УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13447 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 434 94

Усі, хто захоче вакцинуватися проти коронавірусу, будуть щеплені безкоштовно, - Ляшко

Усі, хто захоче вакцинуватися проти коронавірусу, будуть щеплені безкоштовно, - Ляшко

В Україні щеплення проти COVID-19 державним коштом отримають всі охочі.

Про це в неділю в Чернігові заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Держава передбачила ту кількість коштів, яка необхідна для покриття всього населення України старше 18 років безкоштовною і добровільною вакцинацією. Усі, хто захоче вакцинуватися, вакцинується", - сказав він.

Водночас Ляшко зауважив, що через обмежений доступ до вакцин на ринку та, відповідно, неможливість щепити всіх одночасно уряд розробив "дорожню карту" з вакцинації, яка надає пріоритет групам ризику та працівникам "критичних для держави" структур. На Чернігівщині, зокрема, першими щепитимуть медичних працівників.

Дітям профілактику коронавірусу взагалі не робитимуть, оскільки жоден з імунобіологічних препаратів проти COVID-19 не проходив клінічних випробувань на неповнолітніх.

Читайте також: Ляшко перевірив готовність Чернігівщини до старту вакцинації: Область однією із перших отримає препарат

Що стосується продажу вакцин проти коронавірусу в Україні, то, за прогнозами Ляшка, це може бути не раніше другого півріччя 2021 року.

За словами головного санітарного лікаря, найближчим часом до України надійде вакцина AstraZeneca (Велика Британія-Швеція), яку виробляють на потужностях компанії Serum Institute (Індія).

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+21
индийско-китайским шмурдяком?
показати весь коментар
21.02.2021 18:42
+12
АstraZeneka поєвращаєцо...прєвращаєцо АstraZeneka...в якусь куєту з Індії.Гроші розпиляні.Профіт.Наріт жере шоу з псевдоблокуванням Мертвечука.

Все, кто захочет вакцинироваться от коронавируса, будут привиты бесплатно, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3067
показати весь коментар
21.02.2021 18:56
+12
Так хтось десь бачив відповідь на питання (у будь-якій країні), чому чарівні і =100%-во ефективні= масочки уряд громадянам безкоштовно не надавав (натомість - вимагав і погрожував штрафом), а вакцинки надає ?
показати весь коментар
21.02.2021 18:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
индийско-китайским шмурдяком?
показати весь коментар
21.02.2021 18:42 Відповісти
АstraZeneka поєвращаєцо...прєвращаєцо АstraZeneka...в якусь куєту з Індії.Гроші розпиляні.Профіт.Наріт жере шоу з псевдоблокуванням Мертвечука.

Все, кто захочет вакцинироваться от коронавируса, будут привиты бесплатно, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3067
показати весь коментар
21.02.2021 18:56 Відповісти
500 тысяч доз вакцины от коронавируса SARS-CoV-1 под названием Covishield. Именно с него, ещё не прошедшего полный курс испытаний, начнется массовая вакцинация украинцев от COVID-19.
Пояснюю.Covishield - аналог всемирно известной вакцины AstraZeneca, но "для бедных". Месяцем ранее Индия подарила партии этой вакцины своим бедным соседям. Её получили Бутан, Мальдивы, Непал, Бангладеш и Мьянма. Теперь вот Украина... Занавес.
показати весь коментар
21.02.2021 19:39 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2021 20:53 Відповісти
Розбадяжений "СуПутініком" !!!)))
показати весь коментар
21.02.2021 18:57 Відповісти
****, регочу

Вибив 500т якоїсь невідомої бодяги, про яку навіть ніхто не чув. Врятував ситуацію, медаль йому.
показати весь коментар
21.02.2021 19:01 Відповісти
Так він у Китай закинув стільки, що на довічне тягне.
показати весь коментар
21.02.2021 19:03 Відповісти
Так а де ділися гроші, які вони перед НР (як казали) Китаю відправили за вакцини, і які Китай не отримував?
показати весь коментар
21.02.2021 19:07 Відповісти
https://twitter.com/leusenko1

https://twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко https://twitter.com/leusenko1 @leusenko1 https://twitter.com/leusenko1/status/1363499576993456131 2 ч

Москва использует путинскую вакцину, как шантаж в обменном фонде пленными https://oleg-leusenko.livejournal.com/13555230.html
Кремль ничем не отличается от сомалийских пиратов:
мировой террорист РФ вынудила Израиль купить не нужную ему российскую COVID-вакцину для режима Асада в обмен на свою гражданку.

Израилю пришлось заплатить РФ $1,2 млн. за предоставление банде Асада вакцины в сделке по освобождению израильтянки из плена, пишет АР.
Кремль настаивает на строгом секрете деталей обмена, организованного Москвой между вражескими странами.
Нетаньяху пришлось даже оправдываться.
показати весь коментар
21.02.2021 19:27 Відповісти
шмурдяк на Дарнице, до индийской или китайской фармацевтики - нам как до Киева рачки)))
показати весь коментар
21.02.2021 19:31 Відповісти
Шо?
показати весь коментар
21.02.2021 19:51 Відповісти
Не смейте нам угрожать!
показати весь коментар
21.02.2021 18:43 Відповісти
Только после того, как в прямом єфире уколят єтим шмурдилом всю зеленую плесень
показати весь коментар
21.02.2021 18:43 Відповісти
Заради цього вони вколяться на камеру фізрозчином, але начебто шмурдяком.
показати весь коментар
21.02.2021 19:04 Відповісти
А що, хтось дуже хоче завезти, але не дають?
показати весь коментар
21.02.2021 19:05 Відповісти
А де їх взяти? Вони всі давно розкуплені.
показати весь коментар
21.02.2021 19:08 Відповісти
хм.. та я и не собирался испытывать судьбу с этой так званой вакцинацией, но кто-то верит в эти басни Зедаунов от медицины !? .. лечение от ковид было у них тоже бесплатное !!!
показати весь коментар
21.02.2021 18:46 Відповісти
Спутником...
показати весь коментар
21.02.2021 18:47 Відповісти
А вакцину можно выбирать?
показати весь коментар
21.02.2021 18:49 Відповісти
Широкий асартімент-РФія,Кітай чи Індія !!!))
показати весь коментар
21.02.2021 18:56 Відповісти
Если колоть, то хочется чего то получше и бесплатно.
показати весь коментар
21.02.2021 18:58 Відповісти
Covishiet?

Окфордська AstraZeneka ліцензованого виробництва Індії названа Covishield. Там найнижча ціна для країн третього світу. Якими нас в цій черзі зробили зєля і ко.
показати весь коментар
21.02.2021 19:00 Відповісти
Тоді Індія. Там британська фармація.
показати весь коментар
21.02.2021 19:36 Відповісти
Все, кто захочет вакцинироваться от коронавируса, будут привиты бесплатно, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9851
показати весь коментар
21.02.2021 18:58 Відповісти
Питор,дай я тебя уколю первого,7 доз аминазина-и овощ,как огурчик,не?
показати весь коментар
21.02.2021 18:49 Відповісти
А хто не захоче - той платно.
показати весь коментар
21.02.2021 18:49 Відповісти
Нихера,с госслужащих и полицаев начинай.
показати весь коментар
21.02.2021 18:49 Відповісти
Слушна думка. З Авакова і ОПи.
показати весь коментар
21.02.2021 19:10 Відповісти
А вони що,не люди?
показати весь коментар
21.02.2021 19:53 Відповісти
Куди ж там,це ж становий хребет держави,все виробництво,с/г на них тільки і тримається,основні виробники ВВП і наповнювачі податків.Поглянь навкруги,все що видно зроблено руками цих людей.Завдяки їм ми маємо справедливий суд,такий же прожитковий мінімум,рівний доступ до освіти сільських дітей і до медичних послуг також,дороги,розгромлені наркопритони і багато іншого.Я й слів стільки не знаю,що б описати їх героїчну працю.Тому й вакцину колемо спершу тільки їм.
показати весь коментар
21.02.2021 20:14 Відповісти
Надо начинать с депутатов и министров в онлай режиме, чтобы все видели.
показати весь коментар
21.02.2021 18:51 Відповісти
Все, кто захочет вакцинироваться от коронавируса, будут привиты бесплатно, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3488
показати весь коментар
21.02.2021 18:58 Відповісти
Спочатку з індійськими, потім-китайськими. Я про це давно пишу.
показати весь коментар
21.02.2021 19:11 Відповісти
пускай Мне даже заплатят ,Я все равно колоться не буду
показати весь коментар
21.02.2021 18:51 Відповісти
какие ?
показати весь коментар
21.02.2021 18:54 Відповісти
ментов и медиков будут колоть https://censor.net/ru/video_news/3249181/stepanov_v_indii_prokontroliroval_otgruzku_pervoyi_partii_vaktsiny_astrazeneca_covishield_ona_pribudet нахально
показати весь коментар
21.02.2021 18:53 Відповісти
слава Богу Я не мент и не медик
показати весь коментар
21.02.2021 18:55 Відповісти
мусоров можно и спутником
показати весь коментар
21.02.2021 22:17 Відповісти
А кто не захочет - вакцинируют за деньги

Тут главное поставить уёчт, чтоб не было ситуации, как у осьминожек: "Кого ни разу не кормил, В кого пятнадцать ложек влил!"
показати весь коментар
21.02.2021 18:55 Відповісти
то есть если заплатят Мне ? Торг уместен
показати весь коментар
21.02.2021 18:56 Відповісти
На момент испытаний - да. Но, к примеру, кацапы нашли себе бесплатных кроликов.
показати весь коментар
21.02.2021 19:01 Відповісти
где гарантия, что и за деньги шмурдяк не вколят
показати весь коментар
21.02.2021 20:15 Відповісти
Так всё из одной бочки!
показати весь коментар
21.02.2021 20:17 Відповісти
Все, кто захочет вакцинироваться от коронавируса, будут привиты бесплатно, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8778
показати весь коментар
21.02.2021 18:56 Відповісти
В форточки дрочит)))
показати весь коментар
21.02.2021 19:03 Відповісти
Таких парнєй куча. Один каспєр чого вартий!
показати весь коментар
21.02.2021 19:18 Відповісти
Сейчас он обновляет программное обеспечения для чипа в твоей голове!
показати весь коментар
22.02.2021 12:37 Відповісти
сначала компания жидов радуцких хотела заработать -говорили цены будут разные, а когда поняли , что народ им не верит и вакционироваться категорически не хочет- то уже бесплатно
показати весь коментар
21.02.2021 18:58 Відповісти
Так хтось десь бачив відповідь на питання (у будь-якій країні), чому чарівні і =100%-во ефективні= масочки уряд громадянам безкоштовно не надавав (натомість - вимагав і погрожував штрафом), а вакцинки надає ?
показати весь коментар
21.02.2021 18:59 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2021 19:32 Відповісти
Бо маски дeшeвші. Мало є таких украінців, які нe можуть купити маску.
показати весь коментар
22.02.2021 00:57 Відповісти
Cтепашка закупил даже не AstraZeneca у которого эффективность 63% по заявлениям ВОЗ, а его дженерик, который еще вообще не имеет сертификата эффектиности и безопасности!!! Зе-де#илы реально думают что кто-то станет подставлять себя под это фуфло?!
показати весь коментар
21.02.2021 18:59 Відповісти
".. вакцина AstraZeneca (Великобритания-Швеция), которую производят на мощностях компании Serum Institute (Индия)..."
Что, что - а полуправду говорить научились.
показати весь коментар
21.02.2021 19:01 Відповісти
За комуналку вдавлять, а тут вакцинація безкоштовна. Усім відомо, де такий сир можна знайти...
показати весь коментар
21.02.2021 19:02 Відповісти
Ради остаться на должности и денежных потоках была закуплена вакцина неизвестной консистенции и эффективности для галочки начать вакцинацию какие Вы уроды
показати весь коментар
21.02.2021 19:03 Відповісти
А нафуя "Вы" с большей буквы?
показати весь коментар
21.02.2021 19:06 Відповісти
Заодно и клинические испытания проведём)
показати весь коментар
21.02.2021 19:10 Відповісти
Короче , если заболеем , то лучше сами переболеем , - крепче будем . ))
показати весь коментар
21.02.2021 19:16 Відповісти
Всі, хто захоче вакцинуватися проти коронавірусу, будуть щеплені безкоштовно, - Ляшко - Цензор.НЕТ 950
показати весь коментар
21.02.2021 19:21 Відповісти
)) а кто не захочет, будет привит насильно!
показати весь коментар
21.02.2021 19:28 Відповісти
Ладно... Постреляем. Кто выживет, тот того и вакцинирует, верно? К тому всё дело и идет, похоже.
показати весь коментар
21.02.2021 19:47 Відповісти
)) похоже, шо да.
показати весь коментар
21.02.2021 20:03 Відповісти
Оно то конечно можно было бы и вакцинироваться, но в случае если вдруг ты откинул копыта уверен они найдут 100 причин что бы сделать из тебя дурака. Типа у вас были хронические болячки и прочая лабуда. Так что нет. Сначала вся верховна рада и все прихлебатели а потом мы подумаем.
показати весь коментар
21.02.2021 19:37 Відповісти
А з якісними вакцинами для "непривілейованих" буде як завжди:

медикаменты-********
сымпровизировал начмед
да на тебе пахать на быдле-т
на чме-т
показати весь коментар
21.02.2021 19:42 Відповісти
дожди стучат по крышке гроба
а мне всё это нипочём
я совершённая ошибка
врачём
показати весь коментар
21.02.2021 20:05 Відповісти
а все кто не захочет - платно..
показати весь коментар
21.02.2021 19:45 Відповісти
А деньги за это вычесть с вакцинировавшихся ранее бесплатно ))
показати весь коментар
21.02.2021 20:26 Відповісти
Когда я слышу о чем-то бесплатном, то я понимаю совершенно точно: это разводняк. А в случае с вакциной, я понимаю ещё точнее: меня хотят убить. Зачем? А просто потому, что я тут лишний. В вашу руссо-рулетку, с этим вашим гавном- играйте сами, твари. Это касается чего угодно: хоть каца-Спутника, хоть жыдо-Пфайзера, твари.
показати весь коментар
21.02.2021 19:45 Відповісти
Я не раз розповідала на форумі, скільки тут "борці з ковідом" завдали непоправної шкоди людям аж до смерті, про те, що кількість операцій, які =висять= вже була 144 тисячі (в провінції), про страждання онкохворих ...
Сьогодні нове повідомлення: оті всі операції хворим на глаукому, які теж були відкладені через "боротьбу" з ковідом, призвели у окремих людей до остаточної втрати зору.
Хто за це понесе відповідальність ?
Люди працювали, чесно платили податки, але їм держава відмовила у медичній допомозі і зробила каліками.
Інших умертвила.
Зате "боротьба" і "турбота" така, що ґвалт рік уже стоїть.
показати весь коментар
21.02.2021 19:52 Відповісти
Твари. Они все, без всякого исключения- твари. И- реальные убийцы. И- всё.
показати весь коментар
21.02.2021 19:54 Відповісти
https://www.facebook.com/jdemontreal/?__cft__[0]=AZWJDRx-AmErP5yFldbzT6YxoBVESuk5SuLlif-pBv8_SFyWoou1N6vO0_XBQbvHl3_mmjV09OcvZjZ9Ey7Xo43A-6v1lrFUg2v3pe0Bf8846BRUViFu3ST6Ez-lkaS1NmRnprKiOEriFZNlDzzdrb5y&__tn__=-UC%2CP-R Le Journal de Montréal

https://www.facebook.com/jdemontreal/posts/3933781600049806?__cft__[0]=AZWJDRx-AmErP5yFldbzT6YxoBVESuk5SuLlif-pBv8_SFyWoou1N6vO0_XBQbvHl3_mmjV09OcvZjZ9Ey7Xo43A-6v1lrFUg2v3pe0Bf8846BRUViFu3ST6Ez-lkaS1NmRnprKiOEriFZNlDzzdrb5y&__tn__=%2CO%2CP-R 12trtSpouonsifort ehrdsd ·

Missed medical appointments and delayed operations of thousands of glaucoma patients since the start of the health crisis have caused permanent loss of sight in some.

У статті, зокрема, наводяться слова відомого і хорошого спеціаліста українського походження (і дуже приємної людини) Павла Гарасимовича.
На очікуванні - 2000 пацієнтів і надалі.
показати весь коментар
21.02.2021 20:00 Відповісти
https://twitter.com/HromadskeRadio
https://twitter.com/HromadskeRadio

Громадське радіо

@HromadskeRadio

Вакцина німецької фармакологічної фірми BioNTech та її американського партнера Pfizer не тільки діє проти хвороби, але й значною мірою перешкоджає передачі коронавірусу

https://twitter.com/ukrpravda_news
Українська правда
@ukrpravda_news Після масової вакцинації кількість заражень Covid в Ізраїлі різко впала

А после того суррогата что привезет Степанов у на с ничего не поменяется привезет водичку с эффектом плацебо
показати весь коментар
21.02.2021 19:54 Відповісти
Интересно , те больные , что с диагнозом двусторонния пневмония и выжыли , тоже будут проходить вакцинацию - ? ))
показати весь коментар
21.02.2021 19:54 Відповісти
В принципе я и не сомневался, что выберут самую дешёвую и непроверенную фуету.
У меня нет слов...
У вас с#ка бл#ть есть деньги 4950 за квадратный метр асфальта заплатить, как будто алмазами подсыпали, а купить нормальную вакцину просто удавятся.
показати весь коментар
21.02.2021 19:58 Відповісти
Даже если доплатите, вакцинироваться индийско-российско-китайской бадягой не буду. Лучше в польшу за пфайцером полечу. Сволоч этот степаненко. Почему пфайцер модерну не закупили, твари.
показати весь коментар
21.02.2021 20:16 Відповісти
Витя за бесплатно понятно, где же вакцина?
показати весь коментар
21.02.2021 20:26 Відповісти
Мій кіт желає...По морді бачу...Скіки стоїть?
показати весь коментар
21.02.2021 21:18 Відповісти
зе бажає показати приклад?.
показати весь коментар
21.02.2021 22:54 Відповісти
Народ !!! Начинать вакцинацию нужно не с ВСУ и врачей а с ВР и КМ и т.д. всех Слуг Урода, потому что если что то мы останемся и без армии и без врачей !!! И тогда нам точно писта !!!
показати весь коментар
22.02.2021 00:12 Відповісти
Якщо ляшко каже, що безкоштовно, то це паршиво. Бо безкоштовно можуть штрикнути тим, чого не шкода. А чого не шкода? Правильно: китайського "кракоділа" або кацапського "крокаділа".
показати весь коментар
22.02.2021 01:50 Відповісти
Что то тут не так.. микстуру храбрости поди вколют. Ну и мраки.
показати весь коментар
22.02.2021 04:28 Відповісти
Планируемая правительством Украины для закупок индийская вакцина производства Serum Institute of India Private Limited ChAdOx1 nCoV-19 vaccine индекс ICMR / SII-COVISHIELD не имеет никакого отношения к вакцине AZD1222 производимой AstraZeneca Inc. Вакцина ICMR / SII-COVISHIELD является собственной разработкой (научный руководитель Dr Prasad Kulkarni ) Serum Institute of India Private Limited находящейся на фазе 2/3, слепого рандомизированного контролируемого исследования для определения безопасности и иммуногенности. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform) 😂😂😂 нехай ця потвора сама вакциніруется цим шмурдяком , але краще а тюрягу біжить разом з малюською
показати весь коментар
22.02.2021 06:31 Відповісти
Скоро будут предлагать деньги тем, кто согласится вакцинироваться непонятно чем и непонятно как.
показати весь коментар
22.02.2021 07:59 Відповісти
Все, кто захочет вакцинироваться от коронавируса, будут привиты бесплатно

Принудительно - за деньги!
показати весь коментар
22.02.2021 09:05 Відповісти
Ось дивіться: мало не щодня падає кількість померлих від ковіду в нашій країні. Висновок: майже всі, хто так чи інакше міг померти від запалення легень, важких хронічних захворювань, - померли. З позитивним тестом на ковід звичайно ж. Бо не можуть же підрозділи мінздраву фальшувати статистику. Чи можуть?
Отже: якщо не буде ввезено і застосовано якийсь чинник по збільшенню смертності від побічок, то епідемія, яка по показникам все ж не дотягує до епідемії, вщухатиме сама по собі. Це закон природи до всіх епідемій включно із розпіареними минулими.
Я чому підкреслюю: вакцинація ще не почалася!!! Коли в майбутньому вам будуть розповідати, як спасли українських громадян індійською вакциною, то згадайте цей комент.
показати весь коментар
22.02.2021 12:09 Відповісти
 
 