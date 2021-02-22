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Новости За рубежом
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Россия стала на курс конфронтации с ЕС, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия стала на курс конфронтации с ЕС, - Боррель

Министры иностранных дел стран ЕС, которые собираются сегодня на встречу в Брюсселе, первым вопросом рассмотрят отношения с Российской Федерацией, которая открыто стала на курс конфронтации с Евросоюзом.

Об этом перед началом Совета министров ЕС по иностранным делам заявил высокий представитель ЕС Жосеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очевидно, что Россия стала на курс конфронтации с Европейским Союзом. В случае с господином Навальным это откровенный отказ уважать (предложенные) меры и учитывать решение Европейского суда по правам человека. Мы будем иметь важную дискуссию во время встречи министров - как реагировать на это, и я надеюсь, что мы сможем сделать это решительно и при условии единства. Но дождемся результатов сегодняшней дискуссии", - отметил высокий представитель ЕС.

По его словам, еще одним вопросом для обсуждения министров будет ситуация в Беларуси.

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"В Беларуси продолжаются репрессии, притеснения и запугивания в отношении гражданского общества. Мы также должны рассмотреть эту ситуацию во время встречи министров иностранных дел, чтобы дать правильный ответ", - сказал Боррель.

Он отметил, что сегодня участники Совета министров ЕС по иностранным делам проведут первую встречу с новым государственным секретарем США Энтони Блинкеном, что будет поводом для развития обновленных трансатлантических отношений. Важной составляющей дискуссии станет возвращение США к участию в Общем всеобъемлющем плане действий (JCPOA) по ядерной программе Ирана, из которой США вышли во времена администрации Трампа. По словам представителя ЕС, такие дипломатические усилия должны открыть путь к полному выполнению обязательств в ядерной сфере.
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Топ комментарии
+11
Если ЕС не заметил, то рф в состоянии конфронтации практически всегда, а предложение ПОВТОРИТЬ звучало не вчера, а несколько лет КАК. А ЕС думал, рассосется? Не тот случай, клиент недоговороспособный!
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22.02.2021 10:59
+7
Кэп епта, вводи секторалку и сп2 блокируй, а то тебе так и будут овсовым хером по губам водить, ничтожество
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22.02.2021 10:59
+6
Россия мечтает развалить ЕС и НАТО и присоединить Восточную Европу. Не просто мечтает а и действует. А чиновники ЕС озабочены проблемами трансгендеров. Левачье сраное. Левачье всегда прогибается под наглых дикарей.
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22.02.2021 11:09
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Кэп епта, вводи секторалку и сп2 блокируй, а то тебе так и будут овсовым хером по губам водить, ничтожество
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22.02.2021 10:59 Ответить
московія просто насрала на стіл еврочиновникам ще недостатнью купу лайна - вони вже почали чути сморід, але ще не помічають що вже по лікті в ньому
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22.02.2021 12:09 Ответить
Кака-така росея ? Россия стала на курс конфронтации с ЕС, - Боррель - Цензор.НЕТ 9820 Нема никакой росеи ,есть Кацапский ******** и он встал с колен ,при чём с колен стал прямиком раком и теперь самое время драть вату без вазелина . Россия стала на курс конфронтации с ЕС, - Боррель - Цензор.НЕТ 448
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22.02.2021 10:59 Ответить
Стала на путь конфронтации... Боррель - ку-ку, проснись.. они уже давно гадят где только могут
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22.02.2021 10:59 Ответить
Если ЕС не заметил, то рф в состоянии конфронтации практически всегда, а предложение ПОВТОРИТЬ звучало не вчера, а несколько лет КАК. А ЕС думал, рассосется? Не тот случай, клиент недоговороспособный!
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22.02.2021 10:59 Ответить
Россия мечтает развалить ЕС и НАТО и присоединить Восточную Европу. Не просто мечтает а и действует. А чиновники ЕС озабочены проблемами трансгендеров. Левачье сраное. Левачье всегда прогибается под наглых дикарей.
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22.02.2021 11:09 Ответить
на седьмом году конфронтации рассмотрят - а может быть это конфронтация , вдруг? Жозе́п Борре́ль-и-Фонте́льес (кат. Josep Borrell i Fontelles) род. 24 апреля 1947 - через 2 месяца - 75! - С юбилеем!
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22.02.2021 11:11 Ответить
этот тип говорит так, как будто паРаша когда-нибудь сходила с этого пути.
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22.02.2021 11:24 Ответить
Терпите. Это ваши будущие хозяева. Трусы рано или поздно становятся рабами. Слава Украине.
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22.02.2021 11:35 Ответить
Она от туда и не выходила - Приднестровье - 1992, Первая чеченская война 1994-1996, Тузла - 2003, Мюнхенская речь Путина - - 2007, Вторая чеченская война 1999 - 20009, нападение на Грузию - 2008.. ( по сути начало агрессии с 1992 года)., нападение на Украину 2014..., убийство Немцова - 2015, Сирия - 2015...И это если не считать хаккерские атаки на страны ЕС и США, вмешательства в выборы ряда стран включая США, поддержка все авторитарных режимов и всех радикалов от крайне левых до крайне правых. и т.д. и т.п.
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22.02.2021 12:02 Ответить
О!
Не прошло и недели, как господин Бордель заметил, что в Расии ему плюнули в харю!
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22.02.2021 12:25 Ответить
ШОТО ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ КЛЕНОВЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ !)
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22.02.2021 13:47 Ответить
 
 