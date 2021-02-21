Девушка упала с 7 этажа недостроя в Кропивницком и погибла на месте
Около 11:00 21 февраля в Кропивницком 14-летняя девушка упала с 7 этажа недостроя на улице Генерала Жадова. От полученных травм она скончалась на месте.
Об этом Суспільному рассказала пресс-секретарь полиции области Виталина Бевзенко, передает Цензор.НЕТ.
На месте работали полицейские, обстоятельства происшествия устанавливают.
По данным издания, в январе прошлого года в этом недострое мужчина упал в шахту лифта.
Ответственность за свободный доступ к недостроям несет владелец - рассказал начальник городского управления по чрезвычайным ситуациям Сергей Коваленко. Владеют зданием жилищно-строительные кооперативы "Надежда" и "Полет".
Топ комментарии
+11 Дмитро Черних #470343
показать весь комментарий21.02.2021 23:02
+10 Marko Lukash
показать весь комментарий21.02.2021 23:25
+9 Dima L
показать весь комментарий21.02.2021 23:11
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Полиция должна заняться этими вопросам и заблокировать их
Это всегда такое было - детки по "заброшкам" бегают.
...
Если ниатвичают прашу стучать. Сава
Але оце не можу сприймати без чорного гумору:
Владеют зданием жилищно-строительные кооперативы "Надежда" и "Полет".