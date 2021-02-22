COVID-вакцина AstraZeneca находится на прямом маршруте в Украину, - Минздрав

Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca прибудет в Украину в ближайшие дни. Первая партия COVID-вакцины уже находится на прямом маршруте в Украину.

Об этом во время брифинга заявила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, вакцинация начнется в Украине согласно утвержденном графику - в феврале.

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"Из дня в день Украина ожидает первую партию вакцины от коронавируса. Препарат компании AstraZeneca прибыли уже по месту назначения и прямо сейчас находятся на прямом маршруте в Украину", - заявила Шаталова.