Девушка упала с 7 этажа недостроя в Кропивницком и погибла на месте

Около 11:00 21 февраля в Кропивницком 14-летняя девушка упала с 7 этажа недостроя на улице Генерала Жадова. От полученных травм она скончалась на месте.

Об этом Суспільному рассказала пресс-секретарь полиции области Виталина Бевзенко, передает Цензор.НЕТ.

На месте работали полицейские, обстоятельства происшествия устанавливают.

По данным издания, в январе прошлого года в этом недострое мужчина упал в шахту лифта.

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Ответственность за свободный доступ к недостроям несет владелец - рассказал начальник городского управления по чрезвычайным ситуациям Сергей Коваленко. Владеют зданием жилищно-строительные кооперативы "Надежда" и "Полет".