COVID-вакцина AstraZeneca находится на прямом маршруте в Украину, - Минздрав
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Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca прибудет в Украину в ближайшие дни. Первая партия COVID-вакцины уже находится на прямом маршруте в Украину.
Об этом во время брифинга заявила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По ее словам, вакцинация начнется в Украине согласно утвержденном графику - в феврале.
"Из дня в день Украина ожидает первую партию вакцины от коронавируса. Препарат компании AstraZeneca прибыли уже по месту назначения и прямо сейчас находятся на прямом маршруте в Украину", - заявила Шаталова.
Топ комментарии
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есть смысл встретить в аэропорту, по пиариться...
или после масок эпицентра, как-то неохота связываться с медициной?
А можно узнать...что это за место назначения...и почему это место не Украина???
Вакцина ICMR / SII-COVISHIELD является собственной разработкой (научный руководитель Dr Prasad Kulkarni ) Serum Institute of India Private Limited находящейся на фазе 2/3, слепого рандомизированного контролируемого исследования для определения безопасности и иммуногенности.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
С Марса уже пришла чука фото, Степанов все еще ищет вакцину 🤣🤣🤣🤣
Тільки в цьому випадку я погоджусь на вакцинацію... щоправда, теж лише по телевізору ))
Все чітко, прозоро і зрозуміло, бл@ть.
у місцевої вати довір"я до неї більше....
а ось мусарів можна
Хотелось бы увидеть на карте!