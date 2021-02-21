Самолет ВВС Нигерии разбился вблизи столицы страны. ФОТО
Военный самолет ВВС Нигерии потерпел крушение в воскресенье при подлете к аэропорту столицы страны Абуджи в связи с поломкой двигателя.
Об этом сообщил нигерийский министр авиации Хади Сирика, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Военный самолет King Air 350 разбился недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта в Абудже после сообщения о неисправности двигателя", - написал министр в своем твиттере.
Он не сообщил о подробностях происшествия и возможных жертвах, отметив только, что "похоже, что это фатально".
Позднее в официальном твиттере Минобороны Нигерии появилось сообщение, что в результате катастрофы погибли все находившиеся на борту семь человек.
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до чого нам фігня, що кацапи відгамселили кацапів чи кацапи посадили бутерброд с тюрьму чи кацапи виліпили зі гівна півня чи кацапи з'іли блини з лопати??
Учебно-тренировочный сверхзвуковой самолет ВВС США Т-38 разбился в пятницу недалеко от аэропорта на территории штата Алабама, двое военных погибли. Об этом сообщил телеканал ABC
Из 3000 выпущенных 300 уже разбились.
Мировой рекорд, не?
https://aviation-safety.net/database/types/Beechcraft-Super-King-Air/database