, что "похоже, что это фатально".

Позднее в официальном твиттере Минобороны Нигерии появилось сообщение, что в результате катастрофы погибли все находившиеся на борту семь человек.

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