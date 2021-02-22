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COVID-вакцина AstraZeneca перебуває на прямому маршруті до України, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

COVID-вакцина AstraZeneca перебуває на прямому маршруті до України, - МОЗ

Вакцина проти коронавірусу компанії AstraZeneca прибуде в Україну найближчими днями. Перша партія COVID-вакцини вже перебуває на прямому маршруті до України.

Про це під час брифінгу заявила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, вакцинація розпочнеться в Україні згідно з затвердженим графіком - в лютому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Досягнуто домовленості про постачання додаткових 5 млн доз вакцини NovaVax в Україні, - Степанов

"З дня на день Україна очікує першу партію вакцини проти коронавірусу. Препарат компанії AstraZeneca прибув за місцем призначення і прямо зараз перебуває на прямому маршруті в Україну", - заявила Шаталова.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
COVID-вакцина AstraZeneca находится на прямом маршруте в Украину, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5413 COVID-вакцина AstraZeneca находится на прямом маршруте в Украину, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8307
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22.02.2021 10:08
+9
При Порошенко вже давно йшла повним ходом вакцинація Пфайзером, а нарід би кляв його на чому світ стоїть.
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22.02.2021 10:05
+9
COVID-вакцина AstraZeneca находится на прямом маршруте в Украину, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5262

С Марса уже пришла чука фото, Степанов все еще ищет вакцину 🤣🤣🤣🤣
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22.02.2021 10:08
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На ПРЯМОМ. COVID-вакцина AstraZeneca находится на прямом маршруте в Украину, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7716
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22.02.2021 10:01 Відповісти
COVID-вакцина AstraZeneca находится на прямом маршруте в Украину, - Минздрав - Цензор.НЕТ 830 COVID-вакцина AstraZeneca находится на прямом маршруте в Украину, - Минздрав - Цензор.НЕТ 897
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22.02.2021 10:14 Відповісти
новость позитивная, как освобождение моряков из нигерийского пиратского плена.....
есть смысл встретить в аэропорту, по пиариться...
или после масок эпицентра, как-то неохота связываться с медициной?
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22.02.2021 10:15 Відповісти
в чому позитив цієї "новини"? в чергових фантастичних казках?
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22.02.2021 10:22 Відповісти
Препарат компании AstraZeneca прибыли уже по месту назначения Источник:https://censor.net/ru/n3249246

А можно узнать...что это за место назначения...и почему это место не Украина???
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22.02.2021 10:01 Відповісти
а они ещё пару суток с дозаправкой в воздухе будут кружлять возле Новых Санжар. COVID-вакцина AstraZeneca находится на прямом маршруте в Украину, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2089
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22.02.2021 10:10 Відповісти
COVID-вакцина AstraZeneca находится на прямом маршруте в Украину, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7981 COVID-вакцина AstraZeneca находится на прямом маршруте в Украину, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2313
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22.02.2021 10:10 Відповісти
Вчера загрузили в самолет...степашка лично грузил...но похоже что самолет летит вокруг земного шара...😃
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22.02.2021 10:03 Відповісти
що-що, а дефікація обіцянь у стєпанова-схєматоза і його шмар - відбувається з регулярною частотою
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22.02.2021 10:23 Відповісти
рейс над территорией россии...чтобы не повторилось мн17, всё - в секрете
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22.02.2021 10:31 Відповісти
прямой маршрут осуществляется челноками в клетчатых сумках? через горы на ослах? а если талибы тропу перекроют?
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22.02.2021 10:04 Відповісти
Идёт вторая неделя вакцинации, за ней можно следить он лайн по Флай радару.
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22.02.2021 10:04 Відповісти
вже другий тиждень йде вакцінація обіцяннями і домовленностями
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22.02.2021 10:25 Відповісти
Но зато где она эта неуловимая вакцина всегда можно узнать из выступления моз.
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22.02.2021 10:30 Відповісти
в найближчому майбутньому її почнуть ловити в літаку, потів вона вистребне десь над территорією України і почнуть пошуки де саме вона ховається... далі почнеться детективна історія з елементами хорору і драма де стєпашка-схєматоз з ліхтариком, шукає вакцину у власній дупі
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22.02.2021 10:33 Відповісти
самая худшая вакцина в мире и досталась Украине.. пусть сами ей вакцинируется
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22.02.2021 10:04 Відповісти
При Порошенко вже давно йшла повним ходом вакцинація Пфайзером, а нарід би кляв його на чому світ стоїть.
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22.02.2021 10:05 Відповісти
COVID-вакцина AstraZeneca находится на прямом маршруте в Украину, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7042
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22.02.2021 10:06 Відповісти
Неужели опять в Эпицентр идет?!
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22.02.2021 10:07 Відповісти
Немає різниці, що це буде, головне, шоб вони вже почали, а також, щоб після введення вакцини вироблявся імунітет...
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22.02.2021 10:12 Відповісти
Серьёзно? Готов колоться этим шмурдяком?
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22.02.2021 10:16 Відповісти
Планируемая правительством Украины для закупок индийская вакцина производства Serum Institute of India Private Limited ChAdOx1 nCoV-19 vaccine индекс ICMR / SII-COVISHIELD не имеет никакого отношения к вакцине AZD1222 производимой AstraZeneca Inc.

Вакцина ICMR / SII-COVISHIELD является собственной разработкой (научный руководитель Dr Prasad Kulkarni ) Serum Institute of India Private Limited находящейся на фазе 2/3, слепого рандомизированного контролируемого исследования для определения безопасности и иммуногенности.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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22.02.2021 10:36 Відповісти
COVID-вакцина AstraZeneca находится на прямом маршруте в Украину, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5413 COVID-вакцина AstraZeneca находится на прямом маршруте в Украину, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8307
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22.02.2021 10:08 Відповісти
COVID-вакцина AstraZeneca находится на прямом маршруте в Украину, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5262

С Марса уже пришла чука фото, Степанов все еще ищет вакцину 🤣🤣🤣🤣
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22.02.2021 10:08 Відповісти
Шо за тётя? Она не только соврать красиво не может, она даже говорить нормально не в состоянии. COVID-вакцина AstraZeneca находится на прямом маршруте в Украину, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2916 На прямом маршруте(с)... противолодочного зигзага...
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22.02.2021 10:09 Відповісти
Степашка лично слетал в Индию, что бы цыгане побыстрей набадяжили мачмалы
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22.02.2021 10:09 Відповісти
COVID-вакцина AstraZeneca находится на прямом маршруте в Украину, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1153 COVID-вакцина AstraZeneca находится на прямом маршруте в Украину, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6452
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22.02.2021 10:11 Відповісти
COVID-вакцина AstraZeneca находится на прямом маршруте в Украину, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6949
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22.02.2021 10:11 Відповісти
COVID-вакцина AstraZeneca находится на прямом маршруте в Украину, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4984 COVID-вакцина AstraZeneca находится на прямом маршруте в Украину, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4984 COVID-вакцина AstraZeneca находится на прямом маршруте в Украину, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4984
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22.02.2021 10:15 Відповісти
Тепер Зеленський повинен привселюдно ширнутись цією фуфловакциною перед телевізором.
Тільки в цьому випадку я погоджусь на вакцинацію... щоправда, теж лише по телевізору ))
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22.02.2021 10:12 Відповісти
воно ширнется фізрозчином
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22.02.2021 10:16 Відповісти
COVID-вакцина AstraZeneca находится на прямом маршруте в Украину, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9011
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22.02.2021 10:13 Відповісти
COVID-вакцина AstraZeneca перебуває на прямому маршруті до України, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7580 Кошмарик!
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22.02.2021 10:15 Відповісти
COVID-вакцина AstraZeneca перебуває на прямому маршруті до України, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7541
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22.02.2021 10:16 Відповісти
Схоже на виїзне засідання Кабміну. Але ж, котрий з них Степанов?
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22.02.2021 10:24 Відповісти
степанов,як завжди,відстав від каравану..... COVID-вакцина AstraZeneca перебуває на прямому маршруті до України, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4946
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22.02.2021 10:41 Відповісти
А степашку, за полный срыв, надо по прямому маршруту на нары
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22.02.2021 10:16 Відповісти
його зараз зроблять легендою, яка здобула вакцину в намічені строки (які заднім числом перемалюють на березень) ))))
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22.02.2021 10:18 Відповісти
Вспоминается как Юля в бытность премьером торжественно встречала самолёт с вакциной от свиного гриппа..
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22.02.2021 10:17 Відповісти
Тами Флю
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22.02.2021 10:19 Відповісти
Ось цей "прямий маршрут", я вважаю, дуже суттєвим доповненням. Не крива дорога, не в вибоїнах якихось, а пряма, така, знаєте, дорога... маршрут такий, прямий. І вона така рухається. Розумієте? Вакцина вже на пряму рухається, без всяких там, господи упасі подумати, кривих посередників. НАПРЯМУ!
Все чітко, прозоро і зрозуміло, бл@ть.
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22.02.2021 10:19 Відповісти
і найголовніше - "на днях" ))))))
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22.02.2021 10:24 Відповісти
все-таки літаком ,а не
COVID-вакцина AstraZeneca перебуває на прямому маршруті до України, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2128
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22.02.2021 10:38 Відповісти
Две мухии резвились на лысине степашки. А одна из них зметила - помнишь, как раньше, на бошке богатыревой, мы играли в пряткки? COVID-вакцина AstraZeneca перебуває на прямому маршруті до України, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8290
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22.02.2021 10:21 Відповісти
Пропоную всю "вакцину" Covi Shit, яку привезе Степанов, відправити у Кривий Ріг. Як не крути, вони це заслужили...
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22.02.2021 10:31 Відповісти
COVID-вакцина AstraZeneca перебуває на прямому маршруті до України, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5518 хоч і вакцина індійська,почепили бірки "Спутнік 5"...
у місцевої вати довір"я до неї більше....
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22.02.2021 10:40 Відповісти
ментов и медиков будут колоть нахально
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22.02.2021 10:36 Відповісти
медиків не треба, вони нам ще ************!
а ось мусарів можна
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22.02.2021 11:36 Відповісти
Прямой маршрут?
Хотелось бы увидеть на карте!
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22.02.2021 10:43 Відповісти
COVID-вакцина AstraZeneca перебуває на прямому маршруті до України, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4299
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22.02.2021 11:35 Відповісти
так аналог, почему название Астразенека
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22.02.2021 11:16 Відповісти
Аналоговном АстраЗенека.
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22.02.2021 13:19 Відповісти
НЕ говорите ГОП пока не перепрыгните
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22.02.2021 13:46 Відповісти
 
 