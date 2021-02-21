Призываем РФ восстановить территориальную целостность Украины, - глава МИД Польши Рау
Глава МИД Польши Збигнев Рау призвал Российскую Федерацию сделать шаги в направлении к восстановлению территориальной целостности Украины.
Кроме этого он подчеркивает, что РФ должна выплатить компенсации за нарушение прав человека на оккупированных территориях. Об этом Збигнев Рау написал на своей странице в Twitter, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"В течение 7 лет Крым и Донбасс остаются под российской оккупацией. Польша призывает Россию соблюдать международное право, восстановить территориальную целостность Украины и компенсировать нарушение прав человека на оккупированных территориях", - сказал Рау.
Отметим, Польша от самого начала активно на международной арене выступала против оккупации Крыма и развязывания Кремлем войны на Донбассе.
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Що, невже не подіяло? Ти диви...
Не почнуть- час втрачено.
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Полякам нужно начинать.
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та все одно - нагадувати потворі про її злочини потрібно ! і якомога частіше.
тому - вода камінь точе !!!
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Не шутка.
Реальная обложка популярной российской спортивной газеты "Советский Спорт" перед отборочным матчем Евро-2000 Украина - Россия по футболу.
9 октября 1999 г. До "крымнаша" оставалось 15 лет...