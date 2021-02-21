Все, кто захочет вакцинироваться от коронавируса, будут привиты бесплатно, - Ляшко
В Украине прививки от COVID-19 за государственные средства получат все желающие.
Об этом в воскресенье в Чернигове заявил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Государство предусмотрело то количество средств, которое необходимо для покрытия всего населения Украины старше 18 лет бесплатной и добровольной вакцинацией. Все, кто захочет вакцинироваться, - вакцинируется", - сказал он.
В то же время Ляшко отметил, что из-за ограниченного доступа к вакцинам на рынке и, соответственно, невозможности прививать всех одновременно правительство разработало "дорожную карту" по вакцинации, которая предоставляет приоритет группам риска и работникам "критических для государства" структур. На Черниговщине, в частности, первыми будут прививать медицинских работников.
Детям профилактику коронавируса вообще не будут делать, поскольку ни один из иммунобиологических препаратов от COVID-19 не проходил клинических испытаний на несовершеннолетних.
Что касается продажи вакцин от коронавируса в Украине, то, по прогнозам Ляшко, это может быть не ранее второго полугодия 2021 года.
По словам главного санитарного врача, в ближайшее время в Украине поступит вакцина AstraZeneca (Великобритания-Швеция), которую производят на мощностях компании Serum Institute (Индия).
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Пояснюю.Covishield - аналог всемирно известной вакцины AstraZeneca, но "для бедных". Месяцем ранее Индия подарила партии этой вакцины своим бедным соседям. Её получили Бутан, Мальдивы, Непал, Бангладеш и Мьянма. Теперь вот Украина... Занавес.
Вибив 500т якоїсь невідомої бодяги, про яку навіть ніхто не чув. Врятував ситуацію, медаль йому.
https://twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко https://twitter.com/leusenko1 @leusenko1 https://twitter.com/leusenko1/status/1363499576993456131 2 ч
Москва использует путинскую вакцину, как шантаж в обменном фонде пленными https://oleg-leusenko.livejournal.com/13555230.html
Кремль ничем не отличается от сомалийских пиратов:
мировой террорист РФ вынудила Израиль купить не нужную ему российскую COVID-вакцину для режима Асада в обмен на свою гражданку.
Израилю пришлось заплатить РФ $1,2 млн. за предоставление банде Асада вакцины в сделке по освобождению израильтянки из плена, пишет АР.
Кремль настаивает на строгом секрете деталей обмена, организованного Москвой между вражескими странами.
Нетаньяху пришлось даже оправдываться.
Окфордська AstraZeneka ліцензованого виробництва Індії названа Covishield. Там найнижча ціна для країн третього світу. Якими нас в цій черзі зробили зєля і ко.
Тут главное поставить уёчт, чтоб не было ситуации, как у осьминожек: "Кого ни разу не кормил, В кого пятнадцать ложек влил!"
Что, что - а полуправду говорить научились.
медикаменты-********
сымпровизировал начмед
да на тебе пахать на быдле-т
на чме-т
а мне всё это нипочём
я совершённая ошибка
врачём
Сьогодні нове повідомлення: оті всі операції хворим на глаукому, які теж були відкладені через "боротьбу" з ковідом, призвели у окремих людей до остаточної втрати зору.
Хто за це понесе відповідальність ?
Люди працювали, чесно платили податки, але їм держава відмовила у медичній допомозі і зробила каліками.
Інших умертвила.
Зате "боротьба" і "турбота" така, що ґвалт рік уже стоїть.
https://www.facebook.com/jdemontreal/posts/3933781600049806?__cft__[0]=AZWJDRx-AmErP5yFldbzT6YxoBVESuk5SuLlif-pBv8_SFyWoou1N6vO0_XBQbvHl3_mmjV09OcvZjZ9Ey7Xo43A-6v1lrFUg2v3pe0Bf8846BRUViFu3ST6Ez-lkaS1NmRnprKiOEriFZNlDzzdrb5y&__tn__=%2CO%2CP-R 12trtSpouonsifort ehrdsd ·
Missed medical appointments and delayed operations of thousands of glaucoma patients since the start of the health crisis have caused permanent loss of sight in some.
У статті, зокрема, наводяться слова відомого і хорошого спеціаліста українського походження (і дуже приємної людини) Павла Гарасимовича.
На очікуванні - 2000 пацієнтів і надалі.
https://twitter.com/HromadskeRadio
Громадське радіо
@HromadskeRadio
Вакцина німецької фармакологічної фірми BioNTech та її американського партнера Pfizer не тільки діє проти хвороби, але й значною мірою перешкоджає передачі коронавірусу
https://twitter.com/ukrpravda_news
Українська правда
@ukrpravda_news Після масової вакцинації кількість заражень Covid в Ізраїлі різко впала
А после того суррогата что привезет Степанов у на с ничего не поменяется привезет водичку с эффектом плацебо
У меня нет слов...
У вас с#ка бл#ть есть деньги 4950 за квадратный метр асфальта заплатить, как будто алмазами подсыпали, а купить нормальную вакцину просто удавятся.
Принудительно - за деньги!
Отже: якщо не буде ввезено і застосовано якийсь чинник по збільшенню смертності від побічок, то епідемія, яка по показникам все ж не дотягує до епідемії, вщухатиме сама по собі. Це закон природи до всіх епідемій включно із розпіареними минулими.
Я чому підкреслюю: вакцинація ще не почалася!!! Коли в майбутньому вам будуть розповідати, як спасли українських громадян індійською вакциною, то згадайте цей комент.