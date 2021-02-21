РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13289 посетителей онлайн
Новости
10 955 48

Девушка упала с 7 этажа недостроя в Кропивницком и погибла на месте

Девушка упала с 7 этажа недостроя в Кропивницком и погибла на месте

Около 11:00 21 февраля в Кропивницком 14-летняя девушка упала с 7 этажа недостроя на улице Генерала Жадова. От полученных травм она скончалась на месте.

Об этом Суспільному рассказала пресс-секретарь полиции области Виталина Бевзенко, передает Цензор.НЕТ.

На месте работали полицейские, обстоятельства происшествия устанавливают.

По данным издания, в январе прошлого года в этом недострое мужчина упал в шахту лифта.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На стройплощадке в Киеве 20-летнему парню оторвало ногу промышленным миксером. ФОТО

Ответственность за свободный доступ к недостроям несет владелец - рассказал начальник городского управления по чрезвычайным ситуациям Сергей Коваленко. Владеют зданием жилищно-строительные кооперативы "Надежда" и "Полет".

Автор: 

Кропивницький (540) несчастный_случай (314) Нацполиция (16433) строительство (1997)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
Шкода дівчиська,співчуваю її батькам та рідним!!! Але виникає питання -Що вона там робила??
показать весь комментарий
21.02.2021 23:02
+10
От тільки не боулінгу, а булінгу. Тобто цькування. А боулінг це коли кулями кеглі збивають.
показать весь комментарий
21.02.2021 23:25
+9
Владеют зданием жилищно-строительные кооперативы "Надежда" и "Полет".

...
показать весь комментарий
21.02.2021 23:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нi ну це вже курва явно якась то секта з'явилася в цій темі..( Полiцiя щось робить??
показать весь комментарий
21.02.2021 23:02 Ответить
Типа Синiй кит
показать весь комментарий
21.02.2021 23:03 Ответить
Шкода дівчиська,співчуваю її батькам та рідним!!! Але виникає питання -Що вона там робила??
показать весь комментарий
21.02.2021 23:02 Ответить
Компьютерные Игры похоже опять типа « синего кита» появились
Полиция должна заняться этими вопросам и заблокировать их
показать весь комментарий
21.02.2021 23:05 Ответить
Вряд ли.
Это всегда такое было - детки по "заброшкам" бегают.
показать весь комментарий
21.02.2021 23:23 Ответить
Може, нерозділене кохання... Найбільша вина її батьків.
показать весь комментарий
22.02.2021 07:59 Ответить
Записку оставила?..ясно
показать весь комментарий
21.02.2021 23:09 Ответить
Владеют зданием жилищно-строительные кооперативы "Надежда" и "Полет".

...
показать весь комментарий
21.02.2021 23:11 Ответить
Не зря кооперативы так назвали...
показать весь комментарий
21.02.2021 23:11 Ответить
что происходит вообще?? за неделю чуть ли не 5 человек упало! если б начали вакцинацию, я бы на нее подумал , а так - фигня какая-то. Соц. сети, что ли??
показать весь комментарий
21.02.2021 23:15 Ответить
Нужно запретить 7-ми етажные недострои. Верно я говорю?
показать весь комментарий
21.02.2021 23:19 Ответить
Це всі ті, кого травлять Інтернеті. Зараз же кожна сопля вже блогер, а там дорослі не витримують боулінгу та потрапляють до психіатрів, то що вже казати про незміцніла дитячу психіку.
показать весь комментарий
21.02.2021 23:21 Ответить
От тільки не боулінгу, а булінгу. Тобто цькування. А боулінг це коли кулями кеглі збивають.
показать весь комментарий
21.02.2021 23:25 Ответить
Ашипкі перевіряєш на сайті?
показать весь комментарий
21.02.2021 23:40 Ответить
Бдітєльность - норма жизні.
показать весь комментарий
21.02.2021 23:41 Ответить
А! то ти ще самооцінку піднімаєш принижуючи інших?
показать весь комментарий
21.02.2021 23:43 Ответить
Бил нєправ. Позвольтє завєріть, падобноє больше нє повторіцца. Пішітє впрєдь, как счітаєтє нужним.
показать весь комментарий
21.02.2021 23:47 Ответить
Прашу падергат и ждать атвєта.

Если ниатвичают прашу стучать. Сава
показать весь комментарий
21.02.2021 23:49 Ответить
Бездвоздмездно,то есть даром !!!))))
показать весь комментарий
21.02.2021 23:53 Ответить
Лучше перебздеть ,чем недобздеть !!!!)))
показать весь комментарий
21.02.2021 23:51 Ответить
Мій дід казав трохи інакше - Краще сім пересрать, ніж один раз обісраться.
показать весь комментарий
22.02.2021 03:58 Ответить
Додалося слів до мови.
показать весь комментарий
22.02.2021 08:01 Ответить
*булінгу (кляте т-9)
показать весь комментарий
21.02.2021 23:25 Ответить
Девушкопад налицо.
показать весь комментарий
21.02.2021 23:35 Ответить
мда... точно снова аля кит синий объявился.
показать весь комментарий
21.02.2021 23:47 Ответить
Верховна Рада вже терміново готує рішення про заборону будівництва багатоповерхівок
показать весь комментарий
22.02.2021 00:03 Ответить
Ага. Ацетон і маргацівку заборонили? Заборонили !!! Цигани торгують- аж гай шумить...
показать весь комментарий
22.02.2021 04:01 Ответить
Не інакше,в Україні готують якісь нові обмеження щодо користування інтернетом...
показать весь комментарий
22.02.2021 00:14 Ответить
А які старі обмеження?
показать весь комментарий
22.02.2021 00:21 Ответить
А херли там лазить? Природный отбор...
показать весь комментарий
22.02.2021 00:37 Ответить
Номинанты на премию Дарвина...
показать весь комментарий
22.02.2021 01:03 Ответить
100% активизация кацапских соцсетей нужно идентифицировать кураторов и под видеозапись резать на ленточки
показать весь комментарий
22.02.2021 01:24 Ответить
тик-ток
показать весь комментарий
22.02.2021 04:59 Ответить
Трагічна новина...
Але оце не можу сприймати без чорного гумору:
Владеют зданием жилищно-строительные кооперативы "Надежда" и "Полет".
показать весь комментарий
22.02.2021 05:05 Ответить
тонко)
показать весь комментарий
22.02.2021 08:25 Ответить
зблокировать этот тик ток.или контролировать контент.
показать весь комментарий
22.02.2021 08:02 Ответить
екстрімальне селфі.
показать весь комментарий
22.02.2021 11:29 Ответить
 
 