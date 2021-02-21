Закликаємо РФ відновити територіальну цілісність України, - глава МЗС Польщі Рау

Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау закликав Російську Федерацію зробити кроки в напрямку до відновлення територіальної цілісності України.

Крім цього, він зауважує, що РФ має виплатити компенсації за порушення прав людини на окупованих територіях. Про це Збігнєв Рау написав на своїй сторінці у твітері, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Упродовж 7 років Крим і Донбас залишаються під російською окупацією. Польща закликає Росію дотримуватися міжнародного права, відновити територіальну цілісність України і компенсувати порушення прав людини на окупованих територіях", - сказав Рау.

Зазначимо, Польща від самого початку активно на міжнародній арені виступала проти окупації Криму та розв'язання Кремлем війни на Донбасі.

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