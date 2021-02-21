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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Закликаємо РФ відновити територіальну цілісність України, - глава МЗС Польщі Рау

Закликаємо РФ відновити територіальну цілісність України, - глава МЗС Польщі Рау

Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау закликав Російську Федерацію зробити кроки в напрямку до відновлення територіальної цілісності України.

Крім цього, він зауважує, що РФ має виплатити компенсації за порушення прав людини на окупованих територіях. Про це Збігнєв Рау написав на своїй сторінці у твітері, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Упродовж 7 років Крим і Донбас залишаються під російською окупацією. Польща закликає Росію дотримуватися міжнародного права, відновити територіальну цілісність України і компенсувати порушення прав людини на окупованих територіях", - сказав Рау.

Зазначимо, Польща від самого початку активно на міжнародній арені виступала проти окупації Криму та розв'язання Кремлем війни на Донбасі.

Читайте також: Велика Британія надасть 168 тисяч фунтів на допомогу українцям в окупованому Криму, - МЗС

Автор: 

Крим (14131) окупація (6669) Польща (8484) Донбас (22354) МЗС Польщі (215) деокупація (950) Рау Збіґнев (105)


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Топ коментарі
+7
Закликаю ***** не бути ******!
Що, невже не подіяло? Ти диви...
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21.02.2021 18:29
+6
Тут на Цензоре одно х.йло верещало, что его президент не х.йло ! Мол он окупирует прилегающие територии только на благо расиюшки ! Не корысти ради !
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21.02.2021 18:35
+4
Польше надо не призывать }{уйла, а совместно со всем цивилизованным миром начинать готовиться к разделке вонючей туши параши на шашлык:
Призываем РФ восстановить территориальную целостность Украины, - глава МИД Польши Рау - Цензор.НЕТ 3466
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21.02.2021 18:32
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Уже 7 лет призывают ! Толку ?!
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21.02.2021 18:29 Відповісти
Нуль!!! Воно слухає та продовжує вбивати.
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21.02.2021 18:30 Відповісти
Уже давно воюют ! Вот по этому твоё недоимператорское х.йло так верещять начало ! ))
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21.02.2021 18:39 Відповісти
Пиши быстрее-у тебя мало времени.😂🌷×××
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21.02.2021 18:42 Відповісти
😂😂😂😂🌷🌷🌷🌷××××××
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21.02.2021 18:45 Відповісти
Сцыт твоё х.йло дальше в Украину лезть ! Очько у ннего вибрировать начало с недавних пор ! ))
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21.02.2021 18:44 Відповісти
экономически невыгодно , слишком большие затраты на содержание , один тока Крым пожирает все их резервы
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21.02.2021 21:09 Відповісти
Закликаю ***** не бути ******!
Що, невже не подіяло? Ти диви...
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21.02.2021 18:29 Відповісти
Тут на Цензоре одно х.йло верещало, что его президент не х.йло ! Мол он окупирует прилегающие територии только на благо расиюшки ! Не корысти ради !
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21.02.2021 18:35 Відповісти
Поляки, начните реальный кипишь за сбитый самолёт с правительством. Не сюсюмуму, а реальное давление с привлечением ЕС
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21.02.2021 18:30 Відповісти
Глибоко копаєш...
Не почнуть- час втрачено.
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21.02.2021 18:47 Відповісти
Та не, самое время.
Инертность ЕС сейчас переростает во все увеличивающуюся злобу на винторогию.
Полякам нужно начинать.
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21.02.2021 18:50 Відповісти
в прошлом году поляки повторно копнули эту тему , к сожалению , нечем давить
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21.02.2021 21:13 Відповісти
Это как беларусы скандируют таракану под одеялом "уходи"...
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21.02.2021 18:31 Відповісти
Можешь написать то же самое,но под своей тряпкой😂🌷
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21.02.2021 18:36 Відповісти
Диалога?😂😂😂😂Ты дебил?Дебил.🌷
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21.02.2021 18:39 Відповісти
В Украине есть МАЗ, БЕЛАЗ и еще много чего БЕЛАЗ, скорее всего, в виде металлолома.
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21.02.2021 18:38 Відповісти
А нах@р нам это старое доробло?
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21.02.2021 18:41 Відповісти
Тебе кацапская ментальность не позволяет понять, что бизнес не держится за позапрошловековые "заводы", которые и энергоёмкие и неэффективные. Если надо, за полгода строится завод. СОВРЕМЕННЫЙ.
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21.02.2021 18:47 Відповісти
Этой кацапской шл.хе диалог не нужен ! Ему велено было тут как можно больше нас рать ! )
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21.02.2021 18:49 Відповісти
В паРаше разорвало пуканы от
'На Украине объяснили разрешение самолетам НАТО летать над Крымом'
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21.02.2021 18:31 Відповісти
Смени трицветик на свою родную власовскую тряпку
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21.02.2021 18:36 Відповісти
Да , уже летают . И будут дальше летать и не только над крымом , а над всем Чёрным морем . И это факт .
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21.02.2021 18:45 Відповісти
не НА , а в Украине , не нужно подражать быдлу
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21.02.2021 21:15 Відповісти
Польше надо не призывать }{уйла, а совместно со всем цивилизованным миром начинать готовиться к разделке вонючей туши параши на шашлык:
Призываем РФ восстановить территориальную целостность Украины, - глава МИД Польши Рау - Цензор.НЕТ 3466
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21.02.2021 18:32 Відповісти
Тыц и нет тупого коцапа😂🌷××××
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21.02.2021 18:37 Відповісти
Так шо с тряпкой?😂🌷
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21.02.2021 18:41 Відповісти
хоча це і марна справа - докричатися до рашкі і щось вимагати від брехливого лайна...
та все одно - нагадувати потворі про її злочини потрібно ! і якомога частіше.
тому - вода камінь точе !!!
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21.02.2021 18:35 Відповісти
Як не дивно, але ваш коментар тут чи не єдиний, в якому ви схвалюєте дії Польщі. Чомусь багатьох дратує те, що Україна має такого союзника і вони псевдопатріотично намагаються розсварити нас з одним із наших головних союзників.
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21.02.2021 20:20 Відповісти
https://twitter.com/Hlopak_

https://twitter.com/Hlopak_ В ґлуɛд заїхав¯\_(ツ)_/¯ @Hlopak_

https://twitter.com/Hlopak_ https://twitter.com/Hlopak_



Не шутка.
Реальная обложка популярной российской спортивной газеты "Советский Спорт" перед отборочным матчем Евро-2000 Украина - Россия по футболу.
9 октября 1999 г. До "крымнаша" оставалось 15 лет...

Закликаємо РФ відновити територіальну цілісність України, - глава МЗС Польщі Рау - Цензор.НЕТ 4114
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21.02.2021 18:46 Відповісти
Польша призывает Россию соблюдать международное право, восстановить территориальную целостность Украины и компенсировать нарушение прав человека на оккупированных территориях"- плюс сотню лярдов зелеными ,за разрушенную и сворованную инфраструктуру економики Украины
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21.02.2021 20:31 Відповісти
Wieczna przyjaźń - Вічна дружба.

Закликаємо РФ відновити територіальну цілісність України, - глава МЗС Польщі Рау - Цензор.НЕТ 4338
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21.02.2021 20:34 Відповісти
"Без незалежної України не буде вільної Польщі". Польський публіцист Єжи Ґедройць. https://kyiv.tsn.ua/u-kiyevi-z-yavitsya-vulicya-publicista-yezhi-gedroycya-prihilnika-polsko-************-spivpraci-1257540.html
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22.02.2021 09:09 Відповісти
Це все-одно, що закликати рецидивіста не бути рецидивістом...
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21.02.2021 20:48 Відповісти
Дякуем сусіди! У нас дві спільні біди під боком це расея і белорасея...
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21.02.2021 21:43 Відповісти
И ПЛАТИТЬ УКРАИНЕ КОНТРИБУЦИЮ !!!
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21.02.2021 23:34 Відповісти
Контрибуцию платит проигравшая сторона
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23.02.2021 08:18 Відповісти
ПРАВИЛЬНО !!!
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23.02.2021 10:11 Відповісти
по правде правильно , а реально всё гораздо хуже , призывы , озабоченность , обеспокоенность .... смешно уже , а де войска НАТО и принуждение к справедливости ?
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23.02.2021 12:40 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/02/23/7284481/ ДЛЯ НАЧАЛА НЕОБХОДИМО ЗАПЕРЕТИТЬ ВЪЕЗД С ПРИДНЕСТРОВСКИМИ НОМЕРАМИ !)
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24.02.2021 07:35 Відповісти
Уже проходили )) В статье есть ключевое предложение , "" правительство Молдовы СНОВА попросило Украину отложить вступление решения в силу""
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24.02.2021 08:33 Відповісти
ВСЕ РАВНО ДОЖМУТ !)
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24.02.2021 13:06 Відповісти
С 1992 года дожимают так и не смогли дожать
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24.02.2021 16:15 Відповісти
ДОЖМУТ ОБЯЗАТЕЛЬНО, ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ !!!
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25.02.2021 08:30 Відповісти
Не дожмут , цена будет слишком высокой , потому что в Молдове и так всё практически потеряно , поэтому СНОВА и СНОВА будут просить Украину отложить решение .
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26.02.2021 12:48 Відповісти
 
 