РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11733 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
5 434 94

Все, кто захочет вакцинироваться от коронавируса, будут привиты бесплатно, - Ляшко

Все, кто захочет вакцинироваться от коронавируса, будут привиты бесплатно, - Ляшко

В Украине прививки от COVID-19 за государственные средства получат все желающие.

Об этом в воскресенье в Чернигове заявил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Государство предусмотрело то количество средств, которое необходимо для покрытия всего населения Украины старше 18 лет бесплатной и добровольной вакцинацией. Все, кто захочет вакцинироваться, - вакцинируется", - сказал он.

В то же время Ляшко отметил, что из-за ограниченного доступа к вакцинам на рынке и, соответственно, невозможности прививать всех одновременно правительство разработало "дорожную карту" по вакцинации, которая предоставляет приоритет группам риска и работникам "критических для государства" структур. На Черниговщине, в частности, первыми будут прививать медицинских работников.

Детям профилактику коронавируса вообще не будут делать, поскольку ни один из иммунобиологических препаратов от COVID-19 не проходил клинических испытаний на несовершеннолетних.

Читайте также: Ляшко проверил готовность Черниговщины к старту вакцинации: Область одной из первых получит препарат

Что касается продажи вакцин от коронавируса в Украине, то, по прогнозам Ляшко, это может быть не ранее второго полугодия 2021 года.

По словам главного санитарного врача, в ближайшее время в Украине поступит вакцина AstraZeneca (Великобритания-Швеция), которую производят на мощностях компании Serum Institute (Индия).

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+21
индийско-китайским шмурдяком?
показать весь комментарий
21.02.2021 18:42
+12
АstraZeneka поєвращаєцо...прєвращаєцо АstraZeneka...в якусь куєту з Індії.Гроші розпиляні.Профіт.Наріт жере шоу з псевдоблокуванням Мертвечука.

Все, кто захочет вакцинироваться от коронавируса, будут привиты бесплатно, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3067
показать весь комментарий
21.02.2021 18:56
+12
Так хтось десь бачив відповідь на питання (у будь-якій країні), чому чарівні і =100%-во ефективні= масочки уряд громадянам безкоштовно не надавав (натомість - вимагав і погрожував штрафом), а вакцинки надає ?
показать весь комментарий
21.02.2021 18:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
индийско-китайским шмурдяком?
показать весь комментарий
21.02.2021 18:42 Ответить
АstraZeneka поєвращаєцо...прєвращаєцо АstraZeneka...в якусь куєту з Індії.Гроші розпиляні.Профіт.Наріт жере шоу з псевдоблокуванням Мертвечука.

Все, кто захочет вакцинироваться от коронавируса, будут привиты бесплатно, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3067
показать весь комментарий
21.02.2021 18:56 Ответить
500 тысяч доз вакцины от коронавируса SARS-CoV-1 под названием Covishield. Именно с него, ещё не прошедшего полный курс испытаний, начнется массовая вакцинация украинцев от COVID-19.
Пояснюю.Covishield - аналог всемирно известной вакцины AstraZeneca, но "для бедных". Месяцем ранее Индия подарила партии этой вакцины своим бедным соседям. Её получили Бутан, Мальдивы, Непал, Бангладеш и Мьянма. Теперь вот Украина... Занавес.
показать весь комментарий
21.02.2021 19:39 Ответить
показать весь комментарий
21.02.2021 20:53 Ответить
Розбадяжений "СуПутініком" !!!)))
показать весь комментарий
21.02.2021 18:57 Ответить
****, регочу

Вибив 500т якоїсь невідомої бодяги, про яку навіть ніхто не чув. Врятував ситуацію, медаль йому.
показать весь комментарий
21.02.2021 19:01 Ответить
Так він у Китай закинув стільки, що на довічне тягне.
показать весь комментарий
21.02.2021 19:03 Ответить
Так а де ділися гроші, які вони перед НР (як казали) Китаю відправили за вакцини, і які Китай не отримував?
показать весь комментарий
21.02.2021 19:07 Ответить
https://twitter.com/leusenko1

https://twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко https://twitter.com/leusenko1 @leusenko1 https://twitter.com/leusenko1/status/1363499576993456131 2 ч

Москва использует путинскую вакцину, как шантаж в обменном фонде пленными https://oleg-leusenko.livejournal.com/13555230.html
Кремль ничем не отличается от сомалийских пиратов:
мировой террорист РФ вынудила Израиль купить не нужную ему российскую COVID-вакцину для режима Асада в обмен на свою гражданку.

Израилю пришлось заплатить РФ $1,2 млн. за предоставление банде Асада вакцины в сделке по освобождению израильтянки из плена, пишет АР.
Кремль настаивает на строгом секрете деталей обмена, организованного Москвой между вражескими странами.
Нетаньяху пришлось даже оправдываться.
показать весь комментарий
21.02.2021 19:27 Ответить
шмурдяк на Дарнице, до индийской или китайской фармацевтики - нам как до Киева рачки)))
показать весь комментарий
21.02.2021 19:31 Ответить
Шо?
показать весь комментарий
21.02.2021 19:51 Ответить
Не смейте нам угрожать!
показать весь комментарий
21.02.2021 18:43 Ответить
Только после того, как в прямом єфире уколят єтим шмурдилом всю зеленую плесень
показать весь комментарий
21.02.2021 18:43 Ответить
Заради цього вони вколяться на камеру фізрозчином, але начебто шмурдяком.
показать весь комментарий
21.02.2021 19:04 Ответить
А що, хтось дуже хоче завезти, але не дають?
показать весь комментарий
21.02.2021 19:05 Ответить
А де їх взяти? Вони всі давно розкуплені.
показать весь комментарий
21.02.2021 19:08 Ответить
хм.. та я и не собирался испытывать судьбу с этой так званой вакцинацией, но кто-то верит в эти басни Зедаунов от медицины !? .. лечение от ковид было у них тоже бесплатное !!!
показать весь комментарий
21.02.2021 18:46 Ответить
Спутником...
показать весь комментарий
21.02.2021 18:47 Ответить
А вакцину можно выбирать?
показать весь комментарий
21.02.2021 18:49 Ответить
Широкий асартімент-РФія,Кітай чи Індія !!!))
показать весь комментарий
21.02.2021 18:56 Ответить
Если колоть, то хочется чего то получше и бесплатно.
показать весь комментарий
21.02.2021 18:58 Ответить
Covishiet?

Окфордська AstraZeneka ліцензованого виробництва Індії названа Covishield. Там найнижча ціна для країн третього світу. Якими нас в цій черзі зробили зєля і ко.
показать весь комментарий
21.02.2021 19:00 Ответить
Тоді Індія. Там британська фармація.
показать весь комментарий
21.02.2021 19:36 Ответить
Все, кто захочет вакцинироваться от коронавируса, будут привиты бесплатно, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9851
показать весь комментарий
21.02.2021 18:58 Ответить
Питор,дай я тебя уколю первого,7 доз аминазина-и овощ,как огурчик,не?
показать весь комментарий
21.02.2021 18:49 Ответить
А хто не захоче - той платно.
показать весь комментарий
21.02.2021 18:49 Ответить
Нихера,с госслужащих и полицаев начинай.
показать весь комментарий
21.02.2021 18:49 Ответить
Слушна думка. З Авакова і ОПи.
показать весь комментарий
21.02.2021 19:10 Ответить
А вони що,не люди?
показать весь комментарий
21.02.2021 19:53 Ответить
Куди ж там,це ж становий хребет держави,все виробництво,с/г на них тільки і тримається,основні виробники ВВП і наповнювачі податків.Поглянь навкруги,все що видно зроблено руками цих людей.Завдяки їм ми маємо справедливий суд,такий же прожитковий мінімум,рівний доступ до освіти сільських дітей і до медичних послуг також,дороги,розгромлені наркопритони і багато іншого.Я й слів стільки не знаю,що б описати їх героїчну працю.Тому й вакцину колемо спершу тільки їм.
показать весь комментарий
21.02.2021 20:14 Ответить
Надо начинать с депутатов и министров в онлай режиме, чтобы все видели.
показать весь комментарий
21.02.2021 18:51 Ответить
Все, кто захочет вакцинироваться от коронавируса, будут привиты бесплатно, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3488
показать весь комментарий
21.02.2021 18:58 Ответить
Спочатку з індійськими, потім-китайськими. Я про це давно пишу.
показать весь комментарий
21.02.2021 19:11 Ответить
пускай Мне даже заплатят ,Я все равно колоться не буду
показать весь комментарий
21.02.2021 18:51 Ответить
какие ?
показать весь комментарий
21.02.2021 18:54 Ответить
ментов и медиков будут колоть https://censor.net/ru/video_news/3249181/stepanov_v_indii_prokontroliroval_otgruzku_pervoyi_partii_vaktsiny_astrazeneca_covishield_ona_pribudet нахально
показать весь комментарий
21.02.2021 18:53 Ответить
слава Богу Я не мент и не медик
показать весь комментарий
21.02.2021 18:55 Ответить
мусоров можно и спутником
показать весь комментарий
21.02.2021 22:17 Ответить
А кто не захочет - вакцинируют за деньги

Тут главное поставить уёчт, чтоб не было ситуации, как у осьминожек: "Кого ни разу не кормил, В кого пятнадцать ложек влил!"
показать весь комментарий
21.02.2021 18:55 Ответить
то есть если заплатят Мне ? Торг уместен
показать весь комментарий
21.02.2021 18:56 Ответить
На момент испытаний - да. Но, к примеру, кацапы нашли себе бесплатных кроликов.
показать весь комментарий
21.02.2021 19:01 Ответить
где гарантия, что и за деньги шмурдяк не вколят
показать весь комментарий
21.02.2021 20:15 Ответить
Так всё из одной бочки!
показать весь комментарий
21.02.2021 20:17 Ответить
Все, кто захочет вакцинироваться от коронавируса, будут привиты бесплатно, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8778
показать весь комментарий
21.02.2021 18:56 Ответить
В форточки дрочит)))
показать весь комментарий
21.02.2021 19:03 Ответить
Таких парнєй куча. Один каспєр чого вартий!
показать весь комментарий
21.02.2021 19:18 Ответить
Сейчас он обновляет программное обеспечения для чипа в твоей голове!
показать весь комментарий
22.02.2021 12:37 Ответить
сначала компания жидов радуцких хотела заработать -говорили цены будут разные, а когда поняли , что народ им не верит и вакционироваться категорически не хочет- то уже бесплатно
показать весь комментарий
21.02.2021 18:58 Ответить
Так хтось десь бачив відповідь на питання (у будь-якій країні), чому чарівні і =100%-во ефективні= масочки уряд громадянам безкоштовно не надавав (натомість - вимагав і погрожував штрафом), а вакцинки надає ?
показать весь комментарий
21.02.2021 18:59 Ответить
показать весь комментарий
21.02.2021 19:32 Ответить
Бо маски дeшeвші. Мало є таких украінців, які нe можуть купити маску.
показать весь комментарий
22.02.2021 00:57 Ответить
Cтепашка закупил даже не AstraZeneca у которого эффективность 63% по заявлениям ВОЗ, а его дженерик, который еще вообще не имеет сертификата эффектиности и безопасности!!! Зе-де#илы реально думают что кто-то станет подставлять себя под это фуфло?!
показать весь комментарий
21.02.2021 18:59 Ответить
".. вакцина AstraZeneca (Великобритания-Швеция), которую производят на мощностях компании Serum Institute (Индия)..."
Что, что - а полуправду говорить научились.
показать весь комментарий
21.02.2021 19:01 Ответить
За комуналку вдавлять, а тут вакцинація безкоштовна. Усім відомо, де такий сир можна знайти...
показать весь комментарий
21.02.2021 19:02 Ответить
Ради остаться на должности и денежных потоках была закуплена вакцина неизвестной консистенции и эффективности для галочки начать вакцинацию какие Вы уроды
показать весь комментарий
21.02.2021 19:03 Ответить
А нафуя "Вы" с большей буквы?
показать весь комментарий
21.02.2021 19:06 Ответить
Заодно и клинические испытания проведём)
показать весь комментарий
21.02.2021 19:10 Ответить
Короче , если заболеем , то лучше сами переболеем , - крепче будем . ))
показать весь комментарий
21.02.2021 19:16 Ответить
Всі, хто захоче вакцинуватися проти коронавірусу, будуть щеплені безкоштовно, - Ляшко - Цензор.НЕТ 950
показать весь комментарий
21.02.2021 19:21 Ответить
)) а кто не захочет, будет привит насильно!
показать весь комментарий
21.02.2021 19:28 Ответить
Ладно... Постреляем. Кто выживет, тот того и вакцинирует, верно? К тому всё дело и идет, похоже.
показать весь комментарий
21.02.2021 19:47 Ответить
)) похоже, шо да.
показать весь комментарий
21.02.2021 20:03 Ответить
Оно то конечно можно было бы и вакцинироваться, но в случае если вдруг ты откинул копыта уверен они найдут 100 причин что бы сделать из тебя дурака. Типа у вас были хронические болячки и прочая лабуда. Так что нет. Сначала вся верховна рада и все прихлебатели а потом мы подумаем.
показать весь комментарий
21.02.2021 19:37 Ответить
А з якісними вакцинами для "непривілейованих" буде як завжди:

медикаменты-********
сымпровизировал начмед
да на тебе пахать на быдле-т
на чме-т
показать весь комментарий
21.02.2021 19:42 Ответить
дожди стучат по крышке гроба
а мне всё это нипочём
я совершённая ошибка
врачём
показать весь комментарий
21.02.2021 20:05 Ответить
а все кто не захочет - платно..
показать весь комментарий
21.02.2021 19:45 Ответить
А деньги за это вычесть с вакцинировавшихся ранее бесплатно ))
показать весь комментарий
21.02.2021 20:26 Ответить
Когда я слышу о чем-то бесплатном, то я понимаю совершенно точно: это разводняк. А в случае с вакциной, я понимаю ещё точнее: меня хотят убить. Зачем? А просто потому, что я тут лишний. В вашу руссо-рулетку, с этим вашим гавном- играйте сами, твари. Это касается чего угодно: хоть каца-Спутника, хоть жыдо-Пфайзера, твари.
показать весь комментарий
21.02.2021 19:45 Ответить
Я не раз розповідала на форумі, скільки тут "борці з ковідом" завдали непоправної шкоди людям аж до смерті, про те, що кількість операцій, які =висять= вже була 144 тисячі (в провінції), про страждання онкохворих ...
Сьогодні нове повідомлення: оті всі операції хворим на глаукому, які теж були відкладені через "боротьбу" з ковідом, призвели у окремих людей до остаточної втрати зору.
Хто за це понесе відповідальність ?
Люди працювали, чесно платили податки, але їм держава відмовила у медичній допомозі і зробила каліками.
Інших умертвила.
Зате "боротьба" і "турбота" така, що ґвалт рік уже стоїть.
показать весь комментарий
21.02.2021 19:52 Ответить
Твари. Они все, без всякого исключения- твари. И- реальные убийцы. И- всё.
показать весь комментарий
21.02.2021 19:54 Ответить
https://www.facebook.com/jdemontreal/?__cft__[0]=AZWJDRx-AmErP5yFldbzT6YxoBVESuk5SuLlif-pBv8_SFyWoou1N6vO0_XBQbvHl3_mmjV09OcvZjZ9Ey7Xo43A-6v1lrFUg2v3pe0Bf8846BRUViFu3ST6Ez-lkaS1NmRnprKiOEriFZNlDzzdrb5y&__tn__=-UC%2CP-R Le Journal de Montréal

https://www.facebook.com/jdemontreal/posts/3933781600049806?__cft__[0]=AZWJDRx-AmErP5yFldbzT6YxoBVESuk5SuLlif-pBv8_SFyWoou1N6vO0_XBQbvHl3_mmjV09OcvZjZ9Ey7Xo43A-6v1lrFUg2v3pe0Bf8846BRUViFu3ST6Ez-lkaS1NmRnprKiOEriFZNlDzzdrb5y&__tn__=%2CO%2CP-R 12trtSpouonsifort ehrdsd ·

Missed medical appointments and delayed operations of thousands of glaucoma patients since the start of the health crisis have caused permanent loss of sight in some.

У статті, зокрема, наводяться слова відомого і хорошого спеціаліста українського походження (і дуже приємної людини) Павла Гарасимовича.
На очікуванні - 2000 пацієнтів і надалі.
показать весь комментарий
21.02.2021 20:00 Ответить
https://twitter.com/HromadskeRadio
https://twitter.com/HromadskeRadio

Громадське радіо

@HromadskeRadio

Вакцина німецької фармакологічної фірми BioNTech та її американського партнера Pfizer не тільки діє проти хвороби, але й значною мірою перешкоджає передачі коронавірусу

https://twitter.com/ukrpravda_news
Українська правда
@ukrpravda_news Після масової вакцинації кількість заражень Covid в Ізраїлі різко впала

А после того суррогата что привезет Степанов у на с ничего не поменяется привезет водичку с эффектом плацебо
показать весь комментарий
21.02.2021 19:54 Ответить
Интересно , те больные , что с диагнозом двусторонния пневмония и выжыли , тоже будут проходить вакцинацию - ? ))
показать весь комментарий
21.02.2021 19:54 Ответить
В принципе я и не сомневался, что выберут самую дешёвую и непроверенную фуету.
У меня нет слов...
У вас с#ка бл#ть есть деньги 4950 за квадратный метр асфальта заплатить, как будто алмазами подсыпали, а купить нормальную вакцину просто удавятся.
показать весь комментарий
21.02.2021 19:58 Ответить
Даже если доплатите, вакцинироваться индийско-российско-китайской бадягой не буду. Лучше в польшу за пфайцером полечу. Сволоч этот степаненко. Почему пфайцер модерну не закупили, твари.
показать весь комментарий
21.02.2021 20:16 Ответить
Витя за бесплатно понятно, где же вакцина?
показать весь комментарий
21.02.2021 20:26 Ответить
Мій кіт желає...По морді бачу...Скіки стоїть?
показать весь комментарий
21.02.2021 21:18 Ответить
зе бажає показати приклад?.
показать весь комментарий
21.02.2021 22:54 Ответить
Народ !!! Начинать вакцинацию нужно не с ВСУ и врачей а с ВР и КМ и т.д. всех Слуг Урода, потому что если что то мы останемся и без армии и без врачей !!! И тогда нам точно писта !!!
показать весь комментарий
22.02.2021 00:12 Ответить
Якщо ляшко каже, що безкоштовно, то це паршиво. Бо безкоштовно можуть штрикнути тим, чого не шкода. А чого не шкода? Правильно: китайського "кракоділа" або кацапського "крокаділа".
показать весь комментарий
22.02.2021 01:50 Ответить
Что то тут не так.. микстуру храбрости поди вколют. Ну и мраки.
показать весь комментарий
22.02.2021 04:28 Ответить
Планируемая правительством Украины для закупок индийская вакцина производства Serum Institute of India Private Limited ChAdOx1 nCoV-19 vaccine индекс ICMR / SII-COVISHIELD не имеет никакого отношения к вакцине AZD1222 производимой AstraZeneca Inc. Вакцина ICMR / SII-COVISHIELD является собственной разработкой (научный руководитель Dr Prasad Kulkarni ) Serum Institute of India Private Limited находящейся на фазе 2/3, слепого рандомизированного контролируемого исследования для определения безопасности и иммуногенности. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform) 😂😂😂 нехай ця потвора сама вакциніруется цим шмурдяком , але краще а тюрягу біжить разом з малюською
показать весь комментарий
22.02.2021 06:31 Ответить
Скоро будут предлагать деньги тем, кто согласится вакцинироваться непонятно чем и непонятно как.
показать весь комментарий
22.02.2021 07:59 Ответить
Все, кто захочет вакцинироваться от коронавируса, будут привиты бесплатно

Принудительно - за деньги!
показать весь комментарий
22.02.2021 09:05 Ответить
Ось дивіться: мало не щодня падає кількість померлих від ковіду в нашій країні. Висновок: майже всі, хто так чи інакше міг померти від запалення легень, важких хронічних захворювань, - померли. З позитивним тестом на ковід звичайно ж. Бо не можуть же підрозділи мінздраву фальшувати статистику. Чи можуть?
Отже: якщо не буде ввезено і застосовано якийсь чинник по збільшенню смертності від побічок, то епідемія, яка по показникам все ж не дотягує до епідемії, вщухатиме сама по собі. Це закон природи до всіх епідемій включно із розпіареними минулими.
Я чому підкреслюю: вакцинація ще не почалася!!! Коли в майбутньому вам будуть розповідати, як спасли українських громадян індійською вакциною, то згадайте цей комент.
показать весь комментарий
22.02.2021 12:09 Ответить
 
 