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Новини
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Літак ВПС Нігерії розбився поблизу столиці країни. ФОТО

Літак ВПС Нігерії розбився поблизу столиці країни. ФОТО

Військовий літак ВПС Нігерії розбився у неділю під час підльоту до аеропорту столиці країни Абуджі через несправність двигуна.

Про це повідомив нігерійський міністр авіації Хаді Сірика, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Військовий літак King Air 350 розбився недалеко від злітно-посадкової смуги аеропорту в Абуджі після повідомлення про несправність двигуна", - написав міністр у своєму твітері.

Він не повідомив подробиці події та інформацію про можливі жертви, зазначивши лише: "Схоже, що це фатально".

Пізніше в офіційному твітері Міноборони Нігерії з'явилося повідомлення, що унаслідок катастрофи загинули всі семеро людей, які перебували на борту.

Дивіться також: У США у пасажирського літака Boeing 777 під час польоту загорівся двигун: уламки падали в житловий район. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Літак ВПС Нігерії розбився поблизу столиці країни 01

Автор: 

Нігерія (60) літак (2898) розбиття (296)


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Топ коментарі
+12
Опять богородица с Нигерями напутала!
Літак ВПС Нігерії розбився поблизу столиці країни - Цензор.НЕТ 1996
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21.02.2021 18:28
+11
Блин,ну реально-сесть и заплакать?
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21.02.2021 17:37
+10
Держите себя в руках, будьте мужчиной !!!
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21.02.2021 18:31
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Блин,ну реально-сесть и заплакать?
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21.02.2021 17:37 Відповісти
Держите себя в руках, будьте мужчиной !!!
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21.02.2021 18:31 Відповісти
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21.02.2021 18:34 Відповісти
Нигерия,😥😥😥
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21.02.2021 18:42 Відповісти
це останній? чи в них ще один є?
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21.02.2021 17:44 Відповісти
.. та не варто сміятися..)))) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
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21.02.2021 19:18 Відповісти
я ru вікі не читаю
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21.02.2021 19:52 Відповісти
..перепрошую!!! Сподіваюсь що виправив свою помилку! https://www.airforce.mil.ng/
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21.02.2021 20:08 Відповісти
RIP
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21.02.2021 17:45 Відповісти
Дуже цікаво що там відбувається у негрів в Африці. Побільше би новин з Африки.
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21.02.2021 17:50 Відповісти
теж голосую щоб новини з московії замінили на новини з Африки!
до чого нам фігня, що кацапи відгамселили кацапів чи кацапи посадили бутерброд с тюрьму чи кацапи виліпили зі гівна півня чи кацапи з'іли блини з лопати??
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21.02.2021 18:15 Відповісти
Цілком згоден з паном, але все ж запорєбрік має кавал кордону з Україною і треба хоч одним глазом пильнувати, що там у свинособак відбувається. Коли в них повна срака в країні почнеться, щоб вони до нас не ломанулися...
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22.02.2021 07:58 Відповісти
НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля.
Учебно-тренировочный сверхзвуковой самолет ВВС США Т-38 разбился в пятницу недалеко от аэропорта на территории штата Алабама, двое военных погибли. Об этом сообщил телеканал ABC

Літак ВПС Нігерії розбився поблизу столиці країни - Цензор.НЕТ 2346
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21.02.2021 17:58 Відповісти
А ще 30 років тому в Сухого розробляли С-54, і тут американці випередини москалів.
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21.02.2021 18:44 Відповісти
Пару винторогих пилотов(русликов) улетели в страну вечного боярышника.
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21.02.2021 18:19 Відповісти
Опять богородица с Нигерями напутала!
Літак ВПС Нігерії розбився поблизу столиці країни - Цензор.НЕТ 1996
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21.02.2021 18:28 Відповісти
Бачте, навіть в Нігерії самольоти падають...
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21.02.2021 19:30 Відповісти
это бич крафт невооруженный.. 6-9 чел, экономичный самый
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21.02.2021 20:05 Відповісти
Это, вообще, самолет или пепелац для самоубийц?
Из 3000 выпущенных 300 уже разбились.
Мировой рекорд, не?
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21.02.2021 20:20 Відповісти
Если посмотреть причины...то там 99 процентов это людской фактор...а не техническое состояние самолета...
https://aviation-safety.net/database/types/Beechcraft-Super-King-Air/database
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21.02.2021 21:12 Відповісти
Нада было использовать Ан-2 - отличный истребитель (от других).
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21.02.2021 21:04 Відповісти
у них бюджет не позволит заправлять его.
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21.02.2021 22:03 Відповісти
ЗНАЧИТ НЕОБХОДИМО БОЛЬШЕ ЖУРНАЛИСТОВ ОТПРАВИТЬ ТУДА С ЛУЧШИМ ОБОРУДОВАНИЕМ !!!
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21.02.2021 22:42 Відповісти
 
 