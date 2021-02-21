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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Призываем РФ восстановить территориальную целостность Украины, - глава МИД Польши Рау

Призываем РФ восстановить территориальную целостность Украины, - глава МИД Польши Рау

Глава МИД Польши Збигнев Рау призвал Российскую Федерацию сделать шаги в направлении к восстановлению территориальной целостности Украины.

Кроме этого он подчеркивает, что РФ должна выплатить компенсации за нарушение прав человека на оккупированных территориях. Об этом Збигнев Рау написал на своей странице в Twitter, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В течение 7 лет Крым и Донбасс остаются под российской оккупацией. Польша призывает Россию соблюдать международное право, восстановить территориальную целостность Украины и компенсировать нарушение прав человека на оккупированных территориях", - сказал Рау.

Отметим, Польша от самого начала активно на международной арене выступала против оккупации Крыма и развязывания Кремлем войны на Донбассе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Присутствие подразделений НАТО в странах Балтии и в Польше - ответ на агрессивные действия РФ, - представитель Альянса Сан

Автор: 

Крым (26369) оккупация (10119) Польша (8403) Донбасс (26955) МИД Польши (332) деоккупация (847) Рау Збигнев (69)


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Топ комментарии
+7
Закликаю ***** не бути ******!
Що, невже не подіяло? Ти диви...
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21.02.2021 18:29
+6
Тут на Цензоре одно х.йло верещало, что его президент не х.йло ! Мол он окупирует прилегающие територии только на благо расиюшки ! Не корысти ради !
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21.02.2021 18:35
+4
Польше надо не призывать }{уйла, а совместно со всем цивилизованным миром начинать готовиться к разделке вонючей туши параши на шашлык:
Призываем РФ восстановить территориальную целостность Украины, - глава МИД Польши Рау - Цензор.НЕТ 3466
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21.02.2021 18:32
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Правила форума Совет форумчан
Уже 7 лет призывают ! Толку ?!
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21.02.2021 18:29 Ответить
Нуль!!! Воно слухає та продовжує вбивати.
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21.02.2021 18:30 Ответить
Уже давно воюют ! Вот по этому твоё недоимператорское х.йло так верещять начало ! ))
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21.02.2021 18:39 Ответить
Пиши быстрее-у тебя мало времени.😂🌷×××
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21.02.2021 18:42 Ответить
😂😂😂😂🌷🌷🌷🌷××××××
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21.02.2021 18:45 Ответить
Сцыт твоё х.йло дальше в Украину лезть ! Очько у ннего вибрировать начало с недавних пор ! ))
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21.02.2021 18:44 Ответить
экономически невыгодно , слишком большие затраты на содержание , один тока Крым пожирает все их резервы
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21.02.2021 21:09 Ответить
Закликаю ***** не бути ******!
Що, невже не подіяло? Ти диви...
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21.02.2021 18:29 Ответить
Тут на Цензоре одно х.йло верещало, что его президент не х.йло ! Мол он окупирует прилегающие територии только на благо расиюшки ! Не корысти ради !
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21.02.2021 18:35 Ответить
Поляки, начните реальный кипишь за сбитый самолёт с правительством. Не сюсюмуму, а реальное давление с привлечением ЕС
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21.02.2021 18:30 Ответить
Глибоко копаєш...
Не почнуть- час втрачено.
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21.02.2021 18:47 Ответить
Та не, самое время.
Инертность ЕС сейчас переростает во все увеличивающуюся злобу на винторогию.
Полякам нужно начинать.
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21.02.2021 18:50 Ответить
в прошлом году поляки повторно копнули эту тему , к сожалению , нечем давить
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21.02.2021 21:13 Ответить
Это как беларусы скандируют таракану под одеялом "уходи"...
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21.02.2021 18:31 Ответить
Можешь написать то же самое,но под своей тряпкой😂🌷
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21.02.2021 18:36 Ответить
Диалога?😂😂😂😂Ты дебил?Дебил.🌷
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21.02.2021 18:39 Ответить
В Украине есть МАЗ, БЕЛАЗ и еще много чего БЕЛАЗ, скорее всего, в виде металлолома.
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21.02.2021 18:38 Ответить
А нах@р нам это старое доробло?
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21.02.2021 18:41 Ответить
Тебе кацапская ментальность не позволяет понять, что бизнес не держится за позапрошловековые "заводы", которые и энергоёмкие и неэффективные. Если надо, за полгода строится завод. СОВРЕМЕННЫЙ.
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21.02.2021 18:47 Ответить
Этой кацапской шл.хе диалог не нужен ! Ему велено было тут как можно больше нас рать ! )
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21.02.2021 18:49 Ответить
В паРаше разорвало пуканы от
'На Украине объяснили разрешение самолетам НАТО летать над Крымом'
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21.02.2021 18:31 Ответить
Смени трицветик на свою родную власовскую тряпку
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21.02.2021 18:36 Ответить
Да , уже летают . И будут дальше летать и не только над крымом , а над всем Чёрным морем . И это факт .
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21.02.2021 18:45 Ответить
не НА , а в Украине , не нужно подражать быдлу
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21.02.2021 21:15 Ответить
Польше надо не призывать }{уйла, а совместно со всем цивилизованным миром начинать готовиться к разделке вонючей туши параши на шашлык:
Призываем РФ восстановить территориальную целостность Украины, - глава МИД Польши Рау - Цензор.НЕТ 3466
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21.02.2021 18:32 Ответить
Тыц и нет тупого коцапа😂🌷××××
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21.02.2021 18:37 Ответить
Так шо с тряпкой?😂🌷
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21.02.2021 18:41 Ответить
хоча це і марна справа - докричатися до рашкі і щось вимагати від брехливого лайна...
та все одно - нагадувати потворі про її злочини потрібно ! і якомога частіше.
тому - вода камінь точе !!!
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21.02.2021 18:35 Ответить
Як не дивно, але ваш коментар тут чи не єдиний, в якому ви схвалюєте дії Польщі. Чомусь багатьох дратує те, що Україна має такого союзника і вони псевдопатріотично намагаються розсварити нас з одним із наших головних союзників.
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21.02.2021 20:20 Ответить
https://twitter.com/Hlopak_

https://twitter.com/Hlopak_ В ґлуɛд заїхав¯\_(ツ)_/¯ @Hlopak_

https://twitter.com/Hlopak_ https://twitter.com/Hlopak_



Не шутка.
Реальная обложка популярной российской спортивной газеты "Советский Спорт" перед отборочным матчем Евро-2000 Украина - Россия по футболу.
9 октября 1999 г. До "крымнаша" оставалось 15 лет...

Закликаємо РФ відновити територіальну цілісність України, - глава МЗС Польщі Рау - Цензор.НЕТ 4114
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21.02.2021 18:46 Ответить
Польша призывает Россию соблюдать международное право, восстановить территориальную целостность Украины и компенсировать нарушение прав человека на оккупированных территориях"- плюс сотню лярдов зелеными ,за разрушенную и сворованную инфраструктуру економики Украины
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21.02.2021 20:31 Ответить
Wieczna przyjaźń - Вічна дружба.

Закликаємо РФ відновити територіальну цілісність України, - глава МЗС Польщі Рау - Цензор.НЕТ 4338
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21.02.2021 20:34 Ответить
"Без незалежної України не буде вільної Польщі". Польський публіцист Єжи Ґедройць. https://kyiv.tsn.ua/u-kiyevi-z-yavitsya-vulicya-publicista-yezhi-gedroycya-prihilnika-polsko-************-spivpraci-1257540.html
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22.02.2021 09:09 Ответить
Це все-одно, що закликати рецидивіста не бути рецидивістом...
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21.02.2021 20:48 Ответить
Дякуем сусіди! У нас дві спільні біди під боком це расея і белорасея...
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21.02.2021 21:43 Ответить
И ПЛАТИТЬ УКРАИНЕ КОНТРИБУЦИЮ !!!
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21.02.2021 23:34 Ответить
Контрибуцию платит проигравшая сторона
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23.02.2021 08:18 Ответить
ПРАВИЛЬНО !!!
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23.02.2021 10:11 Ответить
по правде правильно , а реально всё гораздо хуже , призывы , озабоченность , обеспокоенность .... смешно уже , а де войска НАТО и принуждение к справедливости ?
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23.02.2021 12:40 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/02/23/7284481/ ДЛЯ НАЧАЛА НЕОБХОДИМО ЗАПЕРЕТИТЬ ВЪЕЗД С ПРИДНЕСТРОВСКИМИ НОМЕРАМИ !)
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24.02.2021 07:35 Ответить
Уже проходили )) В статье есть ключевое предложение , "" правительство Молдовы СНОВА попросило Украину отложить вступление решения в силу""
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24.02.2021 08:33 Ответить
ВСЕ РАВНО ДОЖМУТ !)
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24.02.2021 13:06 Ответить
С 1992 года дожимают так и не смогли дожать
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24.02.2021 16:15 Ответить
ДОЖМУТ ОБЯЗАТЕЛЬНО, ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ !!!
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25.02.2021 08:30 Ответить
Не дожмут , цена будет слишком высокой , потому что в Молдове и так всё практически потеряно , поэтому СНОВА и СНОВА будут просить Украину отложить решение .
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26.02.2021 12:48 Ответить
 
 