COVID-вакцина AstraZeneca перебуває на прямому маршруті до України, - МОЗ
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Вакцина проти коронавірусу компанії AstraZeneca прибуде в Україну найближчими днями. Перша партія COVID-вакцини вже перебуває на прямому маршруті до України.
Про це під час брифінгу заявила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За її словами, вакцинація розпочнеться в Україні згідно з затвердженим графіком - в лютому.
"З дня на день Україна очікує першу партію вакцини проти коронавірусу. Препарат компанії AstraZeneca прибув за місцем призначення і прямо зараз перебуває на прямому маршруті в Україну", - заявила Шаталова.
Топ коментарі
+18 Топ Ган
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+9 игор ємець
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+9 Tesoro Malu
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Будь ласка, зачекайте...
есть смысл встретить в аэропорту, по пиариться...
или после масок эпицентра, как-то неохота связываться с медициной?
А можно узнать...что это за место назначения...и почему это место не Украина???
Вакцина ICMR / SII-COVISHIELD является собственной разработкой (научный руководитель Dr Prasad Kulkarni ) Serum Institute of India Private Limited находящейся на фазе 2/3, слепого рандомизированного контролируемого исследования для определения безопасности и иммуногенности.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
С Марса уже пришла чука фото, Степанов все еще ищет вакцину 🤣🤣🤣🤣
Тільки в цьому випадку я погоджусь на вакцинацію... щоправда, теж лише по телевізору ))
Все чітко, прозоро і зрозуміло, бл@ть.
у місцевої вати довір"я до неї більше....
а ось мусарів можна
Хотелось бы увидеть на карте!