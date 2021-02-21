Літак ВПС Нігерії розбився поблизу столиці країни. ФОТО

Військовий літак ВПС Нігерії розбився у неділю під час підльоту до аеропорту столиці країни Абуджі через несправність двигуна.

Про це повідомив нігерійський міністр авіації Хаді Сірика, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Військовий літак King Air 350 розбився недалеко від злітно-посадкової смуги аеропорту в Абуджі після повідомлення про несправність двигуна", - написав міністр у своєму твітері.

Він не повідомив подробиці події та інформацію про можливі жертви, зазначивши лише: "Схоже, що це фатально".

Пізніше в офіційному твітері Міноборони Нігерії з'явилося повідомлення, що унаслідок катастрофи загинули всі семеро людей, які перебували на борту.

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