Закликаємо РФ відновити територіальну цілісність України, - глава МЗС Польщі Рау
Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау закликав Російську Федерацію зробити кроки в напрямку до відновлення територіальної цілісності України.
Крім цього, він зауважує, що РФ має виплатити компенсації за порушення прав людини на окупованих територіях. Про це Збігнєв Рау написав на своїй сторінці у твітері, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Упродовж 7 років Крим і Донбас залишаються під російською окупацією. Польща закликає Росію дотримуватися міжнародного права, відновити територіальну цілісність України і компенсувати порушення прав людини на окупованих територіях", - сказав Рау.
Зазначимо, Польща від самого початку активно на міжнародній арені виступала проти окупації Криму та розв'язання Кремлем війни на Донбасі.
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Що, невже не подіяло? Ти диви...
Не почнуть- час втрачено.
Инертность ЕС сейчас переростает во все увеличивающуюся злобу на винторогию.
Полякам нужно начинать.
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та все одно - нагадувати потворі про її злочини потрібно ! і якомога частіше.
тому - вода камінь точе !!!
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Не шутка.
Реальная обложка популярной российской спортивной газеты "Советский Спорт" перед отборочным матчем Евро-2000 Украина - Россия по футболу.
9 октября 1999 г. До "крымнаша" оставалось 15 лет...