Літак ВПС Нігерії розбився поблизу столиці країни. ФОТО
Військовий літак ВПС Нігерії розбився у неділю під час підльоту до аеропорту столиці країни Абуджі через несправність двигуна.
Про це повідомив нігерійський міністр авіації Хаді Сірика, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Військовий літак King Air 350 розбився недалеко від злітно-посадкової смуги аеропорту в Абуджі після повідомлення про несправність двигуна", - написав міністр у своєму твітері.
Він не повідомив подробиці події та інформацію про можливі жертви, зазначивши лише: "Схоже, що це фатально".
Пізніше в офіційному твітері Міноборони Нігерії з'явилося повідомлення, що унаслідок катастрофи загинули всі семеро людей, які перебували на борту.
Топ коментарі
+12 Филипп Филиппович Преображенск
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до чого нам фігня, що кацапи відгамселили кацапів чи кацапи посадили бутерброд с тюрьму чи кацапи виліпили зі гівна півня чи кацапи з'іли блини з лопати??
Учебно-тренировочный сверхзвуковой самолет ВВС США Т-38 разбился в пятницу недалеко от аэропорта на территории штата Алабама, двое военных погибли. Об этом сообщил телеканал ABC
Из 3000 выпущенных 300 уже разбились.
Мировой рекорд, не?
https://aviation-safety.net/database/types/Beechcraft-Super-King-Air/database